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Противники медичної реформи намагаються перешкодити проведенню аудиту медреформи, - заступниця міністра охорони здоров'я Шаталова

Противники медичної реформи намагаються перешкодити проведенню аудиту медреформи, - заступниця міністра охорони здоров'я Шаталова

Звинувачення, які культивуються противниками чинного бачення медичної реформи - це лише спроба перешкодити проведенню аналізу, який ініціював МОЗ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова в Фейсбуці.

"Аудит, який ми зараз проводимо - це всебічний аналіз медреформи та медичної галузі. Ми не тільки перевіряємо бухгалтерські обліки, ми аналізуємо, як загалом працює вся система та виявляємо її слабкі сторони. Тому звинувачення та закиди, які культивуються деякими противниками чинного бачення медичної реформи - це не більше як спроби завадити проведенню нашого аналізу", -  зазначила Світлана Шаталова.

Вона також додала, що єдина мета цього аналізу - це оцінити якість управління процесами, які відбуваються у всій системі охорони здоров'я та відповідно відреагувати.

"Без цього неможливо говорити, про ефективне подальше впровадження реформи. Інакше неможливо зробити висновки та зрозуміти, які конкретні елементи системи мають бути змінені, покращені або взагалі перероблені", - підкреслила заступниця міністра.

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За її словами, зараз МОЗ сконцентрувався на принципі формування тарифів і на моделі порятунку тих медичних галузей, які не були враховані попереднім баченням медичної реформи.

"У нас достатньо інформації з різних джерел, від медичних установ та лікарів, щоб говорити про те, що чинні тарифи - не відповідають реальній вартості цих послуг. Ми також зараз розробляємо модель, яка б дозволила забезпечити функціонування медичних закладів, які наразі опинилися "за бортом" медичної реформи. Мова про тубдиспансери, профільну психіатричну допомогу, реабілітацію, вузькоспеціалізовані заклади, районні лікарні, інфекційні лікарні.... Це кропітка та тривала робота, але її необхідно виконати", - підкреслила Шаталова.

Крім цього, епідемія коронавірусу, на її думку, довела, що певні проблеми в системі охорони здоров'я є навіть в тих країнах, які ми звикли вважати передовими та розвинутими.

"Тому зараз ми маємо докласти всіх зусиль, що виправити ті недоліки, які існують у медичній реформі. В іншому випадку нам доведеться зіткнутися з наслідками цих помилок у майбутньому. І це трапиться у найвідповідальніший час. Тому ми не маємо права зараз заплющувати очі на ті недоліки реформи, їх треба своєчасно ліквідувати", - підсумувала Світлана Шаталова.

Автор: 

медицина (2145) реформи (3217) Шаталова Світлана (20)


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Топ коментарі
+6
почитав зебилов склаладывается впечатление, что до 2017-го в Украине была медицина лучше швейцарской или немецкой.
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13.05.2020 20:34 Відповісти
+6
Тепер, у мене є угода з моїм лікарем.
Я ЗАВЖДИ можу подзвонити до нього, і отримати допомогу.
А ідіоти, слухали таких, як ти, лахтинських пропагандонів.
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13.05.2020 20:42 Відповісти
+5
а чем плоха запись к нужному врачу онлайн? или вам совковым дегенератам так нравилось стоять пол дня в очереди, чтобы попасть на прием?
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13.05.2020 20:37 Відповісти
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Які вижили??
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13.05.2020 20:21 Відповісти
Багато слів, а реальні справи це навіть своєчасно гроші медикам не доплатили та постійно їх інфікують.
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13.05.2020 20:21 Відповісти
Зачем аудит, как выдала одна зарубежная писака - бывший министр Супрун гражданка США, а значит ее деятельность проверять не надо, а то серьезные дяди расстроятся. Это к слову о "международном имидже", который Украина получила при Петюне.
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13.05.2020 20:21 Відповісти
Боб, какай немножко меньше
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13.05.2020 20:41 Відповісти
Кінцева мета реформи залишити тільки морги,чи і морги теж ліквідують?Шо там пані Супрун каже?
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13.05.2020 20:26 Відповісти
а чем плоха запись к нужному врачу онлайн? или вам совковым дегенератам так нравилось стоять пол дня в очереди, чтобы попасть на прием?
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13.05.2020 20:37 Відповісти
их от всего, шо связано с Порохом, аж трисьот !!!
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13.05.2020 20:42 Відповісти
А ти пробував онлайн записатися? В хелсі половини лікарів немає, доводиться як і раніше дзвонити в реєстратуру. А в чергах доводиться стояти пів дня по-любому. Прийдеш на свій час, стоїть натовп і всі називають час перед тобою. Ось така реформа насправді.
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13.05.2020 23:54 Відповісти
почитав зебилов склаладывается впечатление, что до 2017-го в Украине была медицина лучше швейцарской или немецкой.
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13.05.2020 20:34 Відповісти
Да нет, лучше всех медицин вместе взятьіх! И, главное, самая "бесплатная" изо всех бесплатньіх!
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13.05.2020 21:49 Відповісти
Принаймні краще ніж зараз так точно.
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13.05.2020 23:55 Відповісти
соевые пусть объяснят. почему они назвади это преступление против народа Украиныт.н. "медицинской реформой"? По ней должно быть сокращено 80% медучреждений и 70% медработникой. И сделать практически все услуги платными.

В чем потужность шыкаладного цеха? В чем реформизм фельдшера смерти?
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13.05.2020 20:34 Відповісти
Тепер, у мене є угода з моїм лікарем.
Я ЗАВЖДИ можу подзвонити до нього, і отримати допомогу.
А ідіоти, слухали таких, як ти, лахтинських пропагандонів.
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13.05.2020 20:42 Відповісти
закономірний результат поросячої медреформи...
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13.05.2020 20:37 Відповісти
но самое интересное в том, что даже используя этот соевый геноцид в качестве прикрытия теперешняя власть деньги которые высвободили из этой преступной схемы шмаркли перекинули на налоговую.
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13.05.2020 20:41 Відповісти
Пусть бы посчитали , что дешевле : поднять з/п медикам и закупки честные лекарств, или держать всю свору бюрократов от медицины всех уровней, перекупщиков, посредников....А может лучше страховая?
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13.05.2020 20:41 Відповісти
а может яйца покрасить в зелёный цвет ?

Как у тебя в голове уживается "поднять з/п медикам" и страховая медицина ?
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13.05.2020 20:44 Відповісти
Слово " или " знаешь? Или и это тебе надо написать, чтобы дошло?
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13.05.2020 20:46 Відповісти
Так ты определись, шо ты хочешь,

потому что это противоположные стратегии
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13.05.2020 20:47 Відповісти
Да, разные. Кажется обе лучше чем реформа супрун!
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13.05.2020 21:02 Відповісти
дятел, реформы супрун - это и есть основа страховой медицины,

как и реформы гонтаревой.

а ты просто очень тупой, чтобы это понять
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13.05.2020 21:12 Відповісти
С хамлом самоуверенным и самовлюблённым спорить не буду! Чиновник от медицины....
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13.05.2020 22:14 Відповісти
Противники медичної реформи намагаються перешкодити проведенню аудиту медреформи, - заступниця міністра охорони здоров'я Шаталова - Цензор.НЕТ 9198
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13.05.2020 21:53 Відповісти
При страховій медицині страхова компанія залишає собі 40 % страхових внесків. Лікування фінансує по-мінімуму. За всі операції доводиться самому платити.
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13.05.2020 23:56 Відповісти
ВР может изменить условия работы страховых компаний если захочет....
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14.05.2020 20:41 Відповісти
"Тёмные силы нас злобно гнетут". Прежде, чем говорить о том, что кто-то мешает проводить реформу, сначала скажите, кто проводит реформу, желательно персонально. Раньше была Супрун. А то ситуация выглядит так, что никакой реформы нет, а проверяющие есть. Как можно проверять то, чего нет?
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13.05.2020 20:46 Відповісти
Усилиями пропогандонов всех мастей и идиотизмом зелебобиков - у них же самих сформировалось железобетоенное убеждение, что слово "реформатор" является синонимом словосочетания "кара небесная на наши головы, желающий сожрать нашу печень и надругаться над нашими дочерьми".

Именно поэтому, даже если что-то где-то кто-то реально реформирует, сейчас на камеру этот кто-то в этой дейятельности, как "реформаторской" не признается ни под каким видом. "Реализую решения правительства", "выполняю поставновление кабинета министров", "у нас тут большая стройка", "внедряем измнения порядка административного" ну и т.д. и т.п. Главное - ни при каких условиях не сказать "мы реформируем" - иначе армия зелебобиков с говном смешает.
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14.05.2020 19:47 Відповісти
Хтось хоче довести, що "рехформи" "доктор смерть" це - дуже добре?!!!..............
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13.05.2020 22:00 Відповісти
Лошара ти чого таке тупе? Доктор смерть це Ємець. Які він реформи проводив?
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13.05.2020 22:07 Відповісти
Що тут аудит проводити. І так зрозуміло, що Медреформа - це повна дурня. Створили Національну службу охорони здоров'я - бюрократичну корумповану структуру зі штатом 1000 осіб і з величезними зарплатами, яка тепер розподіляє кошти між лікарнями. Раніше цим займався відділ міністерства. Розженіть цих бюрократів. На зекономлені гроші можна лікарям зарплату підняти.
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14.05.2020 00:00 Відповісти
 
 