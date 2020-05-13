Нардеп "Голосу" Осадчук про оскарження "антиКоломойського" закону: Є політична воля, в Конституційному суді є адекватні люди, які це прекрасно розуміють
На думку нардепа фракції "Голос" Андрія Осадчука, невідповідність закону про заборону повернення націоналізованих банків колишнім власникам Конституції дуже перебільшена.
Про це він заявив у коментарі журналісту Цензор.НЕТ Євгену Кузьменкові.
"Там є деякі дискусійні моменти, але все, що заявляли противники закону - і Тимошенко, і тим більше ОПЗЖ - дуже награне і натягнуте. Там немає жодних очевидних протиріч Конституції. Тому в Конституційний суд вони підуть - але не більше ніж для піару: щоб усім розповідати, які вони борці. Незрозуміло, щоправда, за що", - заявив нардеп.
Він упевнений, що в Конституційному суді розуміють доцільність ухвалення закону.
"Я думаю, що за останні 3-4 місяці Офіс президента зрозумів, що без співпраці з МВФ їм справді загрожує катастрофа, - заявив Осадчук. - Тому я думаю, що дійсно є політична воля, щоб підтримувати на плаву і це рішення, і співпрацю з МВФ. Ну, і в Конституційному суді є більш-менш адекватні люди, які це теж прекрасно розуміють. Тому я думаю, що спроби "валити" цей закон у КС - не матимуть жодних реальних шансів".
Нагадаємо, 13 травня Верховна Рада ухвалила закон про заборону повернення націоналізованих банків колишнім власникам, відомий також як "антиКоломойський" закон. "За" проголосували 270 депутатів.
Партія "Батьківщина" пообіцяла оскаржити закон у Конституційному суді.
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Парламент прийняв за основу законопроект 3355-1 "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення суб'єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства".
Про це передає кореспондент "РБК-Україна".
За документ проголосували 244 народних депутатів.
Зазначимо, депутат Верховної ради від партії "Голос" Ярослав Юрчишин зазначає, що цей проект дозволяє уникати декларування майна чиновниками, якщо воно записане на неповнолітніх дітей, які не проживають разом з декларантом; а також не декларувати доходи радників президента України на громадських засадах.
Зокрема, пропонується встановити, що електронне декларування поширюється на осіб, які входять до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства або державної організації, що має на меті одержання прибутку, господарського товариства (крім акціонерного товариства), в статутному капіталі якого понад 50 відсотків частки належить державі, посадових осіб органів акціонерного товариства, в статутному капіталі якого понад 50 відсотків акцій прямо чи опосередковано належить державі
"Також проектом закону виключаються з дії антикорупційного законодавства радники, помічники, уповноважені, прессекретар президента України, які виконують свої обов'язки на громадських засадах. Пропонуються зміни щодо визначення характеристик членів сім'ї суб'єкта декларування", - зазначено в пояснювальній записці.
Нечего холопам знать чем там небожители промышляют и у кого какая "мама" любит скорость...
"Тільки що голосами частини "слуг народу" і ОПЖЗ визнано некорупційним і був рекомендований до прийняття за основу та в цілому законопроєкт 3355-1, який дозволяє: уникати декларування майна чиновниками, якщо воно записане на неповнолітніх дітей, які не проживають з декларантом, не декларувати доходи радникам президента України на громадських засадах. Радник з питань працевлаштування Денис Єрмак (усі збіги випадкові) може не декларуватися, гроші він точно не від держави отримував", - написав Юрчишин.
Все, крапка!!
А яка адекватна ціна в $$$ цим "людям"??
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Звісно, що це збіговисько сантехніків під назвою КС розуміє волю одної людини. З мовчазної згоди цих виродків було розтоптано закон та розпущено ВР.
пане депутате, КС має спиратися не на чиюсь політичну волю, а на закон. За це я, платник податків, їх утримую. І мені треба саме закон навіть у такому дражливому питанні, як антиколомИйський закон. Шахрая-коломИйського треба ставити в рямці закону, а не чиєїсь політ. волі.