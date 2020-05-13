Нардеп "Голосу" Осадчук про оскарження "антиКоломойського" закону: Є політична воля, в Конституційному суді є адекватні люди, які це прекрасно розуміють

На думку нардепа фракції "Голос" Андрія Осадчука, невідповідність закону про заборону повернення націоналізованих банків колишнім власникам Конституції дуже перебільшена.

Про це він заявив у коментарі журналісту Цензор.НЕТ Євгену Кузьменкові.

"Там є деякі дискусійні моменти, але все, що заявляли противники закону - і Тимошенко, і тим більше ОПЗЖ - дуже награне і натягнуте. Там немає жодних очевидних протиріч Конституції. Тому в Конституційний суд вони підуть - але не більше ніж для піару: щоб усім розповідати, які вони борці. Незрозуміло, щоправда, за що", - заявив нардеп.

Він упевнений, що в Конституційному суді розуміють доцільність ухвалення закону.

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"Я думаю, що за останні 3-4 місяці Офіс президента зрозумів, що без співпраці з МВФ їм справді загрожує катастрофа, - заявив Осадчук. - Тому я думаю, що дійсно є політична воля, щоб підтримувати на плаву і це рішення, і співпрацю з МВФ. Ну, і в Конституційному суді є більш-менш адекватні люди, які це теж прекрасно розуміють. Тому я думаю, що спроби "валити" цей закон у КС - не матимуть жодних реальних шансів".

Нагадаємо, 13 травня Верховна Рада ухвалила закон про заборону повернення націоналізованих банків колишнім власникам, відомий також як "антиКоломойський" закон. "За" проголосували 270 депутатів.

Партія "Батьківщина" пообіцяла оскаржити закон у Конституційному суді.