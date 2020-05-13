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Новини
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Нардеп "Голосу" Осадчук про оскарження "антиКоломойського" закону: Є політична воля, в Конституційному суді є адекватні люди, які це прекрасно розуміють

Нардеп

На думку нардепа фракції "Голос" Андрія Осадчука, невідповідність закону про заборону повернення націоналізованих банків колишнім власникам Конституції дуже перебільшена.

Про це він заявив у коментарі журналісту Цензор.НЕТ Євгену Кузьменкові.

"Там є деякі дискусійні моменти, але все, що заявляли противники закону - і Тимошенко, і тим більше ОПЗЖ - дуже награне і натягнуте. Там немає жодних очевидних протиріч Конституції. Тому в Конституційний суд вони підуть - але не більше ніж для піару: щоб усім розповідати, які вони борці. Незрозуміло, щоправда, за що", - заявив нардеп.

Він упевнений, що в Конституційному суді розуміють доцільність ухвалення закону.

Дивіться також: До кінця цього тижня завершаться всі бюрократичні процедури і "антиКоломойський" закон набере чинності, - "слуга народу" Арахамія. ВIДЕО

"Я думаю, що за останні 3-4 місяці Офіс президента зрозумів, що без співпраці з МВФ їм справді загрожує катастрофа, - заявив Осадчук. - Тому я думаю, що дійсно є політична воля, щоб підтримувати на плаву і це рішення, і співпрацю з МВФ. Ну, і в Конституційному суді є більш-менш адекватні люди, які це теж прекрасно розуміють. Тому я думаю, що спроби "валити" цей закон у КС - не матимуть жодних реальних шансів".

Нагадаємо, 13 травня Верховна Рада ухвалила закон про заборону повернення націоналізованих банків колишнім власникам, відомий також як "антиКоломойський" закон. "За" проголосували 270 депутатів.

Партія "Батьківщина" пообіцяла оскаржити закон у Конституційному суді.

Автор: 

банки (7806) закон (2845) Коломойський Ігор (3127) КС (1428) Голос партія (513) Осадчук Андрій (41)


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Топ коментарі
+6
А то, что впоследствии может возникнуть "политическая воля" их посадить они понимают ?
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13.05.2020 21:27 Відповісти
+4
Самое главное что для Бени это последний шанс. Если он проиграет иск в Украине, его дело труба. Не сможет он подать больше иск против Украины ни в Лондоне, ни Стокгольме, нигде. ФБР его уже ждет
Нардеп "Голоса" Осадчук об оспаривании "антиКоломойского" закона: Есть политическая воля, в Конституционном суде есть адекватные люди, которые это прекрасно понимают - Цензор.НЕТ 3008
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13.05.2020 21:03 Відповісти
+2
"Новий законопроект дозволить чиновникам уникати декларування майна"

Парламент прийняв за основу законопроект 3355-1 "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення суб'єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства".

Про це передає кореспондент "РБК-Україна".

За документ проголосували 244 народних депутатів.

Зазначимо, депутат Верховної ради від партії "Голос" Ярослав Юрчишин зазначає, що цей проект дозволяє уникати декларування майна чиновниками, якщо воно записане на неповнолітніх дітей, які не проживають разом з декларантом; а також не декларувати доходи радників президента України на громадських засадах.

Зокрема, пропонується встановити, що електронне декларування поширюється на осіб, які входять до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства або державної організації, що має на меті одержання прибутку, господарського товариства (крім акціонерного товариства), в статутному капіталі якого понад 50 відсотків частки належить державі, посадових осіб органів акціонерного товариства, в статутному капіталі якого понад 50 відсотків акцій прямо чи опосередковано належить державі

"Також проектом закону виключаються з дії антикорупційного законодавства радники, помічники, уповноважені, прессекретар президента України, які виконують свої обов'язки на громадських засадах. Пропонуються зміни щодо визначення характеристик членів сім'ї суб'єкта декларування", - зазначено в пояснювальній записці.
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13.05.2020 20:54 Відповісти
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"Новий законопроект дозволить чиновникам уникати декларування майна"

Парламент прийняв за основу законопроект 3355-1 "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення суб'єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства".

Про це передає кореспондент "РБК-Україна".

За документ проголосували 244 народних депутатів.

Зазначимо, депутат Верховної ради від партії "Голос" Ярослав Юрчишин зазначає, що цей проект дозволяє уникати декларування майна чиновниками, якщо воно записане на неповнолітніх дітей, які не проживають разом з декларантом; а також не декларувати доходи радників президента України на громадських засадах.

Зокрема, пропонується встановити, що електронне декларування поширюється на осіб, які входять до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства або державної організації, що має на меті одержання прибутку, господарського товариства (крім акціонерного товариства), в статутному капіталі якого понад 50 відсотків частки належить державі, посадових осіб органів акціонерного товариства, в статутному капіталі якого понад 50 відсотків акцій прямо чи опосередковано належить державі

"Також проектом закону виключаються з дії антикорупційного законодавства радники, помічники, уповноважені, прессекретар президента України, які виконують свої обов'язки на громадських засадах. Пропонуються зміни щодо визначення характеристик членів сім'ї суб'єкта декларування", - зазначено в пояснювальній записці.
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13.05.2020 20:54 Відповісти
Коррупция наше фсё - гуляй рванина!
Нечего холопам знать чем там небожители промышляют и у кого какая "мама" любит скорость...
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13.05.2020 20:56 Відповісти
Список представителей партий кто за это голосовал? Думаю будут все кроме Голоса. Не?
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13.05.2020 21:01 Відповісти
Про це повідомив у фейсбуці перший заступник голови Комітету, депутат партії "Голос" Ярослав Юрчишин.

"Тільки що голосами частини "слуг народу" і ОПЖЗ визнано некорупційним і був рекомендований до прийняття за основу та в цілому законопроєкт 3355-1, який дозволяє: уникати декларування майна чиновниками, якщо воно записане на неповнолітніх дітей, які не проживають з декларантом, не декларувати доходи радникам президента України на громадських засадах. Радник з питань працевлаштування Денис Єрмак (усі збіги випадкові) може не декларуватися, гроші він точно не від держави отримував", - написав Юрчишин.
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13.05.2020 21:20 Відповісти
Розмножуватися треба в гречці..))
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13.05.2020 21:05 Відповісти
Самое главное что для Бени это последний шанс. Если он проиграет иск в Украине, его дело труба. Не сможет он подать больше иск против Украины ни в Лондоне, ни Стокгольме, нигде. ФБР его уже ждет
Нардеп "Голоса" Осадчук об оспаривании "антиКоломойского" закона: Есть политическая воля, в Конституционном суде есть адекватные люди, которые это прекрасно понимают - Цензор.НЕТ 3008
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13.05.2020 21:03 Відповісти
Да и хрен с ним. Пусть фбр два раза не летает. Сразу беню и фирташа в одном самолете и везут
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13.05.2020 21:17 Відповісти
Є основний Закон Держави Україна-Конституція!!
Все, крапка!!
А яка адекватна ціна в $$$ цим "людям"??
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13.05.2020 21:03 Відповісти
Эй, депутаты, а как там насчет антиахметовского закона?!.. Ждем-с...
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13.05.2020 21:25 Відповісти
"...Є політична воля, в Конституційному суді є адекватні люди, які це прекрасно розуміють..."
===
Звісно, що це збіговисько сантехніків під назвою КС розуміє волю одної людини. З мовчазної згоди цих виродків було розтоптано закон та розпущено ВР.
пане депутате, КС має спиратися не на чиюсь політичну волю, а на закон. За це я, платник податків, їх утримую. І мені треба саме закон навіть у такому дражливому питанні, як антиколомИйський закон. Шахрая-коломИйського треба ставити в рямці закону, а не чиєїсь політ. волі.
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13.05.2020 21:26 Відповісти
Это в идеале закон превыше всего. К сожалению его превратили в "дышло".
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13.05.2020 22:35 Відповісти
А то, что впоследствии может возникнуть "политическая воля" их посадить они понимают ?
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13.05.2020 21:27 Відповісти
Тобто, якщо є політична воля порушувати закони та Конституцію, то треба порушувати? Ви зараз за фейковий кредит готові знищити правову систему України та порушити Конституцію? Але до влади можуть прийти люди з іншою політичною волею вас розстріляти, наприклад. Як вам таке?
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14.05.2020 00:04 Відповісти
 
 