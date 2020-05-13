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Заступник глави адміністрації президента РФ Козак провів в офісі Меркель консультації щодо врегулювання "конфлікту на південному сході України"

Заступник глави адміністрації президента РФ Козак провів в офісі Меркель консультації щодо врегулювання

Консультації з помічником канцлера ФРН Ангели Меркель щодо врегулювання "конфлікту на південному сході України" пройшли успішно, було досягнуто домовленостей про подальші дії, заявив заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в ефірі телеканалу "Росія-24"

"Сьогодні у відомстві федерального канцлера відбулися додаткові консультації щодо врегулювання конфлікту на південному сході України. Діалог пройшов у конструктивному, діловому ключі. Досягли угоди про взаємні подальші дії щодо мирного врегулювання конфлікту ... Ці консультації дадуть додатковий імпульс для інтенсифікації переговорів. У "нормандському форматі" і в тристоронній контактній групі буде дано відповідний сигнал", - сказав Козак.

Раніше джерело, близьке до переговорів, повідомило "Інтерфаксу", що Козак прибув до Берліна в середу з одноденним візитом. "Він зустрінеться зі своїм візаві у форматі помічників глав держав "нормандської четвірки" - помічником канцлера ФРН", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, "це робоча поїздка, метою якої є звіряння годинників на українському треку". Відповідаючи на запитання, чи йтиметься про організацію саміту "нормандської четвірки" в онлайн-режимі, джерело сказало: "Двостороння зустріч цього не передбачає".

У пресслужбі уряду ФРН "Інтерфаксу" повідомили, що "візити на робочому рівні" не коментують.

Читайте також: Козак від імені Путіна надів Єрмаку на голову "консультативну раду", а той мовчить, - журналіст Шуклінов

Автор: 

Берлін (193) Німеччина (7539) перемовини (3027) Козак Дмитро (76)


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Топ коментарі
+32
принцип "Об Украине говорят только вместе с Украиной" похерен окончательно. осел оманский превратил страну в объект
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13.05.2020 20:55 Відповісти
+19
а при Порохе, этого сраного Козака даже на порог в Бундестан не пустили.. еще бы куями и санкциями обложили.. а при клоуне: "драсьте-пожалста"..
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13.05.2020 21:01 Відповісти
+18
Пашол нах*** со своими консультациями и со своим *конфликтом на юго востоке украины*. Идет росийско-украинская война а не конфликт юго-востока.
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13.05.2020 20:56 Відповісти
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https://www.youtube.com/watch?v=43MuSW6p4EI Игорь Тальков - Бал сатаны
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13.05.2020 20:54 Відповісти
санкции газ поток...
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13.05.2020 20:54 Відповісти
принцип "Об Украине говорят только вместе с Украиной" похерен окончательно. осел оманский превратил страну в объект
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13.05.2020 20:55 Відповісти
Здобули...
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13.05.2020 21:04 Відповісти
https://twitter.com/k_yelisieiev

https://twitter.com/k_yelisieiev Kostiantyn Yelisieiev https://twitter.com/k_yelisieiev @k_yelisieiev https://twitter.com/k_yelisieiev/status/1260649236321808384 1 ч

https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/peregovori-mizh-rf-i-nimechchinoyu-pro-donbas-ostanni-novini-50087979.html
Суспільство має вимагати від укр влади інформацію про Берлінські домовленості і пояснення, чому допускають, щоб долю України вирішували без України.
Чекаємо на оперативний коментар від ОПУ та МЗС.
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13.05.2020 23:54 Відповісти
МАБУТЬ НІМЦІ З КАЦАПАМИ І ЗАМУТИЛИ ВІЙНУ ПРОТИ УКРАЇНИ.
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14.05.2020 07:21 Відповісти
Консультації-💸💸💸💸..
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13.05.2020 20:55 Відповісти
Замглавы администрации президента РФ Козак провел в офисе Меркель консультации по урегулированию "конфликта на юго-востоке Украины" - Цензор.НЕТ 4181
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13.05.2020 21:47 Відповісти
Первооо после смерти мумуфицировали, второго -при "жизни"..))
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13.05.2020 22:07 Відповісти
Пашол нах*** со своими консультациями и со своим *конфликтом на юго востоке украины*. Идет росийско-украинская война а не конфликт юго-востока.
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13.05.2020 20:56 Відповісти
Как видим, ***** сильно прижимает и ему не выгодно тянуть время, как бы он не хотел показать что переговоры его не интересуют. Вот нам точно не выгодно ездить на те переговоры, на который Украину практически зажимают в угол. так что лучше сославшись на коронавирус Украине нужно заморозить все переговоры, разве что по скайпу можно поговорить не сильно напрягаясь, который не требует подписания никаких бумаг
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13.05.2020 21:27 Відповісти
"конфликт на юго-востоке Украины" обсуждают немцы и кацапы . И где же наш президент, Ермак, МИД ? И если параша "не при делах" что может обсуждать Кизяк?
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13.05.2020 20:56 Відповісти
"целью которой является сверка часов на украинском треке"

Обратите внимание на то, что термин "сверка часов" не взята в кавычки. Может и правда, что на этих помпезных консультациях немецкие и кацапские чиновники только пьют кофе и сверяют свои дорогие часы, купленные за деньги налогоплательщиков?
Немцы не решаются проконсультировать кацапов словами: "Пошли вон из Украины, и война закончится в тот же день".
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13.05.2020 21:21 Відповісти
Та пусть ездют. Все ключи от лугандона в Киеве. Этот кацап может ездить хоть до усрачки
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13.05.2020 20:57 Відповісти
Ключи от Лугандонии, возможно, в Киеве, однако, как показывает практика (Крым в т.ч.) все замки прекрасно вскрываются кремлевской фомкой. А ключи могут оставаться при этом где угодно.
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13.05.2020 21:05 Відповісти
Ага вскрыть фомкой можна, только бумаги на собственность не поришать без хозяина
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13.05.2020 21:15 Відповісти
Безграмотный юноша, когда гопники у вас угонят ваш автомобиль и будут на нем ГОДАМИ кататься, эксплуатируя его и убивая в хлам - утешайте себя тем, что настоящие ключи от авто находятся у вас, и что "по бумагам" хозяином остаетесь вы. Есть такая степень наивности, которая граничит с глупостью. Так вот - вы ее перешли.
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13.05.2020 21:24 Відповісти
Вот именно, что машина уже угнанная и разбитая в хлам, на машине висят куча преступлений и убийств. Теперь преступники хотят чтобы хозяин по доброй воли еще и отдал престуникам ключи, заправил и отремонтировал машину да еще подписал заявление что берет на себя все преступления совершенные угонщиком и не имеет к нему никаких притензий? Нет уж. Преступника поймают рано или поздно, посадт в тюрьму и заставят выплатить причиненные ущербы и ответить за все. А сама разбитая машина уже не является ценностью.
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13.05.2020 21:37 Відповісти
Грамотный ты наш, авто движимый, а ты сравни с недвижимостью. Вот вскрыл ты квартирку и живешь в ней. Но пока не порешаешь или с хозяином или с жеком или бти и прочими службами или через суд то квартирка все равно не твоя. Вот и тут тоже самое, только в большем масштабе. А суд и жек и бти в данном случае "запад" говорит - решайте между собой. Вот и приходится гопнику метаться со своей фомочкой туда и сюда 😷
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13.05.2020 21:38 Відповісти
Еще раз повторяю - типичная наивность и глупость. Россия отобрала Курилы у Японии десятки лет назад. Вернула? Черта с два. Россия отобрала Крым у Украины. Вернула? Вернет? Очень сомневаюсь. Россия отобрала и загадила Лугандонию. Что тебе с того, что некий "условный мировой БТИ" не прописал ее там? Что тебе с того, что ООН "не признает"? Рано или поздно прагматика пересиливает идеалы. Ты просто слишком юн и необразован, чтобы продолжать тешить себя надеждами и выдавать желаемое за действительное. Факты - упрямая вещь.
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13.05.2020 21:42 Відповісти
Ну во первых не паРаша отобрала а савок у японцев. Но то таке. Я понимаю что вопрос силы стоит на первом месте, и победителей не судят. Вот только на паРаше почему то до сих пор думают что они выйдут победителями. Лично я думаю что паРаша проиграет. И думаю это будет в ближайшие пару лет. Тут даже не стоит вопрос крысма и лугандона. Тут уже стоит вопрос о самой паРаше. Так что расслабся и получай удовольствие, образованый ты наш
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13.05.2020 21:49 Відповісти
Неужели ты не понял что ты пытаешься что то доказать кацапскому троллю? Неужели ты не понял что етот троль намекает что нам нужно смириться и пойти на уступки?
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13.05.2020 22:18 Відповісти
Рашкотварь,идешь на 3 веселых буквы ,отгадай какие
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13.05.2020 21:32 Відповісти
Верно. Замки вскрываются гопником, и ключи его не интересуют. Но сейчас гопник ***** который залез в наш крым и ОРДЛО требует чтобы ему дали даже не ключи а переписали на него захваченное имущество и сняли с него санкции. Так что козломордый идешь ты на*** со своими советами помочь гопнику *выйти из ситуации*...
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13.05.2020 21:43 Відповісти
Бутусов: Сегодня после долгой болезни в украинской политике окончательно скончалось монобольшинство "слуг народа"

"Безвременно, безвременно, на кого ж ты нас покинуло... Сегодня после долгой болезни в украинской политике окончательно скончалось монобольшинство "слуг народа". Президент Зеленский сегодня приехал в Раду, попросил поддержку своей фракции в голосовании за антиКоломойский закон, но сумел получить поддержку только 200 депутатов!

И оказалось, что президент-то - голый! Народ Украины дал Зеленскому уникальный шанс изменить страну - абсолютное доверие, чтобы не было никаких жалоб, что, мол, нет полномочий. Но вместо подбора профессионалов с принципами, ценностями и репутацией, Зеленский бездарно раздал народное доверие ноунэймам, как ему казалось. Раздал квоты в списке своим друзьям и спонсорам, которые попродавали места в обмен на чьи-то личные интересы и в ряде случаев - за деньги, кому попало, и этими "кто попало" снова оказались олигархи, контрабандисты и т.д., которые и стали настоящими хозяевами "слуг", - об этом на смволей страничке в Фейсбуке пишет Юрий Бутусов.

"Сегодня Зеленский потерял монобольшинство. АнтиКоломойский закон был добыт голосами фракций Порошенко и Вакарчука - прямых оппонентов действующей власти. Президент по сути утратил монополию на проведение самостоятельной политики, он обречен на постоянный поиск коалиций также, как и его предшественники. И мы еще не знаем, что Зеленский отдал в обмен на эти 200 голосов. Вполне вероятно, что это снятие руководства Нацбанка, а может и раздача других кусков власти, посмотрим.

Всего год. И еще держится рейтинг, но даже собственные депутаты готовы его обрушить, накануне местных выборов "Слуги" стали относиться к своему вождю как к "хромой утке", они не сомневаются, что рейтинг Зеленского будет продолжать падать - и они готовы помогать этому падению. И остановить обвал роликами в инстраграме у Зеленского не получится - надо делать реальные реформы, надо управлять государством, а не играть роль в декорациях.
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13.05.2020 20:57 Відповісти
а при Порохе, этого сраного Козака даже на порог в Бундестан не пустили.. еще бы куями и санкциями обложили.. а при клоуне: "драсьте-пожалста"..
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13.05.2020 21:01 Відповісти
Странно как то Германия договаривается с российскими оккупантами, по вопросу содержания оккупационной зоны Московией в дальнейшем украинских земель Донбасса и Крыма
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13.05.2020 21:02 Відповісти
"конфликта на юго-востоке Украины"-кто с кем кофликтует или война идет?Мордор не упоминается вообще в этой связке слово "конфликт на востоке" уже как год забыли кто же "конфликтует" и не называют названия страны и кто напал не могут зеленые малоросы выдавить из себя эту сторону и скоро европейцы или уже верят что там конфликт свой внутренний если сама воюющая защищющая сторона не называет кто на ее напал и с кем этот "конфоликт"
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13.05.2020 21:02 Відповісти
Що вони обговорювали? Якась неіснуюча тема "по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины." На півдні України кацапи анексували крим, на сході йде війна з кацапами. То про що був "базар"? Як до цього ставиться українська влада? Чи це узгоджено і з секретаркою ОПи, і з презЕдентом, і з МЗС
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13.05.2020 21:06 Відповісти
Цензор - "Замглавы администрации президента рф козак провел в офисе Меркель консультации по урегулировании конфликта на юго-востоке Украины"
На цих перемовинах немає жодного представника від України?
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13.05.2020 21:07 Відповісти
Привез Меркель чемодан акций Газпрома или она уже только деньгами берет? Но судя по тексту и наглому тону Козака, как то насрать что вы там придумали против Украины. Украинский народ не даст вам вашего троянского коня впихнуть в Украину
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13.05.2020 21:07 Відповісти
И как минимум украинское правительство должно выразить Германии ноту протеста против такого заговора против Украины.
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13.05.2020 21:09 Відповісти
ничего хорошего для Украины и ее народа ,эти твари не придумают.Все что они придумали- кровопролитие .которое принесло 15 000 тысяч смертей и потерю Украиной части территориикоторую немецкая подельница кремлевского оккупанта Украины оформила в Минске.
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13.05.2020 21:08 Відповісти
ХЙЛО МЕРКЕЛЬ ХАХАЛЕЙ ПОСТАВЛЯЕТ !)
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13.05.2020 21:13 Відповісти
Ще одна ПЄРЄМОГА Зеленого Вошьдя.
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13.05.2020 21:17 Відповісти
Зеле треба терміново проводити імпічмент.
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13.05.2020 21:17 Відповісти
Есть документ принятый мировым сообществом, где указано что Рашка является стороной конфликта. По етому и только етому документу и нужно вести переговоры и никак иначе. Козак же поехал к Меркель нашептывать какие то условия по никому не изветсному документу о каком то юго-восточном конфликте. Тоесть Козака и Меркель нужно послать к психиатру или нах***й.
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13.05.2020 21:17 Відповісти
или кацапы заразили Меркель коронавирусом, так как уже весь путинский бомонд не скрывает что корона накрыла кремль почти полностью
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13.05.2020 21:19 Відповісти
Наши перед Козаком говорили с Меркель и все обговорили. Смотрите русня такая покладистая и со всем соглашается , значит будит подвижка и края в запада переполнены и вранье и выпендрешь уже изрядно поднадоел . Козак поехал и ему все детально Обьяснили , что и когда.Все буде Україна!!!
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13.05.2020 21:17 Відповісти
ой ...ваші слова та Господу в вухо...
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13.05.2020 22:30 Відповісти
Обсуждалось что-то серьезное о чем даже в режиме онлайн не захотели обсуждать,что-то такое,что не терпит отлагательсьв до завершения карантина.На это надо смотреть в комплексе,к примеру архитектор стрлит здания в присущей ему менере ну как почерк,учитывая архитектурный замысел козака в Приднестровье разве может он предложить что-то другое если решить вопрос решили за счет Украины (в ущерб нац.интересам) путем мягкого принуждения поймем через пару- тройку дней в зависимости от риторики говорящих голов ЗЕленых и СМИ на подпевках у Оффыса ПреЗЕдента
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13.05.2020 21:32 Відповісти
В режиме онлайн трудно договориться о чем то противозаконном и трудно передать акции Газпрома или чемодан с деньгами. Именно поетому ***** визжит что нужно проводить только личные переговоры и лучше за закрытыми дверьми, где он может и Макрону и тем более Зеленскому в прямом смысле поставить нож под горло и показать как он сбивает гражданские самолеты и ему за ето ничего не бывает
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13.05.2020 22:21 Відповісти
Теперь у Зели работы прибавилось - ждать звонок от Меркель...
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13.05.2020 21:44 Відповісти
Кацапы просто должны свалить с Донбасса и Крыма без всяких консультаций с немцами.
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13.05.2020 21:46 Відповісти
шо-то вони уже "замислили"...це факт...
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13.05.2020 22:24 Відповісти
Тільки от ми йух ложили на ваші кансультації...
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13.05.2020 22:00 Відповісти
о...раз Козак та ще й в Німеччині...нас будуть тепер "давити"...а наш "хлавнакамандуючий" навіть не опиратиметься...бо "нада мир любой ценой"...ой "домиротвориться"...до ручки...або Дніпра...
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13.05.2020 22:23 Відповісти
Вообще-то к этому всё и шло. Но можно и дальше делать вид, что намёки немцев и французов непонятны.
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13.05.2020 22:33 Відповісти
Фрау Риббентроп и типа Молотов опять всё порешали. Интересно кто первый пошлёт эту старую суку ?
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13.05.2020 23:57 Відповісти
криваві чекісти через КІЗЯКА знову якісь афери починають мутити..... ХОЧА ЦЕ НЕВАЖЛИВО, БО ЇХ ВИСЕРИ ПРИРЕЧЕНІ НА ПРОВАЛ!!!!! Які ж все-таки кацапи - ТУГОДУМИ З ВІДМОРОЖЕНИМ МОЗКОМ, якщо до них НАВІТЬ ЗА ШІСТЬ!!! РОКІВ ПРЯМОЇ ВІЙНИ ніяк не доходить, що Україна їм НЕ ПО ЗУБАМ!!!! криваві чекісти ПРИРЕЧЕНІ НА ПОВНУ І БЕЗПОВОРОТНУ ПОРАЗКУ!!!
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14.05.2020 00:20 Відповісти
есть и такое мнение. За разрешение достроить Сев. поток, Козак может пообещать свалить с Лугандона. Развод конечно голимый.
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14.05.2020 00:21 Відповісти
Не на юго-востоке Украины , а войны России с Украиной , надо называть вещи своими именами!
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14.05.2020 19:56 Відповісти
 
 