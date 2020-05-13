Заступник глави адміністрації президента РФ Козак провів в офісі Меркель консультації щодо врегулювання "конфлікту на південному сході України"
Консультації з помічником канцлера ФРН Ангели Меркель щодо врегулювання "конфлікту на південному сході України" пройшли успішно, було досягнуто домовленостей про подальші дії, заявив заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в ефірі телеканалу "Росія-24"
"Сьогодні у відомстві федерального канцлера відбулися додаткові консультації щодо врегулювання конфлікту на південному сході України. Діалог пройшов у конструктивному, діловому ключі. Досягли угоди про взаємні подальші дії щодо мирного врегулювання конфлікту ... Ці консультації дадуть додатковий імпульс для інтенсифікації переговорів. У "нормандському форматі" і в тристоронній контактній групі буде дано відповідний сигнал", - сказав Козак.
Раніше джерело, близьке до переговорів, повідомило "Інтерфаксу", що Козак прибув до Берліна в середу з одноденним візитом. "Він зустрінеться зі своїм візаві у форматі помічників глав держав "нормандської четвірки" - помічником канцлера ФРН", - сказав співрозмовник агентства.
За його словами, "це робоча поїздка, метою якої є звіряння годинників на українському треку". Відповідаючи на запитання, чи йтиметься про організацію саміту "нормандської четвірки" в онлайн-режимі, джерело сказало: "Двостороння зустріч цього не передбачає".
У пресслужбі уряду ФРН "Інтерфаксу" повідомили, що "візити на робочому рівні" не коментують.
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Суспільство має вимагати від укр влади інформацію про Берлінські домовленості і пояснення, чому допускають, щоб долю України вирішували без України.
Чекаємо на оперативний коментар від ОПУ та МЗС.
Обратите внимание на то, что термин "сверка часов" не взята в кавычки. Может и правда, что на этих помпезных консультациях немецкие и кацапские чиновники только пьют кофе и сверяют свои дорогие часы, купленные за деньги налогоплательщиков?
Немцы не решаются проконсультировать кацапов словами: "Пошли вон из Украины, и война закончится в тот же день".
"Безвременно, безвременно, на кого ж ты нас покинуло... Сегодня после долгой болезни в украинской политике окончательно скончалось монобольшинство "слуг народа". Президент Зеленский сегодня приехал в Раду, попросил поддержку своей фракции в голосовании за антиКоломойский закон, но сумел получить поддержку только 200 депутатов!
И оказалось, что президент-то - голый! Народ Украины дал Зеленскому уникальный шанс изменить страну - абсолютное доверие, чтобы не было никаких жалоб, что, мол, нет полномочий. Но вместо подбора профессионалов с принципами, ценностями и репутацией, Зеленский бездарно раздал народное доверие ноунэймам, как ему казалось. Раздал квоты в списке своим друзьям и спонсорам, которые попродавали места в обмен на чьи-то личные интересы и в ряде случаев - за деньги, кому попало, и этими "кто попало" снова оказались олигархи, контрабандисты и т.д., которые и стали настоящими хозяевами "слуг", - об этом на смволей страничке в Фейсбуке пишет Юрий Бутусов.
"Сегодня Зеленский потерял монобольшинство. АнтиКоломойский закон был добыт голосами фракций Порошенко и Вакарчука - прямых оппонентов действующей власти. Президент по сути утратил монополию на проведение самостоятельной политики, он обречен на постоянный поиск коалиций также, как и его предшественники. И мы еще не знаем, что Зеленский отдал в обмен на эти 200 голосов. Вполне вероятно, что это снятие руководства Нацбанка, а может и раздача других кусков власти, посмотрим.
Всего год. И еще держится рейтинг, но даже собственные депутаты готовы его обрушить, накануне местных выборов "Слуги" стали относиться к своему вождю как к "хромой утке", они не сомневаются, что рейтинг Зеленского будет продолжать падать - и они готовы помогать этому падению. И остановить обвал роликами в инстраграме у Зеленского не получится - надо делать реальные реформы, надо управлять государством, а не играть роль в декорациях.
На цих перемовинах немає жодного представника від України?