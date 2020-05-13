Заступник глави адміністрації президента РФ Козак провів в офісі Меркель консультації щодо врегулювання "конфлікту на південному сході України"

Консультації з помічником канцлера ФРН Ангели Меркель щодо врегулювання "конфлікту на південному сході України" пройшли успішно, було досягнуто домовленостей про подальші дії, заявив заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в ефірі телеканалу "Росія-24"

"Сьогодні у відомстві федерального канцлера відбулися додаткові консультації щодо врегулювання конфлікту на південному сході України. Діалог пройшов у конструктивному, діловому ключі. Досягли угоди про взаємні подальші дії щодо мирного врегулювання конфлікту ... Ці консультації дадуть додатковий імпульс для інтенсифікації переговорів. У "нормандському форматі" і в тристоронній контактній групі буде дано відповідний сигнал", - сказав Козак.

Раніше джерело, близьке до переговорів, повідомило "Інтерфаксу", що Козак прибув до Берліна в середу з одноденним візитом. "Він зустрінеться зі своїм візаві у форматі помічників глав держав "нормандської четвірки" - помічником канцлера ФРН", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, "це робоча поїздка, метою якої є звіряння годинників на українському треку". Відповідаючи на запитання, чи йтиметься про організацію саміту "нормандської четвірки" в онлайн-режимі, джерело сказало: "Двостороння зустріч цього не передбачає".

У пресслужбі уряду ФРН "Інтерфаксу" повідомили, що "візити на робочому рівні" не коментують.

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