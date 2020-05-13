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Новини Коронавірус і карантин
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Внутрішні авіарейси будуть відновлені разом із роботою громадського транспорту, - головний санлікар Ляшко

Внутрішні авіарейси будуть відновлені разом із роботою громадського транспорту, - головний санлікар Ляшко

Відкриття внутрішнього авіасполучення і громадського транспорту розглядається комплексно.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Внутрішні рейси буде відкрито тоді, коли ми відкриємо громадський транспорт, наразі ми розглядаємо це питання комплексно. Коли ми говоримо про відновлення громадського транспорту, ми маємо на увазі всі перевезення. Зокрема й міжобласні", - сказав чиновник.

Ляшко наголосив, що сполучення між областями буде можливим тільки в тих випадках, коли обидві ці області відповідатимуть критеріям безпеки епідемічної ситуації.

"Не можна говорити про відновлення сполучення між Хмельницьким і Чернівцями, якщо Чернівці не відповідатимуть критеріям, визначеним у постанові Кабміну про благополучну епідемічну ситуацію. Області зможуть відновити сполучення між собою тільки якщо вони обидві потрапляють під ці критерії. Так само розглядається питання внутрішнього авіасполучення", - сказав він.

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Ляшко повідомив, що питання авіасполучення з країнами Європи розглядатиметься, "коли в них відкриється авіасполучення".

"Євросоюз проводить щотижня зустрічі компетентних міністрів, де вони розглядають питання відновлення туристичного сезону та відновлення авіасполучень. Наразі вони перенесли дату можливого відновлення на 15 червня, вони кажуть, що раніше не буде. І якщо в них відкриється авіасполучення, то Україна теж розглядатиме питання відкриття авіасполучення з країнами ЄС", - сказав він.

Читайте також: Україна зможе відновити роботу транспорту лише на 3-му етапі пом'якшення карантину. Зараз це призведе до спалаху коронавірусу, - Шмигаль

Автор: 

карантин (18172) транспорт (1416) Ляшко Віктор (1519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Страной управляет глист, который принимает решения засунув палец себе в жопу. (другие обоснования принятия решений неизвестны)

Неужели такое может быть?
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13.05.2020 21:39 Відповісти
+2
шоб у тебя намордник к хлебалу прирос, а трусы к... глиста лопоухая!
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13.05.2020 21:24 Відповісти
+2
Ты, лупоглазое, еще за парки не ответило, вылезло...
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13.05.2020 21:58 Відповісти
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шоб у тебя намордник к хлебалу прирос, а трусы к... глиста лопоухая!
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13.05.2020 21:24 Відповісти
Бу га га.до отмены карантина не все доживут шоб на самолётах позволить себе летать
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13.05.2020 21:27 Відповісти
Вам треба,ви і відновлюйте.б
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13.05.2020 21:27 Відповісти
За свинюк при кориті , ми не перреживаємо..
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13.05.2020 21:27 Відповісти
Прилетай в Черновцы чартером,встретят по всем критериям
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13.05.2020 21:34 Відповісти
Последние международные регулярные рейсы из Черновцов проводились Внутрішні авіарейси будуть відновлені разом з роботою громадського транспорту, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 9421 этим самолетом скоро 20 лет тому.
Снято в 2018 на мобилку.
Внутрішні авіарейси будуть відновлені разом з роботою громадського транспорту, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 450
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13.05.2020 21:56 Відповісти
Кармілєц!!!! Мнє тєпєрь будєт лєхче лєтать на работу!!!!
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13.05.2020 21:38 Відповісти
Страной управляет глист, который принимает решения засунув палец себе в жопу. (другие обоснования принятия решений неизвестны)

Неужели такое может быть?
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13.05.2020 21:39 Відповісти
Замечательные новости, просто замечательные - без мата эта фраза выглядит неполной, но вы догадались, какого слова не хватает. В этих планах прекрасно все - намерения, планы, попытка прикинуться идиотами и даже формулировки.
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13.05.2020 21:41 Відповісти
Ты, лупоглазое, еще за парки не ответило, вылезло...
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13.05.2020 21:58 Відповісти
это какой то аферист или провокатор
---
Врач Зеленского: "Карантин в Украине это фейк! Мы просто запугивали людей!"
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=FL0Hb2Vf26k&fbclid=IwAR1QhGzO_J0L7ioXul0ZbFkgNgyBQ6GtN6-0hQjPthsqhgzxdj2EuEZgpeQ
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13.05.2020 22:20 Відповісти
издеваетесь Зеленые - на еду у людей нет денег, а на самые дорогие в мире внутренние перелеты есть?
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13.05.2020 22:56 Відповісти
Ну наконец то сможем летать с Житомира в Киев на работу.
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13.05.2020 23:09 Відповісти
Т.е. из Харькова или Сум в Киев мы сможем поехать, если в Полтавской области не будет больных?
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14.05.2020 06:10 Відповісти
 
 