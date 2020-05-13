Ухваливши "антиКоломойський закон" про банки, Україна виконала умови для отримання € 500 млн, - Єврокомісія

У Європейській Комісії констатують, що Україна, ухваливши в середу закон про банки, виконала всі умови, необхідні для виділення останнього траншу четвертої програми макроекономічної допомоги розміром 500 млн євро.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" представник Європейської Комісії.

"Ми вітаємо голосування в українському парламенті закону про банківську реформу. Україна вже запровадила комплексний пакет реформ у рамках четвертої програми макроекономічної допомоги. Згідно з нашою оцінкою, конкретні умови політики для виплати другої партії розміром 500 млн євро в рамках програми було виконано", - заявив він.

Представник ЄК вважає, що останній транш може бути виділений "після виконання попередніх дій із програми МВФ". "Нинішнє голосування є важливим кроком уперед у цьому напрямку", - наголосив співрозмовник агентства.

Як повідомлялося, у вересні 2018 року Україна та ЄС підписали кредитну угоду про надання 4-ї програми макрофінансової допомоги ЄС Україні (MFA IV) на 1 млрд євро та меморандум про взаєморозуміння, в якому закріплено умови виділення цих коштів. Суму в 1 млрд євро було поділено на два рівні транші, перший із них ЄС перерахував у грудні 2018 року. Отримання другого прогнозувалося на весну 2019-го, однак на той період Україна не виконала низки зобов'язань.

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