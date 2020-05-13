Ухваливши "антиКоломойський закон" про банки, Україна виконала умови для отримання € 500 млн, - Єврокомісія
У Європейській Комісії констатують, що Україна, ухваливши в середу закон про банки, виконала всі умови, необхідні для виділення останнього траншу четвертої програми макроекономічної допомоги розміром 500 млн євро.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" представник Європейської Комісії.
"Ми вітаємо голосування в українському парламенті закону про банківську реформу. Україна вже запровадила комплексний пакет реформ у рамках четвертої програми макроекономічної допомоги. Згідно з нашою оцінкою, конкретні умови політики для виплати другої партії розміром 500 млн євро в рамках програми було виконано", - заявив він.
Представник ЄК вважає, що останній транш може бути виділений "після виконання попередніх дій із програми МВФ". "Нинішнє голосування є важливим кроком уперед у цьому напрямку", - наголосив співрозмовник агентства.
Як повідомлялося, у вересні 2018 року Україна та ЄС підписали кредитну угоду про надання 4-ї програми макрофінансової допомоги ЄС Україні (MFA IV) на 1 млрд євро та меморандум про взаєморозуміння, в якому закріплено умови виділення цих коштів. Суму в 1 млрд євро було поділено на два рівні транші, перший із них ЄС перерахував у грудні 2018 року. Отримання другого прогнозувалося на весну 2019-го, однак на той період Україна не виконала низки зобов'язань.
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Даже коломойскый убежал со страны
І, то зовсім помилкова компенсація була
Прийняття закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення суб'єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства", який виводить з-під декларування дітей чиновників, зведе нанівець усі антикорупційні ініціативи.
Про сказав народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Олег Синютка.
"Чомусь такі "особливо талановиті діти" трапляються у високопоставлених чиновників. І вони просто у 20 років стають мегабізнесменами, мегаволодарями різноманітних активів. І це неправильно. Занадто довго Україна йшла до того, щоб створити антикорупційні органи, щоб примусити чиновників декларувати майно, щоб відповідати за це деклароване майно, щоб сьогоднішня влада так витягнула шаблю, раз-два - і постаралася всі ці речі відправити у потойбічний світ. Ми не голосували за це, ми не підтримували це. І я вважаю, що це, попри деякі позитивні моменти, просто зводить нанівець всі ці антикорупційні речі, які так довго вибудовувалися в державі", - сказав депутат.
Подождем решения Конституционного Суда.
Мы же то же как бы НЕ лохи...
Да, суд.систему потрібно реформувати (нехай навіть це реформи не одного дня, не одної пятирічки, навіть не одного покоління) - але ж нині завдяки вам чи не всі реформи зупинені!