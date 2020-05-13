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Новини
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"Слуга народу" Маріковський виступив проти прем'єр-міністра, який звільнив Фірсова: "Де дно, Денисе Анатолійовичу?"

Звільнення Кабінетом Міністрів в.о. голови Державної екологічної інспекції Єгора Фірсова відбулося не зважаючи на звернення 65 нардепів від "Слуги народу".

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Маріковський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні сумний день для нашого довкілля. Нашого головного адвоката реформи державного екоконтролю Єгора Фірсова було звільнено з посади рішенням уряду.

На рішення не вплинули 65 підписів нардепів "Слуги народу", терміново зібраних для недопущення подібного. На рішення не вплинула присутність народних депутатів на засіданні уряду, де Денис Шмигаль модерував турбо-режимне засідання і не дав можливості мені виступити до моменту голосування", - написав Маріковський.

"Завтра на зустрічі прем'єра з народними депутатами, запитаю - Де дно, Денисе Анатолійовичу?", - пообіцяв нардеп.

Слуга народу Маріковський виступив проти премєр-міністра, який звільнив Фірсова: Де дно, Денисе Анатолійовичу? 01

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Автор: 

Держекоінспекція (248) Фірсов Єгор (123) Шмигаль Денис (4686) Маріковський Олександр (18)


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Топ коментарі
+24
Проститутки с борделей реже меняют своих клиентов, чем слуги народа своих хозяев и решения.
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13.05.2020 22:01 Відповісти
+18
ну шо ,громада...!!! ці зелені чоловічки "рубають" по всім фронтам... мова,суди,ліс,електроенергія,ліки,хлор для води...нічого нікому не нагадує...?!!! 2010 "могемпавтарить"...
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13.05.2020 22:11 Відповісти
+14
"Слуга народа" Мариковский выступил против премьер-министра, уволившего Фирсова: "Где дно, Денис Анатольевич?" - Цензор.НЕТ 5672
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13.05.2020 22:04 Відповісти
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Проститутки с борделей реже меняют своих клиентов, чем слуги народа своих хозяев и решения.
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13.05.2020 22:01 Відповісти
любишь ЗЕльоных макак ? Тебе на Киевский зоопарк.
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13.05.2020 22:10 Відповісти
"Слуга народа" Мариковский выступил против премьер-министра, уволившего Фирсова: "Где дно, Денис Анатольевич?" - Цензор.НЕТ 5672
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13.05.2020 22:04 Відповісти
Ну не всім же на каналі Ахмета фізкультуру показувати))
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13.05.2020 22:12 Відповісти
Фирсов --одна из проституток-перебежчиков ---даже зеленой нечисти такие НЕ нужны)))
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13.05.2020 22:04 Відповісти
Особенно после того, как Киев стал самым грязным городом мира.
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13.05.2020 22:07 Відповісти
при Порохе крутился как гі..но в ополонці
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13.05.2020 22:11 Відповісти
Дно це вся ваша малоросько-сєпарська партєйка.
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13.05.2020 22:10 Відповісти
Свині та корито..
Ніого, поки, не змінилося...
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13.05.2020 22:10 Відповісти
ну шо ,громада...!!! ці зелені чоловічки "рубають" по всім фронтам... мова,суди,ліс,електроенергія,ліки,хлор для води...нічого нікому не нагадує...?!!! 2010 "могемпавтарить"...
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13.05.2020 22:11 Відповісти
мда грабеж становится системней и организованней, как при прохвессоре......
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13.05.2020 22:12 Відповісти
Тих хто вийде з фракції Слуга Народу,замінять депутати від ПЄС))
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13.05.2020 22:11 Відповісти
той, хто предасть ЄС - політичний покійник.
перевірено .....
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13.05.2020 22:14 Відповісти
Я бачив як сьогодні покійники голосували разом))
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13.05.2020 22:18 Відповісти
только "покойник" ЕС крепчает, а вечноЗЕльоный Слуга чахнет вместе со своим хозяином
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13.05.2020 22:30 Відповісти
голосовали за потому что
"Карфаген должен быть разрушен, а Беня закопан"
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13.05.2020 22:39 Відповісти
Жуля с ОПЗЖ?))))
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14.05.2020 00:49 Відповісти
Ну прям как в тайном обществе каком-то или в мафи, "Вход рубель, выход два"
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13.05.2020 22:26 Відповісти
Дно в кабінеті президента засідає.
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13.05.2020 22:16 Відповісти
У всьому винен "золотий унітаз",хто на нього сідає,стає Януком))
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13.05.2020 22:19 Відповісти
Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос.
Он носом тянется туда, куда душою не дорос.
Омар Хайам©
))
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13.05.2020 22:25 Відповісти
Тож не дивно, що Шмигаль його звільнив. Після того, як Фірсов пред'явив штраф за порушення екології ахметівській структурі ММКІ, іншого рішення від ставленика татарина годі було й очікувати.
ММК им. Ильича впервые выплатил экологический штраф в 10 млн гривен https://lb.ua/society/2020/02/20/450435_mmk_im_ilicha_vpervie_viplatil.html
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13.05.2020 22:26 Відповісти
https://twitter.com/GreenSergeantM

Rock!
@GreenSergeantM

шел 21 век, цена на электроэнергию падала в Европе и Америке, а в Украине создавался штаб профессионалов для того, чтобы исключить веерные отключения электроэнергии.Похоже, люди в Украине реально идиоты в большинстве, если доверяют руководить своей жизнью подобным профи...
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13.05.2020 22:27 Відповісти
У бездны нет дна. На то она и бездна.
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13.05.2020 22:28 Відповісти
https://twitter.com/B00hBkWF4q16Div
https://twitter.com/B00hBkWF4q16Div
https://twitter.com/B00hBkWF4q16Div


https://twitter.com/B00hBkWF4q16Div
https://twitter.com/B00hBkWF4q16Div

тупой мэр

@B00hBkWF4q16Div


Сначала останавливаем энергоблоки на АЭС,а потом из за нехватки энергии проводим веерные отключения,так Ринат Ахметов ставит
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
раком и вымагает налоговые преференции. Ротердама+ уже мало. Нужны существенные налоговые преференции,без них бизнес Ахметова накрывается пи
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13.05.2020 22:28 Відповісти
я не удивлен
все по плану зеленой шайки
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13.05.2020 22:29 Відповісти
Бунт на корабле?
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13.05.2020 22:38 Відповісти
команда цього судна - набрана з волоцюг найближчого порту.
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13.05.2020 23:01 Відповісти
Жаль парней типа Мариковского и его единомышленников! Лошара с Ахметом (шмыргалем) их использовали как резиновые изделия! Лошара и далее проявляет свое истинное обличье! Трепак, Чумак, Фирсов отправлены в отставку, бобиковы, венедихтовы и прочая мразь жируют и прислуживают! Скоро станем свидетелями "некомпетентности" и отстранения М.С.! Лучше бы этот кондом и дальше кривлялся на подмостках!!!
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13.05.2020 22:41 Відповісти
Марковський, твій Фірташ нині - ніхто! Не котирується аже! Беня з рижою мраззю - руять!
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13.05.2020 22:58 Відповісти
ніхто з цієї шайки ніколи моїм не був! хоча пригадую двох паскуд які шмиргаляли на "освячення" до фірташа перед висуванням на посади! пригадати хто це були?!
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13.05.2020 23:16 Відповісти
а ти шо - сам зебіл Мариковський?
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14.05.2020 01:34 Відповісти
Мариковский голосовал за Авакова, так что он и сам прекрасно знает, где дно.
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13.05.2020 23:12 Відповісти
Ну так всі разом зробили країну рукожопою. Правда щось не видно сили, яка має ту рукожопість тепер розгрібати. Це ж не німці, які раціонально можуть сказати, ну хіба рукожопий може правити моєю країною? І раціонально закинути його в крематорій.
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13.05.2020 23:37 Відповісти
Дописувачі сайту вирішили , що вони краще знають те, кого призначати і звільняти премьєр-міністру? Де ви такі "казкові" персонажі беретися? Ваша думка нікого не цікавить! Заспокойтеся!)))
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14.05.2020 01:58 Відповісти
Пане Маріковський ще не всі члени команди 95-го на хлібних місцях, а ви якогось Фірсова захищаєте.
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14.05.2020 09:51 Відповісти
 
 