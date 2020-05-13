"Слуга народу" Маріковський виступив проти прем'єр-міністра, який звільнив Фірсова: "Де дно, Денисе Анатолійовичу?"

Звільнення Кабінетом Міністрів в.о. голови Державної екологічної інспекції Єгора Фірсова відбулося не зважаючи на звернення 65 нардепів від "Слуги народу".

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Маріковський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні сумний день для нашого довкілля. Нашого головного адвоката реформи державного екоконтролю Єгора Фірсова було звільнено з посади рішенням уряду.

На рішення не вплинули 65 підписів нардепів "Слуги народу", терміново зібраних для недопущення подібного. На рішення не вплинула присутність народних депутатів на засіданні уряду, де Денис Шмигаль модерував турбо-режимне засідання і не дав можливості мені виступити до моменту голосування", - написав Маріковський.

"Завтра на зустрічі прем'єра з народними депутатами, запитаю - Де дно, Денисе Анатолійовичу?", - пообіцяв нардеп.

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