МОЗ вивчає можливість користуватися пляжами і купатися після пом'якшення карантину, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я вивчає можливість користуватися пляжами і купатися у відкритих водоймах і басейнах після пом'якшення карантину.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив в ефірі програми "Здорова політика" UA: Українське радіо заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Спортзали ми відкриваємо, щодо басейнів є проблема, оскільки ми тільки вивчаємо питання, чи може передатися вірус через водний шлях. І це питання також стосуватиметься пляжів", - сказав він.

Ляшко повідомив, що рішення буде прийнято найближчим часом.

"Найближчим часом буде позиція головного державного санлікаря щодо можливості купання в літній період у проточній воді, в морі, в озерах", - сказав він.

Ляшко повідомив, що наразі він проводить консультації з цього питання з експертами Національної академії наук України (НАНУ).

"Чекаю їхніх пропозицій, у нас надходить нова інформація щодо коронавірусу, і нам потрібно прийняти зважене рішення", - сказав він.

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