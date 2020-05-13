МОЗ вивчає можливість користуватися пляжами і купатися після пом'якшення карантину, - Ляшко
Міністерство охорони здоров'я вивчає можливість користуватися пляжами і купатися у відкритих водоймах і басейнах після пом'якшення карантину.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив в ефірі програми "Здорова політика" UA: Українське радіо заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
"Спортзали ми відкриваємо, щодо басейнів є проблема, оскільки ми тільки вивчаємо питання, чи може передатися вірус через водний шлях. І це питання також стосуватиметься пляжів", - сказав він.
Ляшко повідомив, що рішення буде прийнято найближчим часом.
"Найближчим часом буде позиція головного державного санлікаря щодо можливості купання в літній період у проточній воді, в морі, в озерах", - сказав він.
Ляшко повідомив, що наразі він проводить консультації з цього питання з експертами Національної академії наук України (НАНУ).
"Чекаю їхніх пропозицій, у нас надходить нова інформація щодо коронавірусу, і нам потрібно прийняти зважене рішення", - сказав він.
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- Не знаю, не читал.
- Дорогой, ты будешь ревновать меня, как Отелло Дездемону?
- Не знаю, не читал.
- А что ж ты тогда читал?
- "Му-му", будешь гавкать - утоплю.
Вернусь - утоплю...
исследований нет по воде???
это секрет полишинеля...
гигиена должна быть на высоте
мыло спирт и тд и тп
кому что лучше
хоть с мылом
хоть со спиртом
тут мнение не главное
тут процесс
Ребята Украина не 95 квартал, шутки закончились, дефолт уже даже не за горизонтом. Ответить за все придется, взялся за гуж, не говори, что не дюж.
За каждую нецелевую копейку растраченную ответите ребята.
- 5 травня - Прем'єр Шмигаль: пік епідемії в Україні завершиться 8-9 травня.
- 6 травня - Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що пік епідемії коронавирусу в Україні пройдено 17 квітня.
- 13 травня - Міністр МОЗ Степанов заявив, що Україні вдалося уникнути піку епідемії коронавирусу.
Своим примером 'выучиться-изучитца" слабо?!
Бред какойто поносят или диареют...
- Купаться в водоемах.
- Ловит рыбу и охотиться.
- Посещать лес и лесопосадки.
- Разводить костры и мангалы на природе.
Пусть природа отдохнет от человека.