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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ вивчає можливість користуватися пляжами і купатися після пом'якшення карантину, - Ляшко

МОЗ вивчає можливість користуватися пляжами і купатися після пом'якшення карантину, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я вивчає можливість користуватися пляжами і купатися у відкритих водоймах і басейнах після пом'якшення карантину.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив в ефірі програми "Здорова політика" UA: Українське радіо заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Спортзали ми відкриваємо, щодо басейнів є проблема, оскільки ми тільки вивчаємо питання, чи може передатися вірус через водний шлях. І це питання також стосуватиметься пляжів", - сказав він.

Ляшко повідомив, що рішення буде прийнято найближчим часом.

"Найближчим часом буде позиція головного державного санлікаря щодо можливості купання в літній період у проточній воді, в морі, в озерах", - сказав він.

Ляшко повідомив, що наразі він проводить консультації з цього питання з експертами Національної академії наук України (НАНУ).

"Чекаю їхніх пропозицій, у нас надходить нова інформація щодо коронавірусу, і нам потрібно прийняти зважене рішення", - сказав він.

Читайте також: Я не підтримую ідею запровадження спецперепусток у метро, ​​- Ляшко

Автор: 

карантин (18172) пляж (158) Ляшко Віктор (1519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
Это только меня их "милостивые" разрешения бесят даже больше, чем их хамские запреты?
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13.05.2020 22:37 Відповісти
+8
Через водный путь... Это типа врач так говорит (рукалицо).
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13.05.2020 22:37 Відповісти
+5
Який плюралізм думок!
- 5 травня - Прем'єр Шмигаль: пік епідемії в Україні завершиться 8-9 травня.
- 6 травня - Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що пік епідемії коронавирусу в Україні пройдено 17 квітня.
- 13 травня - Міністр МОЗ Степанов заявив, що Україні вдалося уникнути піку епідемії коронавирусу.
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13.05.2020 23:04 Відповісти
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Через водный путь... Это типа врач так говорит (рукалицо).
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13.05.2020 22:37 Відповісти
У него через "вводный" путь,то есть...понятно как)
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13.05.2020 22:54 Відповісти
А потом такие, как он, говорят - бытовой сифилис.
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13.05.2020 22:57 Відповісти
Это только меня их "милостивые" разрешения бесят даже больше, чем их хамские запреты?
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13.05.2020 22:37 Відповісти
Шо ты там изучаешь, чучело? Сейчас посмотришь как немцы и французы поступают и тупо съобезьянничаешь.
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13.05.2020 22:39 Відповісти
именно так оно и делает. только вроде у итальянцев. я это по музеям вычислил.
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13.05.2020 22:50 Відповісти
Не, с Испании содрал.
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13.05.2020 22:58 Відповісти
- Дорогой, ты будешь меня любить, как Ромео Джульетту?
- Не знаю, не читал.
- Дорогой, ты будешь ревновать меня, как Отелло Дездемону?
- Не знаю, не читал.
- А что ж ты тогда читал?
- "Му-му", будешь гавкать - утоплю.
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13.05.2020 22:39 Відповісти
А еще, мама, заведи кота и назови его Ляшко.
Вернусь - утоплю...
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13.05.2020 22:41 Відповісти
Узнала бабка Мотря шо онук голосував за ЗЕ .та переписала хату на свого кота
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13.05.2020 22:44 Відповісти
пук в муку...
исследований нет по воде???
это секрет полишинеля...
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13.05.2020 22:46 Відповісти
есть исследования и по поверхностям (что через поверхности не передаётся), но это не повод производителям средств для дезинфекции поверхностей терять свои прибыли.
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13.05.2020 22:49 Відповісти
тут спорить можно до усрачки
гигиена должна быть на высоте
мыло спирт и тд и тп

кому что лучше
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13.05.2020 23:03 Відповісти
можно. есть мнение, что это не так. я про животворящую силу стерильной среды обитания.
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14.05.2020 00:03 Відповісти
мытся нужно полюбому
хоть с мылом
хоть со спиртом
тут мнение не главное
тут процесс
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14.05.2020 00:45 Відповісти
скорее всего на Днепре и Азове будет передаваться, а на Мальдивах и Середземноморье нет)))
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13.05.2020 22:47 Відповісти
Открытый воздух, пляж, солнце, вода, положительные эмоции-НИЗЯ-ЗЯ-Я-Я, а то вдруг коронавирус где-то денется вследствие сильного иммунитета у большинства.
Ребята Украина не 95 квартал, шутки закончились, дефолт уже даже не за горизонтом. Ответить за все придется, взялся за гуж, не говори, что не дюж.
За каждую нецелевую копейку растраченную ответите ребята.
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13.05.2020 22:52 Відповісти
он уже реально начинает кумарить мои мозги!!! интересно,этот гуру еще долго будет пердеть в лужу)))
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13.05.2020 22:53 Відповісти
Уже практически все адекватные, ложили с прибором на "карантин",на МОЗ,и лично на санитара Ляшко.
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13.05.2020 22:53 Відповісти
Ляшко, купаться можно будет, но только в маске.
МОЗ вивчає можливість користуватися пляжами і купатися після пом'якшення карантину, - Ляшко - Цензор.НЕТ 627
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13.05.2020 23:02 Відповісти
Який плюралізм думок!
- 5 травня - Прем'єр Шмигаль: пік епідемії в Україні завершиться 8-9 травня.
- 6 травня - Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що пік епідемії коронавирусу в Україні пройдено 17 квітня.
- 13 травня - Міністр МОЗ Степанов заявив, що Україні вдалося уникнути піку епідемії коронавирусу.
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13.05.2020 23:04 Відповісти
Не, купаться нельзя. Можно только руки мыть, и те в перчатках.
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13.05.2020 23:14 Відповісти
Какая же это ерунда - никто не запрещает и не препятствует купаться в море - люди уже на 1 мая купались. Ни одного мента не видно на пляже с начала этого карантина. На праздники полно было отдыхающих, кто приехал на своём транспорте.
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13.05.2020 23:15 Відповісти
Угу, пока этот поц думает, как открыть пляжи, они уже давным-давно открылись. Вернее, даже не закрывались.
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13.05.2020 23:34 Відповісти
Этот вуйко вообще в курсе, что народ ещё даже до ослабления карантина на майские праздники массово купался в море в курортных городах (в Одессе так 100%).
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13.05.2020 23:37 Відповісти
Зебіли пропонують такий костюмчик для плавання у період епідемії:
МОЗ вивчає можливість користуватися пляжами і купатися після пом'якшення карантину, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3357
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14.05.2020 00:01 Відповісти
Изучаем..
Своим примером 'выучиться-изучитца" слабо?!
Бред какойто поносят или диареют...
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14.05.2020 01:20 Відповісти
Через водный путь можно только передать кал и мочу..
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14.05.2020 01:38 Відповісти
А еще можно принять закон,чтобы солнце сходило на востоке и садилось на западе.Эти дебилы думают что они что-то решают.Народ попрет и без вашего разрешения.
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14.05.2020 02:48 Відповісти
Предлагаю принять закон, разрешающий отстрел депутатов, которые такие законы пишут и голосуют за них.
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14.05.2020 06:59 Відповісти
До осени нужно запретить:
- Купаться в водоемах.
- Ловит рыбу и охотиться.
- Посещать лес и лесопосадки.
- Разводить костры и мангалы на природе.
Пусть природа отдохнет от человека.
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14.05.2020 07:44 Відповісти
 
 