ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт, що дозволяє чиновникам приховувати майно через позашлюбних дітей
Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт №3355-1, який передбачає зміни до деяких законів "щодо визначення суб'єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства".
За відповідне рішення проголосували 244 народні депутати, жодного голосу не дали тільки фракції "Голос" і "Європейська солідарність", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.
Як зазначає hromadske, документ у разі прийняття у другому читанні дозволить суб'єктам декларування (чиновникам, депутатам, держслужбовцям, суддям і т.п.) не декларувати майно дітей, які з ними не проживають, тобто позашлюбних.
Нагадаємо, Комітет Ради підтримав законопроєкт, що дозволяє не декларувати майно, якщо воно записане на позашлюбних дітей.
Національне агентство із запобігання корупції виступило категорично проти цього законопроєкту.
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😂😂
А када презервантом был - не смог..
🤔
Экспертизы, сдача спермы,ДНК итд итп..
Санта Барбара в слезах курит бамбук..
😂😂😂
Шариковых разведетца ...))
Це різні речі.
Иди к папе дитинко...
🤗
Надо вот этих: 🐍🐍🐍💩💩💩🐛👻🐊🙈🙉🙊🐵👹🐗🐸🐸🐸
🤔
Если тааакую чешуйню принимают..
😁😁
А Лохам и неЛОХАМ, НЄ??!!
СДЕЛАЛИ МОЙ ВЕЧЕР!!
Захохохохотали!!!!
😁😁😁
Им мона , а Мне нет..
Давайте уже право" первой ночи", блд!!
😁😂
Як воно так трапилося, що вас цап зґвалтував?
Цікаво також, кому належить таке "геніальне" трактування позашлюбних дітей.
(я спочатку не повірив власним очам, прочитавши таке визначення)