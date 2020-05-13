УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13187 відвідувачів онлайн
Новини
14 772 143

ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт, що дозволяє чиновникам приховувати майно через позашлюбних дітей

ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт, що дозволяє чиновникам приховувати майно через позашлюбних дітей

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт №3355-1, який передбачає зміни до деяких законів "щодо визначення суб'єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства".

За відповідне рішення проголосували 244 народні депутати, жодного голосу не дали тільки фракції "Голос" і "Європейська солідарність", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.

Як зазначає hromadske, документ у разі прийняття у другому читанні дозволить суб'єктам декларування (чиновникам, депутатам, держслужбовцям, суддям і т.п.) не декларувати майно дітей, які з ними не проживають, тобто позашлюбних.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 28 нардепів внесли в Раду законопроєкт, який дозволить чиновникам приховувати позашлюбних дітей. СПИСОК

Нагадаємо, Комітет Ради підтримав законопроєкт, що дозволяє не декларувати майно, якщо воно записане на позашлюбних дітей.

Національне агентство із запобігання корупції виступило категорично проти цього законопроєкту.

Автор: 

ВР (15077) декларація (1443) законопроєкт (3637) НАЗК (1699)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+41
ВР приняла в первом чтении законопроект, разрешающий чиновникам скрывать имущество через внебрачных детей - Цензор.НЕТ 9234
показати весь коментар
13.05.2020 22:41 Відповісти
+39
Тадааааам! Браво !!!!!!!!!
показати весь коментар
13.05.2020 22:40 Відповісти
+36
За соответствующее решение проголосовали 244 народных депутата, ни одного голоса не дали только фракции "Голос" и "Европейская солидарность", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.
----------
Зелючки, что скажете?
показати весь коментар
13.05.2020 22:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Это тебе втирают со страниц СМИ про "внебрачных детей". На самом деле в проекте закона нет слова "внебрачных". У меня дети со мной совместно не живут, поэтому я переписываю тачку за сто тысяч баксов на них и совершенно спокойно продолжаю ей пользоваться. И мне уже не надо декларировать, откуда у меня эти сто тысяч баксов. Обычный схематоз. Вот так мы и живем.
показати весь коментар
14.05.2020 00:13 Відповісти
Типичный зепил, вы, полудурки, неубиваемы!)>
показати весь коментар
14.05.2020 05:14 Відповісти
Ну, зеленосос, попробуй обоснуй пользу этого закона с точки зрения борьбы с коррупцией? Расскажи, нам всем, почему критика этих явных зашкваров зелёных сидоров - это плохо?
показати весь коментар
14.05.2020 10:44 Відповісти
Офшори відпочивають..
😂😂
показати весь коментар
13.05.2020 23:42 Відповісти
Это какой змеиный ум надо иметь, чтобы придумать такое: узаконивание хищений бюджетных денег через незаконнорожденных детей. Ложь лжеца.
показати весь коментар
13.05.2020 23:45 Відповісти
Эм, это вам так втирают СМИ, про незаконнорржденных. А в самом законе написано "те, которые не проживают совместно", т.е. мои дети уехали в Англию, и я могу всё свое имущество переписать на них, раз они совместно не живут, то и декларировать это имущество не надо. Это как Тимошенко, которая арендует "у кого-то из друзей" особняк за одну гривню в год. Формально этот особняк не её, значит и декларировать нечего...
показати весь коментар
14.05.2020 00:17 Відповісти
Вот пачему Свин ROSHeн и 120 тысч земельки на минетомьотчика переписал..
А када презервантом был - не смог..
🤔
показати весь коментар
13.05.2020 23:47 Відповісти
внебрачные дети, точно пойдут хромосомами во внебрачных родаков и тогда последние, во множестве своём будут оставаться на бобах, мизер для отчёта на себя записав. дети, с горой имущества записанным на них, своих внебрачных "отцов и дедов" кинут ещё похлеще чем те родную державу кидают. "шо в внебрачных упало, то пропало")))).
показати весь коментар
13.05.2020 23:52 Відповісти
Воот, надож доказать , шо он внепапочный, внематочный, выкидыш...
Экспертизы, сдача спермы,ДНК итд итп..
Санта Барбара в слезах курит бамбук..
😂😂😂
показати весь коментар
14.05.2020 00:01 Відповісти
зачем так усложнять? кинул папу (маму, деду,...) - значит родная кровь. ни стыда, ни совести, как и у предков ))))))))) а от если наоборот, внебрачная кровинушка оказывает заботу, то пусть у старших голова болит, - а не подгулял ли партнёр с каким нибудь дворовым водолазом или водолазкой ? )))))
показати весь коментар
14.05.2020 00:20 Відповісти
Агга, "Собачье сердце" ..
Шариковых разведетца ...))
показати весь коментар
14.05.2020 00:36 Відповісти
ВР приняла в первом чтении законопроект, разрешающий чиновникам скрывать имущество через внебрачных детей...скоро ВР примет в первом чтении законопроект об гражданских однополых браков, запрещающий чиновникам раздел их имущества
показати весь коментар
13.05.2020 23:54 Відповісти
"которые с ними не проживают, то есть внебрачных"
ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт, що дозволяє чиновникам приховувати майно через позашлюбних дітей - Цензор.НЕТ 6392 Це різні речі.
показати весь коментар
13.05.2020 23:56 Відповісти
Теж звернув увагу на тупе формулювання
показати весь коментар
14.05.2020 03:58 Відповісти
не звертай уваги, тут немає журналістів в авторах статей, або журнашлюхи або дурналісти.
показати весь коментар
14.05.2020 08:47 Відповісти
Нююю, усыновлю(вдочерю)любого деПутана..
Иди к папе дитинко...
🤗
показати весь коментар
13.05.2020 23:57 Відповісти
Шах и мат тeбе Ли Куан Ю! Вот так - одним ударом побеждена вся коррупция в Украине. И сразу у Дубинского не "мама любит скорость", а просто "биологический папа подарил". И никаких вопросов. МалатцЫ!!!
показати весь коментар
14.05.2020 00:11 Відповісти
Слуги уродів кончені... Які дибилоїди за зеленського проголосували?
показати весь коментар
14.05.2020 00:15 Відповісти
Ущербное быдло🐏🐏🐏🐏🐐🐐🐐🐐🤢🤢🤢🤢🤡🤡🤡73+95 квартал физических уродов и кривляк
показати весь коментар
14.05.2020 01:40 Відповісти
Не, коровки и свинки- полезные и хорошие животные , не подходят для иллюстрации 95кагала!
Надо вот этих: 🐍🐍🐍💩💩💩🐛👻🐊🙈🙉🙊🐵👹🐗🐸🐸🐸
показати весь коментар
14.05.2020 10:39 Відповісти
Скока счас "детей лейтенанта Шмидта" появитца..
🤔
показати весь коментар
14.05.2020 00:22 Відповісти
Насквозь коррупированное решение зеленых малайцев! Ганьба Зеленскому и его банде коррупционеров!
показати весь коментар
14.05.2020 00:26 Відповісти
Чета Зе хатят усе утопить..
Если тааакую чешуйню принимают..
😁😁
показати весь коментар
14.05.2020 00:28 Відповісти
Толька "чиновникам"?!
А Лохам и неЛОХАМ, НЄ??!!
СДЕЛАЛИ МОЙ ВЕЧЕР!!
Захохохохотали!!!!
😁😁😁
показати весь коментар
14.05.2020 00:45 Відповісти
ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт, що дозволяє чиновникам приховувати майно через позашлюбних дітей - Цензор.НЕТ 6251
показати весь коментар
14.05.2020 01:09 Відповісти
Вооо, пошло разделенийо деПутанов от народа Неньки..
Им мона , а Мне нет..
Давайте уже право" первой ночи", блд!!
😁😂
показати весь коментар
14.05.2020 01:47 Відповісти
Мій син має вже свою сім`ю і не проживає зі мною. Значить він позашлюбний?
показати весь коментар
14.05.2020 03:57 Відповісти
Саме головне,що про цей закон ніде не було ні слуху ні духу,а тут бац і прийняли...
показати весь коментар
14.05.2020 04:20 Відповісти
Ну всё, теперь заживём!
ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт, що дозволяє чиновникам приховувати майно через позашлюбних дітей - Цензор.НЕТ 4470
показати весь коментар
14.05.2020 06:27 Відповісти
Сарафанов: - Если разобраться, у всех у нас родни гораздо больше, чем полагается. (с) "Старший сын"
показати весь коментар
14.05.2020 06:32 Відповісти
Ну що, 73%, сідайте зручніше, закурюйте... До вас лише одне питання.
Як воно так трапилося, що вас цап зґвалтував?
показати весь коментар
14.05.2020 06:41 Відповісти
Вони йому віддалися добровільно.
показати весь коментар
14.05.2020 06:42 Відповісти
Просто в зомбоящике им рассказывали, что всё наоборот.
показати весь коментар
14.05.2020 09:32 Відповісти
Я думала, що це якийсь прикол.

Цікаво також, кому належить таке "геніальне" трактування позашлюбних дітей.
показати весь коментар
14.05.2020 06:41 Відповісти
Оце вже точно у автора законопроекту призначення голови - "я в неё ем" ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт, що дозволяє чиновникам приховувати майно через позашлюбних дітей - Цензор.НЕТ 5251
(я спочатку не повірив власним очам, прочитавши таке визначення)
показати весь коментар
14.05.2020 07:03 Відповісти
"детей, которые с ними не проживают, то есть внебрачных"

ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт, що дозволяє чиновникам приховувати майно через позашлюбних дітей - Цензор.НЕТ 6816
показати весь коментар
14.05.2020 06:51 Відповісти
Ага. То, что "внебрачный" и "не проживающий вместе" - это разные понятия, дебилам, пишущим ЗАКОНЫ, это неизвестно.
показати весь коментар
14.05.2020 09:30 Відповісти
ВОТ ЭТО ДА!!!!!
показати весь коментар
14.05.2020 07:39 Відповісти
Пора гнать этих мудаков и больше не пускать тех кто хоть раз был у власти.
показати весь коментар
14.05.2020 08:12 Відповісти
Ха-ха. Так вот ты какая - борьба с коррупцией по-зеленски.
показати весь коментар
14.05.2020 09:29 Відповісти
Вообще, напоминаю, что дети "брачные" и "вн**рачные" ,если они признаны отцом, уравнены в правах согласно законодательству. Ау, депутаны, вы окончательно **@нулись? На кого это рассчитано?
показати весь коментар
14.05.2020 09:34 Відповісти
просто кісточка для **********
показати весь коментар
14.05.2020 10:54 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 