ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт, що дозволяє чиновникам приховувати майно через позашлюбних дітей

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт №3355-1, який передбачає зміни до деяких законів "щодо визначення суб'єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства".

За відповідне рішення проголосували 244 народні депутати, жодного голосу не дали тільки фракції "Голос" і "Європейська солідарність", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.

Як зазначає hromadske, документ у разі прийняття у другому читанні дозволить суб'єктам декларування (чиновникам, депутатам, держслужбовцям, суддям і т.п.) не декларувати майно дітей, які з ними не проживають, тобто позашлюбних.

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Нагадаємо, Комітет Ради підтримав законопроєкт, що дозволяє не декларувати майно, якщо воно записане на позашлюбних дітей.

Національне агентство із запобігання корупції виступило категорично проти цього законопроєкту.