Коронавірус може стати ще одним ендемічним вірусом, який ніколи не зникне, - ВООЗ
Всесвітня організація охорони здоров’я вважає, що коронавірус може стати ендемічним, тобто постійно існувати серед людей.
Про це заявив керівник програм із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я ВООЗ Майк Раян, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Важливо відкрито сказати: цей вірус може стати ще одним ендемічним вірусом і, можливо, ніколи не зникне", – зазначив експерт.
За словами Раяна, це захворювання може стати тривалою проблемою. Однак, додав він, світ може взяти під контроль поширення вірусу за допомогою вакцини – якщо така буде створена.
Станом на ранок 13 травня у світі кількість підтверджених випадків COVID-19 перевищила 4,26 мільйона осіб. При цьому від коронавірусної інфекції померло майже 292 тисячі людей, одужали понад 1,49 мільйона пацієнтів.
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Существенный момент в данном случае - это статус Вашего текста. Вы излагаете Ваше видение? Переводите из английской Вики? Или это текст русского вирусолога?
Что ж Вы всё утяжеляете и утяжеляете! Вы уже разок писали что-то типа, что писать "эндемический" без привязки к местности приемлемо. Это тезис, который Вы отстаиваете?
воз - это сьорище школьников??
1) Вирус не настолько опасен как ты о нем утверждаешь;
2) Этот вирус абсолютно безопасен для животных, в данном случае - баранов.
Буде існувати як і паніка яку завжди розповсюджують ЗМІ всього світу
В коронавирусах нету ничего нового. Двумя последними примерами появления нового коронавируса являются вспышка атипичной пневмонии в Азии около 2003 года и MERS на Ближнем Востоке в 2012 году. Этот новый штамм, называемый Covid-19, стал известен ВОЗ только в 2019 году.....
https://minfin.com.ua/ua/2020/04/15/43613717/
Сполучені Штати призупинили внески у Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ). Про це заявив президент США Дональд Трамп на брифінгу в Білому домі.
Як жінці не-нада мені жодних відміток.
На Землі стільки всякої зарази, ми ж не у вакуумі живемо ...
Мусимо чимось і хворіти, щоб мати імунітет і виживати.
США прекратили финансирование Всемирной Организации аферистов
Значит были основания
До первого удобного ей случая..
😇
Пускай он у жены коньки возьмет и потренируется их кидать. На всякий случай.
https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw Сіндзе,або Або https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw @oUqXP4RXQRmPtlw https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw/status/1260602978005893122 4 ч
росия. В как вы предохраняетесь?
Тож, в нас непогані перспективи перемогти корону))
Не зважаючи на підтверджений факт ліквідації в світі натуральної віспи, її, через легкість зараження людей, швидкість поширення, тяжкий перебіг, високу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C летальність продовжують відносити до тих інфекційних захворювань, які виявили здатність чинити серйозний вплив на здоров'я населення і можуть швидко поширюватися в міжнародних масштабах та увійшли до переліку подій, що можуть спричинити надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я. Тож її продовжують включати до переліку до тих інфекційних хвороб, які регулюють ******* https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_2005_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83 Міжнародні медико-санітарні правила 2005 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B0#cite_note-3 [3] . Вірус натуральної віспи залишено, незважаючи на ліквідацію хвороби в природі, у переліку тих https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8 біологічних агентів , що можуть бути чинниками https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F біологічної зброї https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B0#cite_note-4 [4]
І що це комусь вигідно. Навіть при тому, що вірус - природній.
Нагнітання паніки і страху дало свої плоди: люди відмовляються віддавати дітей у школи / садочки ("моя дитина-діти" не є піддослідними кроликами прем*єра ... вони будуть вдома) і вертатися на роботу самим.
Хтось взагалі не ходить в магазин за покупками, замовляє доставку ...
Дурдом.
Я - проти примусової вакцинації від ковіду, це має бути, як з грипом: хочеш - бери, не хочеш - не бери.
Вирубити економіку - це треба було добре постаратися.
Шарахання на два метри, перевірки температури, примусове миття рук і т.д. на все подальше життя ?
Так ми не знаємо, яка фігня з*явиться завтра.
Дуже схоже на відпрацювання сценарію розвитку подій / репетиції / моделювання на рівні планети.
Мені це не подобається.
Розробляють нову реальність і пробують нас в неї втиснути, нав*язати її нам.
2020 ідеально для цього підходить, до речі.
Це все так, просто, викладаю окремі відчуття ... ІМХО
Жодних conspiracy theories ... Хоча в курсі. Ще занадто мало часу пройшло та інформації теж бракує, але люди шукають, бо хочуть зрозуміти, що це було.
Інша справа, що окремі припускають, що =активували= чи =випустили= його продумано і цілеспрямовано.
Продлят карантин и дальше, и дальше будем молчать.
Кл-а-а-с!!! Это можно будет продолжать карантин до бесконечности!