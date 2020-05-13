Коронавірус може стати ще одним ендемічним вірусом, який ніколи не зникне, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я вважає, що коронавірус може стати ендемічним, тобто постійно існувати серед людей.

Про це заявив керівник програм із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я ВООЗ Майк Раян, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Важливо відкрито сказати: цей вірус може стати ще одним ендемічним вірусом і, можливо, ніколи не зникне", – зазначив експерт.

За словами Раяна, це захворювання може стати тривалою проблемою. Однак, додав він, світ може взяти під контроль поширення вірусу за допомогою вакцини – якщо така буде створена.

Станом на ранок 13 травня у світі кількість підтверджених випадків COVID-19 перевищила 4,26 мільйона осіб. При цьому від коронавірусної інфекції померло майже 292 тисячі людей, одужали понад 1,49 мільйона пацієнтів.

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