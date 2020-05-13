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Новини Коронавірус і карантин
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Коронавірус може стати ще одним ендемічним вірусом, який ніколи не зникне, - ВООЗ

Коронавірус може стати ще одним ендемічним вірусом, який ніколи не зникне, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я вважає, що коронавірус може стати ендемічним, тобто постійно існувати серед людей.

Про це заявив керівник програм із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я ВООЗ Майк Раян, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Важливо відкрито сказати: цей вірус може стати ще одним ендемічним вірусом і, можливо, ніколи не зникне", – зазначив експерт.

За словами Раяна, це захворювання може стати тривалою проблемою. Однак, додав він, світ може взяти під контроль поширення вірусу за допомогою вакцини – якщо така буде створена.

Станом на ранок 13 травня у світі кількість підтверджених випадків COVID-19 перевищила 4,26 мільйона осіб. При цьому від коронавірусної інфекції померло майже 292 тисячі людей, одужали понад 1,49 мільйона пацієнтів.

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Автор: 

ВООЗ (773) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
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Ресурсів може не вистачити...

Коронавирус может стать еще одним эндемичным вирусом, который никогда не исчезнет, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 667
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13.05.2020 22:57 Відповісти
+12
И что?Всю жизнь человечество живет с вирусами.Но нет,надо лохам впаривать очередную лапшу на уши.Давайте ещё начните вешать про "обязательную вакцинацию"-тоже тема для лохов коронобесия.
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13.05.2020 22:57 Відповісти
+8
купите, кто-нидь этим баранам словарь. пусть почитают, что значит слово "эндемичный" и заодно выяснят, чем филателист отличается от сифилитика.
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13.05.2020 22:59 Відповісти
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Вы как ребёнок: вначале задираетесь, потом претендуете на то, что дядя поправит Ваши огрехи и шестым чувством постигнет существенные моменты, которые Вам было лень (?) написать.
Существенный момент в данном случае - это статус Вашего текста. Вы излагаете Ваше видение? Переводите из английской Вики? Или это текст русского вирусолога?

Что ж Вы всё утяжеляете и утяжеляете! Вы уже разок писали что-то типа, что писать "эндемический" без привязки к местности приемлемо. Это тезис, который Вы отстаиваете?
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14.05.2020 22:02 Відповісти
Заболевание, эндемичное для всех стран - вполне допустимое и понятное выражение.
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14.05.2020 12:47 Відповісти
А вот этот момент является естественным завершением спора о словоупотреблении и иже с ним. Когда дрянь назвали "хорошей штукой" дальше спорить не о чем. По вопросам, завязанным на чувства языка не спорят. По крайней мере на двоих.
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14.05.2020 12:53 Відповісти
Пандемия предполагает довольно интенсивный рост числа заболевших в относительно короткий период, потом спад или полное прекращение. Эндемичность болезни предполагает относительно постоянный уровень заболевших в теч. длительного периода (нес лет или десятки лет) на опр. территории.
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14.05.2020 11:46 Відповісти
это и так понятно было
воз - это сьорище школьников??
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13.05.2020 22:59 Відповісти
Скорей богатых дошкольников.
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14.05.2020 00:01 Відповісти
А как же вакцина которую тестируют !? Наш клоун за неё лям зелени обещал.правда надо спросить у этого ЗЕгенерата если у него эти деньги
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13.05.2020 22:59 Відповісти
А что,только "ваш клоун" говорил про вакцину? В других странах ее не разрабатывают?
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14.05.2020 11:20 Відповісти
ВОЗ, а если исчезнете, наконец, вы?
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13.05.2020 23:00 Відповісти
По цифрам выходит что смертность почти 7%, а это далеко не 1-2% про которые некоторы свистят мол вирус не опасен..
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13.05.2020 23:01 Відповісти
Ляшко, а когда тебя попустит?
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13.05.2020 23:04 Відповісти
Смертность 7% от тех, кто попал в больницу. Сколько переболело легкой формой и не было оттестировано - никто не знает. Может уже и так мы подходим к концу эпидемии, этого ведь никто не знает.
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13.05.2020 23:44 Відповісти
Давай рассуждать логически. Если ты до сих пор не окочурился от Ковида, можно сделать два предположения:
1) Вирус не настолько опасен как ты о нем утверждаешь;

2) Этот вирус абсолютно безопасен для животных, в данном случае - баранов.
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14.05.2020 00:22 Відповісти
Так же как в компании гопников выпускают на прохожего задираться малолетку безобидного с виду, чтоб повод получить для нападения всем кагалом - так и вирус сам по себе безопасен, но у него есть старшие товарищи, которые под это дело уже нападают, вводят карантины и добивают.
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14.05.2020 09:44 Відповісти
то тепер якийсь дрібний вірус зробить те що не зробили нейтронні бомби...?! потихеньку викосить усе людство...а пуйло хотів рассеян запросити до раю...?! то тепер всі шанси в нього -є !!!!
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13.05.2020 23:02 Відповісти
ще за всі віки жодному вірусу не вдалося знищити людську популяцію. Людство так само живуче, як і віруси))
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13.05.2020 23:38 Відповісти
Но выкашивать по 20-30% от всей популяции разным инфекциям удавалось неоднократно. При том, что мир был гораздо более изолированным и был "естественный карантин", когда 50км - это было чудовищно большое расстояние и три четверти населения Земли никогда не уезжало дальше 50км от места своего рождения.
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13.05.2020 23:48 Відповісти
не можу не погодитись. Одним з найнебезпечніших чинників розповсюдження багатьох вірусних інфекцій вчені вважають саме мобільність та велику міграцію людської популяції. Сьогодні за 14 годин можна перетнути відстань між континентами. А перенаселеність планети ще один небезпечний чинник, щільність проживання в мегаполісах, назавжди залишиться величезним ризиком.
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14.05.2020 00:15 Відповісти
Всемирная организация здравоохранения считает, что коронавирус может стать эндемичным, то есть будет постоянно существовать среди людей. Источник: https://censor.net/n3195381

Буде існувати як і паніка яку завжди розповсюджують ЗМІ всього світу
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13.05.2020 23:05 Відповісти
"Профессор Чандра Викрамасингх из Букингемского центра астробиологии утверждает, что метеор, взорвавшийся над Китаем в октябре, высвободил вирусные частицы. Оказавшись в верхних слоях стратосферы, вирус либо упал на Землю, либо попал в стратосферные воздушные потоки, которые циркулируют вокруг Земли, заявил он Daily Mail. Так вирус распространился "по всему миру вдоль полосы между 40-60 северной широты", и все "основные яркие случаи" появляются "именно в этом диапазоне", заявил он".
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13.05.2020 23:06 Відповісти
вірус корони був зафіксований на землі здається 10 рокв тому. Просто цей мутував, тому, поки з ним важко боротись. Але це тимчасово, через рік-два все зміниться. Так само, як було з усіма "новими" вірисуми.
В коронавирусах нету ничего нового. Двумя последними примерами появления нового коронавируса являются вспышка атипичной пневмонии в Азии около 2003 года и MERS на Ближнем Востоке в 2012 году. Этот новый штамм, называемый Covid-19, стал известен ВОЗ только в 2019 году.....
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13.05.2020 23:43 Відповісти
перепрошую, маленька ремарочка, не на землі, а в людини. До цього часу він жив тільки в тваринах (летючі миші, змії), а у 2003-му році якимось чином здолав видовий бар'єр.
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14.05.2020 00:32 Відповісти
Хронические заболевания и старость, причем глубокая.
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13.05.2020 23:07 Відповісти
Рукоблудное оружие..
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13.05.2020 23:08 Відповісти
Отключить новости о "пандемии" и памперсы для взрослых перестанут покупать.
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13.05.2020 23:09 Відповісти
ШИДЄУСИ ЯВНО загралися у світову ВОЗ! Хочуть впровадити світову фашистську диктатуру під виглядом перманентного карантину!
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13.05.2020 23:09 Відповісти
СТОП!!! Хватит вам уже наводить ужасы народу, надоели!!!
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13.05.2020 23:15 Відповісти
ты не понимаешь, это их хлеб
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13.05.2020 23:20 Відповісти
Да нет, как раз в начале эпидемии ВОЗ очень долго втирал "да ничего страшного". Просто им нечего сказать, сценарии развития событий могут быть совершенно разными, от них ждут конкретики, в конце концов их для борьбы с такими эпидемиями и создали. А они жуют сопли и выдают взаимоисключающие прогнозы.
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13.05.2020 23:52 Відповісти
США припинили фінансування ВООЗ
https://minfin.com.ua/ua/2020/04/15/43613717/
Сполучені Штати призупинили внески у Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ). Про це заявив президент США Дональд Трамп на брифінгу в Білому домі.
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14.05.2020 00:17 Відповісти
И правильно сделали, я считаю. Любая международная бюрократическая организация должна хоть как-то доказывать свою полезность, а ВОЗ - ну вот совершенно бессмысленная и бесполезная организация. Годами просто прожирали деньги, а когда они понадобились, ведь для именно таких случаев их и создавали, то толку от них никакого.
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14.05.2020 00:21 Відповісти
Так ведь это просто сухая констатация факта, никаких ужасов там нет и в помине. Ужас рождается в твоей голове. Но ВОЗ то тут при чем, к твоим страхам и фобиям?
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13.05.2020 23:53 Відповісти
95 % населения земли носит вирус герпеса и ничё---живёт! и т.д.
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13.05.2020 23:19 Відповісти
Ну, от герпеса нет 2% (по оптимистичным оценкам) смертности. А вот с оспой долго боролись и победили. Отличный, кстати, был вирус. Мне его жалко.
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13.05.2020 23:56 Відповісти
цей вірус живий)). Він зберігається в двох лабораторіях світу, в Америці та в росії. За Америку якось не так лячно як за засраху)).. Американці хоч можуть контролювати монстрів, яких вони створюють, а от засраха так і не навчилась)).
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14.05.2020 00:18 Відповісти
Чому ?
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14.05.2020 00:26 Відповісти
Ну как же, шикарная была болячка. Если не убило, то на всю жизнь отметина вот прям на лице Не то, что нынешний коронавирус - черт его знает, переболел человек, или нет, есть ли у него иммунитет, нет, а может он вот прямо сейчас болеет и заразный. Вопросы, вопросы. Вот с оспой всё было просто, человек весь в волдырях - значит надо сжечь его живьем вместе со всем имуществом. Если уже переболел и оспины - значит тебя он уже не заразит никогда. Ну а умер от оспы - значит специальная похоронная команда тебя торжественно сожжет прямо в твоем доме. Всё просто и понятно.
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14.05.2020 00:39 Відповісти
Дякую. Я хотіла зрозуміти Вашу логіку.

Як жінці не-нада мені жодних відміток.
На Землі стільки всякої зарази, ми ж не у вакуумі живемо ...
Мусимо чимось і хворіти, щоб мати імунітет і виживати.
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14.05.2020 00:46 Відповісти
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14.05.2020 03:15 Відповісти
Та прям там 2 %....Если ему сопутствует огнестрел, тоды да!
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14.05.2020 20:43 Відповісти
К сведению
США прекратили финансирование Всемирной Организации аферистов
Значит были основания
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13.05.2020 23:19 Відповісти
Каждый носит Смерть на своих плечах..
До первого удобного ей случая..
😇
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13.05.2020 23:25 Відповісти
https://meduza.io/news/2020/05/13/dmitriyu-peskovu-diagnostirovali-dvustoronnyuyu-pnevmoniyu?utm_source=telegram&utm_medium=live&utm_campaign=live Дмитрию Пескову диагностировали двустороннюю пневмонию

Пускай он у жены коньки возьмет и потренируется их кидать. На всякий случай.
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13.05.2020 23:29 Відповісти
https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw

https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw Сіндзе,або Або https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw @oUqXP4RXQRmPtlw https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw/status/1260602978005893122 4 ч

росия. В как вы предохраняетесь?

Коронавірус може стати ще одним ендемічним вірусом, який ніколи не зникне, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5172
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13.05.2020 23:30 Відповісти
А "електромагнітні гудзики від вірусу" (подібні до тих які аферисти у 90-х продавали як аксесуари до мобілок) в кацапії ще не випускають?
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13.05.2020 23:35 Відповісти
Они ещё утром и вечером моются СЕРЕБРЯНОЙ водой, мордовцы носят на губах,на носу и в районе глаз серебряные кольца ,а кремлёвский Фюрер ходит на встречи в скафандре космонавта Гагарина.
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13.05.2020 23:46 Відповісти
"может стать"))). Звісно стане. Який це вірус після виникнення зник назовсім? Навіть бубонна чума досі ще існує, її стримують, але вона існує..
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13.05.2020 23:35 Відповісти
Оспа. Человеческую оспу победили совсем.
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13.05.2020 23:57 Відповісти
за 4 тисячі років нарешті вдалось керувати цим вірусом)))
Тож, в нас непогані перспективи перемогти корону))
Не зважаючи на підтверджений факт ліквідації в світі натуральної віспи, її, через легкість зараження людей, швидкість поширення, тяжкий перебіг, високу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C летальність продовжують відносити до тих інфекційних захворювань, які виявили здатність чинити серйозний вплив на здоров'я населення і можуть швидко поширюватися в міжнародних масштабах та увійшли до переліку подій, що можуть спричинити надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я. Тож її продовжують включати до переліку до тих інфекційних хвороб, які регулюють ******* https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_2005_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83 Міжнародні медико-санітарні правила 2005 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B0#cite_note-3 [3] . Вірус натуральної віспи залишено, незважаючи на ліквідацію хвороби в природі, у переліку тих https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8 біологічних агентів , що можуть бути чинниками https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F біологічної зброї https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B0#cite_note-4 [4]
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14.05.2020 00:07 Відповісти
почекаємо 4 тисячі років ))
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14.05.2020 00:19 Відповісти
Віспою і Грипом людина почала хворіти десять тисяч років тому,коли приручила велику рогату худобу.Віспі-10 000років.Останній раз,коли вона була зафіксована це був 1980рік.Ну а грип він,взагалі,безсмертний.
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14.05.2020 00:29 Відповісти
не всі віруси грипу від рогатої худоби. Деякі, як корона, наприклад, від летючих мишей, від змій, це дикі тварини.
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14.05.2020 00:35 Відповісти
Вважається,що поки біля людини жила тільки собака,людина не мала проблем з вірусами.Всі свою проблеми людина заробила собі з одомашненням худоби.Звичайно,що той перший вид грипу,який людина зустріла 10 000років тому,відрізняється від того,на який ми хворіємо зараз.Цей вірус має здатність до мутацій.Але десять тисяч років людство дивиться в обличчя одної і той ж хвороби,яку само ж і випустило.Просто,ця хвороба вміє поміняти маску на лиці.
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14.05.2020 00:58 Відповісти
Як тільки розігнати ВОЗ, то і коронавірус кудись зникне.
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14.05.2020 00:10 Відповісти
Мене не полишає відчуття, що вжиті заходи не є співрозмірними з масштабом загрози.
І що це комусь вигідно. Навіть при тому, що вірус - природній.
Нагнітання паніки і страху дало свої плоди: люди відмовляються віддавати дітей у школи / садочки ("моя дитина-діти" не є піддослідними кроликами прем*єра ... вони будуть вдома) і вертатися на роботу самим.
Хтось взагалі не ходить в магазин за покупками, замовляє доставку ...
Дурдом.

Я - проти примусової вакцинації від ковіду, це має бути, як з грипом: хочеш - бери, не хочеш - не бери.
Вирубити економіку - це треба було добре постаратися.
Шарахання на два метри, перевірки температури, примусове миття рук і т.д. на все подальше життя ?
Так ми не знаємо, яка фігня з*явиться завтра.
Дуже схоже на відпрацювання сценарію розвитку подій / репетиції / моделювання на рівні планети.
Мені це не подобається.
Розробляють нову реальність і пробують нас в неї втиснути, нав*язати її нам.
2020 ідеально для цього підходить, до речі.

Це все так, просто, викладаю окремі відчуття ... ІМХО
Жодних conspiracy theories ... Хоча в курсі. Ще занадто мало часу пройшло та інформації теж бракує, але люди шукають, бо хочуть зрозуміти, що це було.
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14.05.2020 00:39 Відповісти
Але якщо допустити що китайці справді випустили на волю бойовий вірус, картина дещо міняється.
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14.05.2020 07:02 Відповісти
Знаєш, з того, що читаю, говорять про природне походження. Базуються на висновках вчених з різних країн.
Інша справа, що окремі припускають, що =активували= чи =випустили= його продумано і цілеспрямовано.
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14.05.2020 07:08 Відповісти
Максимум - розтнули разом з кацапами мишу, трохи пустили по світу, а потім взяли у руки аерозоль з рицином - до речі, треба спитати у чехів, в якій формі його до них завезли, а може і не тільки до них.
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14.05.2020 07:10 Відповісти
100%. Взагалі цей сценарій - шлях до знищення імунітета, який ми здобуваємо завдяки саме вірусам і бацилам, в розумній дозі, звісно. Недаремно діти до якогось віку тягнуть все до рота, погано - якщо не тягнуть. Та нічого в них не вийде, ми ж - люди.
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14.05.2020 07:07 Відповісти
Поставлена цель, сделать людей разобщенными, чтобы они не могли стать плечом к плечу, как на Майдане, необходимо лишить людей запасов пищи и возможности заработка, чтобы они не смогли принести пищу на Майдан, потому что у самих не будет чем детей кормить.Прекращение пригородного сообщения, это такая же необходимость , как и закрытые парки для прогулок. Проведены под прикрытием вируса учения по раздроблению страны и категорий населения по секторам. И заодно проверено, будут ли голодные бунты. Нет, не будут. Будем умирать молча и есть своих детей, как в Голодомор. Проверено короновирусом.
Продлят карантин и дальше, и дальше будем молчать.
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14.05.2020 10:17 Відповісти
А еще можно отдать концы от упавшего с крыши кирпича, переходя "зебру", от гопников отмороженных среди бела дня.. Давайте все дружно закупим белый саван и располземся по ближайшим кладбищам? Ведь все умрем когда-нибудь.
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14.05.2020 02:00 Відповісти
Як тільки Трамп зажав бабло, ВОЗ почала проявляти бурну діяльність )))
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14.05.2020 04:00 Відповісти
Їм Европа підкинула грошенят.
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14.05.2020 07:29 Відповісти
Коронавірус може стати ще одним ендемічним вірусом, який ніколи не зникне, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 7845
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14.05.2020 05:42 Відповісти
100% вакцина будет стоить дорого и многим будет не по карману.
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14.05.2020 06:35 Відповісти
Коронавирус может стать еще одним эндемичным вирусом, который никогда не исчезнет, - ВОЗ

Кл-а-а-с!!! Это можно будет продолжать карантин до бесконечности!
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14.05.2020 19:25 Відповісти
почему Лукашенко, Путин и Зеленский приуменьшают опасность коронавируса?
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14.05.2020 23:21 Відповісти
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