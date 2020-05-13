УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13187 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 778 18

У Чернівецькій області підтверджено 72 нові випадки COVID-19, загальна кількість інфікованих перевищила 2,5 тис. осіб, - ОДА

У Чернівецькій області підтверджено 72 нові випадки COVID-19, загальна кількість інфікованих перевищила 2,5 тис. осіб, - ОДА

У Чернівецькій області 13 травня офіційно підтверджено ще 72 випадки зараження COVID-19. 36 буковинців сьогодні одужали від коронавірусної хвороби.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 2 516 осіб.

Загальна кількість зареєстрованих смертей від коронавірусу на Буковині - 94, одужали 465 осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Чернівецькій області смертність від коронавірусу в 11 разів вище ніж по країні. З 1,7 млн субвенції міська лікарня №1 отримала тільки 100 тис. Кабмін має діяти, - Яценюк

Автор: 

Буковина (854) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+1
Бла-бла-бла. СПІД теж небезпечний, якщо ним не хворіти.
показати весь коментар
13.05.2020 23:39 Відповісти
+1
Читай ДойчеВеле, недоумок:
https://censor.net/news/3195095/uchenye_opisali_kak_koronavirus_atakuet_organizm_cheloveka_i_kakovy_posledstviya
показати весь коментар
13.05.2020 23:55 Відповісти
+1
саня, ты дурбак, желаю твоей семье заразиться, расскажешь чего там с возрастом.
показати весь коментар
14.05.2020 00:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
жесть
показати весь коментар
13.05.2020 23:17 Відповісти
Да в Киеве скоро будет в разы больше, таких толп народа даже до карантина не было....
показати весь коментар
13.05.2020 23:21 Відповісти
Вы хотите карантинную жизнь?? Как вы представляете экономику такой страны?
показати весь коментар
13.05.2020 23:28 Відповісти
Це про економіку України? Це, знаєш, як маргарин маслом обзивати.
показати весь коментар
13.05.2020 23:30 Відповісти
Вірус не є небезпечним. Це доведено, що це все істерія. На це звертають увагу сотні навіть тисячі вчених і медиків усього світу. Істерію наганяють тільки проплачені "експерти". Маса фактів є що свідчать про завищення статистики смертності в тій же італії, США і так далі. Навіть в Україні вже з'являються такі факти. Тому помітно, що вірус роздутий. І насправді пандемії як такої не існує.
показати весь коментар
13.05.2020 23:36 Відповісти
Бла-бла-бла. СПІД теж небезпечний, якщо ним не хворіти.
показати весь коментар
13.05.2020 23:39 Відповісти
Не бла-бла-бла, а правда життя.
показати весь коментар
13.05.2020 23:51 Відповісти
Читай ДойчеВеле, недоумок:
https://censor.net/news/3195095/uchenye_opisali_kak_koronavirus_atakuet_organizm_cheloveka_i_kakovy_posledstviya
показати весь коментар
13.05.2020 23:55 Відповісти
Я повторюю вірус не є небезпечним. Саме тому більшість жертв цього якоби небезпечного вірусу це тільки люди за 80+ з купою хронічних болячок. Думай головою. А по-друге раніше була мода повідомляти про хворобливість зірок на цей вірус, а зараз щось тишина))
показати весь коментар
13.05.2020 23:59 Відповісти
саня, ты дурбак, желаю твоей семье заразиться, расскажешь чего там с возрастом.
показати весь коментар
14.05.2020 00:08 Відповісти
Я не дурак. Я реалист. Раздутая паника и не больше.уже большинство так думает.
показати весь коментар
14.05.2020 00:14 Відповісти
Взагалі в українських реаліях. Коронавірус не ходить серед поліції, в епіцентрі, в уряді, в парламенті. Він ходить я так розумію по парках, по перукарням, по автобусам, і в церквах особливо. Дивний вірус.
показати весь коментар
14.05.2020 00:24 Відповісти
Саня, дай бог тебе зоровья. Я - очкую.
показати весь коментар
14.05.2020 01:18 Відповісти
Так карантин тебя не спасет, только растянет твое очкование на неопределенный срок.
показати весь коментар
14.05.2020 05:55 Відповісти
Европарламент одобрил ускоренное рассмотрение помощи ряду стран, Украине - €1,2 миллиарда https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/3024926-evroparlament-odobril-paket-pomosi-stranamsosedam-ukraine-12-milliarda.html
показати весь коментар
13.05.2020 23:35 Відповісти
Комиссия уже там?
Что за фигня там происходит?
Сравнил с Тернопольской, где Лавра и попы молдавские - 7 человек в легкой форме.
Во многих районах уже больше 10 дней вообще ни одного нового.
показати весь коментар
13.05.2020 23:43 Відповісти
Я думаю там фальсификации
показати весь коментар
14.05.2020 00:20 Відповісти
Провал метода карантина. Только людей зажахали и сделали нищими
показати весь коментар
14.05.2020 02:38 Відповісти
 
 