У Чернівецькій області підтверджено 72 нові випадки COVID-19, загальна кількість інфікованих перевищила 2,5 тис. осіб, - ОДА

У Чернівецькій області 13 травня офіційно підтверджено ще 72 випадки зараження COVID-19. 36 буковинців сьогодні одужали від коронавірусної хвороби.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 2 516 осіб.

Загальна кількість зареєстрованих смертей від коронавірусу на Буковині - 94, одужали 465 осіб.

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