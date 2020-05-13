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У Чернівецькій області підтверджено 72 нові випадки COVID-19, загальна кількість інфікованих перевищила 2,5 тис. осіб, - ОДА
У Чернівецькій області 13 травня офіційно підтверджено ще 72 випадки зараження COVID-19. 36 буковинців сьогодні одужали від коронавірусної хвороби.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 2 516 осіб.
Загальна кількість зареєстрованих смертей від коронавірусу на Буковині - 94, одужали 465 осіб.
Топ коментарі
+1 Эрнесто Ча
показати весь коментар13.05.2020 23:39 Відповісти Посилання
+1 Коваленко Егор
показати весь коментар13.05.2020 23:55 Відповісти Посилання
+1 Solomon #418722
показати весь коментар14.05.2020 00:08 Відповісти Посилання
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https://censor.net/news/3195095/uchenye_opisali_kak_koronavirus_atakuet_organizm_cheloveka_i_kakovy_posledstviya
Что за фигня там происходит?
Сравнил с Тернопольской, где Лавра и попы молдавские - 7 человек в легкой форме.
Во многих районах уже больше 10 дней вообще ни одного нового.