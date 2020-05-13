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Новини
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Рябошапка: На зустрічі з президентом Венедіктова в очі йому заявила, що я продаю кримінальні провадження. У моїй присутності

Рябошапка: На зустрічі з президентом Венедіктова в очі йому заявила, що я продаю кримінальні провадження. У моїй присутності

Чинний генеральний прокурор Ірина Венедіктова сприяла звільненню попередника Руслана Рябошапки.

Таку думку він висловив в інтерв'ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

Коментуючи причини своєї відставки, Рябошапка пов'язав їх з інтересами тих, хто хотів зайняти його місце.

"І це точно не Сергій Кізь і не Сергій Іонушас. Були ті, хто пророкував мою відставку. Це, власне, чинний генеральний прокурор. Якщо на те пішло, будемо відверті: вона на зустрічі з президентом в очі йому заявила, що я продаю кримінальні провадження. У моїй присутності.

... Розмова взагалі стосувалася іншого, президент дуже здивувався, коли вона чомусь перейшла на цю тему. З цього я роблю висновок, що ця людина - одна з тих, хто постійно "вкладав" у вуха президенту і керівникові його офісу, що потрібно поміняти генерального прокурора. Мовляв, "іде весна, потрібні посадки", а генеральний прокурор гальмує справи, які вони "швидко й ефективно розслідували". Зокрема, щодо Порошенка. Тепер вони можуть зробити все, що обіцяли", - розповів ексгенпрокурор.

Звинувачення Венедіктової, за його словами, стосуються справи, переданої в НАБУ.

"Вона назвала одне з проваджень, яке ми передали в НАБУ за підслідністю. Це 364 стаття Кримінального кодексу - зловживання владою або службовим становищем. Відповідно кримінальне розслідування має здійснювати тільки НАБУ. Мабуть, йшлося про те, що я справи "продаю" в НАБУ . ... Якщо вона при мені такі речі президенту каже, можна уявити, що відбувається без мене", - зазначив Рябошапка.

При цьому він уточнив, то "президент здивувався" інциденту, "але нічого не сказав".

На думку Рябошапки, така поведінка Ірини Венедіктової пов'язана з амбіціями і тим, що "конкурс на главу ДБР вона б не виграла". "Тому що не має необхідних якостей - ні моральних, ні професійних, щоб цей конкурс виграти. І, в принципі, її похід до Верховного суду це показав (свого часу Венедіктова не зуміла пройти конкурс на посаду судді ВСУ. - Ред.). Думаю, в Офісі президента вже ніхто не сумнівається, що там все погано (в Офісі генпрокурора)", - зазначив Рябошапка.

Також він висловив припущення, що кар'єра чинного генпрокурора "не буде тривалою" і її скоро звільнять.

"Сьогодні його (президента. - Ред.) це може влаштовувати, проте завтра він може несподівано змінити генерального прокурора і керівника ДБР. Так, як це було з міністрами: три тижні влаштовували, а потім - перестали влаштовувати. Це типово для цієї влади" , - резюмував колишній генпрокурор.

Нагадаємо, Верховна Рада оголосила недовіру Русланові Рябошапці 5 березня на підставі проєкту постанови, поданого народним депутатом фракції "Слуга народу" Максимом Бужанським, якого називають близьким до бізнесмена Ігоря Коломойського.

Автор: 

звільнення (2699) Рябошапка Руслан (441) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+25
просто ************....просто красится в нужный цвет...
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13.05.2020 23:54 Відповісти
+22
ЗЕлёные мартышки всё чудесатее и чудесатее!
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13.05.2020 23:52 Відповісти
+20
https://twitter.com/k_yelisieiev Kostiantyn Yelisieiev https://twitter.com/k_yelisieiev @k_yelisieiev https://twitter.com/k_yelisieiev/status/1260649236321808384 1 ч

https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/peregovori-mizh-rf-i-nimechchinoyu-pro-donbas-ostanni-novini-50087979.html
Суспільство має вимагати від укр влади інформацію про Берлінські домовленості і пояснення, чому допускають, щоб долю України вирішували без України.
Чекаємо на оперативний коментар від ОПУ та МЗС.
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13.05.2020 23:56 Відповісти
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13.05.2020 23:49 Відповісти
просто ************....просто красится в нужный цвет...
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13.05.2020 23:54 Відповісти
БЛ, БЛ, БЛ, еще раз БЛ.

чистеньких там нет
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14.05.2020 00:05 Відповісти
а может ЩА? ))
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14.05.2020 08:43 Відповісти
ЗЕлёные мартышки всё чудесатее и чудесатее!
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13.05.2020 23:52 Відповісти
При Порохе зато Шокин был! Потом Супер прокуГор Луценко..
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14.05.2020 00:34 Відповісти
Дятел, по сравнению с ДБС и бревно скпер прокурор
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14.05.2020 08:55 Відповісти
"а шо прі порохе вашем луччє було??" зєбіл
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14.05.2020 09:25 Відповісти
Ну Шокін, який би він не був, все ж не провалював екзаменів з права, як Венедіктова!
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14.05.2020 10:00 Відповісти
https://censor.net/user/45865 - ты после "Пороха" никак трусы не отстираешь? Каждый день снова обосранные?
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14.05.2020 11:15 Відповісти
Рябошапка: На зустрічі з президентом Венедіктова в очі йому заявила, що я продаю кримінальні провадження. У моїй присутності - Цензор.НЕТ 7928
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14.05.2020 01:13 Відповісти
Скунс, тебе еще не надоело? Ты так уже убого выглядишь, не позорься)))
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14.05.2020 00:08 Відповісти
Складається враження, що у клованів при владі павуки в банці.
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13.05.2020 23:54 Відповісти
ошибаешься, пауки совсем не дебильные
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13.05.2020 23:55 Відповісти
https://twitter.com/k_yelisieiev Kostiantyn Yelisieiev https://twitter.com/k_yelisieiev @k_yelisieiev https://twitter.com/k_yelisieiev/status/1260649236321808384 1 ч

https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/peregovori-mizh-rf-i-nimechchinoyu-pro-donbas-ostanni-novini-50087979.html
Суспільство має вимагати від укр влади інформацію про Берлінські домовленості і пояснення, чому допускають, щоб долю України вирішували без України.
Чекаємо на оперативний коментар від ОПУ та МЗС.
показати весь коментар
13.05.2020 23:56 Відповісти
Це було б правдою, якщо б в Україні до цих пір хтось хоч що небудь корисне організував. Єдине, що організували ці й минулі бандюки - це грабіж держави. На 100% тих, хто на те здатен - у владу не проходить, їх просто блокують. Бо вони йдкть не грабувати, а організовувати, а організація неможлива, щоб не кинути за грати шахраїв, які живуть при владі. Це все пуста балаканина. Рябошапка сам не був схильний до активних дій. Більш схожий на пристосуванця, а не на якогось прогресивного організатора.
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13.05.2020 23:57 Відповісти
Напомним, Верховная Рада объявила недоверие Руслану Рябошапке 5 марта на основании проекта постановления, поданного народным депутатом фракции "Слуга народа" Максимом Бужанским Источник: https://censor.net/n3195384
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14.05.2020 00:21 Відповісти
Значить Бенідіктова на підтанцівці хору Каломойського. Солірує Дибінський.
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13.05.2020 23:59 Відповісти
Рябошапка, а что с кредитом 400 тыс евро за французский домик уже погасил?
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14.05.2020 00:03 Відповісти
если национальности копнуть этой кодлы-одни ивреи...
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14.05.2020 01:39 Відповісти
украинец, который получил паспорт польши и живет в польше. с точки зрения закона он уже "народ" польши. является он частью польского этноса? он поляк или еще украинец? чей он "народ" и чей он "этнос".
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14.05.2020 08:43 Відповісти
так ти ідійот... НЕ паспорт є ознакою НАЦІОНАЛЬНОСТІ, а гени та cпадковані від батьків національні риси, і не релігія чи мова і українець і ескімос і негроїд з громадянством Польші не є ПОЛЯКОМ за національною ознакою..
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07.06.2020 12:14 Відповісти
Рябошапка очень похож на внука Полиграфа Шарикова...
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14.05.2020 06:36 Відповісти
Точняк 👍
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14.05.2020 08:00 Відповісти
Колизей для Лохов и неЛохов...
Дайош зрелищо када хлебать будет нечего и попа в паутине!!
Відволікання уваги!!
😂😂😂
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14.05.2020 00:07 Відповісти
"идет весна, посадки нужны", а генеральный прокурор тормозит дела, которые они "быстро и эффективно расследовали". В частности, по Порошенко. Источник: https://censor.net/n3195384
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14.05.2020 00:22 Відповісти
Рябошапка: На зустрічі з президентом Венедіктова в очі йому заявила, що я продаю кримінальні провадження. У моїй присутності - Цензор.НЕТ 1059
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14.05.2020 00:09 Відповісти
Наглые косые глаза... И нагло врать, когда очевидное на поверхности, ... как это... крепно...
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14.05.2020 00:13 Відповісти
Був такий собі професор Ламброзо. Він вважав, що суть людини видно по її "мордє ліца". Цікавою є зібрана ним "портретна галерея" бандитів-рецидивістів. Ті ще пики!

Думаю, ця тітка з лисячим писком у "портретній галереї мерзотників" професора Ламброзо стала б перлиною...
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14.05.2020 02:32 Відповісти
Он ейо внебрачный??
Вся власть в Україніза 30(!!!) років якісь падлюки ..
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14.05.2020 00:13 Відповісти
Цікаво, а хто цю владу вибирає?
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14.05.2020 01:50 Відповісти
Мабуть, пороблено...
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14.05.2020 02:26 Відповісти
Вот это поворот!! Прям неожиданно.
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14.05.2020 00:14 Відповісти
Всегда можно найти человека, который будет тормозить ещё лучше!
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14.05.2020 00:35 Відповісти


Коли я служив строкову службу, наш старшина, як мав настрій, іноді видавав "армійські перли". Одну з них можна застосувати до цієї ситуації - не бывает вечных двигателей, бывают вечные тормоза.
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14.05.2020 02:24 Відповісти
Рябошапка: На зустрічі з президентом Венедіктова в очі йому заявила, що я продаю кримінальні провадження. У моїй присутності - Цензор.НЕТ 8012
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14.05.2020 01:11 Відповісти
"президент удивился" инциденту, "но ничего не сказал" потому что ничего не говорить - это ни за что не отвечать... очень удобно !
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14.05.2020 01:11 Відповісти
это всё Коломойский виноват ....
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14.05.2020 01:13 Відповісти
Рябошапка: На зустрічі з президентом Венедіктова в очі йому заявила, що я продаю кримінальні провадження. У моїй присутності - Цензор.НЕТ 4179
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14.05.2020 01:18 Відповісти
Пане Рябошапка, хто ви такий? Не з "95-го кварталу" і навіть не з Кривого Рогу, а лізете на керівні посади.
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14.05.2020 01:47 Відповісти
Підла тітка.
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14.05.2020 02:20 Відповісти
"президент удивился" инциденту, "но ничего не сказал"

Не сказал, потому что, скорее всего, не понял вообще ничего из разговора
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14.05.2020 02:21 Відповісти
- Почему "Моника" так часто отдыхает за неполный год после откенгурирования?
- Устает - а вы попробуйте стока времени себя придурком чувствовать - ничего не понимать и ничего не способным сделать?...
Тут не тока в Оман, в нирвану рванешь
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14.05.2020 04:41 Відповісти
"Стопроцентов мойчилавек"
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14.05.2020 02:40 Відповісти
А что не так сказала, за шоколадного упыря один раз взял и можно до конца жизни отдыхать!
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14.05.2020 06:51 Відповісти
Смотрю, ты уже у кого то взял...по самые.....
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14.05.2020 09:01 Відповісти
Бенядиктова - человек черта. Пока не уйдет черт, не уйдет и бенядиктова
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14.05.2020 07:11 Відповісти
Рябошапка, за твоїм ствердженням, тебе, в присутності президента країни, звинуватили у корупційній діяльності!!! Де позови до суду про захист честі і гідності?!!! У тебе цілий президент України у свідках є!!!
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14.05.2020 07:18 Відповісти
Венедиктова хочет прикупить себе лет 10-15.
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14.05.2020 07:40 Відповісти
Випадкові порядні люди, типу Скорохід, Полякова, Данелюка, Рябошапки, швидко вилітають з зеленої обойми. Тепер можна сміливо пхати цю зелену шоблу по мішкам і на довічне з конфіскацією.
Зєлю геть. Достркові.
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14.05.2020 08:34 Відповісти
Це можна вважати за офіційну позицію "юлі"?
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14.05.2020 09:25 Відповісти
Як пороховата запереживала за рябошапку))) Мабуть вату добре зарядили)))
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14.05.2020 08:39 Відповісти
Круги на луже разошлись, можешь надевать портки
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14.05.2020 09:03 Відповісти
Я не пороховата і мені плювати на рябошляпку, у мене до тебе лиш одне питання: як ти, українськомовний дніпропетровець, можеш підтримувати русскаязичного Зе, якого важко назвати щирим українцем?
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14.05.2020 10:03 Відповісти
Бо він є "актрисой из немецких фильмов для взрослых", готовой "принять в любом количестве с любой стороны"
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14.05.2020 11:18 Відповісти
Веня Диктова(с)
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14.05.2020 09:27 Відповісти
Гидко, бридко все це чути, най вас шляк трапить з вашими "міждусобойчиками".
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14.05.2020 09:28 Відповісти
Поки ти не поясниш ситуацію з фарсом "затримання вбивць Шеремета", для мене ти нічим не відрізняєшся від інших малоросів - просто тебе від "кормушки" віддвинули.
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14.05.2020 09:53 Відповісти
Був у Вови 100% свій чоловык - генпокурор, а стала генпрокуроркинею мадам з посмішкою крокодила і поглядом кроколила! Це добре?
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14.05.2020 11:19 Відповісти
Порядочный человек такого рассказывать не будет - это раз.
Второе - то что в прокуратуре всё тонуло это факт. Никакие скандальные дела не были решены и доведены до суда.
Просто брал деньги за то что ничего не делал. Не двигал.

Время покажет....
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14.05.2020 12:02 Відповісти
 
 