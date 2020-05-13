Рябошапка: На зустрічі з президентом Венедіктова в очі йому заявила, що я продаю кримінальні провадження. У моїй присутності

Чинний генеральний прокурор Ірина Венедіктова сприяла звільненню попередника Руслана Рябошапки.

Таку думку він висловив в інтерв'ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

Коментуючи причини своєї відставки, Рябошапка пов'язав їх з інтересами тих, хто хотів зайняти його місце.

"І це точно не Сергій Кізь і не Сергій Іонушас. Були ті, хто пророкував мою відставку. Це, власне, чинний генеральний прокурор. Якщо на те пішло, будемо відверті: вона на зустрічі з президентом в очі йому заявила, що я продаю кримінальні провадження. У моїй присутності.

... Розмова взагалі стосувалася іншого, президент дуже здивувався, коли вона чомусь перейшла на цю тему. З цього я роблю висновок, що ця людина - одна з тих, хто постійно "вкладав" у вуха президенту і керівникові його офісу, що потрібно поміняти генерального прокурора. Мовляв, "іде весна, потрібні посадки", а генеральний прокурор гальмує справи, які вони "швидко й ефективно розслідували". Зокрема, щодо Порошенка. Тепер вони можуть зробити все, що обіцяли", - розповів ексгенпрокурор.

Звинувачення Венедіктової, за його словами, стосуються справи, переданої в НАБУ.

"Вона назвала одне з проваджень, яке ми передали в НАБУ за підслідністю. Це 364 стаття Кримінального кодексу - зловживання владою або службовим становищем. Відповідно кримінальне розслідування має здійснювати тільки НАБУ. Мабуть, йшлося про те, що я справи "продаю" в НАБУ . ... Якщо вона при мені такі речі президенту каже, можна уявити, що відбувається без мене", - зазначив Рябошапка.

При цьому він уточнив, то "президент здивувався" інциденту, "але нічого не сказав".

На думку Рябошапки, така поведінка Ірини Венедіктової пов'язана з амбіціями і тим, що "конкурс на главу ДБР вона б не виграла". "Тому що не має необхідних якостей - ні моральних, ні професійних, щоб цей конкурс виграти. І, в принципі, її похід до Верховного суду це показав (свого часу Венедіктова не зуміла пройти конкурс на посаду судді ВСУ. - Ред.). Думаю, в Офісі президента вже ніхто не сумнівається, що там все погано (в Офісі генпрокурора)", - зазначив Рябошапка.

Також він висловив припущення, що кар'єра чинного генпрокурора "не буде тривалою" і її скоро звільнять.

"Сьогодні його (президента. - Ред.) це може влаштовувати, проте завтра він може несподівано змінити генерального прокурора і керівника ДБР. Так, як це було з міністрами: три тижні влаштовували, а потім - перестали влаштовувати. Це типово для цієї влади" , - резюмував колишній генпрокурор.

Нагадаємо, Верховна Рада оголосила недовіру Русланові Рябошапці 5 березня на підставі проєкту постанови, поданого народним депутатом фракції "Слуга народу" Максимом Бужанським, якого називають близьким до бізнесмена Ігоря Коломойського.