Мені фактично нічого не дали зробити за пів року, але ми задали хороший темп, НАБУ і САП почали давати результати, - Рябошапка
Руслан Рябошапка перебував на посаді генерального прокурора шість місяців. За цей час вдалося налагодити комунікацію НАБУ і САП, почати реформу прокуратури, однак цього було недостатньо для посадок.
Про це ексгенпрокурор заявив в інтерв'ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.
"Мені фактично нічого не дали зробити за ці шість місяців, але ми задали хорошого темпу. Одразу почали активно працювати з НАБУ, була нормальна співпраця з Холодницьким. Ця співпраця, до речі, зберігається. Тобто НАБУ і САП вперше почали нормально комунікувати і давати результати. За три місяці ми фактично зробили переатестацію в центральному офісі, зменшили штатну чисельність робітників в Офісі Генерального прокурора на 1000 осіб. Але ми дуже мало працювали", - зазначив Рябошапка.
Він також пояснив, що його критика Холодницького стосувалася саме небажання працювати конструктивно.
Водночас ексгенпрокурор впевнений, що пів року недостатньо для того, щоб задовольнити запит суспільства на судові рішення проти корупціонерів.
"Суспільство переконали в тому, що потрібні посадки і потрібна "кров", а шести місяців нашої роботи було недостатньо для того, щоб це зробити. Серйозні економічні провадження розкривають рік-два. Очевидно, шести місяців для того, щоби розслідувати політичну справу з нуля і передати її до суду, провести через суд, явно мало. Однак, я думаю, ми показали серйозну активізацію роботи. І не маючи прямих важелів впливу на НАБУ і САП, лише через координацію роботи з ними, вони почали більш активно працювати", - заявив Рябошапка.
Він упевнений, що суспільство переконали політики.
"Це ж вийшло з виборчої кампанії. Потім ця історія продовжила накручуватися. З іншого боку, суспільство втомилося від безкарності стільки років. Високопосадовці просто змінюються - з опозиції у владу, з влади в опозицію - а за ґрати потрапляють тільки ті, кому не пощастило. Насправді, очевидно, що це - політичні лозунги, які дуже часто є перебільшенням, певною алегорією. Тобто людям подається загальний меседж. І завдання - переконати їх у тому, що цей загальний меседж буде реалізований. Очевидно, що його не можна сприймати буквально і особливо через правову призму", - зазначив ексгенпрокурор.
Нагадаємо, Верховна Рада оголосила недовіру Руслану Рябошапці 5 березня на підставі проєкту постанови, поданої народним депутатом фракції "Слуга народу" Максимом Бужанським, якого називають близьким до бізнесмена Ігоря Коломойського.
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А хороший темп в тому,щоб за півроку нічого не зробити-це ЩО ???
В поселке Межирич Черкасской области открыли музей погибшим на Майдане сотрудникам «Беркута».Об этом сообщил советник заместителя главы Киевской горгосадминистрации Владимир Зинченко.
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«Экспозиция музея - резиновые палки, наручники… Те самые палки, которыми били по голове протестующих», - написал он.Позже он добавил, что стенды оперативно убрали, когда приехали журналисты. Фото Владимира Зинченко
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олигархов..
Сколько, по его мнению, надо было ждать? Сакварелидзэ хватало двух недель, а этот соплежуй полгода дро... "коммуницировал".
Они и идут в Раду для этого, - чтобы протолкнуть там свои схемы.