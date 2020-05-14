Мені фактично нічого не дали зробити за пів року, але ми задали хороший темп, НАБУ і САП почали давати результати, - Рябошапка

Руслан Рябошапка перебував на посаді генерального прокурора шість місяців. За цей час вдалося налагодити комунікацію НАБУ і САП, почати реформу прокуратури, однак цього було недостатньо для посадок.

Про це ексгенпрокурор заявив в інтерв'ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені фактично нічого не дали зробити за ці шість місяців, але ми задали хорошого темпу. Одразу почали активно працювати з НАБУ, була нормальна співпраця з Холодницьким. Ця співпраця, до речі, зберігається. Тобто НАБУ і САП вперше почали нормально комунікувати і давати результати. За три місяці ми фактично зробили переатестацію в центральному офісі, зменшили штатну чисельність робітників в Офісі Генерального прокурора на 1000 осіб. Але ми дуже мало працювали", - зазначив Рябошапка.

Він також пояснив, що його критика Холодницького стосувалася саме небажання працювати конструктивно.

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Водночас ексгенпрокурор впевнений, що пів року недостатньо для того, щоб задовольнити запит суспільства на судові рішення проти корупціонерів.

"Суспільство переконали в тому, що потрібні посадки і потрібна "кров", а шести місяців нашої роботи було недостатньо для того, щоб це зробити. Серйозні економічні провадження розкривають рік-два. Очевидно, шести місяців для того, щоби розслідувати політичну справу з нуля і передати її до суду, провести через суд, явно мало. Однак, я думаю, ми показали серйозну активізацію роботи. І не маючи прямих важелів впливу на НАБУ і САП, лише через координацію роботи з ними, вони почали більш активно працювати", - заявив Рябошапка.

Він упевнений, що суспільство переконали політики.

"Це ж вийшло з виборчої кампанії. Потім ця історія продовжила накручуватися. З іншого боку, суспільство втомилося від безкарності стільки років. Високопосадовці просто змінюються - з опозиції у владу, з влади в опозицію - а за ґрати потрапляють тільки ті, кому не пощастило. Насправді, очевидно, що це - політичні лозунги, які дуже часто є перебільшенням, певною алегорією. Тобто людям подається загальний меседж. І завдання - переконати їх у тому, що цей загальний меседж буде реалізований. Очевидно, що його не можна сприймати буквально і особливо через правову призму", - зазначив ексгенпрокурор.

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Нагадаємо, Верховна Рада оголосила недовіру Руслану Рябошапці 5 березня на підставі проєкту постанови, поданої народним депутатом фракції "Слуга народу" Максимом Бужанським, якого називають близьким до бізнесмена Ігоря Коломойського.