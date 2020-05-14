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Новини
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Мені фактично нічого не дали зробити за пів року, але ми задали хороший темп, НАБУ і САП почали давати результати, - Рябошапка

Мені фактично нічого не дали зробити за пів року, але ми задали хороший темп, НАБУ і САП почали давати результати, - Рябошапка

Руслан Рябошапка перебував на посаді генерального прокурора шість місяців. За цей час вдалося налагодити комунікацію НАБУ і САП, почати реформу прокуратури, однак цього було недостатньо для посадок.

Про це ексгенпрокурор заявив в інтерв'ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені фактично нічого не дали зробити за ці шість місяців, але ми задали хорошого темпу. Одразу почали активно працювати з НАБУ, була нормальна співпраця з Холодницьким. Ця співпраця, до речі, зберігається. Тобто НАБУ і САП вперше почали нормально комунікувати і давати результати. За три місяці ми фактично зробили переатестацію в центральному офісі, зменшили штатну чисельність робітників в Офісі Генерального прокурора на 1000 осіб. Але ми дуже мало працювали", - зазначив Рябошапка.

Він також пояснив, що його критика Холодницького стосувалася саме небажання працювати конструктивно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рябошапка: На зустрічі з президентом Венедіктова в очі йому заявила, що я продаю кримінальні провадження. У моїй присутності

Водночас ексгенпрокурор впевнений, що пів року недостатньо для того, щоб задовольнити запит суспільства на судові рішення проти корупціонерів.

"Суспільство переконали в тому, що потрібні посадки і потрібна "кров", а шести місяців нашої роботи було недостатньо для того, щоб це зробити. Серйозні економічні провадження розкривають рік-два. Очевидно, шести місяців для того, щоби розслідувати політичну справу з нуля і передати її до суду, провести через суд, явно мало. Однак, я думаю, ми показали серйозну активізацію роботи. І не маючи прямих важелів впливу на НАБУ і САП, лише через координацію роботи з ними, вони почали більш активно працювати", - заявив Рябошапка.

Він упевнений, що суспільство переконали політики.

"Це ж вийшло з виборчої кампанії. Потім ця історія продовжила накручуватися. З іншого боку, суспільство втомилося від безкарності стільки років. Високопосадовці просто змінюються - з опозиції у владу, з влади в опозицію - а за ґрати потрапляють тільки ті, кому не пощастило. Насправді, очевидно, що це - політичні лозунги, які дуже часто є перебільшенням, певною алегорією. Тобто людям подається загальний меседж. І завдання - переконати їх у тому, що цей загальний меседж буде реалізований. Очевидно, що його не можна сприймати буквально і особливо через правову призму", - зазначив ексгенпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без Богдана Зеленський не був би президентом, - Рябошапка

Нагадаємо, Верховна Рада оголосила недовіру Руслану Рябошапці 5 березня на підставі проєкту постанови, поданої народним депутатом фракції "Слуга народу" Максимом Бужанським, якого називають близьким до бізнесмена Ігоря Коломойського.

Автор: 

НАБУ (5116) Рябошапка Руслан (441)


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Топ коментарі
+6
Так.Те,що правоохоронні організації,які мали б між собою конкурувати,тепер успішно комунікують (тобто-"рєшають")-величезне досягнення.
А хороший темп в тому,щоб за півроку нічого не зробити-це ЩО ???
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14.05.2020 00:20 Відповісти
+6
Прям все по традиции. Пока ты при власти, то все хорошо работает, никто не мешает и не надо "раскачивать лодку". А если вдруг уволили/заменили кем то другим, то сразу же никто не давал работать, все козлы... Один я "Дартаньян".
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14.05.2020 01:15 Відповісти
+5
А де той результат можно побачити?
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14.05.2020 00:21 Відповісти
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Ну то може через те й прибрали, бо відчули, що в оту жопоруку банду не годиться. Тут хіба на пальцях гадати.
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14.05.2020 00:20 Відповісти
Так.Те,що правоохоронні організації,які мали б між собою конкурувати,тепер успішно комунікують (тобто-"рєшають")-величезне досягнення.
А хороший темп в тому,щоб за півроку нічого не зробити-це ЩО ???
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14.05.2020 00:20 Відповісти
Ага, рєшали по розділу корита, за якими грати плачуть.
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14.05.2020 00:22 Відповісти
А де той результат можно побачити?
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14.05.2020 00:21 Відповісти
В суде. Через пару лет. Думаю Зебил может даже дважды законтаченного переплюнуть.
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14.05.2020 00:31 Відповісти
Олимпийский принцип - главное не побеждать, а учавствовать!
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14.05.2020 00:24 Відповісти
нє далі сдєлать давать рєзультати (С) Вся прокурва в етом афорізьмє
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14.05.2020 00:26 Відповісти
Да ваще произвол. Ничего, сейчас новые зебилята через пару месяцев освободят кресла. Новых будут собирать по психбольницам. А что вы хотели? Новые лица
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14.05.2020 00:30 Відповісти
В Черкасской области открыли музей погибшим на Майдане «беркутовцам»
В поселке Межирич Черкасской области открыли музей погибшим на Майдане сотрудникам «Беркута».Об этом сообщил советник заместителя главы Киевской горгосадминистрации Владимир Зинченко.
https://dumskaya.net/pics/b3/picturepicture_15894007231374518296128_91991.jpg Мне фактически ничего не дали сделать за полгода, но мы задали хороший темп, НАБУ и САП начали давать результаты, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2127

«Экспозиция музея - резиновые палки, наручники… Те самые палки, которыми били по голове протестующих», - написал он.Позже он добавил, что стенды оперативно убрали, когда приехали журналисты. Фото Владимира Зинченко

https://dumskaya.net/pics/b3/picturepicture_158940071264123125296127_19074.jpg Мне фактически ничего не дали сделать за полгода, но мы задали хороший темп, НАБУ и САП начали давать результаты, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2601

https://dumskaya.net/pics/b3/picturepicture_158940072317498222296129_93463.jpg Мне фактически ничего не дали сделать за полгода, но мы задали хороший темп, НАБУ и САП начали давать результаты, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8491

https://dumskaya.net/pics/b3/picturepicture_158940072331877115296130_43219.jpg Мне фактически ничего не дали сделать за полгода, но мы задали хороший темп, НАБУ и САП начали давать результаты, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 6248
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14.05.2020 00:41 Відповісти
Новая реальность от Зелемойских!
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14.05.2020 08:13 Відповісти
Таки сразу надабылобы под стражу ПОПу и всех олигофренов,т.е-
олигархов..
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14.05.2020 01:13 Відповісти
Все бывшие высказываются, как ни в чем небывало. Им партию бывших надо создать. Яценюк особенно раздражает своей нарцисисткой туповатостью. Хотя я знаю почему...Ни Супрун, ни Яценюка, ни Гройсмана не отпускают насладиться своими 30 сребреников куда нить в Майами...подвесили за одно место всех. Заставят дальше отрабатывать. Не дулаю Рябошапка так горит желанием светиться в СМИ. Все молятся, что б дали уйти с миром. Гонтарева и Яреська на нервах, потому, что условно, завтра им придется по указанию высказать мнение, но это для их нервов должно быть непереносимо. Они все знают, что сделали и от чего им так хотелось бы уединиться на островке с виллой и прислугой...ведь им это обещали.
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14.05.2020 01:13 Відповісти
Сань, как тебе с таким "умищем" удалось выжить в эмиграции??? Сань, возвращайся, сань... зебильной власти нужны именно такие яркие аналитики, как ты... тебя даже в Трускавец на переквалификацию слать не надо... ты и без того всё знаешь, сань...
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14.05.2020 05:49 Відповісти
Да то неподмытое под прокси из под сраней-рязаней попердывает
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14.05.2020 09:09 Відповісти
Прям все по традиции. Пока ты при власти, то все хорошо работает, никто не мешает и не надо "раскачивать лодку". А если вдруг уволили/заменили кем то другим, то сразу же никто не давал работать, все козлы... Один я "Дартаньян".
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14.05.2020 01:15 Відповісти
відпрацьовує марадьорські хабарі
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14.05.2020 01:20 Відповісти
Интересно, Испания может конфисковать недвижимость Порошенко в Испании, в целях больбы в короновирусом? Ведь все знают, какая там тяжелая ситуация.
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14.05.2020 01:20 Відповісти
о чем ты скулишь, санек? Италия, вон, не может конфисковать недвижимость сеньки Рюкзакова в целях больбы в короновирусом? Ведь все знают, какая там тяжелая ситуация. По той же причине Италия не может конфисковать недвижимость твоего чуда бубочки... да и "канада" не может конфисковать твою недвижимость в канадском АйПи, касаба... не потому что не может, а потому что твоя халупа в вологодских ипенях нах никому не нужна...
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14.05.2020 05:44 Відповісти
Спросите у этого соплежуя-Рябошляпки, через какой промежуток времени он был готов подписать подозрение и проведя расследование подать материалы уголовных дел на любого из чиновников хотя бы второй категории или по резонансным делам?
Сколько, по его мнению, надо было ждать? Сакварелидзэ хватало двух недель, а этот соплежуй полгода дро... "коммуницировал".
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14.05.2020 02:34 Відповісти
В стиле: Меня снова тянет в Париж. Вы там уже бывали? Нет, но меня уже тянуло.
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14.05.2020 07:02 Відповісти
Короче, воры сами пишут законы в Раде, а потом их посадить за воровство невозможно, потому что все якобы законно.
Они и идут в Раду для этого, - чтобы протолкнуть там свои схемы.
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14.05.2020 07:45 Відповісти
Хороший темп: нас послали и ми пошли...
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14.05.2020 08:18 Відповісти
Какие результаты? Кто то их видит?
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14.05.2020 08:24 Відповісти
Рябошапка, кто тебе что не дал? А сокращения в госсекторе это фейк. Так как сокращают в одном отделе и тут же переводят в другие. Так проходит в налоговой. По избранным числам может выглядеть как сокращение, на самом деле этого нет. Это ложь и обман. Коллосально раздутые шаты госслужащих, во всех сферах - вот чем нужно заниматься для сокращения гос. расходов.
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14.05.2020 08:32 Відповісти
Как это не сделал,дело против мародёра потроха ты успешно развалил,на виллу во Франции для семьи хватило?
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14.05.2020 09:10 Відповісти
Оце так сказав!Хороший темп при нульовому результаті...Є така українська поговірка - пернути в бочку...Нічого крім звуку...
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14.05.2020 12:34 Відповісти
Очень удобно в место реальных посадок заниматься бесконечной реформой! И так сдерживать все дела, от решения! Предлагаю реабилитационный пакет для Прокуроров_---- Посади реальных высокопоставленных коррупционеров несколько и получишь прощение!
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17.05.2020 21:43 Відповісти
 
 