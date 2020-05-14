До 21 травня можна взяти участь в обговоренні концепції реформування системи оплати праці держслужбовців, - Немчінов

Профільні відомства і міністерства розробили проєкт Концепції реформування системи оплати праці державних службовців і оголосили про проведення електронних консультацій із громадськістю.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Представники НАДС, СКМУ, міністерств та залучені експерти розробили проєкт Концепції реформування системи оплати праці державних службовців та оголосили проведення електронних консультацій із громадськістю", - розповів чиновник.

За його словами, проєктом пропонується зменшення змінної складової заробітної плати (премії) державних службовців до 30% і посилення фіксованої частки - не менше 70%.

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Він зауважив, що планується встановлення посадових окладів на посадах державної служби на основі їхньої цінності, яке позбавить від необхідності додаткового поділу державних органів на різні рівні, а також встановлення додаткових коригуючих коефіцієнтів для державних органів або за функціональним напрямом діяльності на посаді.

Також Немчінов наголосив, що нова система оплати праці передбачає створення каталогу типових посад і впровадження системи грейдів, забезпечення проведення справедливого і прозорого розподілу (перерозподілу) фондів оплати праці в державних органах.

"Система оплати праці має стати прозорою та передбачуваною як для суспільства, так і для самих державних службовців. Це дозволить залучати найкращих фахівців та надавати якісні послуги громадянам! Реформування системи оплати праці держслужбовців – це важливий крок назустріч професійній та вмотивованій державній службі", - зауважив міністр.

Він запевнив, що нова модель відповідає принципам прозорості, передбачуваності, справедливості, рівності, результативності та конкурентоспроможності.

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Немчінов поінформував, що з проєктом Концепції і планом заходів можна ознайомитися за посиланням, а електронні консультації триватимуть до 21 травня.