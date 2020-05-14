Перше засідання ТКГ із розширеним представництвом української сторони відбудеться 14 травня
Засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях відбудеться в четвер у режимі відеоконференції.
Засідання ТКГ у зв'язку з коронавірусом відбувалися в режимі відеозв'язку 26 березня, 8 квітня і 22 квітня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
На попередньому засіданні ТКГ обговорювала наступний обмін утримуваними особами, нові ділянки розведення, аспекти, пов'язані з "особливим статусом" ОРДЛО та "формулою Штайнмаєра".
Українська сторона на цьому засіданні матиме розширене представництво, включно з віцепрем'єром - міністром з питань реінтеграції Олексієм Резніковим, заступниками міністрів і головами профільних комітетів Верховної Ради.
"Вважаю, що розширення і підвищення рівня представництва в ТКГ допоможе вдосконалити режим припинення вогню. Саме тому вже на наступній відеоконференції ТКГ України буде представлена заступником міністра оборони", - повідомляв раніше керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
Нагадаємо, 5 травня президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. Українську делегацію в ТКГ очолює президент України в 1994—2005 роках Леонід Кучма. До складу делегації також увійшли: віцепрем'єр-міністр України — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков (перший заступник глави делегації), глава комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Мережко (заступник глави делегації), заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Юлія Свириденко (представник України в робочій підгрупі із соціально-економічних питань), голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, народний депутат України Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань), заступник міністра оборони України Олександр Поліщук (представник України в робочій підгрупі з безпекових питань), голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат України Галина Третьякова (представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань).
З 14 травня на засідання Тристоронньої контактної групи будуть запрошувати переселенців як представників окупованих територій Донбасу.
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Все дальше складывается в один пазл. Дмитрий Козак, которого Путин уполномочил контактировать с Ермаком, слетал на консультации в Берлин. Представитель администрации президента России говорил в Германии об урегулировании «конфликта на Донбассе». Об этом в своем блоге пишет политолог Михаил Бесараб.
Он отмечает, есть одна интересная деталь. Козак рассказал, что в Берлине речь шла о «взаимодействии с представителями Донбасса, Украины в «Нормандском формате». Теперь самое время вспомнить, что подписал Ермак 11 марта в Минске. Протокол с его автографом предусматривает создание так называемого Консультативного совета с участием Украины и «ЛДНР». В этом же Консультативном совете Германии, Франции и России отведена роль наблюдателей. Протокол от 11 марта фактически предусматривал воссоздание «Нормандского формата» в Минске именно для того, чтобы интегрировать в него «ЛДНР». Все сошлось.
По словам политолога, на выходе имеем еще один пример синхронной работы Козака и Ермака в интересах России. Между тем, Зеленский не собирается отправлять этого «казачка» в отставку.
повторяю для парубиев и черноволов вопрос.
Эту ткг можно сравнить с протоколами менцких полдецов потписанных винницким мыролюбцем и 3003 мыролюбными перемириями?
На фронт их и Сивохой прикриться!
😂
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Кучма залишили, а раніше його присутність була лакмусовим папірцем для зебілів. Набрали людей для масовки, які нічого не розуміють та так званих представників ордло. Після чого Єрмак говорить про "вдосконалення припинення режиму вогню". Поясніть йому, що вогонь припиняють, або не припиняють і ніякого вдосконалення не існує! Тобто це маскування поступок ***** для впровадження плану того ж *****.
Цікаво, а Єрмак розуміє, що не можна буть "трішки вагітним"? Або "режим припинення вогню" є, або його немає!... А якщо однією з сторін продовжується стрілянина, то яке ж це "припинення"?
Чи буде продовжуваться "ППР"? ("посиділи, попиз...говорили, розійшлись")?...Це Єрмак вважає "доцільним"?... Так для чого "сідать"?
Янелох пообіцяв закінчити війну.( Закінчити її може лише той, хто почав. То хто ж почав війну в Україні, за версією Зеленського? Як і за версією кремля- КИЇВ? Яке дивне співпадіння)
У кацапів немає грошей, на утримання ордло.
Фсб-шна шістка поспішає виконати завдання і кремля, і Зеленського, переклавши це сепарське лайно на плечі України.