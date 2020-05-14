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Новини
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Перше засідання ТКГ із розширеним представництвом української сторони відбудеться 14 травня

Перше засідання ТКГ із розширеним представництвом української сторони відбудеться 14 травня

Засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях відбудеться в четвер у режимі відеоконференції.

Засідання ТКГ у зв'язку з коронавірусом відбувалися в режимі відеозв'язку 26 березня, 8 квітня і 22 квітня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На попередньому засіданні ТКГ обговорювала наступний обмін утримуваними особами, нові ділянки розведення, аспекти, пов'язані з "особливим статусом" ОРДЛО та "формулою Штайнмаєра".

Українська сторона на цьому засіданні матиме розширене представництво, включно з віцепрем'єром - міністром з питань реінтеграції Олексієм Резніковим, заступниками міністрів і головами профільних комітетів Верховної Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак обговорив з радниками лідерів країн Нормандського формату припинення вогню на Донбасі

"Вважаю, що розширення і підвищення рівня представництва в ТКГ допоможе вдосконалити режим припинення вогню. Саме тому вже на наступній відеоконференції ТКГ України буде представлена ​​заступником міністра оборони", - повідомляв раніше керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Нагадаємо, 5 травня президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. Українську делегацію в ТКГ очолює президент України в 1994—2005 роках Леонід Кучма. До складу делегації також увійшли: віцепрем'єр-міністр України — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков (перший заступник глави делегації), глава комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Мережко (заступник глави делегації), заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Юлія Свириденко (представник України в робочій підгрупі із соціально-економічних питань), голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, народний депутат України Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань), заступник міністра оборони України Олександр Поліщук (представник України в робочій підгрупі з безпекових питань), голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат України Галина Третьякова (представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань).

З 14 травня на засідання Тристоронньої контактної групи будуть запрошувати переселенців як представників окупованих територій Донбасу.

Також читайте: Зеленський про підвищення статусу делегації в ТКГ: "Ми зробили правильний крок. Нас підтримує в цьому Німеччина та Франція"

Автор: 

Донбас (22358) переселенці (990) Тристороння контактна група (827) Резніков Олексій (1447)


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Топ коментарі
+8
Сравни, может и дойдёт до зеленой фекалии

Первое заседание ТКГ с расширенным представительством украинской стороны пройдет 14 мая - Цензор.НЕТ 214
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14.05.2020 01:34 Відповісти
+5
Пазл сложился: москва при молчаливом согласии Киева интегрирует «ЛДНР» в «Нормандский формат»

Все дальше складывается в один пазл. Дмитрий Козак, которого Путин уполномочил контактировать с Ермаком, слетал на консультации в Берлин. Представитель администрации президента России говорил в Германии об урегулировании «конфликта на Донбассе». Об этом в своем блоге пишет политолог Михаил Бесараб.
Он отмечает, есть одна интересная деталь. Козак рассказал, что в Берлине речь шла о «взаимодействии с представителями Донбасса, Украины в «Нормандском формате». Теперь самое время вспомнить, что подписал Ермак 11 марта в Минске. Протокол с его автографом предусматривает создание так называемого Консультативного совета с участием Украины и «ЛДНР». В этом же Консультативном совете Германии, Франции и России отведена роль наблюдателей. Протокол от 11 марта фактически предусматривал воссоздание «Нормандского формата» в Минске именно для того, чтобы интегрировать в него «ЛДНР». Все сошлось.
По словам политолога, на выходе имеем еще один пример синхронной работы Козака и Ермака в интересах России. Между тем, Зеленский не собирается отправлять этого «казачка» в отставку.
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14.05.2020 01:16 Відповісти
+5
Первое заседание ТКГ с расширенным представительством украинской стороны пройдет 14 мая - Цензор.НЕТ 5340
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14.05.2020 01:27 Відповісти
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Пазл сложился: москва при молчаливом согласии Киева интегрирует «ЛДНР» в «Нормандский формат»

Все дальше складывается в один пазл. Дмитрий Козак, которого Путин уполномочил контактировать с Ермаком, слетал на консультации в Берлин. Представитель администрации президента России говорил в Германии об урегулировании «конфликта на Донбассе». Об этом в своем блоге пишет политолог Михаил Бесараб.
Он отмечает, есть одна интересная деталь. Козак рассказал, что в Берлине речь шла о «взаимодействии с представителями Донбасса, Украины в «Нормандском формате». Теперь самое время вспомнить, что подписал Ермак 11 марта в Минске. Протокол с его автографом предусматривает создание так называемого Консультативного совета с участием Украины и «ЛДНР». В этом же Консультативном совете Германии, Франции и России отведена роль наблюдателей. Протокол от 11 марта фактически предусматривал воссоздание «Нормандского формата» в Минске именно для того, чтобы интегрировать в него «ЛДНР». Все сошлось.
По словам политолога, на выходе имеем еще один пример синхронной работы Козака и Ермака в интересах России. Между тем, Зеленский не собирается отправлять этого «казачка» в отставку.
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14.05.2020 01:16 Відповісти
Тоесть у нас уже не война с РФ а ситуация на юго-востоке Украины? Видимо не зря Козак с Меркель о чем то шептались сегодня. Уже о чем то предатели и колабораны добазарились
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14.05.2020 01:17 Відповісти
Первое заседание ТКГ с расширенным представительством украинской стороны пройдет 14 мая - Цензор.НЕТ 5340
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14.05.2020 01:27 Відповісти
Первое заседание ТКГ с расширенным представительством украинской стороны пройдет 14 мая - Цензор.НЕТ 1007
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14.05.2020 01:20 Відповісти
Тоесть Ермак таки вопреки недовольству украинцев и обвинению его в предательстве и сговору с Козаком, решил все таки пропихнуть расширенный формат переговорщиков и те же вопросы о особом статусе ОРДЛО и очередном отводе войск. Вот что значит власть увидела что украинцы стали инертными, мол повоняют и затихнут и никто на улицы не выйдет.
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14.05.2020 01:21 Відповісти
соя, объясните, это мыролюбно? как при вашем хозяине?
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14.05.2020 01:23 Відповісти
Сравни, может и дойдёт до зеленой фекалии

Первое заседание ТКГ с расширенным представительством украинской стороны пройдет 14 мая - Цензор.НЕТ 214
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14.05.2020 01:34 Відповісти
Соя у тебя в голове)))
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14.05.2020 01:45 Відповісти
У него в голове другая зеленая субстанция, которую любят зеленые мухи.
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14.05.2020 01:49 Відповісти
а конкрктно ответить?
повторяю для парубиев и черноволов вопрос.
Эту ткг можно сравнить с протоколами менцких полдецов потписанных винницким мыролюбцем и 3003 мыролюбными перемириями?
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14.05.2020 02:02 Відповісти
иди на срувесну, зебил)
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14.05.2020 07:21 Відповісти
Це не зібіл, це троляка, ймовірно, кацапський
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14.05.2020 09:22 Відповісти
Чем шире ВАШИ МОРДЫ тем теснее Ваши ряды!
На фронт их и Сивохой прикриться!
😂
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14.05.2020 01:27 Відповісти
нужно мерседес отрабатывать...овощ тоже пытался одной жопой на 2х унитазах сидеть...досиделся.
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14.05.2020 01:33 Відповісти
Никакого "мирного диалога" с лугандой у Украины не будет - как бы этот ермАка не изголялся перед ху*лом и его посыльным казаком. "яжнелох" со своим "миромвголове", как был квартальной погремушкой так ей и останется: "заглядывать в глаза плешивому ху*лу" - это его единственная поза и не помогут ему ни "фрау риббентроп", ни микрон.
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14.05.2020 01:39 Відповісти
Твари!На каком **** юго востоке Украины,шо за москальская тема?эту дичь позволяла себе ранее озвучивать тока главная моль под погоняловом ***** и его главные личинки.А теперь у нас в Украине уже за положняк такую .уйню нести! Если в ближайшее время не самоорганизуемся ,и не выйдем на массовый протест с требованием досрочных выборов то в сентябре гос-во Украина будет существовать только на Карте Мира ,а по факту будет колонией москалей!!!
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14.05.2020 02:10 Відповісти
"Считаю, что расширение и повышение уровня представительства в ТКГ поможет усовершенствовать режим прекращения огня. Именно поэтому уже на следующей видеоконференции ТКГ Украина будет представлена заместителем министра обороны", - сообщал ранее руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Источник: https://censor.net.ua/n3195389
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Кучма залишили, а раніше його присутність була лакмусовим папірцем для зебілів. Набрали людей для масовки, які нічого не розуміють та так званих представників ордло. Після чого Єрмак говорить про "вдосконалення припинення режиму вогню". Поясніть йому, що вогонь припиняють, або не припиняють і ніякого вдосконалення не існує! Тобто це маскування поступок ***** для впровадження плану того ж *****.
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14.05.2020 02:13 Відповісти
то ли дело раньше при мыролюбце этого не было.
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14.05.2020 02:15 Відповісти
Такого точно не було, але цікаво те, що ви обрали саме цих!
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14.05.2020 02:18 Відповісти
я их не обырав. а 3003 мыролюбных винницких перемирия Зинка устроила?
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14.05.2020 02:25 Відповісти
Пасивно ви їх обрали. Якби не було пасивних виборців, то не було зараз зебілів при владі. Тепер їжте і жуйте свій вибір, бо тепер це ваші перемир'я.
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14.05.2020 02:31 Відповісти
так, а з ким заступник Тарана вестиме переговори? А голови парламентських комітетів - з ким? з ордловцями?
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14.05.2020 02:44 Відповісти
"Считаю, что расширение и повышение уровня представительства в ТКГ поможет усовершенствовать режим прекращения огня. Именно поэтому уже на следующей видеоконференции ТКГ Украина будет представлена заместителем министра обороны", - сообщал ранее руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак".
Цікаво, а Єрмак розуміє, що не можна буть "трішки вагітним"? Або "режим припинення вогню" є, або його немає!... А якщо однією з сторін продовжується стрілянина, то яке ж це "припинення"?
Чи буде продовжуваться "ППР"? ("посиділи, попиз...говорили, розійшлись")?...Це Єрмак вважає "доцільним"?... Так для чого "сідать"?
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14.05.2020 07:15 Відповісти
Прекратите уже ходить вокруг да около и назначьте послов в ДНР и ЛНР.
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14.05.2020 09:17 Відповісти
.Кизяк з Меркель, вчора, говорили про закінчення ГРОМАДЯНСЬКОГО КОНФЛІКТУ на доМбасі.
Янелох пообіцяв закінчити війну.( Закінчити її може лише той, хто почав. То хто ж почав війну в Україні, за версією Зеленського? Як і за версією кремля- КИЇВ? Яке дивне співпадіння)
У кацапів немає грошей, на утримання ордло.

Фсб-шна шістка поспішає виконати завдання і кремля, і Зеленського, переклавши це сепарське лайно на плечі України.
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14.05.2020 09:37 Відповісти
 
 