Перше засідання ТКГ із розширеним представництвом української сторони відбудеться 14 травня

Засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях відбудеться в четвер у режимі відеоконференції.

Засідання ТКГ у зв'язку з коронавірусом відбувалися в режимі відеозв'язку 26 березня, 8 квітня і 22 квітня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На попередньому засіданні ТКГ обговорювала наступний обмін утримуваними особами, нові ділянки розведення, аспекти, пов'язані з "особливим статусом" ОРДЛО та "формулою Штайнмаєра".

Українська сторона на цьому засіданні матиме розширене представництво, включно з віцепрем'єром - міністром з питань реінтеграції Олексієм Резніковим, заступниками міністрів і головами профільних комітетів Верховної Ради.

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"Вважаю, що розширення і підвищення рівня представництва в ТКГ допоможе вдосконалити режим припинення вогню. Саме тому вже на наступній відеоконференції ТКГ України буде представлена ​​заступником міністра оборони", - повідомляв раніше керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Нагадаємо, 5 травня президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. Українську делегацію в ТКГ очолює президент України в 1994—2005 роках Леонід Кучма. До складу делегації також увійшли: віцепрем'єр-міністр України — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков (перший заступник глави делегації), глава комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Мережко (заступник глави делегації), заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Юлія Свириденко (представник України в робочій підгрупі із соціально-економічних питань), голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, народний депутат України Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань), заступник міністра оборони України Олександр Поліщук (представник України в робочій підгрупі з безпекових питань), голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат України Галина Третьякова (представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань).

З 14 травня на засідання Тристоронньої контактної групи будуть запрошувати переселенців як представників окупованих територій Донбасу.

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