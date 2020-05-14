У справі Стерненка є інший підтекст, гадаю, намагаються реалізувати мотив помсти, - Рябошапка
У справі проти одеського активіста Сергія Стерненка є політичний чинник.
Таку думку висловив в інтерв'ю LB.ua ексгенпрокурор Руслан Рябошапка, інформує Цензор.НЕТ.
Водночас він відмовився коментувати хід справи, оскільки "це буде свого роду тиск і втручання в роботу слідчих і прокурорів".
"Там насправді не все так просто, як описують засоби масової інформації, по-перше. По-друге: в цій справі точно політичний чинник", - заявив Рябошапка, зауваживши, що до нього "зверталися люди, які просили вплинути на це розслідування".
За його словами, мета тих, хто зверталися, - щоб Стерненка притягли до відповідальності. Ексгенпрокурор не уточнив, хто саме до нього звертався.
"Люди вважали, що кваліфікація в цій справі має бути саме такою, яку вони бачать", - сказав лише Рябошапка, пообіцявши "розповісти потім".
"Я абсолютно переконаний, що в цій справі є ще один підтекст. Щонайменше, помста. Гадаю, там намагаються реалізувати саме мотив помсти, щоб Стерненко отримав якомога жорсткіше покарання", - заявив ексгенпрокурор.
Раніше стало відомо, що СБУ і Офіс Генпрокурора готують Стерненку підозру у вбивстві.
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.\
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Тобто - яке нахрен перевищення ?!
Крім того , це звинуваченню потрібно доводити , що нападники не мали наміру й не коїли нічого, що могло вбити Стерненко , а він "пеоевищив" .
Захисту Сергія яб порадив давити на струс мозку , після отримання якого постраждалий взагалі не може адекватно оцінювати подальшу загрозу .
В розвинутих правових країнах наявність подібної травми у постраждалого вже виключає поняття "міри самозахисту" коли напад продовжується , бо тільки лікар може встановити різницю між простим "струсом" й "крововиливом" , а останнє смертельно небеспечна травма !
никак на превышение не тянет.
"Стаття 36. Необхідна оборона
5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає...".
А тепер "слідкуй за пальцями": Було двоє нападників? Так... (ти сам це визнаєш). А ДВОЄ - це "група осіб"...(і стосовно "групи осіб" кваліфікація не уточнює, чи обов"язково вона повинна буть озброєною)...
Тепер - наскільки відомо з наявної інформації слідства, ніж, який послужив знаряддям, що спричинило смерть, взагалі не належить Стерненку, а належав нападнику... Тобто Стерненку навіть "носіння холодної зброї" не "пришиєш...
Думать треба, і вміть Гуглом користуваться, перед тим, як "вумнічать"...
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"...а в мене в руці острий ножик оказався..."
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...суто випадково. Оце, я розумію, джентльмен
это было уже третье покушение. напали двое, пытались зарезать.
удалось отбиться, получил травмы.
а что он должен был делать? умереть, чтобы самозащиты не было?
тем более нож был нападающего.
Они ему Одессу не могут простить.
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Те, що там є політичний фактор відомо без слів Рябошапки, а про які ЗМІ йдеться він не уточнив. Для чого цим людям звертатися до колишнього, який не має посади він не уточнив. Тобто у цій справі Рябошапка нічого не сказав, а лише піариться.
но он тот которому нужно
отдать должное - красава
чем больше кацапни и пиковых
замочит - тем лучше
Тобто - яке нахрен перевищення ?!
Крім того , це звинуваченню потрібно доводити , що нападники не мали наміру й не коїли нічого, що могло вбити Стерненко , а він нібито "перевищив" .
Захисту Сергія я б порадив давити на струс мозку , після отримання якого постраждалий взагалі не може адекватно оцінювати подальшу загрозу .
В розвинутих правових країнах наявність подібної травми у постраждалого вже виключає поняття "міри самозахисту" коли напад продовжується , бо тільки лікар може встановити різницю між простим "струсом" й "крововиливом" , а останнє смертельно небеспечна травма !
У Стерненко была порезана еще и ладонь,когда он отнимал нож.
Чтоб не получилось, что у нас под видом " патриотических активистов" оставались на свободе обычные воры и убийцы.
Да блин, нужно вытребовать свои законные шесть соток и построить там газовую камеру с миникрематорием - чуствую может получиться афигенный стартап!
Рефлекторная реакция это дёрнуться в направлении объявленного врага - какого-нибудь Портнова или Авакова
Реакция должна быть системной
Кто на самом деле враг - путин? Он далеко
На самом деле враг рядом и он среди нас - это наш сволочь сосед ватный совок который выбрал эту владу
И поэтому уничтожить надо в первую очередь его
Если каждый патриот прирежет а их может миллиона три или четыре прирежет своего ватного соседа вот это уже результат
Надо рассуждать как дедушка ленин - масштабно
Сасед, не будь идиотом! Хочешь спокойно жить - убей соседа!
Что-бы произошло с банальным атошником, до которого докопалась вата ии атошник даже с целью самозащиты подрезал ватана ножом...где бы он был сейчас и кто о нем бы говорил?
Поэтому Сергея нужно назло им освободить от У.О.