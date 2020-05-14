У справі Стерненка є інший підтекст, гадаю, намагаються реалізувати мотив помсти, - Рябошапка

У справі проти одеського активіста Сергія Стерненка є політичний чинник.

Таку думку висловив в інтерв'ю LB.ua ексгенпрокурор Руслан Рябошапка, інформує Цензор.НЕТ.

Водночас він відмовився коментувати хід справи, оскільки "це буде свого роду тиск і втручання в роботу слідчих і прокурорів".

"Там насправді не все так просто, як описують засоби масової інформації, по-перше. По-друге: в цій справі точно політичний чинник", - заявив Рябошапка, зауваживши, що до нього "зверталися люди, які просили вплинути на це розслідування".

За його словами, мета тих, хто зверталися, - щоб Стерненка притягли до відповідальності. Ексгенпрокурор не уточнив, хто саме до нього звертався.

"Люди вважали, що кваліфікація в цій справі має бути саме такою, яку вони бачать", - сказав лише Рябошапка, пообіцявши "розповісти потім".

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"Я абсолютно переконаний, що в цій справі є ще один підтекст. Щонайменше, помста. Гадаю, там намагаються реалізувати саме мотив помсти, щоб Стерненко отримав якомога жорсткіше покарання", - заявив ексгенпрокурор.

Раніше стало відомо, що СБУ і Офіс Генпрокурора готують Стерненку підозру у вбивстві.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.\