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Новини
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У справі Стерненка є інший підтекст, гадаю, намагаються реалізувати мотив помсти, - Рябошапка

У справі Стерненка є інший підтекст, гадаю, намагаються реалізувати мотив помсти, - Рябошапка

У справі проти одеського активіста Сергія Стерненка є політичний чинник.

Таку думку висловив в інтерв'ю LB.ua ексгенпрокурор Руслан Рябошапка, інформує Цензор.НЕТ.

Водночас він відмовився коментувати хід справи, оскільки "це буде свого роду тиск і втручання в роботу слідчих і прокурорів".

"Там насправді не все так просто, як описують засоби масової інформації, по-перше. По-друге: в цій справі точно політичний чинник", - заявив Рябошапка, зауваживши, що до нього "зверталися люди, які просили вплинути на це розслідування".

За його словами, мета тих, хто зверталися, - щоб Стерненка притягли до відповідальності. Ексгенпрокурор не уточнив, хто саме до нього звертався.

"Люди вважали, що кваліфікація в цій справі має бути саме такою, яку вони бачать", - сказав лише Рябошапка, пообіцявши "розповісти потім".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отримав другу повістку від СБУ. Її надіслали за два дні до дати виклику, - Стерненко. ДОКУМЕНТ

"Я абсолютно переконаний, що в цій справі є ще один підтекст. Щонайменше, помста. Гадаю, там намагаються реалізувати саме мотив помсти, щоб Стерненко отримав якомога жорсткіше покарання", - заявив ексгенпрокурор.

Раніше стало відомо, що СБУ і Офіс Генпрокурора готують Стерненку підозру у вбивстві.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.\

Автор: 

помста (11) Стерненко Сергій (398) Рябошапка Руслан (441) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+35
Стерненка надо отстоять, а не скормить кацапам.
Они ему Одессу не могут простить.
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14.05.2020 01:44 Відповісти
+27
адеская мафия хочкт мести...а она повязана с авакяном и прокуроршей. что там нового...
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14.05.2020 01:36 Відповісти
+21
Це якщо було перевищення самозахисту при нападі двох на одного!
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14.05.2020 02:55 Відповісти
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адеская мафия хочкт мести...а она повязана с авакяном и прокуроршей. что там нового...
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14.05.2020 01:36 Відповісти
😁 Вышли сами на себя.. обычное дело..как всегда..))
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14.05.2020 02:07 Відповісти
Вообще-то должны быть наказаны обе стороны конфликта. Первые - за покушение (один уже не сможет быть ответственным за это), второй, Стерненко - за превышение мер самозащиты.
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14.05.2020 02:28 Відповісти
Це якщо було перевищення самозахисту при нападі двох на одного!
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14.05.2020 02:55 Відповісти
Та йще , не забувайте , що крім дрібних порізів Стерненко отримав струс мозку , при якому другий подібний удар по голові майже стовідсотково міг закінчитися літально .
Тобто - яке нахрен перевищення ?!
Крім того , це звинуваченню потрібно доводити , що нападники не мали наміру й не коїли нічого, що могло вбити Стерненко , а він "пеоевищив" .

Захисту Сергія яб порадив давити на струс мозку , після отримання якого постраждалий взагалі не може адекватно оцінювати подальшу загрозу .
В розвинутих правових країнах наявність подібної травми у постраждалого вже виключає поняття "міри самозахисту" коли напад продовжується , бо тільки лікар може встановити різницю між простим "струсом" й "крововиливом" , а останнє смертельно небеспечна травма !
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14.05.2020 03:30 Відповісти
та там кроме сотрясения у него рука порезанная была.
никак на превышение не тянет.
У справі Стерненка є інший підтекст, гадаю, намагаються реалізувати мотив помсти, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9265
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14.05.2020 10:17 Відповісти
"Степанов", ну ти і "Вася"... Читай!!!
"Стаття 36. Необхідна оборона
5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає...".
А тепер "слідкуй за пальцями": Було двоє нападників? Так... (ти сам це визнаєш). А ДВОЄ - це "група осіб"...(і стосовно "групи осіб" кваліфікація не уточнює, чи обов"язково вона повинна буть озброєною)...
Тепер - наскільки відомо з наявної інформації слідства, ніж, який послужив знаряддям, що спричинило смерть, взагалі не належить Стерненку, а належав нападнику... Тобто Стерненку навіть "носіння холодної зброї" не "пришиєш...
Думать треба, і вміть Гуглом користуваться, перед тим, як "вумнічать"...
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14.05.2020 07:00 Відповісти
На заре туманной юнности а именно в 77 г я проходил по ст \превышение самообороны\ Даже тогда в совдэповские времена эта статья и наказание по ней всецело зависили от прокуратуры В моем случае от ст следователя прокуратуры Пищалко Светлая ему память Именно он спас меня неразумного пацана от тюряги Во первых он не закрыл меня в допр Вр вторых он самолично выездил по минюстам и обл прокуратуре и говорил с \нужными людьми\ Так что доля Стерненка всецело в добрых прокурорских руках Вот *** и совдэпа нет а все по прежнему
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14.05.2020 07:56 Відповісти
Тоді була трішки інша кваліфікація, як "необхідної оборони", так і її "перевищення"... Зараз їх межі більш широкі... А те, що багато що залежить від прокурора, згоден... Однак, основна маса їх просто "просиджують штани"...
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14.05.2020 08:28 Відповісти
маю свіжіщий досвід - в 2012 році на мене напав зі спини один тіп, а в мене в руці острий ножик оказався - вліз йому акурат в пах. Нападник виявився зятєм мєсного авторітєта, але районний прокурор (мій сусід) дєло закрив, бо перевищення не состоялось. А в случає Стерненка вопщє разговора не повинно бути про перевищення, хоча можуть притянути шо мол два-на-два, але ж дівчину прирівнювати до кілєрів якось зовсім негоже
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14.05.2020 09:03 Відповісти
"авторитет" проти "сусіда" 0:1
----

"...а в мене в руці острий ножик оказався..."

===
...суто випадково. Оце, я розумію, джентльмен
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14.05.2020 09:22 Відповісти
тоді, рєально, випадково. Це зараз в мене на лєвому запьястьє тичковий ножик в бистрих ножнах, на боку - фінка, в кишені - балончик з газом, із сумки стирчить "конвєнційний" шнурок з вузлом "обіззяній кулак" - тіпа шнурок-кістєнь. Раніше носив "гідравліку" (зараз сумку поміняв на модну - не поміщаєця) та шокєр, але то непрактичний засіб. А от шумо-світлову гранату придбав би кілька штук.
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14.05.2020 10:01 Відповісти
Чего ты мне статьями тычешь, которые к делу не имеют отношения? Убийство было совершено уже после нападения. Стерненко догнал нападавших и порезал их ножом. Какая это "самозащита"? Что изменилось бы в состоянии здоровья Стерненко, если бы он не бежал за напавшими и не порезал бы их? Ничего. Значит это именно превышение.
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15.05.2020 16:12 Відповісти
Три замахи ! Тут не з ножем а з автоматом ходити треба !
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14.05.2020 07:06 Відповісти
Те замахи к этому делу не пришьешь.
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15.05.2020 16:13 Відповісти
Какое может быть "превышение" необходимой самообороны при нападении группой лиц?
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14.05.2020 09:03 Відповісти
Ты дурак? Догнать и убить - это оно и есть. Если бы он не догнал и не убил, то его состояние здоровья изменилось бы? Нет. Значит превышение.
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15.05.2020 16:07 Відповісти
а в чем превышение?
это было уже третье покушение. напали двое, пытались зарезать.
удалось отбиться, получил травмы.
а что он должен был делать? умереть, чтобы самозащиты не было?
тем более нож был нападающего.
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14.05.2020 10:12 Відповісти
Убийство не во время нападения, а после, т.е. если бы Стерненко ничего не предпринимал дальше, после нападения на него, то ничего бы не изменилось в состоянии его здоровья. Но Стерненко схватил тот нож, догнал нападавших и порезал их. Это и есть превышение.
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15.05.2020 16:16 Відповісти
Не чіпайте Стиренка. Ви його з французькими віртальотами не змогли захистити. Сам відбивався. Тут буде такий резонанс, на фоні загальної паніки (ви ж її і добивались, за словами санврача Ляшка), що тікати і так нікуди.
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14.05.2020 01:37 Відповісти
недаром авакян оружия навыдавал депутатам и другим козлам...готовятся.
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14.05.2020 01:42 Відповісти
Авакян не дурень, після Княжичів. Відразу видав замість мила і шворки стопудовий інструмент.
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14.05.2020 01:48 Відповісти
Стерненка надо отстоять, а не скормить кацапам.
Они ему Одессу не могут простить.
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14.05.2020 01:44 Відповісти
Тут в Украине на правосудие даже не нужно надеяться. В нападении на Стерненка причастные высшие чиновники и мусора. Поетому нужно выносить заявления на Европейский уровень. Почему МВФ дает кредиты стране которая так и не провела реформы в судебной, правохранительной системе и коррупции.
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14.05.2020 01:46 Відповісти
наверно очень удобно...лес вывозить проще со страны с барыгами у власти...
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14.05.2020 01:49 Відповісти
Очень мутный и хитрожопый ты паренек ,не могу тебя раскусить,один пост замечательный ,второй -падлючий
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14.05.2020 10:18 Відповісти
"Там на самом деле не все так просто, как описывают средства массовой информации, во-первых. Во-вторых: в этом деле точно политический фактор", - заявил Рябошапка, отметив, что к нему "обращались люди, которые просили повлиять на это расследование" Источник: https://censor.net.ua/n3195390
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Те, що там є політичний фактор відомо без слів Рябошапки, а про які ЗМІ йдеться він не уточнив. Для чого цим людям звертатися до колишнього, який не має посади він не уточнив. Тобто у цій справі Рябошапка нічого не сказав, а лише піариться.
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14.05.2020 01:48 Відповісти
много мнений ...
но он тот которому нужно
отдать должное - красава
чем больше кацапни и пиковых
замочит - тем лучше
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14.05.2020 01:55 Відповісти
Портнов, Бужанський і Дубінський. Не обов'язково вони всі особисто; могли і по одинці.
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14.05.2020 01:56 Відповісти
Та йще , не забувайте , що крім дрібних порізів Стерненко отримав струс мозку , при якому другий подібний удар по голові майже стовідсотково міг закінчитися літально .
Тобто - яке нахрен перевищення ?!
Крім того , це звинуваченню потрібно доводити , що нападники не мали наміру й не коїли нічого, що могло вбити Стерненко , а він нібито "перевищив" .

Захисту Сергія я б порадив давити на струс мозку , після отримання якого постраждалий взагалі не може адекватно оцінювати подальшу загрозу .
В розвинутих правових країнах наявність подібної травми у постраждалого вже виключає поняття "міри самозахисту" коли напад продовжується , бо тільки лікар може встановити різницю між простим "струсом" й "крововиливом" , а останнє смертельно небеспечна травма !
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14.05.2020 03:31 Відповісти
Витек привет.
У Стерненко была порезана еще и ладонь,когда он отнимал нож.
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14.05.2020 10:59 Відповісти
Просто нужно себе представить состояние человека после нападения и сотрясения мозга , когда нападение продолжается . Два против одного и с ножами . А тут ещё барышня , которую нужно защитить , т.е. убегать нельзя (а менты часто , когда шьют "превышение" , любят цинично давить , мол чего не убежал и мол все бы живы были) ... А тут при сотрясении может быть только на чистом дриналине на ногах ещё и ещё последние силы есть и никто не знает , на сколько их хватит - тут ещё , повторяю , барышня , за которую в ответе !
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14.05.2020 16:10 Відповісти
Нельзя трогать Стерненко и судить его. Если на него надавить, он не будет молчать, он сдаст всех.
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14.05.2020 06:22 Відповісти
другой подтекст
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14.05.2020 07:33 Відповісти
Дело генпрокурора - не только "думать", а и сопоставлять факты.
Чтоб не получилось, что у нас под видом " патриотических активистов" оставались на свободе обычные воры и убийцы.
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14.05.2020 07:53 Відповісти
Зепил, не перди, пойди на кацап.сру облегчись наконец
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14.05.2020 09:27 Відповісти
Подтексты могут быть, а могут и отсутствовать... А убийца должен сидеть в тюрьме.
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14.05.2020 07:54 Відповісти
Вбивця вже подох. А платні тролі мають отримати 5(п'ять) років примусових робіт.
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14.05.2020 08:24 Відповісти
А как насчет бойцов сил АТО? Там тоже превышение самообороны? Войны ведь нет и они убивают наших людей?
Да блин, нужно вытребовать свои законные шесть соток и построить там газовую камеру с миникрематорием - чуствую может получиться афигенный стартап!
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14.05.2020 09:05 Відповісти
Нужно смотреть на вещи шире
Рефлекторная реакция это дёрнуться в направлении объявленного врага - какого-нибудь Портнова или Авакова
Реакция должна быть системной
Кто на самом деле враг - путин? Он далеко
На самом деле враг рядом и он среди нас - это наш сволочь сосед ватный совок который выбрал эту владу
И поэтому уничтожить надо в первую очередь его
Если каждый патриот прирежет а их может миллиона три или четыре прирежет своего ватного соседа вот это уже результат
Надо рассуждать как дедушка ленин - масштабно
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14.05.2020 08:19 Відповісти
Шо, уже второй этап медреформы до дурдомов дошел? Здрастуй воля, а где мой топор... Только табледками новый образ врага сформировали.
Сасед, не будь идиотом! Хочешь спокойно жить - убей соседа!
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14.05.2020 09:00 Відповісти
Зєля - російський шпигун, як і Пєця. Зєлю геть. Дострокові. Стерненко - міністр внутрішніх справ.
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14.05.2020 08:22 Відповісти
як і йуля
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14.05.2020 10:02 Відповісти
Не може бути два міністра внутрішніх справ. Попий ще галоперидолу і в тебе має вийти сходити в туалет правильно
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14.05.2020 21:48 Відповісти
йа про шпигунів москальських
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14.05.2020 21:51 Відповісти
Гнида продажная,если на генпрокурора пытаются повлиять какие то ушлепки пытаясь повернуть расследование в выгодное им незаконное русло,то ты должен эти разговоры записывать и возбуждать уголовные дела,а не говорить про это через месяцы фактически покрывая преступников.
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14.05.2020 09:20 Відповісти
Генпрокурор минулий розказав як генпрокурор нинішній намагається посадити генпрокурора майбутнього.
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14.05.2020 09:55 Відповісти
Короче Стерненко уже не принадлежит сам себе, а превратился в разменную карту в игре высших кругов....
Что-бы произошло с банальным атошником, до которого докопалась вата ии атошник даже с целью самозащиты подрезал ватана ножом...где бы он был сейчас и кто о нем бы говорил?
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14.05.2020 10:20 Відповісти
Из интервью понятно, что Рябошапка видел путинских агентов влияния самого высокого уровня в лицо.
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14.05.2020 10:26 Відповісти
И мы знаем - кого именно.. ))
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14.05.2020 20:53 Відповісти
Стерненко недостаточно гамна вылил на Пороха, поэтому - поделом засланому казачку. Он из той же засланой кодлы, что и яроши, березы, тягнибоки и белецкие - из недр ФСБ.
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14.05.2020 10:53 Відповісти
Стерненко кость в горле местечковой - сепарской мафии.
Поэтому Сергея нужно назло им освободить от У.О.
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14.05.2020 10:55 Відповісти
Конечно месть.... портнов так и брякнул в эфире, что Стерненко - это символ... Это месть Независимой Украине за то, что она не побежала молча в стойло к рашке... ЭТо месть добробатам, за несостояшуюся Малороссию (столько лет рушили армию - а тут мужики-украинцы взяли в руки оружие и рашке с Малороссией не обломилось ) ... это месть за обсир ОНР, месть за борьбу с коррупцией в Одессе. Это месть вчерашних будущему за то, что они вчерашние.
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14.05.2020 20:52 Відповісти
 
 