Європарламент розглядатиме виділення допомоги низці країн, зокрема €1,2 млрд Україні, за прискореною процедурою
Європейський парламент більшістю голосів ухвалив рішення про розгляд за прискореною процедурою питання про виділення 10 країнам-сусідам і країнам-кандидатам на членство в ЄС пакету допомоги в €3 млрд для подолання кризи, викликаної COVID-19.
Як повідомляє Укрінформ, у голосуванні взяли участь 689 депутатів, передає Цензор.НЕТ. "За" проголосували 602, "проти" - 80, утрималися під час голосування - 7. Таким чином, рішення було ухвалено. Ці результати оголосив президент Єврокомісії Девід Сассолі.
Для набуття чинності це рішення потребує позитивного рішення Європейського парламенту і Ради Європи.
Остаточний розгляд пакету відбудеться в п'ятницю.
Крім того, сьогодні депутати продовжили дію Угоди між ЄС і Україною про співробітництво у науці та технологіях (від 2002 року. - Ред.). У голосуванні з цього питання взяли участь 690 депутатів, 671 – проголосували "за", 10 – "проти", 9 – утрималися.
Нагадаємо, 5 травня Рада ЄС на рівні постійних представників ухвалила пропозицію Єврокомісії надати до 3 мільярдів євро макрофінансової допомоги для десяти країн-кандидатів та партнерів з-поміж країн-сусідів, щоб допомогти їм у подоланні економічного падіння, спричиненого пандемією COVID-19. Фінансова допомога надаватиметься у формі кредитів на дуже привабливих умовах і розподілятиметься таким чином: Албанія – 180 мільйонів євро; Боснія і Герцеговина – 250 мільйонів євро; Грузія - 150 мільйонів євро; Йорданія – 200 мільйонів євро; Косово – 100 мільйонів євро; Молдова – 100 мільйонів євро; Чорногорія – 60 мільйонів євро; Республіка Північна Македонія – 160 мільйонів євро; Туніс – 600 мільйонів євро; Україна – 1,2 млрд євро.
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1,2 миллиарда евро безвозмездной помощи от ЕС на преодолении эпидемии - это что пустяк, 30 миллаиардов гривень получить задарма, как манну с неба?
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Це лише кредит, якого вистачить лише на дуже короткий термін. Вкрадуть ці гроші дуже швидко і ніхто із звичайних громадян нічого з цих грошей не отримає.
По словам премьера Дениса Шмыгаля, эта программа должна помочь украинцам, которые потеряли работу во время карантина, и трудовым мигрантам, которые вернулись из-за границы.
Программа предусматривает создание рабочих мест в следующих отраслях:
- строительство дорог и транспортной инфраструктуры - 154 тысячи рабочих мест;
- сфера благоустройства - 150 тысяч рабочих мест;
- сельское хозяйство - 85 тысяч рабочих мест;
- возвращение людей на работу в микро- и малом предпринимательстве - 48 тыссяч рабочих мест.
Также предусмотрено заполнение вакансий в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, социальных службах, "Укрпочте" и лесхозах. 15 тысяч человек правительство намерено задействовать в оцифровке документов и архивов, а также создать еще 10 тысяч рабочих мест путем стимулирования предпринимательской деятельности.
Механизмом создания рабочих мест, согласно правительственном плану, должны стать коммунальные предприятия, государственные субвенции, а также прямая поддержка бизнеса деньгами.
В Кабмине заверили, что для 216 из 500 тысяч запланированных рабочих мест уже есть государственное финансирование.
Месяц назад премьер Денис Шмыгаль обещал создать 500 тысяч робочих мест уже в мае. По его словам, у Кабмина уже есть некий план, разработанный "лучшими учеными с мировыми именами", а принимать участие в его реализации будет Совет экономического развития во главе с премьером.
25 марта Кабинет министров объявил режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. С 12 марта в стране введен карантин, который несколько раз продлевали.
Об экономических последствиях коронавируса для Украины и украинцев читайте в статье Юлии Самаевой " День песца ". Чем грозит карантин украинскому бизнесу, читайте в материале Сергея Следзя и Вадима Башты " COVID-19: пострадают все ".
Чернобыль саркофаг-2,2 млрд дол.получили и что за это отдали,кроме радиации всем бесплатно?