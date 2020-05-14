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Новини Допомога Україні Коронавірус і карантин
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Європарламент розглядатиме виділення допомоги низці країн, зокрема €1,2 млрд Україні, за прискореною процедурою

Європарламент розглядатиме виділення допомоги низці країн, зокрема €1,2 млрд Україні, за прискореною процедурою

Європейський парламент більшістю голосів ухвалив рішення про розгляд за прискореною процедурою питання про виділення 10 країнам-сусідам і країнам-кандидатам на членство в ЄС пакету допомоги в €3 млрд для подолання кризи, викликаної COVID-19.

Як повідомляє Укрінформ, у голосуванні взяли участь 689 депутатів, передає Цензор.НЕТ. "За" проголосували 602, "проти" - 80, утрималися під час голосування - 7. Таким чином, рішення було ухвалено. Ці результати оголосив президент Єврокомісії Девід Сассолі.

Для набуття чинності це рішення потребує позитивного рішення Європейського парламенту і Ради Європи.

Остаточний розгляд пакету відбудеться в п'ятницю.

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Крім того, сьогодні депутати продовжили дію Угоди між ЄС і Україною про співробітництво у науці та технологіях (від 2002 року. - Ред.). У голосуванні з цього питання взяли участь 690 депутатів, 671 – проголосували "за", 10 – "проти", 9 – утрималися.

Нагадаємо, 5 травня Рада ЄС на рівні постійних представників ухвалила пропозицію Єврокомісії надати до 3 мільярдів євро макрофінансової допомоги для десяти країн-кандидатів та партнерів з-поміж країн-сусідів, щоб допомогти їм у подоланні економічного падіння, спричиненого пандемією COVID-19. Фінансова допомога надаватиметься у формі кредитів на дуже привабливих умовах і розподілятиметься таким чином: Албанія – 180 мільйонів євро; Боснія і Герцеговина – 250 мільйонів євро; Грузія - 150 мільйонів євро; Йорданія – 200 мільйонів євро; Косово – 100 мільйонів євро; Молдова – 100 мільйонів євро; Чорногорія – 60 мільйонів євро; Республіка Північна Македонія – 160 мільйонів євро; Туніс – 600 мільйонів євро; Україна – 1,2 млрд євро.

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Автор: 

Європарламент (1056) карантин (18172) Рада Європи (469) Євросоюз (13799) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Финансовая помощь будет предоставляться в форме кредитов на очень привлекательных условиях Источник: https://censor.net.ua/n3195392
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Це лише кредит, якого вистачить лише на дуже короткий термін. Вкрадуть ці гроші дуже швидко і ніхто із звичайних громадян нічого з цих грошей не отримає.
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14.05.2020 02:24 Відповісти
+3
"Финансовая помощь будет предоставляться в форме кредитов"
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14.05.2020 02:15 Відповісти
+3
Чорнобильська АЕС до 1991 року не належала Україні, тому претензії щодо неповернення грошей 2,2 млрд доларів адресуйте і до своєї росії.
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14.05.2020 07:20 Відповісти
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Ну, и где эти наши доморощенные евро-скептики, которые всё время воняли, что, сол, зачем Украине эта Европа?

1,2 миллиарда евро безвозмездной помощи от ЕС на преодолении эпидемии - это что пустяк, 30 миллаиардов гривень получить задарма, как манну с неба?
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14.05.2020 02:11 Відповісти
"Финансовая помощь будет предоставляться в форме кредитов"
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14.05.2020 02:15 Відповісти
Финансовая помощь будет предоставляться в форме кредитов на очень привлекательных условиях Источник: https://censor.net.ua/n3195392
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Це лише кредит, якого вистачить лише на дуже короткий термін. Вкрадуть ці гроші дуже швидко і ніхто із звичайних громадян нічого з цих грошей не отримає.
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14.05.2020 02:24 Відповісти
Може, і вкрадуть; а, може - не зуміють вкрасти абсолютно все; щось і залишиться...
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14.05.2020 02:33 Відповісти
Не смішіть, бо крадуть вони більше і це вони роблять професійно.
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14.05.2020 02:44 Відповісти
https://censor.net/user/444917 Крихти зі столу панів.Потім ще потрібно буде віддавати цей кредит.А його повісять на всіх.
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14.05.2020 02:57 Відповісти
все-одно іншого виходу нема.
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14.05.2020 04:12 Відповісти
Для преодоления последствий карантина Кабинет министров намерен реализовать несколько антикризисных программ. В то числе, программу "500 тысяч рабочих мест" , которую на заседании правительства в среду, 13 мая, представил министр экономического развития Игорь Петрашко.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, эта программа должна помочь украинцам, которые потеряли работу во время карантина, и трудовым мигрантам, которые вернулись из-за границы.

Программа предусматривает создание рабочих мест в следующих отраслях:

- строительство дорог и транспортной инфраструктуры - 154 тысячи рабочих мест;

- сфера благоустройства - 150 тысяч рабочих мест;

- сельское хозяйство - 85 тысяч рабочих мест;

- возвращение людей на работу в микро- и малом предпринимательстве - 48 тыссяч рабочих мест.

Также предусмотрено заполнение вакансий в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, социальных службах, "Укрпочте" и лесхозах. 15 тысяч человек правительство намерено задействовать в оцифровке документов и архивов, а также создать еще 10 тысяч рабочих мест путем стимулирования предпринимательской деятельности.

Механизмом создания рабочих мест, согласно правительственном плану, должны стать коммунальные предприятия, государственные субвенции, а также прямая поддержка бизнеса деньгами.

В Кабмине заверили, что для 216 из 500 тысяч запланированных рабочих мест уже есть государственное финансирование.

Месяц назад премьер Денис Шмыгаль обещал создать 500 тысяч робочих мест уже в мае. По его словам, у Кабмина уже есть некий план, разработанный "лучшими учеными с мировыми именами", а принимать участие в его реализации будет Совет экономического развития во главе с премьером.

25 марта Кабинет министров объявил режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. С 12 марта в стране введен карантин, который несколько раз продлевали.

Об экономических последствиях коронавируса для Украины и украинцев читайте в статье Юлии Самаевой " День песца ". Чем грозит карантин украинскому бизнесу, читайте в материале Сергея Следзя и Вадима Башты " COVID-19: пострадают все ".
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14.05.2020 04:30 Відповісти
Це план уряду, який по багатьох позиціях нереальний, а тому буде провальним. Гроші ЄС нічого для українців не дають, а лише піднімуть ціни на продовольство. Це капля в море.
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14.05.2020 04:31 Відповісти
Без Петра Олексійовича, без його звязків - розглядатиму довше, ніж ми сподіваємось. А то й ще і посеквестрять...
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14.05.2020 02:31 Відповісти
І що ще Україна має віддати за цю кабальну подачку?!
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14.05.2020 04:56 Відповісти
А что Украина Западу когда нибудь отдала или какой другой стране мира?
Чернобыль саркофаг-2,2 млрд дол.получили и что за это отдали,кроме радиации всем бесплатно?
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14.05.2020 06:48 Відповісти
Відсотки по всім кредитам Україна регулярно сплачує. 1,2 млрд не допомога, а кредит.
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14.05.2020 07:16 Відповісти
Чорнобильська АЕС до 1991 року не належала Україні, тому претензії щодо неповернення грошей 2,2 млрд доларів адресуйте і до своєї росії.
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14.05.2020 07:20 Відповісти
Чернобыльский саркофаг 5 лет назад построили.Вбухали все страны 2,5 млрд евро.Из них Срацея 100 мил.,больше у голодранцев не нашлось.А кто в Славянске и Краматорске восстановление оплатил?ЕС.
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14.05.2020 13:33 Відповісти
Путенской паРаше дадут?
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14.05.2020 07:33 Відповісти
как раз под распил этой помощи, зебилы, жопоблочники и тимошенковцы приняли закон разрешающий чиновникам скрывать имущество через внебрачных детей.
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14.05.2020 07:45 Відповісти
А как по мне - так не надо. Мы уже дошли до стадии когда "чем хуже - тем лучше". Все равно они за деньги не отчитаются. Зато мерс у кого то появится.
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14.05.2020 07:54 Відповісти
Разворуют ссуки,деньги надо давать поименно малоимущим ,и база данных у них есть🙂
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14.05.2020 08:55 Відповісти
 
 