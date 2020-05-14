Європарламент розглядатиме виділення допомоги низці країн, зокрема €1,2 млрд Україні, за прискореною процедурою

Європейський парламент більшістю голосів ухвалив рішення про розгляд за прискореною процедурою питання про виділення 10 країнам-сусідам і країнам-кандидатам на членство в ЄС пакету допомоги в €3 млрд для подолання кризи, викликаної COVID-19.

Як повідомляє Укрінформ, у голосуванні взяли участь 689 депутатів, передає Цензор.НЕТ. "За" проголосували 602, "проти" - 80, утрималися під час голосування - 7. Таким чином, рішення було ухвалено. Ці результати оголосив президент Єврокомісії Девід Сассолі.

Для набуття чинності це рішення потребує позитивного рішення Європейського парламенту і Ради Європи.

Остаточний розгляд пакету відбудеться в п'ятницю.

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Крім того, сьогодні депутати продовжили дію Угоди між ЄС і Україною про співробітництво у науці та технологіях (від 2002 року. - Ред.). У голосуванні з цього питання взяли участь 690 депутатів, 671 – проголосували "за", 10 – "проти", 9 – утрималися.

Нагадаємо, 5 травня Рада ЄС на рівні постійних представників ухвалила пропозицію Єврокомісії надати до 3 мільярдів євро макрофінансової допомоги для десяти країн-кандидатів та партнерів з-поміж країн-сусідів, щоб допомогти їм у подоланні економічного падіння, спричиненого пандемією COVID-19. Фінансова допомога надаватиметься у формі кредитів на дуже привабливих умовах і розподілятиметься таким чином: Албанія – 180 мільйонів євро; Боснія і Герцеговина – 250 мільйонів євро; Грузія - 150 мільйонів євро; Йорданія – 200 мільйонів євро; Косово – 100 мільйонів євро; Молдова – 100 мільйонів євро; Чорногорія – 60 мільйонів євро; Республіка Північна Македонія – 160 мільйонів євро; Туніс – 600 мільйонів євро; Україна – 1,2 млрд євро.

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