Коли я пішов з посади, справа Шеремета не була готова до суду; вказівки прокурорів про збір доказів так і не виконані, - Рябошапка
У березні 2020 року розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета не було готове до передачі в суд.
Про це ексгенпрокурор заявив в інтерв'ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.
"Коли я пішов з посади генерального прокурора, ця справа не була готова до того, щоб її передавати до суду. Необхідно було ще зібрати достатню кількість доказів для того, щоб можна було відкрити матеріали і рухатися далі. Ми продовжили поліції строк досудового розслідування на два місяці, хоча вони просили на шість. Прокурори підготували вказівки: які докази зібрати, і яким чином. Ці вказівки не були виконані", - заявив Рябошапка.
За його словами, був передбачений контроль над розслідуванням.
"Ми хотіли що два місяці контролювати розгляд цієї справи, щоб розуміти, чи дійсно в ній є рух. Відсутність такого руху прямо корелювалась із перспективами щодо розслідування цієї справи", - заявив ексгенпрокурор.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд ухвалив рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.
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Підозри Марусі Звіробій та С.Федині через нього також пройшли. І Мангера "на тормозах" він також спустив; без жодних зобовязань для підслідного.
Об этом экс-генпрокурор заявил в интервью LB.ua, информирует Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net.ua/n3195393
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Щось стало багато Рябошапки. Дивимося на хронологію і мотивацію прокурора. У грудні 2019 р. він арештовує Дугарь, Кузьменко і Антоненко. У березні 2020 він не має матеріалів для передачі у суд. Вже середина травня 2020, а досі нема жодного доказу причетності цих осіб до скоєння злочину. Це все говорить про те, що система зебільного правосуддя залишилася.
Taк в третий раз за год власть поменялась же ! Сначала были соросята, потом ахметовцы, а сейчас опять соросята, во главе с беглым грузином-торчком.
И от тех, кто ждал от вас решений, и от тех, которые требовали от вас эти решения не принимать.
Одних обманули вы, другие обманули вас.
Рябошапка его волнует... и сменит ли он Венедиктову... причем нас только сильно волнует, что даже готов спрашивать мнение алкашей... писец...
работай иди!!!
Вся эта муть закончится скоро. Приедет какой-нибудь полковник (или даже ефрейтор) Пиночетенко на Банковую, на паре БТРов. Вынесут всю коЗеманду из здания, отвезут в Лукьяновку. Украина постепенно выйдет из летаргического сна. Потребуется, конечно, период клинической реабилитации; но, была бы воля и желание !
- полстраны без работы;
- метро не ходит;
- старикам запрещено выходить из дома;
- заробитчане не могут выехать на работу;
- за год власть сменится три раза.
Плохой я порохобот. Оптимистичен до безобразия.
Удачи тебе. Она тебе понадобится.
Поэтому ты, гнида, тоже скоро там очутишься вместе с большей частью зебилов. Или даже не там, а тут...
тепер з цього інтерв'ю вже другий день ЗМІ висмикують по одному реченні і ставлять як окрему новину
Якій *хазяйке * ?