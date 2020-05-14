Коли я пішов з посади, справа Шеремета не була готова до суду; вказівки прокурорів про збір доказів так і не виконані, - Рябошапка

У березні 2020 року розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета не було готове до передачі в суд.

Про це ексгенпрокурор заявив в інтерв'ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли я пішов з посади генерального прокурора, ця справа не була готова до того, щоб її передавати до суду. Необхідно було ще зібрати достатню кількість доказів для того, щоб можна було відкрити матеріали і рухатися далі. Ми продовжили поліції строк досудового розслідування на два місяці, хоча вони просили на шість. Прокурори підготували вказівки: які докази зібрати, і яким чином. Ці вказівки не були виконані", - заявив Рябошапка.

За його словами, був передбачений контроль над розслідуванням.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Доказів у справі Шеремета було достатньо для переслідування, але недостатньо для суду. Мене запросили на брифінг з ініціативи міністра МВС", - Рябошапка. ВIДЕО

"Ми хотіли що два місяці контролювати розгляд цієї справи, щоб розуміти, чи дійсно в ній є рух. Відсутність такого руху прямо корелювалась із перспективами щодо розслідування цієї справи", - заявив ексгенпрокурор.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд ухвалив рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.

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