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Новини Убивство Шеремета
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Коли я пішов з посади, справа Шеремета не була готова до суду; вказівки прокурорів про збір доказів так і не виконані, - Рябошапка

Коли я пішов з посади, справа Шеремета не була готова до суду; вказівки прокурорів про збір доказів так і не виконані, - Рябошапка

У березні 2020 року розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета не було готове до передачі в суд.

Про це ексгенпрокурор заявив в інтерв'ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли я пішов з посади генерального прокурора, ця справа не була готова до того, щоб її передавати до суду. Необхідно було ще зібрати достатню кількість доказів для того, щоб можна було відкрити матеріали і рухатися далі. Ми продовжили поліції строк досудового розслідування на два місяці, хоча вони просили на шість. Прокурори підготували вказівки: які докази зібрати, і яким чином. Ці вказівки не були виконані", - заявив Рябошапка.

За його словами, був передбачений контроль над розслідуванням.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Доказів у справі Шеремета було достатньо для переслідування, але недостатньо для суду. Мене запросили на брифінг з ініціативи міністра МВС", - Рябошапка. ВIДЕО

"Ми хотіли що два місяці контролювати розгляд цієї справи, щоб розуміти, чи дійсно в ній є рух. Відсутність такого руху прямо корелювалась із перспективами щодо розслідування цієї справи", - заявив ексгенпрокурор.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд ухвалив рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.

Також читайте: С#ка система: Наумов і Чернявський, які вимагали $1,5 тис. за встановлення інвалідності, на свободі, а Антоненко й Кузьменко в СІЗО, - ветеран АТО Олексюк

Автор: 

Шеремет Павло (521) Рябошапка Руслан (441)


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Топ коментарі
+18
В марте 2020 года расследование убийства журналиста Павла Шеремета не было готово к передаче в суд.
Об этом экс-генпрокурор заявил в интервью LB.ua, информирует Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net.ua/n3195393
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Щось стало багато Рябошапки. Дивимося на хронологію і мотивацію прокурора. У грудні 2019 р. він арештовує Дугарь, Кузьменко і Антоненко. У березні 2020 він не має матеріалів для передачі у суд. Вже середина травня 2020, а досі нема жодного доказу причетності цих осіб до скоєння злочину. Це все говорить про те, що система зебільного правосуддя залишилася.
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14.05.2020 02:42 Відповісти
+14
ню-ню...
Підозри Марусі Звіробій та С.Федині через нього також пройшли. І Мангера "на тормозах" він також спустив; без жодних зобовязань для підслідного.
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14.05.2020 04:10 Відповісти
+10
Рябошапка був 100% "прокурором Зеленського"... А на скільки процентів натягує Венедіктова? На 100500? Чи більше?
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14.05.2020 05:45 Відповісти
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як би не пижилась оця ряба шапка - але липовістю з неї аж тхне. Ні, не пижик це; а кобелятина.
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14.05.2020 02:28 Відповісти
А як би не "діло" Рифмастера були би про рябу шапку позитивні спомини. А так ... (ну те, за що на форумі банять)
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14.05.2020 03:25 Відповісти
ню-ню...
Підозри Марусі Звіробій та С.Федині через нього також пройшли. І Мангера "на тормозах" він також спустив; без жодних зобовязань для підслідного.
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14.05.2020 04:10 Відповісти
В марте 2020 года расследование убийства журналиста Павла Шеремета не было готово к передаче в суд.
Об этом экс-генпрокурор заявил в интервью LB.ua, информирует Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net.ua/n3195393
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Щось стало багато Рябошапки. Дивимося на хронологію і мотивацію прокурора. У грудні 2019 р. він арештовує Дугарь, Кузьменко і Антоненко. У березні 2020 він не має матеріалів для передачі у суд. Вже середина травня 2020, а досі нема жодного доказу причетності цих осіб до скоєння злочину. Це все говорить про те, що система зебільного правосуддя залишилася.
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14.05.2020 02:42 Відповісти
Залишилася кравчукокучмоющенкоовочевою.
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14.05.2020 07:06 Відповісти
https://censor.net/user/73230. Кремлєботівською.
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14.05.2020 07:11 Відповісти
це одне й те ж
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14.05.2020 07:17 Відповісти
>Щось стало багато Рябошапки.


Taк в третий раз за год власть поменялась же ! Сначала были соросята, потом ахметовцы, а сейчас опять соросята, во главе с беглым грузином-торчком.
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14.05.2020 06:43 Відповісти
Старая песня о плохом танцоре
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14.05.2020 05:33 Відповісти
Рябошапка був 100% "прокурором Зеленського"... А на скільки процентів натягує Венедіктова? На 100500? Чи більше?
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14.05.2020 05:45 Відповісти
Венедиктова 100% прокурор Портнова-Коломойского.
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14.05.2020 09:29 Відповісти
Руслан Георгиевич, из-за того, что вы не способны были принимать важные решения (тянули волынку), сегодня будете получать по шапке с двух сторон.
И от тех, кто ждал от вас решений, и от тех, которые требовали от вас эти решения не принимать.
Одних обманули вы, другие обманули вас.
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14.05.2020 06:33 Відповісти
Руслан Георгиевич, вы перепутали должность прокурора с должностью дипломата.
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14.05.2020 06:35 Відповісти
о чем новость-то?
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14.05.2020 06:40 Відповісти
О том что вместо Венедиктовой - опять Рябошапку двигают. Власть поменялась третий раз за год.
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14.05.2020 06:44 Відповісти
Во ! Спроси у них - что они думают о профессиональной работе Рябошапки. "Тройного" одеколона им принеси. Это сделает их мысли ясными и чёткими, как слеза министра или даже депутата.
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14.05.2020 07:35 Відповісти
мне бі твои заботі...
Рябошапка его волнует... и сменит ли он Венедиктову... причем нас только сильно волнует, что даже готов спрашивать мнение алкашей... писец...
работай иди!!!
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14.05.2020 07:39 Відповісти
Не расстраивайся.
Вся эта муть закончится скоро. Приедет какой-нибудь полковник (или даже ефрейтор) Пиночетенко на Банковую, на паре БТРов. Вынесут всю коЗеманду из здания, отвезут в Лукьяновку. Украина постепенно выйдет из летаргического сна. Потребуется, конечно, период клинической реабилитации; но, была бы воля и желание !
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14.05.2020 07:43 Відповісти
Мои прогнозы были очень оптимистичны. Я всего лишь предсказывал дефолт. Но и представить себе не мог что вместо дефолта будут:
- полстраны без работы;
- метро не ходит;
- старикам запрещено выходить из дома;
- заробитчане не могут выехать на работу;
- за год власть сменится три раза.
Плохой я порохобот. Оптимистичен до безобразия.
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14.05.2020 07:59 Відповісти
Я знаю; тебе пофиг на твоих сограждан.
Удачи тебе. Она тебе понадобится.
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14.05.2020 08:07 Відповісти
Мил человек, ты должен был немедленно освободить всех арестованных по "делу Шеремета". Потому что теперь их гибель спишут на тебя. У тебя ведь, в отличие от Авакова, нет своей армии.
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14.05.2020 06:42 Відповісти
"Когда я ушел с должности..." патриоты Украины по указке Ху*ла, Зели и Портнова при "самом честном" Рябошапке уже сидели в СИЗО.
Поэтому ты, гнида, тоже скоро там очутишься вместе с большей частью зебилов. Или даже не там, а тут...
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14.05.2020 07:09 Відповісти
дав Рябошапка одне інтерв'ю
тепер з цього інтерв'ю вже другий день ЗМІ висмикують по одному реченні і ставлять як окрему новину
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14.05.2020 07:36 Відповісти
Когда я ушел с должности, дело Шеремета не было готово к суду; указания прокуроров о сборе доказательств так и не выполнены, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8303
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14.05.2020 07:43 Відповісти
Твоей Хозяйке вроде уже отсыпали несколько лимонов зелени, чтобы она больше не лезла в политику.
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14.05.2020 07:44 Відповісти
Не тупи *зальотне * ..
Якій *хазяйке * ?
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14.05.2020 07:50 Відповісти
Да есть одна стареющая красавица. Раньше носила бублик на голове, а сейчас - очки без диоптрий.
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14.05.2020 07:53 Відповісти
Молодые все по саунам да массажным салонам вкалывают!
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14.05.2020 08:41 Відповісти
Шо то мне ассоциируется - надежный проверенный гандон и хорошо раскрашенная резиновая кукла...
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14.05.2020 08:43 Відповісти
Ну и к чему теперь эти "рыданья"? Разве с самого начала не было видно, что по делу Шеремета доказательства "высосаны из пальца" или с нечто другого?
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14.05.2020 09:14 Відповісти
Вот делом Шеремета он себе репутацию испортил на всю оставшуюся жизнь. Ведь вместе с Зеленским и Аваковым называл их преступниками без суда.
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14.05.2020 09:27 Відповісти
В історичній перспективі всі члени Зе-команди та їхні служки будуть покриті великою ганьбою початок якої ми вже спостерігаємо.
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14.05.2020 09:46 Відповісти
А як красиво все починалось - Федина, Звіробій, Антоненко, Дугарь, Кузьменко, а скільки ще не розкручених патріотів з твоєю допомогою посадили. Що, відсунули твоє рило від корита? Патріотом став? Хотів і рибку з'їсти і на куй сісти - тут малоросам, тут українцям?
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14.05.2020 10:07 Відповісти
 
 