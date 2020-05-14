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Новини Агресія Росії проти України
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Один український воїн загинув, ще двох поранено на Донбасі. За добу - 9 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Один український воїн загинув, ще двох поранено на Донбасі. За добу - 9 ворожих обстрілів, - штаб ОС

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Українські воїни на всі обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації давали жорстку відповідь і подавляли ворожий вогонь підручними засобами. Підрозділи Об'єднаних сил надійно утримують займані рубежі і готові негайно реагувати на будь-які провокації окупантів", - йдеться в повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Гнутового, Талаківки та Широкиного противник обстрілював позиції ОС із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

По околицях Старогнатівки окупанти двічі задіяли гранатомети різних систем.

"Застосовуючи штатне озброєння, українські воїни прицільним вогнем змушували противника відмовитися від продовження обстрілу", - зазначили в штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог поблизу Кримського двічі відкривав вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів 120-мм калібру, загалом випустивши 20 мін, а також автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

По околицях Оріхового окупанти застосували 120-мм міномет, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Поруч із Катеринівкою загарбники порушували режим припинення вогню, застосувавши 82-мм міномети, автоматичні станкові гранатомети і стрілецьку зброю.

"Унаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень. На жаль, ще один український захисник зазнав поранень, не сумісних із життям. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі і глибокі співчуття рідним та близьким загиблого героя", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Найманці РФ випустили 20 мін зі 120-мм мінометів по захисниках Кримського. З початку доби - 5 ворожих обстрілів, поранено бійця, - Міноборони

Повідомляється, що українські військовослужбовці застосували чергові вогневі засоби і дали чітко зрозуміти ворогові, що за такі агресивні дії на нього чекає жорстке і невідворотне покарання.

За даними розвідки, 13 травня військовослужбовці Збройних Сил України поранили трьох російських окупантів.

Від початку поточної доби збройні формування РФ 5 разів порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" біля Авдіївки противник двічі вів вогонь із 82-мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Верхньоторецьке окупанти задіяли міномети 82-мм калібру та ранатомети різних систем.

По українських військовослужбовцях, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Зайцевото та Хутора Вільного ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У відповідь наші військовослужбовці рішуче застосували чергові вогневі засоби та припинили ворожі провокації.

"За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - додали в пресцентрі ОС.

Один український воїн загинув, ще двох поранено на Донбасі. За добу - 9 ворожих обстрілів, - штаб ОС 01
Один український воїн загинув, ще двох поранено на Донбасі. За добу - 9 ворожих обстрілів, - штаб ОС 02

Автор: 

обстріл (29612) Донбас (22358) втрати (4483) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+34
Земля пухом загиблому. Війна триває і окупанти продовжують обстрілювати українців та застосовувати заборонену зброю. Тобто, ніякого "режиму припинення вогню" ніколи не існувало.
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14.05.2020 07:26 Відповісти
+32
Світла пам'ять.
Співчуття рідним.
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14.05.2020 07:38 Відповісти
+24
Вічна слава героям...
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14.05.2020 07:30 Відповісти
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Земля пухом загиблому. Війна триває і окупанти продовжують обстрілювати українців та застосовувати заборонену зброю. Тобто, ніякого "режиму припинення вогню" ніколи не існувало.
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14.05.2020 07:26 Відповісти
і весь час наголос про ,,применили штатное вооружение"..Яким був прильот таким повинна бути відповідь..а не відповідь як будто ми винуваті що підповідаємо на обстріли... ми не хотіли а нас змусили...**** аж стидно
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14.05.2020 08:14 Відповісти
Вічна слава героям...
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14.05.2020 07:30 Відповісти
Героям слава!!!((((
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14.05.2020 13:23 Відповісти
Світла пам'ять.
Співчуття рідним.
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14.05.2020 07:38 Відповісти
В Канаде холодно?
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14.05.2020 15:03 Відповісти
Світла пам'ять !
Це результат переговорів Єрмака, чи Козака? Де заяви нашого президента про порушення мінських угод і посилення санкцій до московії? Які санкції за смерть воїна введено РНБО? Чому мовчить президент? Ти ж обіцяв, що там буде мир і не буде вбивств? Ти ж відвів війська і пішов на поступки!!!
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14.05.2020 08:05 Відповісти
Співчуття родині полеглого Героя України (((Спочивай з миром Воїне((( Пораненним воїнам України, скорішого одужання!!! А расіянсько-масковським окупантам палати у пеклі!!!!
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14.05.2020 08:12 Відповісти
Их смерти на руках "уставших от ваины". Царство небесне защитникам . Кацапам ответа в тройном объеме .
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14.05.2020 08:20 Відповісти
Один український воїн загинув, ще двох поранено на Донбасі. За добу - 9 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3804
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14.05.2020 08:28 Відповісти
Господи Вседержитель!
«Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» (Откр.6:10).
Излей ярость гнева Своего на россиян, которые сбили над Торезом пассажирский «Боинг» и радуются ежедневной гибели украинских военных, мирного населения Донбаса, пленению в международных водах Черного моря 24-х украинских моряков и обстрелам донецкой фильтровальной станции, чтобы лишить дончан питьевой воды

Благодарим Тебя, что Ты, Судья Праведный, уже наказал в авиакатастрофе под Сочи нечестивую женщину Лизу, которая крала украинских детей на Донбассе и нелегально вывозила их в Московию, и утопил в Объединенных Арабских Эмиратах старшего сына главы администрации президента московии Сергея Иванова - Александра.
Порази язвой, ходящей во мраке Президента России, о котором фрау Меркель сказала: «он потерял связь с реальностью и живет в другом мире» и «поставь над ним нечестивого, и диавол да станет одесную его» (Пс.108:6).
Не оставь без наказания депутатов Совета Федерации, которые единогласно одобрили силовой захват украинского Крыма и бомбежки Мариуполя, Дебальцево, уничтожение химическим оружием госпиталей и гумконвоев в Сирии.
Обрати лицо Свое и посети справедливым судом православных Гундяева, которые поддерживает военную агрессию Российской Федерации по отношению к мирным странам и посылают головорезов из ЧВК «Вагнера» уничтожать фосфорными бомбами жителей сирийских городов.
Просим Тебя, Владыко, Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, обрушить экономику нечестивой московии, чтобы она не могла производить оружие и торговать им.
Взыщи, Господи, с российских, бурятских, тувинских военных и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе и в Сирии. Да будут дни их кратки.
Потомство их да будут сиротами, а жены вдовами.
Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами.
Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их.
Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде!
Услышь нас, Боже, Спаситель наш и внемли гласу моления христиан Украины. Аминь!
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14.05.2020 09:01 Відповісти
Один український воїн загинув, ще двох поранено на Донбасі. За добу - 9 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5276
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14.05.2020 09:10 Відповісти
В связи с пандемией народ стал реально меньше вспоминать и обращать внимание на то что у нас все еще продолжается война, гибнут наши воины, каждый день обстрелы, раненные. И то что это все отошло на "второй план" очень опасно, потому что используя эту ситуацию власть может пойти на открытый договорняк с агрессором.Да и Путин попытается даже из плохой ситуации ( пандемии, падение цен на нефть, санкции) выжать для себя все что только можно в отношении Украины и особенно снятия санкций, а для этого просто нужно узаконить то что в Украине " гражданский внутренний конфликт", а Путин лишь " посредник, миротворец, защитник русскоязычных и граждан РФ , борец с цветными революциями, низвергателями легитимных правителей, защитник православной веры и борец с возрождающимся фашизмом, борец с скрытой агрессией МВФ, НАТО, Запада и США" ( конечно все это в кавычках) на территории Украины. Так что все это забывать нельзя. А погибшим и раненным нашим бойцам . Героям слава!!!
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14.05.2020 09:16 Відповісти
Вічна слава полеглим Героям!
Схиляю голову ..
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14.05.2020 09:21 Відповісти
-- Героям Слава!
-- Смерть ворогам!
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14.05.2020 09:23 Відповісти
Скорішого одужання Захисникам !
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14.05.2020 12:20 Відповісти
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Один український воїн загинув, ще двох поранено на Донбасі. За добу - 9 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1496 Один український воїн загинув, ще двох поранено на Донбасі. За добу - 9 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6868

..

13 травня від кулі снайпера у зоні Операції об'єднаних сил загинув боєць з Вінниччини Олександр Карпика, 1996 року народження.
Військовослужбовець отримав вогнепальне наскрізне проникаюче поранення від кулі снайпера. Під час операції врятувати життя бійця не вдалося.
Цому було 24 роки, він входив до 30-ої бригади Новоград-Волинської військової частини. В армії прослужив чотири роки. Ще не був одружений.
Вічна пам"ять Герою...
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14.05.2020 13:22 Відповісти
Героям Слава!!!((((
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14.05.2020 13:27 Відповісти
Спи спокойно, Брат!
Мы отомстим!!!
Искренние соболезнования родным!((((
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14.05.2020 13:28 Відповісти
Застрелить не менее 10 свино - собак (swaine-hund - пере. с немецкого и наоборот.
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14.05.2020 14:28 Відповісти
 
 