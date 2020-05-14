Один український воїн загинув, ще двох поранено на Донбасі. За добу - 9 ворожих обстрілів, - штаб ОС
За минулу добу збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
"Українські воїни на всі обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації давали жорстку відповідь і подавляли ворожий вогонь підручними засобами. Підрозділи Об'єднаних сил надійно утримують займані рубежі і готові негайно реагувати на будь-які провокації окупантів", - йдеться в повідомленні.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Гнутового, Талаківки та Широкиного противник обстрілював позиції ОС із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
По околицях Старогнатівки окупанти двічі задіяли гранатомети різних систем.
"Застосовуючи штатне озброєння, українські воїни прицільним вогнем змушували противника відмовитися від продовження обстрілу", - зазначили в штабі.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог поблизу Кримського двічі відкривав вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів 120-мм калібру, загалом випустивши 20 мін, а також автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
По околицях Оріхового окупанти застосували 120-мм міномет, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Поруч із Катеринівкою загарбники порушували режим припинення вогню, застосувавши 82-мм міномети, автоматичні станкові гранатомети і стрілецьку зброю.
"Унаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень. На жаль, ще один український захисник зазнав поранень, не сумісних із життям. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі і глибокі співчуття рідним та близьким загиблого героя", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що українські військовослужбовці застосували чергові вогневі засоби і дали чітко зрозуміти ворогові, що за такі агресивні дії на нього чекає жорстке і невідворотне покарання.
За даними розвідки, 13 травня військовослужбовці Збройних Сил України поранили трьох російських окупантів.
Від початку поточної доби збройні формування РФ 5 разів порушили режим припинення вогню.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" біля Авдіївки противник двічі вів вогонь із 82-мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Неподалік населеного пункту Верхньоторецьке окупанти задіяли міномети 82-мм калібру та ранатомети різних систем.
По українських військовослужбовцях, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Зайцевото та Хутора Вільного ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У відповідь наші військовослужбовці рішуче застосували чергові вогневі засоби та припинили ворожі провокації.
"За поточну добу втрат серед українських захисників немає.
Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - додали в пресцентрі ОС.
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Співчуття рідним.
Це результат переговорів Єрмака, чи Козака? Де заяви нашого президента про порушення мінських угод і посилення санкцій до московії? Які санкції за смерть воїна введено РНБО? Чому мовчить президент? Ти ж обіцяв, що там буде мир і не буде вбивств? Ти ж відвів війська і пішов на поступки!!!
«Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» (Откр.6:10).
Излей ярость гнева Своего на россиян, которые сбили над Торезом пассажирский «Боинг» и радуются ежедневной гибели украинских военных, мирного населения Донбаса, пленению в международных водах Черного моря 24-х украинских моряков и обстрелам донецкой фильтровальной станции, чтобы лишить дончан питьевой воды
Благодарим Тебя, что Ты, Судья Праведный, уже наказал в авиакатастрофе под Сочи нечестивую женщину Лизу, которая крала украинских детей на Донбассе и нелегально вывозила их в Московию, и утопил в Объединенных Арабских Эмиратах старшего сына главы администрации президента московии Сергея Иванова - Александра.
Порази язвой, ходящей во мраке Президента России, о котором фрау Меркель сказала: «он потерял связь с реальностью и живет в другом мире» и «поставь над ним нечестивого, и диавол да станет одесную его» (Пс.108:6).
Не оставь без наказания депутатов Совета Федерации, которые единогласно одобрили силовой захват украинского Крыма и бомбежки Мариуполя, Дебальцево, уничтожение химическим оружием госпиталей и гумконвоев в Сирии.
Обрати лицо Свое и посети справедливым судом православных Гундяева, которые поддерживает военную агрессию Российской Федерации по отношению к мирным странам и посылают головорезов из ЧВК «Вагнера» уничтожать фосфорными бомбами жителей сирийских городов.
Просим Тебя, Владыко, Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, обрушить экономику нечестивой московии, чтобы она не могла производить оружие и торговать им.
Взыщи, Господи, с российских, бурятских, тувинских военных и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе и в Сирии. Да будут дни их кратки.
Потомство их да будут сиротами, а жены вдовами.
Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами.
Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их.
Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде!
Услышь нас, Боже, Спаситель наш и внемли гласу моления христиан Украины. Аминь!
Схиляю голову ..
-- Смерть ворогам!
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13 травня від кулі снайпера у зоні Операції об'єднаних сил загинув боєць з Вінниччини Олександр Карпика, 1996 року народження.
Військовослужбовець отримав вогнепальне наскрізне проникаюче поранення від кулі снайпера. Під час операції врятувати життя бійця не вдалося.
Цому було 24 роки, він входив до 30-ої бригади Новоград-Волинської військової частини. В армії прослужив чотири роки. Ще не був одружений.
Вічна пам"ять Герою...
Мы отомстим!!!
Искренние соболезнования родным!((((