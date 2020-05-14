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Меркель заявила про "серйозні докази" причетності РФ до кібератаки: ФРН залишає за собою право на заходи у відповідь

Меркель заявила про

В офіційного Берліна є "серйозні докази" причетності російських хакерів до кібератаки на бундестаг у 2015 році.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це канцлер ФРН Ангела Меркель (Angela Merkel) повідомила в середу, 13 травня, відповідаючи на запитання депутатів бундестагу. Німеччина залишає за собою право вжити "заходів, зокрема щодо Росії", у відповідь на подібні "обурливі" дії, зазначила Меркель.

За словами канцлера, російська сторона застосовує стратегію "гібридної війни", частиною якої є "дезорієнтація" і "перекручування фактів". Це необхідно "брати до уваги", додала Меркель. За її словами, вона і далі намагатиметься зберегти хороші відносини з Росією, тому вважає за необхідне продовжувати дипломатичні зусилля.

Однак, продовжувала канцлер, подібні інциденти заважають довірчій співпраці. У зв'язку з цим вона нагадала про заходи, вжиті німецькою стороною після резонансного вбивства колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі в німецькій столиці. Тоді Берлін критикував Москву з приводу недостатнього співробітництва в розслідуванні на тлі численних свідчень того, що вбивство було виконано на замовлення російської або чеченської влади, а пізніше Німеччина вислала двох російських дипломатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські шпигуни зламали у 2015 році пошту Меркель, - ЗМІ

У результаті кібератаки на внутрішні мережі німецького бундестагу в 2015 році було викрадено кілька гігабайтів даних, у тому числі велика кількість електронних листів з депутатського бюро канцлера. Комп'ютерну систему бундестагу довелося відімкнути на кілька днів з метою безпеки. Експерти Федерального відомства з кримінальних справ (BKA) і Федерального відомства з безпеки у сфері інформаційних технологій (BSI) частково реконструювали події п'ятирічної давності і дійшли висновку, що до викрадення листування можуть бути причетні хакери, пов'язані з Головним управлінням Генштабу ЗС Росії (колишнім ГРУ ).

На початку травня стало відомо, що Федеральна прокуратура Німеччини видала ордер на арешт російського хакера Дмитра Бадіна, якого німецькі правоохоронці підозрюють в атаці на бундестаг. Його також розшукує Федеральне бюро розслідувань США як учасника угрупування Fancy Bear, підозрюваного у втручанні у вибори президента.

Автор: 

Меркель Ангела (1139) росія (66520) хакер (1364)


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Топ коментарі
+41
Меркель заявила про "серйозні докази" причетності РФ до кібератаки: ФРН залишає за собою право на заходи у відповідь - Цензор.НЕТ 6515
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14.05.2020 08:31 Відповісти
+23
Помочь достроить северная паток 2
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14.05.2020 08:27 Відповісти
+22
Они плохие, но мы будем продолжать сохранять с ними хорошие отношения...
ПЗДЦ я не один это читаю???
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14.05.2020 08:27 Відповісти
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и, какими будут, эти ответные меры?
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14.05.2020 08:18 Відповісти
Помочь достроить северная паток 2
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14.05.2020 08:27 Відповісти
А других вариантов фсбэшные методички не предусматривают?
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14.05.2020 08:49 Відповісти
Северный платок 2 уже завязали узлом))
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14.05.2020 13:01 Відповісти
Так відключити їх від стистеми міжнародних платежів і параша зігнеться за місяць.
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14.05.2020 08:18 Відповісти
Как тогда фрау будет получать свои проценты от продажи газа немцам! 😠
Решительно нет, лишь озабочпнность 😁😁😁
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14.05.2020 10:53 Відповісти
Ожирелый запад начинает что то подозревать...
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14.05.2020 08:23 Відповісти
Глубокую обеспокоенность? Не-а?
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14.05.2020 08:26 Відповісти
Они плохие, но мы будем продолжать сохранять с ними хорошие отношения...
ПЗДЦ я не один это читаю???
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14.05.2020 08:27 Відповісти
А що тут дивного ? Амер. спецсужби вже давно винесли вердікт - кацапськи хакери від ГРУ втручались в останні ( ?) вибори преза. а Трамп й далі лобизає *****
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14.05.2020 08:36 Відповісти
Меркель заявила про "серйозні докази" причетності РФ до кібератаки: ФРН залишає за собою право на заходи у відповідь - Цензор.НЕТ 6515
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14.05.2020 08:31 Відповісти
Їй пообіцяли посаду Шрьодера в газпромі.
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14.05.2020 08:32 Відповісти
Посаду Шрьодінгера. За нинішніх умов невідомо, чи буде ця посада, чи її не буде.
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14.05.2020 08:52 Відповісти
В очередной раз сильно озаботиться
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14.05.2020 08:34 Відповісти
Ні ***** нанести ядерний удар по Москві
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14.05.2020 08:37 Відповісти
Для начала
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14.05.2020 08:54 Відповісти
Це перебір. Є безліч способів, як зробити це менш затратно та більш ефективно. За 6 років можливостей було повно, проте не було волі. Страйк далекобійників: відмінусувати кілька їх активістів- бунт. Масові протести в Інгушетії: стрілянина з жертвами серед старійшин- бунт. І таких можливостей було повно...
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14.05.2020 08:55 Відповісти
Эта логика не работает на россии. Если пристрелить пару активистов, будет не бунт, а покорное запуганное стадо. Поэтому они (гру) и стреляли на Майдане, в надежде прекратить бунт, а вышло наоборот. Разное мировоззрение. Там только ядерный огонь очистит скверну.
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14.05.2020 10:19 Відповісти
Це не стосується Північного Кавказу.
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14.05.2020 11:57 Відповісти
достаточно будет выслать и запретил въезд всех родственников чиновников и олигархов из всех стран Евросоюза,арестовать их имущество в пользу истцов к РФ,перестать лидировать поставки энергоресурсов.
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14.05.2020 10:11 Відповісти
У ***** доходи від газу та нафти просіли- от німці і почали проявляти свою хоробрість))) всі ж бо сподівались на безбідну пенсію серед топів грязьпрому)
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14.05.2020 08:51 Відповісти
Если такое ещё раз повторится, вот тогда уж мы!..
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14.05.2020 08:54 Відповісти
Российские хакеры слишком сильные и опасные. Это признают во всём мире.
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14.05.2020 08:55 Відповісти
Штаааа?))) І хто ж визнав?
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14.05.2020 08:57 Відповісти
Вова Соловьов
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14.05.2020 09:03 Відповісти
Можуть пафтаріть.
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14.05.2020 09:01 Відповісти
Сдалась Бабуля....
Больше "эмиков" за счет ЕС не потянешь.
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14.05.2020 09:00 Відповісти
Адміну респект за фото Меркель)
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14.05.2020 09:04 Відповісти
Все же прекрасно понимают что это - игра на публику . Сегодня трясёт кулаками в сторону паРаши , а завтра снова будет лоббировать строительство СП 2 . Двуличие какое то , фрау .!! .
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14.05.2020 09:05 Відповісти
ku*wa, яка огидна ця "менкель".
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14.05.2020 09:16 Відповісти
"Германия оставляет за собой право принять "меры, в том числе в отношении России". Фрау Меркель, а против кого еще? Старуха выжила из ума.
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14.05.2020 09:23 Відповісти
Бабо! Дивись, а то ще знову сучку Конні на тебе випустить.
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14.05.2020 09:32 Відповісти
Право на Ответные меры Есть , а мер Нет. Попугать , что ли . Так русские уже озаботились и считают что недостаточно сперли документов.После очередной атаки , - Будит Глубокая озабоченность .
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14.05.2020 09:50 Відповісти
на пятом году расследований начало немного доходить с кем имеют дело.
не поздновато?
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14.05.2020 10:06 Відповісти
кацапы вертят западом как хотят, срут в Берлине и Лондоне ,
нагибают США ,
что до нас, то ......
визит в оман , где он у Патрушева инструкции получал ...
одно хорошо, что билет зеленскому Султан Омана купил,
правда это не проверенная информация ...
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14.05.2020 10:07 Відповісти
да не вертят,просто зажравшемуся западу выгодно иметь под боком обезьянник,чтобы собственным гражданам показать,как бы они выглядели,если бы не их власть.
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14.05.2020 10:18 Відповісти
Ну с ответных украинских мер весь мир ржет.Газ прокачать,гум.конвои попам вКиев запустить(уверен даже не проверяли)
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14.05.2020 10:13 Відповісти
це вже глубокая озабочнность чи ще ні?
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14.05.2020 12:55 Відповісти
 
 