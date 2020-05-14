Меркель заявила про "серйозні докази" причетності РФ до кібератаки: ФРН залишає за собою право на заходи у відповідь

В офіційного Берліна є "серйозні докази" причетності російських хакерів до кібератаки на бундестаг у 2015 році.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це канцлер ФРН Ангела Меркель (Angela Merkel) повідомила в середу, 13 травня, відповідаючи на запитання депутатів бундестагу. Німеччина залишає за собою право вжити "заходів, зокрема щодо Росії", у відповідь на подібні "обурливі" дії, зазначила Меркель.

За словами канцлера, російська сторона застосовує стратегію "гібридної війни", частиною якої є "дезорієнтація" і "перекручування фактів". Це необхідно "брати до уваги", додала Меркель. За її словами, вона і далі намагатиметься зберегти хороші відносини з Росією, тому вважає за необхідне продовжувати дипломатичні зусилля.

Однак, продовжувала канцлер, подібні інциденти заважають довірчій співпраці. У зв'язку з цим вона нагадала про заходи, вжиті німецькою стороною після резонансного вбивства колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі в німецькій столиці. Тоді Берлін критикував Москву з приводу недостатнього співробітництва в розслідуванні на тлі численних свідчень того, що вбивство було виконано на замовлення російської або чеченської влади, а пізніше Німеччина вислала двох російських дипломатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські шпигуни зламали у 2015 році пошту Меркель, - ЗМІ

У результаті кібератаки на внутрішні мережі німецького бундестагу в 2015 році було викрадено кілька гігабайтів даних, у тому числі велика кількість електронних листів з депутатського бюро канцлера. Комп'ютерну систему бундестагу довелося відімкнути на кілька днів з метою безпеки. Експерти Федерального відомства з кримінальних справ (BKA) і Федерального відомства з безпеки у сфері інформаційних технологій (BSI) частково реконструювали події п'ятирічної давності і дійшли висновку, що до викрадення листування можуть бути причетні хакери, пов'язані з Головним управлінням Генштабу ЗС Росії (колишнім ГРУ ).

На початку травня стало відомо, що Федеральна прокуратура Німеччини видала ордер на арешт російського хакера Дмитра Бадіна, якого німецькі правоохоронці підозрюють в атаці на бундестаг. Його також розшукує Федеральне бюро розслідувань США як учасника угрупування Fancy Bear, підозрюваного у втручанні у вибори президента.