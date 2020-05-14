Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 297,2 тис.: лише у США померли 84,1 тис. осіб, у Британії - 33,2 тис. та в Італії - 31,1 тис.
Станом на ранок 14 травня у світі зареєстрували 4 347 921 (4 262 051 вчора) випадок інфікування COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 297 220 (291 961 вчора) смертей від коронавірусу.
Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 84 133, хворих - 1 390 734.
Росія вийшла на друге місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 242 271 особа, кількість смертей - 2212.
За кількістю заражених Велика Британія піднялася на третє місце - 230 985 випадків, при цьому померли вже 33 264 особи.
Іспанія повідомляє про 228 691 випадок COVID-19, 27 104 особи померли.
В Італії зафіксовано 222 104 випадки інфікування коронавірусною інфекцією, з них - 31 106 летальні.
Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували у США, Великій Британії, Італії, Іспанії та Франції.
У Франції померли 27 077 осіб, в Німеччині - 7861, в Ірані - 6783, в Туреччині - 3952, в Бельгії - 8843, в Нідерландах - 5581, у Канаді - 5425.
У Білорусі кількість заражених досягла 25 825 осіб, з яких 146 померли, в Польщі - 17 204, померли - 861; в Молдові - 5406, померли - 185; в Угорщині - 3341, померли - 430; в Румунії - 16 002, померли - 1036; в Словаччині - 1469 померли - 27.
Нагадаємо, в Україні на ранок 13 травня зафіксовано 402 нові випадки COVID-19: загалом - 16 425, летальних - 439, одужали 3716 осіб.
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