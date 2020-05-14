УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12148 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 854 4

Запровадження тестування на антитіла до коронавірусу значно розширить перелік осіб, яких перевірятимуть, - головний санлікар Ляшко

Запровадження тестування на антитіла до коронавірусу значно розширить перелік осіб, яких перевірятимуть, - головний санлікар Ляшко

В Україні запустять новий вид тестування на коронавірусну інфекцію - так званий метод ІФА - імуноферментний аналіз, який визначає наявність антитіл до коронавірусу.

Про це в ефірі Українського радіо повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Імуноферментний аналіз значно розширить тестування в Україні, оскільки ІФА-тестування набагато доступніше, на відміну від ПЛР-тестування. А це означає і розширення груп, яких треба буде тестувати", - переконаний головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

До того ж, Україна збільшить кількість приладів, на яких можна робити полімеразну ланцюгову реакцію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ найближчим часом затвердить алгоритм тестування на антитіла до коронавірусу, - Степанов

"Нам часто закидають, що Україна мало тестує. Звісно, ми не тестуємо, скільки як Німеччина чи США, але з огляду на наші потужності, адже, у лютому ми могли тестувати 200-500 зразків. Зараз ми можемо тестувати 10 тисяч зразків на добу", - каже Віктор Ляшко.

Сьогодні, повідомляє головний державний санітарний лікар, в Україні тестують 7-8 тисяч зразків методом ПЛР.

"На вихідних ми тестуємо по 5 тисяч, люди не звертаються і чекають до понеділка. І я хотів би закликати у разі появи симптомів телефонувати сімейному лікареві та на швидку на вихідних", - додав головний санлікар.

Імуноферментний аналіз (ІФА, ELISA) - метод визначення сполук / макромолекул / вірусів на основі специфічної реакції "антиген-антитіло". Комплекс, що утворився, виявляють за допомогою ферменту. Антитіла зв'язуються виключно з певними антигенами (чужорідними для організму сполуками) – із жодними іншими.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5407) Ляшко Віктор (1519) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Главное шоб это не было обязаловкой
показати весь коментар
14.05.2020 08:42 Відповісти
Ха-ха-ха, зебанда будет на всем рубить бабло. Тем, кто работает с медкнижками, так точно добавят этот анализ за несколько сотен гривен.
показати весь коментар
14.05.2020 08:48 Відповісти
зеленский и ярмак получат с каждого теста ?
показати весь коментар
14.05.2020 10:10 Відповісти
Тестування буде такої ж якості як ПЛР і ескпрес тести? Тобто як гавно?
показати весь коментар
14.05.2020 10:19 Відповісти
 
 