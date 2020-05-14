Запровадження тестування на антитіла до коронавірусу значно розширить перелік осіб, яких перевірятимуть, - головний санлікар Ляшко

В Україні запустять новий вид тестування на коронавірусну інфекцію - так званий метод ІФА - імуноферментний аналіз, який визначає наявність антитіл до коронавірусу.

Про це в ефірі Українського радіо повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Імуноферментний аналіз значно розширить тестування в Україні, оскільки ІФА-тестування набагато доступніше, на відміну від ПЛР-тестування. А це означає і розширення груп, яких треба буде тестувати", - переконаний головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

До того ж, Україна збільшить кількість приладів, на яких можна робити полімеразну ланцюгову реакцію.

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"Нам часто закидають, що Україна мало тестує. Звісно, ми не тестуємо, скільки як Німеччина чи США, але з огляду на наші потужності, адже, у лютому ми могли тестувати 200-500 зразків. Зараз ми можемо тестувати 10 тисяч зразків на добу", - каже Віктор Ляшко.

Сьогодні, повідомляє головний державний санітарний лікар, в Україні тестують 7-8 тисяч зразків методом ПЛР.

"На вихідних ми тестуємо по 5 тисяч, люди не звертаються і чекають до понеділка. І я хотів би закликати у разі появи симптомів телефонувати сімейному лікареві та на швидку на вихідних", - додав головний санлікар.

Імуноферментний аналіз (ІФА, ELISA) - метод визначення сполук / макромолекул / вірусів на основі специфічної реакції "антиген-антитіло". Комплекс, що утворився, виявляють за допомогою ферменту. Антитіла зв'язуються виключно з певними антигенами (чужорідними для організму сполуками) – із жодними іншими.