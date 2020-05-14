Запровадження тестування на антитіла до коронавірусу значно розширить перелік осіб, яких перевірятимуть, - головний санлікар Ляшко
В Україні запустять новий вид тестування на коронавірусну інфекцію - так званий метод ІФА - імуноферментний аналіз, який визначає наявність антитіл до коронавірусу.
Про це в ефірі Українського радіо повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
"Імуноферментний аналіз значно розширить тестування в Україні, оскільки ІФА-тестування набагато доступніше, на відміну від ПЛР-тестування. А це означає і розширення груп, яких треба буде тестувати", - переконаний головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
До того ж, Україна збільшить кількість приладів, на яких можна робити полімеразну ланцюгову реакцію.
"Нам часто закидають, що Україна мало тестує. Звісно, ми не тестуємо, скільки як Німеччина чи США, але з огляду на наші потужності, адже, у лютому ми могли тестувати 200-500 зразків. Зараз ми можемо тестувати 10 тисяч зразків на добу", - каже Віктор Ляшко.
Сьогодні, повідомляє головний державний санітарний лікар, в Україні тестують 7-8 тисяч зразків методом ПЛР.
"На вихідних ми тестуємо по 5 тисяч, люди не звертаються і чекають до понеділка. І я хотів би закликати у разі появи симптомів телефонувати сімейному лікареві та на швидку на вихідних", - додав головний санлікар.
Імуноферментний аналіз (ІФА, ELISA) - метод визначення сполук / макромолекул / вірусів на основі специфічної реакції "антиген-антитіло". Комплекс, що утворився, виявляють за допомогою ферменту. Антитіла зв'язуються виключно з певними антигенами (чужорідними для організму сполуками) – із жодними іншими.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль