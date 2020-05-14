За добу на Львівщині виявили 34 нові випадки COVID-19, загалом 904 хворих, - міськрада. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 14 травня на Львівщині підтвердили 904 випадки інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради, про це повідомила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.

"Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 3923 особи, госпіталізовані - 504, на амбулаторному лікуванні - 3419 осіб, виписані - 345 осіб. Зараз у лікарні перебуває 167 осіб, з них у реанімації - 8 осіб, на апаратні ШВЛ - 3 особи.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 904 осіб, 22 людей померли. 169 пацієнтів одужали", - йдеться в повідомленні.

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За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 247 ПЛР-тестів, з яких 34 - позитивні (з них - 16 це мешканці Львова).

Нагадаємо, в Україні на ранок 13 травня зафіксовано 402 нові випадки COVID-19: загалом - 16 425, летальних - 439, одужали 3716 осіб.