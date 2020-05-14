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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на Львівщині виявили 34 нові випадки COVID-19, загалом 904 хворих, - міськрада. ІНФОГРАФІКА

За добу на Львівщині виявили 34 нові випадки COVID-19, загалом 904 хворих, - міськрада. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 14 травня на Львівщині підтвердили 904 випадки інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради, про це повідомила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.

"Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 3923 особи, госпіталізовані - 504, на амбулаторному лікуванні - 3419 осіб, виписані - 345 осіб. Зараз у лікарні перебуває 167 осіб, з них у реанімації - 8 осіб, на апаратні ШВЛ - 3 особи.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 904 осіб, 22 людей померли. 169 пацієнтів одужали", - йдеться в повідомленні.

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За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 247 ПЛР-тестів, з яких 34 - позитивні (з них - 16 це мешканці Львова).

Нагадаємо, в Україні на ранок 13 травня зафіксовано 402 нові випадки COVID-19: загалом - 16 425, летальних - 439, одужали 3716 осіб.

За добу на Львівщині виявили 34 нові випадки COVID-19, загалом 904 хворих, - міськрада 01

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2487)


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Супер. Сразу видно, что 2 месяца карантина очень помогли. Но нужно еще на пол года продлить, чтобы остановить вирус.
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14.05.2020 08:55 Відповісти
Ще невідомо шо було б без карантину.
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14.05.2020 08:57 Відповісти
Карантин держится только на тестах которые дают возможность заражать барановирусом не будет тестов.не будет и короны.Что такое один померлий за три дня деня в статистике области. Это суслик.
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14.05.2020 09:11 Відповісти
 
 