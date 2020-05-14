У "Нафтогазі" пояснили звільнення Вітренка: Внутрішня оптимізація та перерозподіл обов'язків між підрозділами

Звільнення виконавчого директора "Нафтогазу України" Юрія Вітренка пов'язане з оптимізацією внутрішньої організаційної структури компанії, а також перерозподілом обов'язків між підрозділами.

Про це в департаменті комунікацій "Нафтогазу" повідомили у відповідь на запит РБК, передає Цензор.НЕТ.

"Трансформація усуває дублювання функцій, спрощує взаємодію підрозділів, вибудовує структуру, яка підвищить ефективність групи", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначили в компанії, вже реструктуризовано деякі функції дивізіонів. "Аналогічно буде реструктуризовано функціонал виконавчого директора групи "Нафтогаз", - наголошується в повідомленні.

У компанії додали, що за операційні і трансформаційні процеси відповідає виконавчий директор з трансформації групи "Нафтогаз" Отто Ватерландер.

Нагадаємо, 13 травня виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомив, що його звільняють.