Євродепутатка фон Крамон: Ухвалення банківського закону - крок у напрямку приборкання олігархів в Україні

Заступниця глави делегації Європейського парламенту в комітеті Асоціації Україна-ЄС, депутатка Віола фон Крамон вважає, що ухвалення закону про банки є кроком у правильному напрямку, щоб "приборкати вплив олігархів в Україні".

Таку оцінку вона дала ухваленому закону в коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Ухвалення так званого антиКоломойського закону - відмінна новина! Були безпрецедентні спроби опору і саботажу з боку проколомойських законодавців перешкодити ухваленню цього закону. На щастя, прогресивно налаштовані законодавці зі "Слуги народу" і кількох інших партій ставлять інтереси своєї країни вище особистих фінансів і голосують за закон", - сказала вона.

Крамон переконана, що це - "правильний крок у правильному напрямку, щоб приборкати вплив олігархів в Україні та налагодити більш демократичні політичні процеси".

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"Тепер кредит МВФ має надійти швидко. ЄС також готує мікрофінансову допомогу в розмірі EUR1,2 млрд. Роль президента Зеленського, який був присутній у Раді на вирішальних слуханнях, також заслуговує на високу оцінку. Сподіваюся, він продовжить демонструвати свою незалежність не тільки від Коломойського, але і від інших олігархів і тіньових акторів", - додала європейський політик.

Як повідомлялося, Верховна Рада на засіданні в середу ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.