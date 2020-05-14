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Новини
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Євродепутатка фон Крамон: Ухвалення банківського закону - крок у напрямку приборкання олігархів в Україні

Євродепутатка фон Крамон: Ухвалення банківського закону - крок у напрямку приборкання олігархів в Україні

Заступниця глави делегації Європейського парламенту в комітеті Асоціації Україна-ЄС, депутатка Віола фон Крамон вважає, що ухвалення закону про банки є кроком у правильному напрямку, щоб "приборкати вплив олігархів в Україні".

Таку оцінку вона дала ухваленому закону в коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Ухвалення так званого антиКоломойського закону - відмінна новина! Були безпрецедентні спроби опору і саботажу з боку проколомойських законодавців перешкодити ухваленню цього закону. На щастя, прогресивно налаштовані законодавці зі "Слуги народу" і кількох інших партій ставлять інтереси своєї країни вище особистих фінансів і голосують за закон", - сказала вона.

Крамон переконана, що це - "правильний крок у правильному напрямку, щоб приборкати вплив олігархів в Україні та налагодити більш демократичні політичні процеси".

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"Тепер кредит МВФ має надійти швидко. ЄС також готує мікрофінансову допомогу в розмірі EUR1,2 млрд. Роль президента Зеленського, який був присутній у Раді на вирішальних слуханнях, також заслуговує на високу оцінку. Сподіваюся, він продовжить демонструвати свою незалежність не тільки від Коломойського, але і від інших олігархів і тіньових акторів", - додала європейський політик.

Як повідомлялося, Верховна Рада на засіданні в середу ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.

Автор: 

банки (7806) Європарламент (1056) МВФ (3086) олігарх (936) Віола фон Крамон (28)


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Топ коментарі
+3
Євродепутатка фон Крамон: Ухвалення банківського закону - крок у напрямку приборкання олігархів в Україні - Цензор.НЕТ 3276
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14.05.2020 09:24 Відповісти
+2
Где то подавился бутербродом с черной икрой от смеха один Игорьок
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14.05.2020 09:06 Відповісти
+2
Всего через год про субъектность Украины уже никто не говорит.
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14.05.2020 09:15 Відповісти
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Где то подавился бутербродом с черной икрой от смеха один Игорьок
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14.05.2020 09:06 Відповісти
Депутат недобудованої Вавілонської вежі рано радіє.
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14.05.2020 09:07 Відповісти
Наівна та пані Віола, та олігархам в Украіні закон не писан !І жодна влада іх не чипала і не чипатиме
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14.05.2020 09:09 Відповісти
Один ЖИД недозаработает!!!
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14.05.2020 09:09 Відповісти
Ошибаетесь. У него десятки способов заработать... Недозаработают простые граждане.
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14.05.2020 09:12 Відповісти
Про Україну без України

Евродепутат фон Крамон: Принятие банковского закона - шаг в направлении обуздания олигархов в Украине - Цензор.НЕТ 8413
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14.05.2020 09:10 Відповісти
Всего через год про субъектность Украины уже никто не говорит.
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14.05.2020 09:15 Відповісти
Євродепутатка фон Крамон: Ухвалення банківського закону - крок у напрямку приборкання олігархів в Україні - Цензор.НЕТ 3276
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14.05.2020 09:24 Відповісти
Словесний понос. Поверніть заарештовані 2,1 млрд. і не потрібна буде Україна "допдмога" під %. Але повертати вкрадене в України на заході будуть як досі повертають гроші Лазаренка, гроші Януковича. 2.1 млрд. долл Україна непобачить все буде розтягнути розпижжено місцевими "ідолами дерьмократії"
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14.05.2020 09:19 Відповісти
Сначала нужно посмотреть что за закон приняли, может он наполовину выхолощен поправками, потом преодолеть созданные препоны, что бы спикер , а потом президент смогли его подписать. Потом вопрос рассмотрит Конституционный суд ( с подачи пани \Юли и БЕНЕ- фициантов), а это может и затянуться. И вот тогда после всего, если как говорится все будет "железно" , можно о чем то говорить. Думаю что в МВФ не дураки сидят, пока процесс полностью не будет завершен кредита не будет. А то у нас как, приняли, деньги получили, а потом "независимый" суд все отменил. Так что принятие в Раде закона, это "выигранное сражение, но уж ни как не выигранная война".
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14.05.2020 09:22 Відповісти
Ага щас. Их придворный шут сейчас роль президента играет.
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14.05.2020 09:24 Відповісти
Петька и Ротердам +.
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14.05.2020 09:35 Відповісти
Лиш Вона, лиш Вона!
З олігархами боротиметься сама!
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14.05.2020 10:21 Відповісти
Юля с власенко якусь хитрозроблену компенсацію отримала точнісенько до розгляду антиколомойша-закону. Поперше, голосувала проти, а як не вдалось провалити, то далі юля пішла у другий після печерського самий "чесний" український суд. Совпадєніє? Не думаю
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14.05.2020 10:24 Відповісти
Від свавілля Гонтарєвої постраждали не олігархи. Вони якраз свої гроші вивели заздалегідь. А ось клієнти банків, яких знищила Гонтарєва, втратили понад 500 мільярдів гривень. Майно банків розграбоване. Хто за це відповість?
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14.05.2020 17:56 Відповісти
 
 