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Новини Коронавірус і карантин
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На ранок 14 травня зафіксовано 422 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 16 847, летальних - 456, одужали 4 143 осіб

На ранок 14 травня зафіксовано 422 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 16 847, летальних - 456, одужали 4 143 осіб

В Україні за добу зафіксували 422 нові випадки інфікування вірусом COVID-19, одужали 427 осіб.

Про це повідомляє інформаційна система РНБО, передає Цензор.НЕТ.

Всього з початку пандемії в Україні підтверджено 16 847 випадків захворювання на COVID-19, із загального числа хворих 456 померли (17 за минулу добу), 4 143 одужали. При цьому за минулу добу одужали 427 осіб, таким чином вперше кількість видужалих за добу перевищила кількість виявлених випадків COVID-19.

Таким чином, зараз в Україні на COVID-19 хворіє 12 248 осіб, що на 22 особи менше, ніж днем ​​раніше.

Також читайте: За добу на Львівщині виявили 34 нові випадки COVID-19, загалом 904 хворих, - міськрада. ІНФОГРАФІКА

Найбільше за минулу добу випадків коронавірусної хвороби виявили у Чернівецькій області (72 випадки), Києві (52 випадки), Харківській області (41 випадок) та Львівської області (34 випадки).

За даними Міністерства охорони здоров'я, зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 654 випадки;
Волинська область — 535 випадків;
Дніпропетровська область — 781 випадок;
Донецька область — 117 випадків;
Житомирська область — 533 випадки;
Закарпатська область — 791 випадок;
Запорізька область — 347 випадків;
Івано-Франківська область — 1166 випадків;
Кіровоградська область — 432 випадки;
м. Київ — 2012 випадків;
Київська область — 1067 випадків;
Львівська область — 904 випадки;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 228 випадків;
Одеська область — 693 випадки;
Полтавська область — 257 випадків;
Рівненська область — 1062 випадки;
Сумська область — 158 випадків;
Тернопільська область — 1033 випадки;
Харківська область — 713 випадків;
Херсонська область — 165 випадків;
Хмельницька область — 209 випадків;
Чернівецька область — 2516 випадків;
Черкаська область — 348 випадків;
Чернігівська область — 84 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 травня 2020 року до Центру надійшло 1263 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 42590 повідомлень про підозру на COVID-19.

Також читайте: Запровадження тестування на антитіла до коронавірусу значно розширить перелік осіб, яких перевірятимуть, - головний санлікар Ляшко

На ранок 14 травня зафіксовано 422 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 16 847, летальних - 456, одужали 4 143 осіб 01

На ранок 14 травня зафіксовано 422 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 16 847, летальних - 456, одужали 4 143 осіб 02
На ранок 14 травня зафіксовано 422 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 16 847, летальних - 456, одужали 4 143 осіб 03
На ранок 14 травня зафіксовано 422 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 16 847, летальних - 456, одужали 4 143 осіб 04
На ранок 14 травня зафіксовано 422 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 16 847, летальних - 456, одужали 4 143 осіб 05
На ранок 14 травня зафіксовано 422 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 16 847, летальних - 456, одужали 4 143 осіб 06

Автор: 

карантин (18172) РНБО (2305) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
На утро 14 мая зафиксированы 422 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 16 847, летальных - 456, выздоровели 4 143 человек - Цензор.НЕТ 6357
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14.05.2020 09:10 Відповісти
+4
Наконец пошел спад. Вылечилось больше чем заразилось.
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14.05.2020 09:23 Відповісти
+4
Ви псячий перукар? Кому заборонено працювати?
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14.05.2020 09:48 Відповісти
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На утро 14 мая зафиксированы 422 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 16 847, летальных - 456, выздоровели 4 143 человек - Цензор.НЕТ 6357
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14.05.2020 09:10 Відповісти
Гикнувся празнік солідарності трудящіхся вавсьом мірє.
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14.05.2020 09:13 Відповісти
Шо там с чахоткой? Там больше или меньше будет. Вот так выращивают барановирусных что дают то и хавают. Для начала к баранобесию приучают чтоб оправдать суп из крапивы для быдла. Оно не думает оно все хавает не поднимая очей.
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14.05.2020 09:19 Відповісти
Наконец пошел спад. Вылечилось больше чем заразилось.
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14.05.2020 09:23 Відповісти
Это пока транспорт не пустили))) Карантин ничего не решает
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14.05.2020 09:29 Відповісти
судя по всему тебе ездить никуда нужно. Платят за каждое слово.
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14.05.2020 09:35 Відповісти
Це не спад, поки що плато.
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14.05.2020 09:47 Відповісти
https://covid19.rnbo.gov.ua/ минус 22 уже спад
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14.05.2020 10:20 Відповісти
в белорусии вообще нет короновируса))
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14.05.2020 16:45 Відповісти
Грандиозные успехи))) Люди без работы 3 - месяц, а толку ноль. Жгите ещё. Карантин до конца года)))
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14.05.2020 09:28 Відповісти
Ви псячий перукар? Кому заборонено працювати?
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14.05.2020 09:48 Відповісти
зебил, хватит позориться!
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14.05.2020 09:54 Відповісти
ольгинские, продолжайте стараться !!!)))
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14.05.2020 10:04 Відповісти
Маскали с сябрами дохнут без карантина и рассказивают, что от него нет толку, типа все равно б все сдохли.
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14.05.2020 09:45 Відповісти
вони "здобувають" імунітет а також зменшють навантаження на пенсійний фонд і омолоджують населення..
а русско-белоруские баби еще нарожают
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14.05.2020 10:03 Відповісти
При этом за минувшие сутки выздоровели 427 человек, таким образом впервые количество выздоровевших за сутки превысило количество выявленных случаев COVID-19
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14.05.2020 09:47 Відповісти
ВПЕРШЕ R0 (конагіозність) стала трішки менше 1.
але звичайно,.. після запуску лише метро R0 за 4-5 днів стане знов більше 1.
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14.05.2020 10:01 Відповісти
Все уменьшается, кроме дремучести в головах зомбированных коронаботов.
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14.05.2020 10:55 Відповісти
Вчені Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» при КПІ ім. Ігоря Сікорського представили http://wdc.org.ua/uk/covid19-regions нові результати моделювання поширення пандемії коронавірусу регіонами України . Дослідження проводилися з використанням методів технічного аналізу часових рядів на основі індикаторів «zigzag» та «supertrend», що широко застосовуються для відстеження основних тенденцій поведінки фондових ринків, які за характером волатильності подібні до поведінки процесів розповсюдження пандемії. Бралися до уваги відмінності комунікації населення, різні релігійні традиції, нерівномірність міграційних потоків, регіональні особливості протидії та боротьби з хворобою тощо.
Згідно з проведеним аналізом, функція швидкості змінювання кількості випадків COVID-19 в Україні набула свого максимуму на 51-52 день від першого зареєстрованого хворого, а саме 22 квітня 2020 року, в м. Києві 16 квітня. Після досягнення цього максимуму, в наслідок застосування карантинних заходів, відбувся «злам» попередньої тенденції і розпочалося зниження швидкості зростання кількості випадків захворювання, як це і передбачалося у http://wdc.org.ua/uk/node/190016 першому дослідженні київських політехніків .
Зараз у столиці спостерігається тенденція на спад кількості нових хворих за день. Тренд на зростання відзначають у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській та Львівській областях. У Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Полтавській та Тернопільській областях спостерігається тренд на спадання кількості нових інфікованих. У Житомирській, Івано-Франківській, Одеській, Рівненській, Харківській, Черкаській та Чернівецькій областях ситуація стабільна. Менше 200 хворих зафіксовано у Донецькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській областях - в цих регіонах даних для аналізу замало.
Вчені також надали результати короткострокового прогнозного моделювання кількості хворих на COVID-19 в Україні і м. Києві на http://wdc.org.ua/uk/node/190018 11.05.20 - 15.05.20 . Було зазначено, що на десятиденному відрізку часу (06.05.20-15.05.20) характер розвитку пандемії набуває більш чіткого лінійного характеру з рівнем «плато» - (400-550) нових інфікованих на день. Такий характер розвитку процесу може продовжитися до http://wdc.org.ua/uk/covid19-ua третьої декади травня 2020 року , протягом якої ймовірно може настати пік пандемії. Після чого, пандемія ймовірно може піти на спад (кількість щоденно інфікованих буде стійко нижчою кількості щоденно видужалих людей).
Для міста Києва, протягом десятиденного відрізку часу (06.05.20-15.05.20) процес розвитку пандемії поки що має більш нестаціонарний характер з ймовірною порівняно високою волатильністю цього процесу на наступному тижні.
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14.05.2020 12:27 Відповісти
Не благодаря лохокарантину, а согласно природного цикла инфекционных вспышек. Если бы "карантин" имел значение, то это должно было также купировать и распространение других инфекций, в частности гриппа. Но этого не произошло - заболеваемость гриппом проходит по обычному для него природному циклу. Так, при лохокарантине и ношении намордников, согласно данным МОЗ, только за две недели, с 30 марта по 12 апреля 2020 года, заболело ОРВИ и гриппом 180 519 человек. Если бы карантин и намордники были были эффективны, то и заболеваемость гриппом должна была бы стать очень низкой.
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14.05.2020 13:50 Відповісти
Хотілося б побачити прямий відеорепортаж з інфекційних лікарень, особливо з Чернівецької з забитими палатами хворими на коронавірус...
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14.05.2020 12:46 Відповісти
 
 