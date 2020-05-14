На ранок 14 травня зафіксовано 422 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 16 847, летальних - 456, одужали 4 143 осіб

В Україні за добу зафіксували 422 нові випадки інфікування вірусом COVID-19, одужали 427 осіб.

Про це повідомляє інформаційна система РНБО, передає Цензор.НЕТ.

Всього з початку пандемії в Україні підтверджено 16 847 випадків захворювання на COVID-19, із загального числа хворих 456 померли (17 за минулу добу), 4 143 одужали. При цьому за минулу добу одужали 427 осіб, таким чином вперше кількість видужалих за добу перевищила кількість виявлених випадків COVID-19.

Таким чином, зараз в Україні на COVID-19 хворіє 12 248 осіб, що на 22 особи менше, ніж днем ​​раніше.

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Найбільше за минулу добу випадків коронавірусної хвороби виявили у Чернівецькій області (72 випадки), Києві (52 випадки), Харківській області (41 випадок) та Львівської області (34 випадки).

За даними Міністерства охорони здоров'я, зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 654 випадки;

Волинська область — 535 випадків;

Дніпропетровська область — 781 випадок;

Донецька область — 117 випадків;

Житомирська область — 533 випадки;

Закарпатська область — 791 випадок;

Запорізька область — 347 випадків;

Івано-Франківська область — 1166 випадків;

Кіровоградська область — 432 випадки;

м. Київ — 2012 випадків;

Київська область — 1067 випадків;

Львівська область — 904 випадки;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 228 випадків;

Одеська область — 693 випадки;

Полтавська область — 257 випадків;

Рівненська область — 1062 випадки;

Сумська область — 158 випадків;

Тернопільська область — 1033 випадки;

Харківська область — 713 випадків;

Херсонська область — 165 випадків;

Хмельницька область — 209 випадків;

Чернівецька область — 2516 випадків;

Черкаська область — 348 випадків;

Чернігівська область — 84 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 травня 2020 року до Центру надійшло 1263 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 42590 повідомлень про підозру на COVID-19.

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