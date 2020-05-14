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Новини Агресія Росії проти України
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Через російську агресію 21 тис. км² в Україні забруднено мінами, - заступник голови Міноборони Петренко в ОБСЄ

Через російську агресію 21 тис. км² в Україні забруднено мінами, - заступник голови Міноборони Петренко в ОБСЄ

Російська агресія проти України призвела до того, що площа районів, забруднених мінами та вибухонебезпечними залишками війни, становить 7 тис. кв. км на підконтрольній уряду території Донбасу та 14 тис. кв. км – на окупованих територіях Донецької та Луганської областей і АР Крим.

Про це заявив заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко під час онлайн-засідання Форуму безпеки співробітництва ОБСЄ в середу, 13 травня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"За попередніми підрахунками, близько 7 тис. квадратних кілометрів на контрольованих урядом територіях і приблизно 14 тис. квадратних кілометрів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та Автономної Республіки Крим забруднено мінами та вибухонебезпечними залишками війни", - заявив заступник глави МОУ під час засідання Форуму, присвяченого безпековому діалогу щодо стрілецької зброї та легких озброєнь (SALW), запасів звичайних боєприпасів (SCA) та протимінної діяльності.

Він поінформував, що наразі 29 груп розмінування Збройних Сил України, а також 16 піротехнічних команд Державної служби з надзвичайних ситуацій виконують завдання з розмінування на звільнених територіях Донецької та Луганської областей України. На сьогодні урядові групи з розмінування очистили понад 35 500 га земель, очистили понад 2000 км доріг, 1000 км залізничних шляхів, виявили та знищили понад 460 000 вибухонебезпечних предметів та залишків війни.

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Окремо Анатолій Петренко подякував міжнародним неурядовим організаціям, зокрема, The HALO Trust, Данській групі з розмінування (DDG), Швейцарському фонду протимінної діяльності (FSD), які з 2016 року надають допомогу Міністерству оборони України у розмінуванні територій.

"Україна також вдячна Координатору проєктів ОБСЄ в Україні за суттєву підтримку та допомогу в різних сферах, особливо у сфері протимінної діяльності. І не можу тут не відзначити також ту велику підтримку з боку наших добрих друзів із Сполучених Штатів Америки, Канади та Сполученого Королівства в межах проєкту протимінної діяльності", - додав заступник міністра оборони України.

Автор: 

мінування (1218) ОБСЄ (3516) Донбас (22358) Петренко Анатолій (14)


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Во времена Второй Мировой Войны фошизды хотя бы делали карты минных полей: грамотно и педантично. А ордиловцы пошли по стопам дидов и партизан, и ставят мины хрен знает где, потом и сами подрываются, что прийдется разминировать не один десяток лет
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14.05.2020 09:14 Відповісти
Самі нашпігували землю, самі і підриваються. Нехай щастить.
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14.05.2020 09:19 Відповісти
Агресія катсапів, можливо, колись і скінчиться, хоча не факт. І якшо були б мапи мінних полів, то це б упростило задачу по розмінуванню. А так будуть гинути люди, і що саме страшніше діти...
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14.05.2020 09:22 Відповісти
Еще загрязнены руцькой мразью.
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14.05.2020 09:42 Відповісти
І хто ж це цю землю забруднив? Потрібно за раїхунок недоімперії - московії вичищати ці землі і за їх рахунок відновлювати інфрастуктуру і виплачувати пенсії і пособія, а не за рахунок потерпілої сторони!
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14.05.2020 10:05 Відповісти
Пока кацапский газ идет по украинским трубам,на ЗАЗ собирают Жигули-это наши братья.А мины это гуманитарка братскому украинскому народу.
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14.05.2020 10:09 Відповісти
эти подарки принесут горя
не меньше чем военные действия
и будут приносить сюрпризы лет 20 не меньше
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14.05.2020 10:18 Відповісти
"Из-за российской агрессии 21 тыс. км² в Украине загрязнены минами" - а мы хотим изгонять сепаратистов!!! Ни фига! Это бесхозяйственность! Пусть ходят и разминируют поля своими ногами, после свинособачьих ихтамнет!!! Могут и металлом там собирать заодно...
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14.05.2020 10:59 Відповісти
 
 