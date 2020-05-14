Через російську агресію 21 тис. км² в Україні забруднено мінами, - заступник голови Міноборони Петренко в ОБСЄ

Російська агресія проти України призвела до того, що площа районів, забруднених мінами та вибухонебезпечними залишками війни, становить 7 тис. кв. км на підконтрольній уряду території Донбасу та 14 тис. кв. км – на окупованих територіях Донецької та Луганської областей і АР Крим.

Про це заявив заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко під час онлайн-засідання Форуму безпеки співробітництва ОБСЄ в середу, 13 травня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"За попередніми підрахунками, близько 7 тис. квадратних кілометрів на контрольованих урядом територіях і приблизно 14 тис. квадратних кілометрів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та Автономної Республіки Крим забруднено мінами та вибухонебезпечними залишками війни", - заявив заступник глави МОУ під час засідання Форуму, присвяченого безпековому діалогу щодо стрілецької зброї та легких озброєнь (SALW), запасів звичайних боєприпасів (SCA) та протимінної діяльності.

Він поінформував, що наразі 29 груп розмінування Збройних Сил України, а також 16 піротехнічних команд Державної служби з надзвичайних ситуацій виконують завдання з розмінування на звільнених територіях Донецької та Луганської областей України. На сьогодні урядові групи з розмінування очистили понад 35 500 га земель, очистили понад 2000 км доріг, 1000 км залізничних шляхів, виявили та знищили понад 460 000 вибухонебезпечних предметів та залишків війни.

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Окремо Анатолій Петренко подякував міжнародним неурядовим організаціям, зокрема, The HALO Trust, Данській групі з розмінування (DDG), Швейцарському фонду протимінної діяльності (FSD), які з 2016 року надають допомогу Міністерству оборони України у розмінуванні територій.

"Україна також вдячна Координатору проєктів ОБСЄ в Україні за суттєву підтримку та допомогу в різних сферах, особливо у сфері протимінної діяльності. І не можу тут не відзначити також ту велику підтримку з боку наших добрих друзів із Сполучених Штатів Америки, Канади та Сполученого Королівства в межах проєкту протимінної діяльності", - додав заступник міністра оборони України.