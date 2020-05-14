Криклій виступив проти відкриття метро 25 травня: "Відкрити з обмеженнями доволі важко"
Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що не потрібно відкривати метро 25 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це він сказала в ефірі "1+1".
"Дивує непослідовність у певних етапах. Ще кілька днів тому збирався київський штаб і там зійшлися на думці, що відкрити з обмеженнями доволі важко. Підземка якшо відкривається - то працює повноцінно. Звичайно, можна масковий режим, дезінфекцію, скринінг, але обмежувати на пероні, у вагонах доволі важкою", - сказав міністр.
На думку міністра, він би не поспішав з цим рішенням.
"Що стосується транспорту взагалі, то ми запропонували поетапність. До кінця тижня МОЗ має назвати дати, чи вони накладаються з епідеміологічною ситуацією, щоб власне ми не брали на себе відповідальність чи ризики. Бо ми ці ризики ділимо з міською владою", - додав він.
Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду відновити з 25 травня роботу столичного метрополітену в звичайному режимі.
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Дайте возможность людям завозить себе из Европы недорогие авто
Затраты на растаможку не более 500 евро !!!!
Я пишу про авто, которые бедные украинцы могут купить за 5000 евро, а Вы пишите про авто за 50000 евро
так шо я думаю про бедных, а Вы пашите на богатых
Крепостные вообще зажрались
До сих пор слова Ляшка вспоминаю, что парки закрыли "для устрашения"...
И это всё по плану путена - идёт слив Украины под Моксву - чтобы никто и вякнуть не мог.
Кременчуг
в маршрутках половина без масок
.........
Эй,зеленые уроды,пустите транспорт - не позорьтесь еще больше.