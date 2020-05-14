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Новини Коронавірус і карантин
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Криклій виступив проти відкриття метро 25 травня: "Відкрити з обмеженнями доволі важко"

Криклій виступив проти відкриття метро 25 травня:

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що не потрібно відкривати метро 25 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це він сказала в ефірі "1+1".

"Дивує непослідовність у певних етапах. Ще кілька днів тому збирався київський штаб і там зійшлися на думці, що відкрити з обмеженнями доволі важко. Підземка якшо відкривається - то працює повноцінно. Звичайно, можна масковий режим, дезінфекцію, скринінг, але обмежувати на пероні, у вагонах доволі важкою", - сказав міністр.

На думку міністра, він би не поспішав з цим рішенням.

"Що стосується транспорту взагалі, то ми запропонували поетапність. До кінця тижня МОЗ має назвати дати, чи вони накладаються з епідеміологічною ситуацією, щоб власне ми не брали на себе відповідальність чи ризики. Бо ми ці ризики ділимо з міською владою", - додав він.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду відновити з 25 травня роботу столичного метрополітену в звичайному режимі.

Також дивіться: Мери вимагатимуть запустити громадський транспорт: після послаблення карантину на зупинках вишиковуються величезні черги. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

карантин (18172) Метрополітен (1422) Криклій Владислав (548) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Приходят люди такие в метро после карантина, а его, метра, нету
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14.05.2020 09:27 Відповісти
+5
Может тебе ещё дороги сделать?
Крепостные вообще зажрались
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14.05.2020 09:37 Відповісти
+5
Значит закрыть метро Украина первой и чуть ли не единственной страной в Европе может, а работать с ограничениями не может ?
До сих пор слова Ляшка вспоминаю, что парки закрыли "для устрашения"...
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14.05.2020 09:38 Відповісти
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Приходят люди такие в метро после карантина, а его, метра, нету
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14.05.2020 09:27 Відповісти
Уехало 😜😜😜???
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14.05.2020 09:36 Відповісти
растырили
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14.05.2020 10:25 Відповісти
Нужно начинать палить шины
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14.05.2020 09:35 Відповісти
В метро, что бы там все закоптить нафиг)
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14.05.2020 09:36 Відповісти
Открывать метро - рано
Дайте возможность людям завозить себе из Европы недорогие авто
Затраты на растаможку не более 500 евро !!!!
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14.05.2020 09:35 Відповісти
Так давно уже есть такая возможность! Завозите электрокары и растаможка дешевле 500 выйдет. А они сейчас стоят не дороже обычных авто
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14.05.2020 09:40 Відповісти
А вот и нечего умничать
Я пишу про авто, которые бедные украинцы могут купить за 5000 евро, а Вы пишите про авто за 50000 евро
так шо я думаю про бедных, а Вы пашите на богатых
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14.05.2020 09:44 Відповісти
Да у нас каждый бедный-пенсионер, многодетные или неполные семьи, обычные средне статистич.граждане при зарплате 5000 грн. имеют в заначке 5тыс.грн, не пи*дите, у людей на комуналку и еду часто денег не хватает..... У кого есть свободные 5 тыс.грн, а потом и заправлять и ремонтир.асто есть за что, то и на розтаможку найдут не надо нам лапшу вешать. Завоз б/у автомобилей стал очень прибыльным бизнесом а его хозяева хотят еще больше вот и мутят воду
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14.05.2020 10:25 Відповісти
Загляните на сайты автопродаж, там давно уже электрички адекватных денег стоят, как раз от 5тыс и выше, но с бесплатной растаможкой...
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14.05.2020 11:50 Відповісти
Как передвигатся простым людям в Киеве?
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14.05.2020 09:35 Відповісти
Пора каждому простому человеку иметь авто , а не только депутатам Мерседесы
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14.05.2020 09:37 Відповісти
Может тебе ещё дороги сделать?
Крепостные вообще зажрались
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14.05.2020 09:37 Відповісти
😀
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14.05.2020 09:44 Відповісти
Очнись. Зарплата учителя 4 тыс. долларов, пенсия 2 тыс. долларов. Пенсионеры рассекают по Киеву на спорткарах. Зачем им это метро?
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14.05.2020 09:44 Відповісти
😀
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14.05.2020 09:45 Відповісти
Криклий це аваківська підстілка.корупціонер ще тот.
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14.05.2020 09:36 Відповісти
Значит закрыть метро Украина первой и чуть ли не единственной страной в Европе может, а работать с ограничениями не может ?
До сих пор слова Ляшка вспоминаю, что парки закрыли "для устрашения"...
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14.05.2020 09:38 Відповісти
ни в одной стране мира метро и остальной городской транспорт не перекрывались
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14.05.2020 10:02 Відповісти
Без метро наземный общественный транспорт будет переполнен.
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14.05.2020 09:40 Відповісти
Благодаря мудрому правлению Зеленского у каждого украинца появилась машина с личным водителем. Поэтому люди почти не заметили полной остановки общественного транспорта. Слава Зе и его духовному наставнику - аятолле Коломойскому!
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14.05.2020 09:41 Відповісти
Быдлоэлекторату просто срут и на голову, и в голову чтобы оно не могло оклыматься и сообразить что происходит...
И это всё по плану путена - идёт слив Украины под Моксву - чтобы никто и вякнуть не мог.
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14.05.2020 09:51 Відповісти
Сейчас ослабили карантин, разрешили работать, но не всем, а количество транспорта и маршруты не изменились, пускают только по пропускам. Вопрос - как людям, новым, доехать до работы за спецпропуском? В транспорте забыли, наверное, первый день карантина, когда пускали людей без спецпропусков, а обратно люди уже ехали с пропусками. Иначе как по-другому? Где дополнительные единицы транспорта, как обещалось, ведь количество людей увеличилось?
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14.05.2020 09:55 Відповісти
тварь ЗеГнидная
Кременчуг
в маршрутках половина без масок
.........
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14.05.2020 10:12 Відповісти
Ви сделали себя вместе!
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14.05.2020 10:19 Відповісти
да ну, а в толпах на остановках, маршрутках-можно органичить
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14.05.2020 10:14 Відповісти
Зеленые уроды банкротят метро.При том,что метро приносит стабильный доход - у метро миллионные долги.Непонятно кому то киевское метро принадлежит.
Эй,зеленые уроды,пустите транспорт - не позорьтесь еще больше.
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14.05.2020 11:07 Відповісти
 
 