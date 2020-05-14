Криклій виступив проти відкриття метро 25 травня: "Відкрити з обмеженнями доволі важко"

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що не потрібно відкривати метро 25 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це він сказала в ефірі "1+1".

"Дивує непослідовність у певних етапах. Ще кілька днів тому збирався київський штаб і там зійшлися на думці, що відкрити з обмеженнями доволі важко. Підземка якшо відкривається - то працює повноцінно. Звичайно, можна масковий режим, дезінфекцію, скринінг, але обмежувати на пероні, у вагонах доволі важкою", - сказав міністр.

На думку міністра, він би не поспішав з цим рішенням.

"Що стосується транспорту взагалі, то ми запропонували поетапність. До кінця тижня МОЗ має назвати дати, чи вони накладаються з епідеміологічною ситуацією, щоб власне ми не брали на себе відповідальність чи ризики. Бо ми ці ризики ділимо з міською владою", - додав він.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду відновити з 25 травня роботу столичного метрополітену в звичайному режимі.

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