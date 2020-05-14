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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні вперше з початку пандемії кількість видужалих від COVID-19 за добу перевищила кількість виявлених випадків коронавірусу

В Україні вперше з початку пандемії кількість видужалих від COVID-19 за добу перевищила кількість виявлених випадків коронавірусу

422 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 зафіксовано в Україні за минулу добу. Одужали за минулу добу 427 осіб.

Про це повідомляє інформаційна система РНБО, передає Цензор.НЕТ.

За минулу добу в Україні на COVID-19 захворіли 422 людини, а одужали 427 осіб, таким чином вперше з початку пандемії в Україні кількість видужалих за добу перевищила кількість виявлених випадків COVID-19.

Таким чином, зараз в Україні на COVID-19 хворіє 12 248 осіб, що на 22 особи менше, ніж днем ​​раніше.

Також дивіться: Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
" Главное не кто как голосует , а кто как считает" ИВ Сталин Так и со статистикой.
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14.05.2020 09:40 Відповісти
+1
Да нет пандемии, в плане 1-5 процента населения, карантин не обоснован ничем, кроме того что все просто не знают что это, хотя уже знают, это смутировавший более сложный новый вид вирусной инфекции. Но если вирусы мутируют каждые 5-10 лет то у этого карантина нет конца, а нормально протестировать вакцину от побочных эффектов нужны года, в общем масочный режим это надолго.
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14.05.2020 09:48 Відповісти
+1
Не болтай глупостями...
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14.05.2020 09:56 Відповісти
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Пора запускать авиа сообщение, как это делают в других странах.
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14.05.2020 09:33 Відповісти
Ну, если уж Макроция обосралась со статистикой, то я конечно же верю нишим Степанов и Ляшко.
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14.05.2020 09:34 Відповісти
Криворожский врач с выздоровлениями стартанул раньше и без спроса - молодец.
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14.05.2020 09:35 Відповісти
Как надоело это враньё ((((
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14.05.2020 09:36 Відповісти
Сашко де бачить брехню, одразу там регіструється?
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14.05.2020 09:44 Відповісти
Когда у вас абсолютно здоровый знакомый умрет, за две недели, от туберкулёза, которого у нее никогда не было, при этом у него откажут почти и печень, а тест на вирус так никто и не делал, вы тоже измените свое отношение к этой "статистике"...
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14.05.2020 10:35 Відповісти
Кількість померлих за окремими причинами смерті у січні-лютому 2020 року

Хвороби органів дихання - 2404
з них грип і пневмонія - 1326

На ранок 14 травня зафіксовано 422 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 16 847, летальних - 456

???

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ds/kpops/kpops_u/kpops0220_u.html
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14.05.2020 11:14 Відповісти
" Главное не кто как голосует , а кто как считает" ИВ Сталин Так и со статистикой.
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14.05.2020 09:40 Відповісти
Москалі як завжди, просрали компанію по знешкодженню крантину в Україні, або українці мають в 5 разів краще здоров'я.
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14.05.2020 09:43 Відповісти
Да нет пандемии, в плане 1-5 процента населения, карантин не обоснован ничем, кроме того что все просто не знают что это, хотя уже знают, это смутировавший более сложный новый вид вирусной инфекции. Но если вирусы мутируют каждые 5-10 лет то у этого карантина нет конца, а нормально протестировать вакцину от побочных эффектов нужны года, в общем масочный режим это надолго.
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14.05.2020 09:48 Відповісти
Все правильно, берете старших родичів і скачете в найближче відділення інфекціонки без масок.
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14.05.2020 09:51 Відповісти
Не болтай глупостями...
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14.05.2020 09:56 Відповісти
Верующий в Ковид детектед.
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14.05.2020 10:22 Відповісти
 
 