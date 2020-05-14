В Україні вперше з початку пандемії кількість видужалих від COVID-19 за добу перевищила кількість виявлених випадків коронавірусу

422 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 зафіксовано в Україні за минулу добу. Одужали за минулу добу 427 осіб.

Про це повідомляє інформаційна система РНБО, передає Цензор.НЕТ.

За минулу добу в Україні на COVID-19 захворіли 422 людини, а одужали 427 осіб, таким чином вперше з початку пандемії в Україні кількість видужалих за добу перевищила кількість виявлених випадків COVID-19.

Таким чином, зараз в Україні на COVID-19 хворіє 12 248 осіб, що на 22 особи менше, ніж днем ​​раніше.

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