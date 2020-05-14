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В Україні вперше з початку пандемії кількість видужалих від COVID-19 за добу перевищила кількість виявлених випадків коронавірусу
422 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 зафіксовано в Україні за минулу добу. Одужали за минулу добу 427 осіб.
Про це повідомляє інформаційна система РНБО, передає Цензор.НЕТ.
За минулу добу в Україні на COVID-19 захворіли 422 людини, а одужали 427 осіб, таким чином вперше з початку пандемії в Україні кількість видужалих за добу перевищила кількість виявлених випадків COVID-19.
Таким чином, зараз в Україні на COVID-19 хворіє 12 248 осіб, що на 22 особи менше, ніж днем раніше.
Топ коментарі
+1 Андерсен #450397
показати весь коментар14.05.2020 09:40 Відповісти Посилання
+1 Vitaly Gorpinyuk
показати весь коментар14.05.2020 09:48 Відповісти Посилання
+1 Толья
показати весь коментар14.05.2020 09:56 Відповісти Посилання
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Хвороби органів дихання - 2404
з них грип і пневмонія - 1326
На ранок 14 травня зафіксовано 422 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 16 847, летальних - 456
???
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ds/kpops/kpops_u/kpops0220_u.html