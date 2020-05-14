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Новини Коронавірус і карантин
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Ляшко про запуск громадського транспорту і міжміських перевезень: Плануємо на початку червня

Ляшко про запуск громадського транспорту і міжміських перевезень: Плануємо на початку червня

Роботу громадського транспорту та міжміські перевезення планують відновити на початку червня, якщо епідеміологічна ситуація з коронавірусом в Україні не погіршиться.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко сказав в інтерв'ю "Українському радіо".

За його словами, Міністерство охорони здоров'я спільно з Міністерством інфраструктури та Міністерством економіки розглядають питання відновлення роботи транспорту.

"Зараз розглядаємо, що громадський транспорт буде відкрито у другому або третьому етапі. На третьому етапі 100% будемо відкривати, якщо не буде ускладнень епідеміологічної ситуації", - сказав Ляшко.

Він додав, що йдеться про комплексне відкриття громадського транспорту, метро, ​​відновлення міжміського сполучення. Планується, що це буде на початку червня.

Також читайте: Після 22 травня Київ планує відновити роботу наземного громадського транспорту в звичайному режимі, - Кличко

Також Ляшко прокоментував звернення міського голови Києва Віталія Кличка з проханням відкрити метро 25 травня.

"Він подав прохання про відкриття 25 травня. Ми його будемо розглядати, враховуючи епідемію і наші етапи виходу з карантину. Ми говоримо про три міста: Київ, Харків та Дніпро. І я не можу гарантувати, що метрополітен в них відкриється в один день" , - сказав санлікар.

Він додав, що Кабмін може ухвалити рішення про відкриття метро на третьому етапі, але на місцях враховуватимуть епідеміологічну ситуацію перед його запуском.

Автор: 

карантин (18172) транспорт (1416) Ляшко Віктор (1519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Вчера сказали с 22, сегодня с июня. Хуже власти в Украине не было. Полные неадекваты
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14.05.2020 09:42 Відповісти
+6
Вы там определитесь уже наконец, хоть врите синхронно.
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14.05.2020 09:46 Відповісти
+6
Очень интересные сейчас чинуши во власти - обратите внимание на его прямую речь в отношении Кличко:
"Он подал прошение об открытии 25 мая...». Кто знает, из какого старообрядного Евангелия Ляшко позаимствовал слово «прошение»? Хрен его знает, может он заканчивал церковную школу и там получил диплом о высшем образовании? Не удивлюсь, если в следующем его спитче мы увидим слово «челобитная».
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14.05.2020 10:07 Відповісти
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Вчера сказали с 22, сегодня с июня. Хуже власти в Украине не было. Полные неадекваты
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14.05.2020 09:42 Відповісти
Вы там определитесь уже наконец, хоть врите синхронно.
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14.05.2020 09:46 Відповісти
пора жечь шини
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14.05.2020 10:00 Відповісти
Очень интересные сейчас чинуши во власти - обратите внимание на его прямую речь в отношении Кличко:
"Он подал прошение об открытии 25 мая...». Кто знает, из какого старообрядного Евангелия Ляшко позаимствовал слово «прошение»? Хрен его знает, может он заканчивал церковную школу и там получил диплом о высшем образовании? Не удивлюсь, если в следующем его спитче мы увидим слово «челобитная».
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14.05.2020 10:07 Відповісти
.
Два правителя в Украине.
Международными отношениями рулит Дерьмак, внутри страны управляет глист Ляшко.

Я не помню - разве их выбирали, или их полномочия в конституции прописаны?
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14.05.2020 10:08 Відповісти
Ну чего - красивое погоняло - Дерьмак! Выражает суть личности и следы от ее действий.
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14.05.2020 10:12 Відповісти
А теперь подумаем, зачем нужно было закрывать Украину на якобы карантин? Что это дало? Вирус куда то исчез? Что дало остановка транспорта, маски, антисептик и тд? Вот что? Я два месяца назад предупреждал - ничего!
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14.05.2020 10:16 Відповісти
Вот неполный список всех ошеломляющих достижений молодой команды:
1. Открыли парки.
2. Разработали план открытия рынков и непродовольственных магазинов.
3. Разрешили собираться по 8 человек.
4. Планируют открыть метро.
5. Разрабатывают план открытия аеропортов.
6. Планируют к 1 сентября запустить образовательный процесс
7. ...
P.S. Правда економика немного подхрамывает, но на это есть пункт 8. Планируют получение кредита от эмвээф.
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14.05.2020 10:19 Відповісти
Ляшко, у меня бабка из села молоко возила дважды в неделю. ( Брал оптом ). Теперь ей ни молоко продать, ни кормов скотине купить. Когда появится, я ей твою фотографию распечатаю, и я даже знаю что она с ней сделает. Самое первое , это на кладбище закопает, виновника ее, и ее коровушки страданий. А что она еще умеет, так об том лучше промолчать. За три года выгребешь запрет пригородного транспорта по полной.
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14.05.2020 10:27 Відповісти
Козлам сподобалось знущатися над людьми. Поновили роботу, але доїхати, до неї, неможливо. У нас, на ринку, половина магазинів закрита - люди не можуть їздити, на таксі, кожен день, причому двічі.
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14.05.2020 11:54 Відповісти
В Киев на Майдан что б недобрались ..Помните как ГАИ останавливала перед Киевом автобусы и машины с других областей ? Жуткое было время
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14.05.2020 11:58 Відповісти
https://censor.net/user/421946 Да, жутчайшее время было. Ни тебе войны, ни вируса, ни кабалы МВФ, ни зеленой шоблы, у власти и доллар стоил пару гривен.
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14.05.2020 12:27 Відповісти
 
 