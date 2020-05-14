Ляшко про запуск громадського транспорту і міжміських перевезень: Плануємо на початку червня

Роботу громадського транспорту та міжміські перевезення планують відновити на початку червня, якщо епідеміологічна ситуація з коронавірусом в Україні не погіршиться.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко сказав в інтерв'ю "Українському радіо".

За його словами, Міністерство охорони здоров'я спільно з Міністерством інфраструктури та Міністерством економіки розглядають питання відновлення роботи транспорту.

"Зараз розглядаємо, що громадський транспорт буде відкрито у другому або третьому етапі. На третьому етапі 100% будемо відкривати, якщо не буде ускладнень епідеміологічної ситуації", - сказав Ляшко.

Він додав, що йдеться про комплексне відкриття громадського транспорту, метро, ​​відновлення міжміського сполучення. Планується, що це буде на початку червня.

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Також Ляшко прокоментував звернення міського голови Києва Віталія Кличка з проханням відкрити метро 25 травня.

"Він подав прохання про відкриття 25 травня. Ми його будемо розглядати, враховуючи епідемію і наші етапи виходу з карантину. Ми говоримо про три міста: Київ, Харків та Дніпро. І я не можу гарантувати, що метрополітен в них відкриється в один день" , - сказав санлікар.

Він додав, що Кабмін може ухвалити рішення про відкриття метро на третьому етапі, але на місцях враховуватимуть епідеміологічну ситуацію перед його запуском.