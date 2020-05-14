Ляшко про запуск громадського транспорту і міжміських перевезень: Плануємо на початку червня
Роботу громадського транспорту та міжміські перевезення планують відновити на початку червня, якщо епідеміологічна ситуація з коронавірусом в Україні не погіршиться.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко сказав в інтерв'ю "Українському радіо".
За його словами, Міністерство охорони здоров'я спільно з Міністерством інфраструктури та Міністерством економіки розглядають питання відновлення роботи транспорту.
"Зараз розглядаємо, що громадський транспорт буде відкрито у другому або третьому етапі. На третьому етапі 100% будемо відкривати, якщо не буде ускладнень епідеміологічної ситуації", - сказав Ляшко.
Він додав, що йдеться про комплексне відкриття громадського транспорту, метро, відновлення міжміського сполучення. Планується, що це буде на початку червня.
Також Ляшко прокоментував звернення міського голови Києва Віталія Кличка з проханням відкрити метро 25 травня.
"Він подав прохання про відкриття 25 травня. Ми його будемо розглядати, враховуючи епідемію і наші етапи виходу з карантину. Ми говоримо про три міста: Київ, Харків та Дніпро. І я не можу гарантувати, що метрополітен в них відкриється в один день" , - сказав санлікар.
Він додав, що Кабмін може ухвалити рішення про відкриття метро на третьому етапі, але на місцях враховуватимуть епідеміологічну ситуацію перед його запуском.
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"Он подал прошение об открытии 25 мая...». Кто знает, из какого старообрядного Евангелия Ляшко позаимствовал слово «прошение»? Хрен его знает, может он заканчивал церковную школу и там получил диплом о высшем образовании? Не удивлюсь, если в следующем его спитче мы увидим слово «челобитная».
Два правителя в Украине.
Международными отношениями рулит Дерьмак, внутри страны управляет глист Ляшко.
Я не помню - разве их выбирали, или их полномочия в конституции прописаны?
1. Открыли парки.
2. Разработали план открытия рынков и непродовольственных магазинов.
3. Разрешили собираться по 8 человек.
4. Планируют открыть метро.
5. Разрабатывают план открытия аеропортов.
6. Планируют к 1 сентября запустить образовательный процесс
7. ...
P.S. Правда економика немного подхрамывает, но на это есть пункт 8. Планируют получение кредита от эмвээф.