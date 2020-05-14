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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на COVID-19 захворіли 42 дитини і 70 медиків, всього - 1 172 дитини і 3 278 медпрацівників, - Степанов

За добу на COVID-19 захворіли 42 дитини і 70 медиків, всього - 1 172 дитини і 3 278 медпрацівників, - Степанов

За минулу добу в Україні було госпіталізовано 136 осіб з COVID-19.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 422 людини, з них 42 дитини і 70 медпрацівників. Було госпіталізовано 136 осіб. ... Всього за час пандемії захворіли 16 847 осіб, з них 1 172 дитини і 3 278 медпрацівників", - повідомив міністр.

Також читайте: На ранок 14 травня зафіксовано 422 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 16 847, летальних - 456, одужали 4 143 осіб

Автор: 

діти (5189) карантин (18172) МОЗ (5407) лікарі (1290) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Чекаємо на заклики москалів, " якщо у вас батько з діабетом, зніми з нього маску, отримаєш спадщину швидше".
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14.05.2020 09:55 Відповісти
В Европе и Штатах появилась какая-то новая болезнь, которая валит детей. Ее связывают с ковид.
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14.05.2020 10:05 Відповісти
Таким образом заразившиеся мед работники составляют 19,5 ( 20) % от всей численности заразившихся, это каждый пятый !!! А дети ( о которых нам раньше говорили что они не болеют) 7 % от всех заразившихся. И при неизвестном количестве бессистемных носителей.
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14.05.2020 10:14 Відповісти
Бессистемных носителей... Это они для ощущения опасности бессистемные.
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14.05.2020 10:30 Відповісти
Но карантин закончился??? Так меньше болеть же не стало?
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14.05.2020 10:53 Відповісти
Шмыгаль - "мы подготовились к виросо-кризису как никогда.." - вот цифры которые говорят сами за себя - Всего за время пандемии заболели 1 172 ребенка и 3 278 медработников".. поцы
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14.05.2020 12:29 Відповісти
 
 