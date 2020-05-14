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За добу на COVID-19 захворіли 42 дитини і 70 медиків, всього - 1 172 дитини і 3 278 медпрацівників, - Степанов
За минулу добу в Україні було госпіталізовано 136 осіб з COVID-19.
Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 422 людини, з них 42 дитини і 70 медпрацівників. Було госпіталізовано 136 осіб. ... Всього за час пандемії захворіли 16 847 осіб, з них 1 172 дитини і 3 278 медпрацівників", - повідомив міністр.
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буков
показати весь коментар14.05.2020 09:55 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Скромный Кролик
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Андерсен #450397
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Игорь Монахов
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