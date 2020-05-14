У ЗСУ зафіксовано 8 нових випадків COVID-19, хворіє 48 осіб, - Командування Медсил

Загалом за час пандемії видужали 61 особа зі складу Збройних сил України.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 7:00 14 травня в Збройних силах України хворіє 48 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Загалом за час пандемії одужали 61 особа і 2 летальні випадки", - йдеться в повідомленні.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) - 252 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 21 особа.

За минулу добу зареєстровано вісім нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

В закладах охорони здоров'я лікується дві особи: один працівник ЗСУ у НВМКЦ "ГВКГ" і один військовослужбовець у ВМКЦ Центрального регіону.

Ще 6 осіб лікуються вдома під наглядом медичної служби: в Чернівецькій області - 1 військовослужбовець, у Хмельницькій області - 1 працівник ЗСУ, у Вінницькій області - 1 працівник ЗСУ, у Харківській області - 1 військовослужбовець, у Київській області - 1 військовослужбовець і 1 працівник ЗСУ. Стан здоров'я пацієнтів задовільний. Отримують необхідне лікування.

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