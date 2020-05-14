Кількість зроблених ПЛР-тестів на коронавірус за добу в Україні перевищила 8 тисяч, - Степанов

В Україні за минулу добу вперше провели понад 8 тисяч ПЛР-тестів на коронавірус.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу провели 8069 досліджень методом ПЛР. Уперше в нас ПЛР-тестування перевищило позначку у 8 тисяч", - розповів міністр.

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