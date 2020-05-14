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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість зроблених ПЛР-тестів на коронавірус за добу в Україні перевищила 8 тисяч, - Степанов

Кількість зроблених ПЛР-тестів на коронавірус за добу в Україні перевищила 8 тисяч, - Степанов

В Україні за минулу добу вперше провели понад 8 тисяч ПЛР-тестів на коронавірус.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу провели 8069 досліджень методом ПЛР. Уперше в нас ПЛР-тестування перевищило позначку у 8 тисяч", - розповів міністр.

Читайте: Запровадження тестування на антитіла до коронавірусу значно розширить перелік осіб, яких перевірятимуть, - головний санлікар Ляшко

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5407) Степанов Максим (2198) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Потрібно збільшувати кількість тестів на добу до 100 тисяч, інакше боротись з епідемією неможливо!
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14.05.2020 10:10 Відповісти
+1
Для выявления инфицированных, установленю наблюдения со стороны медиков, при необходимости - госпитализации и изоляции их от здоровых до выздоровления.
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14.05.2020 10:30 Відповісти
+1
Есть куча людей, не болевших паротитом (свинкой). И где там Ваша аксиома?
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14.05.2020 11:18 Відповісти
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Пропоную замість Степанова увімкнути автовідповідач. Зателефонуєш і він тобі видасть інформацію. Степанову слід займатись своїми прямими обов"язками, а не бути статистом.
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14.05.2020 10:02 Відповісти
Потрібно збільшувати кількість тестів на добу до 100 тисяч, інакше боротись з епідемією неможливо!
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14.05.2020 10:10 Відповісти
Они не делают 100 тысяч потому что тогда увеличится число инфицированных, а это ухудшит статистику
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14.05.2020 10:25 Відповісти
Южная Корея делала 15 тыс в день к концу эпидемии.
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14.05.2020 10:25 Відповісти
"За минувшие сутки провели 8 069 исследований методом ПЦР. Впевые у нас ПЦР-тестирование превысило отметку в 8 тысяч", - рассказал министр. А в Ухане,где ожидается вторая волна коронавируса решили протестировать город за 10 дней. Население этого Ухани 40 000 000 китайцев. Вычислил (применив оччень высокую математику) ,получилось 4 000 000 тестов в день. Ну это же китаисы, нам до них как до луны. Пока только патетические лозунги научились кидать.
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14.05.2020 14:39 Відповісти
Ухань

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Країна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg Кількість зроблених ПЛР-тестів на коронавірус за добу в Україні перевищила 8 тисяч, - Степанов - Цензор.НЕТ 6657 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 КН https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Р
Регіонhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A5%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B9 Хубей
Столиця дляhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B9 Хубей (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%9A%D0%9D%D0%A0 Провінції КНР )
Поділ13 районів
Заснованоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/223 223
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0 Статус міста https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%9A%D0%9D%D0%A0)&action=edit&redlink=1 місто субпровінційного значення
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0 Площа 8.494 км²
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Населення 10,220,000



Теперь возмите процент населения Уханя от населения всего Китая. 0.717% Єпидемия в Китае началась в конце ноября, а миру они сообщили в конце декабря. В Украине первій зараженный появился в середине февраля. Полтора месяца. Вот если спустя полтора месяца мы сможем за 10 дней проверить город в 0,72% от нашего населения - то возможности сопоставимы. Это примерно 300 тыс, те 30 тыс тестов в день. Вообще-то это даже Юж. Корея не могла к концу эпидемии. И надо ли столько?
Что, просто так напрягать экономику, чтобы с Китаем писюнами мериться? И так понятно - сколько волка не корми, а у медведя буй все равно больше.
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14.05.2020 15:20 Відповісти
Китайці робили десь 1 млн. тестів на день, але тут не це головне. Не більше 10 діб потрібно на проведення тестування міста, не більше, бо інакше дані не будуть достовірні. Нам потрібно не менше 100 тис. ПЦР тестів на день, щоб протестувати міста мільйонники!
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15.05.2020 09:16 Відповісти
15 тысяч каких тестов? Ведь речь в Украине идёт только о тестах ПЦР. Это золотой стандарт для реального выявления вируса.

Что там делали в Корее - неизвестно. На нарассее точно покрытие идёт экспресс тестами, которые у нас тоже делаются , но эти результаты не используются в статистике, а их используют лишь для того, чтобы впоследствии решать делать или нет ПЦР тест.

Например, есть ещё такой показатель, как смертность и/ или заполненность профильных больниц. У нас нет , слава Богу, очереди на ивл. По городу специально прислушиваешься- никто не кашляет, никто не теряет сознание. Зачем всех тестировать? Тестируются группы риска, тестируются контактеры - и этого достаточно. Ну зачем мне, например, делать этот тест, если я себя хорошо чувствую?
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15.05.2020 09:28 Відповісти
В Корее были ПЦР тесты. Они были неплохо готовы - у них в 2015 была вспышка другого коронавируса - с Ближнего востока, так что они были "в тонусе".
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15.05.2020 12:26 Відповісти
Тем более.
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15.05.2020 12:31 Відповісти
В который раз спрашиваю - в чем смысл якобы тестирования?
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14.05.2020 10:18 Відповісти
Для выявления инфицированных, установленю наблюдения со стороны медиков, при необходимости - госпитализации и изоляции их от здоровых до выздоровления.
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14.05.2020 10:30 Відповісти
Какая цель этих мероприятий? В чем смысл "установления наблюдения"?
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14.05.2020 10:43 Відповісти
Если человек из группы риска (преклонный возраст или диабет или другие сопутств. заболевания) то его надо постоянно или часто наблюдать медикам, чтобы в случае ухудшения вовремя оказать помощь.
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14.05.2020 11:02 Відповісти
Ответ не относится к вопросу. Зачем все эти , не связанные с симптоматическим лечением вирусной инфекцией ,мероприятия вообще нужны? Вирус,любой вирус передающийся воздушно-капельным путем, неизбежно пройдет через каждого жителя Планеты и это аксиома основанная на всём опыте медицины.
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14.05.2020 11:10 Відповісти
Есть куча людей, не болевших паротитом (свинкой). И где там Ваша аксиома?
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14.05.2020 11:18 Відповісти
До внедрения вакцинации все болели корью, полио, эпидемическим паротитом и тд. Как и сейчас все болели ротовирусом, Эпштейн-Барр, ветрянкой и тд. Я уже не знаю как проще объяснить, но некоторым такие простейшие вещи все равно в мозг не влезут.
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14.05.2020 11:27 Відповісти
Не все болели паротитом. Мужики, кто не болел свинкой в детстве, боялись ее как огня. Да и Краснухой далеко не все болели. Корью да, болели почти все, но она самая заразная.
Возьмем MERS-CoV. Ближневостоочный респираторный синдром. В 2015 приличная вспышка в Южной Корее (одна из причин почемйу они быстро наладили ПЦР тесты на нынешний вирус). Вакцины нет. Распространяется воздушно-капельным путем. Что-то незаметно, чтобы все жители планеты переболели. В топку Вашу аксиому.
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14.05.2020 12:01 Відповісти
Прекращайте слушать Шария и нести бредятину.

Вот вам простой пример. Смертность от бубонной чумы достигала 99%. Срань эта передаётся воздушно-капельным путём и она дико заразна. В средние века лечить её не могли совсем, да и сейчас от неё смертность около 50%. Это не вирус, конечно же, а бактерия, но для древних никакой разницы не было.

А теперь, пустозвон, внимание, вопрос. Если " неизбежно пройдет через каждого жителя Планеты" то как до сих пор человечество ещё живо?
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14.05.2020 11:19 Відповісти
Меня уже не удивляют идиоты с полностью отсутствующими знаниями из школьного курса. Бактерия чумы живёт в разных грызунах, а вирус в Человеческой популяции. Можно отделить людей от грызунов и лечить антибиотиками бактериальную инфекцию. Но нельзя отделить людей от людей и вирусную инфекцию лечить нечем. Ферштейн? Все очень просто и ясно даже для самых тупых.
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14.05.2020 11:24 Відповісти
Да ты реально упоротый. Какие антибиотики в средние века? И бактерии чумы живут в людях так же хорошо как и в крысах. Передаются они так же как и вирус. Но человечество не вымерло. Что подтверждает - что ты обычное тупое брехло.
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14.05.2020 11:41 Відповісти
Для других. Вот смотрите - человек врёт. Я ничего не говорил о антибиотиках в Средние Века. Но с чумой, как с бактериальной инфекцией, справились именно с появлением антибиотиков. Но и до антибиотиков контролировали чуму карантином , что оправдано при бактериальных инфекциях как чума ,холера,сибирская язва. Вирус - не бактерия. Он живёт только в человеческой популяции . Остановить вирус любым карантином невозможно в принципе.
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14.05.2020 11:46 Відповісти
'Остановить вирус любым карантином невозможно в принципе."
Брехня.
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14.05.2020 11:49 Відповісти
Для других. Народ, посмотрите на этого упоротого. Он утверждает что вирус "живёт только в человеческой популяции" (хотя это не так) и тут же утверждает, что ограничение и запрет контактов людей между собой (карантин) - в принципе не работает. Тоесть с логикой у поциента тоже всё очень плохо .
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14.05.2020 11:52 Відповісти
Если вирус живёт в Человеческой популяции, то чтобы прекратить его циркуляцию нужно каждого человека на Земле отделить от всех других на период до трёх недель. Повторяю - три недели каждый должен быть отделен от ка́ждого. Такой и только такой карантин поможет убить Ковид.
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14.05.2020 11:56 Відповісти
Тоесть "в принципе" карантин сработает? Ты признаёшь, что сказал глупость и являешься звездуном?
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14.05.2020 11:59 Відповісти
В принципе да, но именно такой абсолютный и беспощадный карантин. Нужно остановить все предприятия и вообще всю жизнь. Не тушить пожары, не сеять не пахать, не оперировать , не рожать, не видеть никого, сидеть в темноте на одном месте , не идти на помощь родным, не кормить маленьких детей, не хоронить умерших и тд... Все остальное в смысле карантина просто фейк и глупость, ничего такие недокарантины не дают вообще.
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14.05.2020 12:03 Відповісти
"В принципе да"

Это ответ и на вопрос про "Ты признаёшь, что сказал глупость и являешься звездуном?"? Правильно?
Можешь не отвечать. Достаточно будет просто извиниться за хамство в соих предыдущих постах.
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14.05.2020 12:05 Відповісти
каких пцр тех фуфлыжных которые вчера забраковали?что вы ими хотите выявить?или как раз не хотите?
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14.05.2020 10:45 Відповісти
Если фуфлыжные бракуют, значить те, что прошли испытание - не фуфлыжные.
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14.05.2020 11:03 Відповісти
так в том то и дело что начали с 24 числа а позавчера обнаружили что они фуфлыжные
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14.05.2020 13:00 Відповісти
Ну теперь мы просто впереди планеты всей! Ура товарищи!
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14.05.2020 10:46 Відповісти
Степашка больше напоминает товарища Гебельса, всё языком и всё абы попи-деть. Все новости о том что сказал степан, а где дела. Или вот почему то Пальчик проверяет наличие здоровья на МРТ, а нам морочат помидоры о якобы очень эфективном ПЦР. Что будет в итоге пока ни кто даже не подозревает, я уже не говорю о вечных вопросах типа "кто виноват и что делать". Потому как "дураки и дороги" это уже анахронизм.
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14.05.2020 10:58 Відповісти
Степашка больше напоминает товарища Гебельса, всё языком и всё абы попи-деть. Все новости о том что сказал степан, а где дела. Или вот почему то Пальчик проверяет наличие здоровья на МРТ, а нам морочат помидоры о якобы очень эфективном ПЦР. Что будет в итоге пока ни кто даже не подозревает, я уже не говорю о вечных вопросах типа "кто виноват и что делать". Потому как "дураки и дороги" это уже анахронизм.
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14.05.2020 11:00 Відповісти
 
 