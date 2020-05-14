Наступне пом'якшення карантину планується 22 травня: дозволять роботу транспорту, дитсадків і проведення спортивних змагань, - Степанов
Наступне пом'якшення карантину в Україні почнеться з 22 травня.
Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"Наступний етап (пом'якшення карантину. - Ред.), який ми бачимо, тобто другий етап, перший був 11 травня, ми бачимо його 22 травня. Всі етапи ми розраховували виходячи з 10 днів, тому що це той термін, за який ми можемо на основі аналізу інформації чітко визначитися, що ми готові до переходу до наступного етапу", - розповів Степанов.
"Якщо говорити про пом'якшення, які ми плануємо з 22 травня, виходячи з сьогоднішньої ситуації, дозвіл на проведення спортивних змагань без глядачів; відкриття готелів, крім хостелів, і без функціонування ресторанів і спортивних залів; ми даємо дозвіл на зовнішнє незалежне оцінювання; буде відповідний дозвіл на громадський транспорт і на дошкільні навчальні заклади", - деталізував міністр.
"Це буде визначено в постанові Кабміну. Всі ці заходи, які ми дозволяємо, будуть можлитві у разі дотримання протиепідемічних заходів, а саме: масковий режим, соціальна дистанція, дезінфекція антисептиками рук тощо", - додав Степанов, зазначивши, що для кожного виду діяльності, наприклад спортивні змагання або громадський транспорт, будуть розроблені конкретні вимоги.
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И так ребята, никто не может дать по стране точную статистику заразившихся и переболевших без симптомов. Анализ на антитела короны в организме( признак что вы переболели) показывает анализ, но он и в Украине , как и везде 100% платный.