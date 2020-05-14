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Новини Коронавірус і карантин
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Наступне пом'якшення карантину планується 22 травня: дозволять роботу транспорту, дитсадків і проведення спортивних змагань, - Степанов

Наступне пом'якшення карантину планується 22 травня: дозволять роботу транспорту, дитсадків і проведення спортивних змагань, - Степанов

Наступне пом'якшення карантину в Україні почнеться з 22 травня.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Наступний етап (пом'якшення карантину. - Ред.), який ми бачимо, тобто другий етап, перший був 11 травня, ми бачимо його 22 травня. Всі етапи ми розраховували виходячи з 10 днів, тому що це той термін, за який ми можемо на основі аналізу інформації чітко визначитися, що ми готові до переходу до наступного етапу", - розповів Степанов.

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"Якщо говорити про пом'якшення, які ми плануємо з 22 травня, виходячи з сьогоднішньої ситуації, дозвіл на проведення спортивних змагань без глядачів; відкриття готелів, крім хостелів, і без функціонування ресторанів і спортивних залів; ми даємо дозвіл на зовнішнє незалежне оцінювання; буде відповідний дозвіл на громадський транспорт і на дошкільні навчальні заклади", - деталізував міністр.

"Це буде визначено в постанові Кабміну. ​​Всі ці заходи, які ми дозволяємо, будуть можлитві у разі дотримання протиепідемічних заходів, а саме: масковий режим, соціальна дистанція, дезінфекція антисептиками рук тощо", - додав Степанов, зазначивши, що для кожного виду діяльності, наприклад спортивні змагання або громадський транспорт, будуть розроблені конкретні вимоги.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5407) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
Короновирус это фейк, уже все это поняли и поэтому и отменяют карантин везде.
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14.05.2020 10:20 Відповісти
+14
Так есть эпидемия, или нет ?
Если есть - почему снимают карантин ?
Если нет - зачем его вообще вводили ?
От этих вопросов вы никуда не денетесь, пан министр. И вы, и Ляшко - будете отвечать за весь этот бардак.
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14.05.2020 10:22 Відповісти
+11
кто-то же должен заплатить за всё что сделано...

Заплатят лохи, которые верят каждому слову зомбоящика. Из своих карманов.
Рабы должны вечно страдать.
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14.05.2020 10:29 Відповісти
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А врагов у Порошенко и без меня хватает. У него талант их себе наживать. Во ты сам говорил, что две трети украинцев минимум.
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15.05.2020 01:29 Відповісти
Я от тебя устал. Тебя метлой отгонять надо что ли ?
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15.05.2020 01:30 Відповісти
Понятно. Неудобные посты. Что ж навязываться не собираюсь. Тем более я уже выяснил, что меня интересовало. За сим откланяюсь.
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15.05.2020 01:35 Відповісти
Поиду сделаю тест на антитела на ковид. Я при тех обстоятельствах что работал весь карантин, не мог не переболеть. И прививки делать не буду. Конечно они не на прививке так на тесте поимеют, но лучше тест сдать чем типо что защищающее от страшной болезни, колоть. То что на прививках будут сшибать и так ясно было. Смотрел один новостной канал на ютубе, в Англии пожилой человек с букетом болезней заболел ковид, его положили в больницу и приносят на следующий день бумажку, на согласие ввести его в искуственную кому, если вдруг поидет осложнение и надо будет под аппарат вентиляции легких ложить, он подписал, на следующий день к нему опять приходят и говорят" мы проводим исследование вакцины , если вы согласитесь мы ее на вас тоже будем испытовать, мужик отказался. Его тут же выписали из больницы и он уехал домой. Дома поправился. А теперь прикинем , что ему вкололи муйню ему стало плохо, а тут и бумажка что согласен на ИВЛ готова, а потом долго боролись бы за его жизнь, а может и не побороли бы этот ужасный ковид. Думайте. Этот мужчина очень известный деятель, сам расказывал историю своего ковида, так что не верить ему нельзя.
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14.05.2020 23:03 Відповісти
Больше года Придурки у власти
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14.05.2020 11:12 Відповісти
😭😭😭
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14.05.2020 11:31 Відповісти
Дешевый спектакль в виде лохотронного карантина с треском провалился. И сейчас его постановщики судорожно пытаются доказать его "эффективность" дутыми м притянутыми за уши цифрами и идиотскими этапами его отмены, которые точно коррелирует с природным циклом затухания вспышек гриппа и ОРЗ. Но лохам это преподносится как демонстрация действенности лохокарантина.
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14.05.2020 11:56 Відповісти
спектакль как раз удался. Всех загнали в концлагерь, в РФ путин обнулился без протестов, в Украине раздерибанили землю и банки, в ЕС еще чего-то натворили, Трамп поднял рейтинг..
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14.05.2020 12:07 Відповісти
Я с Американцами общался, интересовался закрыто ли у них перемещение на своем автомобиле между штатами- нет. Меня этот ковид утвердил в мысли что надо валить в свободную от идиотизма страну.
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14.05.2020 19:29 Відповісти
А кто то лежит в земле сырой. Правда? Все так простолишь тогда, когда вашей семьи не коснулось.
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14.05.2020 12:28 Відповісти
К сожалению, в сырую землю только из-за туберкулеза и СПИД за один март ушло несколько тысяч. В то же время с 3 марта по 14 мая от осложнений ковида суммарно умерло 456 человек. А ежедневно в стране только от ИБС умирают 787 человек, 222 человека умирают от рака и 225 человек умирают от болезней кровеносной системы.
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14.05.2020 13:26 Відповісти
Статистику смертности за прошлые годы от свиного гриппа посмотри. Они тоже лежат , тоже после пневмании. Был карантин?
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14.05.2020 19:26 Відповісти
Естественно, что эта была одна из главных целей спектакля и в первых его актах это сработало. Но в конце бездарные постановщики и актеры на сцене полностью проявили свои "таланты" и в итоге даже часть доверчивых лохов стала прозревать и игнорировать этот спектакль.
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14.05.2020 12:29 Відповісти
Теперь о том что осталось за кадром. Скандал в Италии , высокая смертность в домах престарелых из за отсутствия элементрарных дезинфицирующих средств . Низкий уровень медицыны, платные снимки и анализы, что стало для многих людей поводом самолечения и не своевременным обращением в больницу.. Еще не те ноги вырастут, это может быть и не соответствующее питание и не достаток витамин
И так ребята, никто не может дать по стране точную статистику заразившихся и переболевших без симптомов. Анализ на антитела короны в организме( признак что вы переболели) показывает анализ, но он и в Украине , как и везде 100% платный.
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14.05.2020 13:03 Відповісти
Конкретно у нас на фирме и я в этом уверен, короной переболели все, одна из сотрудниц только пошла в больницу, ей поставили диагноз короны,выписали лекарства и отправили сидеть дома. Больше никто из фирмы в больницы просто не обращался. Я лично 2 дня чувствовал не домогание, на всякий случай выпил на ночь от гриппа, витамины и так постоянно пью) , пропил 3 дня отхаркивающее. Что это было? Скорее всего корона, потому что перечисленые признаки присутствовали хотя не все, насморка или боли в горле не было. Дошло до того , что наш сотрудник , маме которого в больнице поставили диагноз " короны"сделали снимок, дали лекарства и отправили домой( за что деиствительно правительству респект с диагнозом короны все продсадуры за счет государства). Сын отказывался верить что у мамы корона, она ведь 2 месяца из дома не выходила, что это за корона такая, когда она, убирает , готовит и чувствует себя отлично. Сказал что бы мы ему не названивали не интересовались " как мама", потому что мама в полном здравии.
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14.05.2020 13:20 Відповісти
Скорее, респект Конституции, а не правительству.
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14.05.2020 13:31 Відповісти
Просто я общался с знакомыми и Америки , мне сказали что там только анализ на ковид сдать 900 баксов. Вот вам и помощь по 1200 на нос, а лечение если денег нет, в долг запишут.
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14.05.2020 19:12 Відповісти
Если честно, то это хрень всех уже задолбала. Тут не сам карантин, а те кто думают что вокруг одни лохи. Да, у нас 73% лохов, но четверть еще думать умеют. А я на карантине фигней пострадал и вот что нашел - https://clck.ru/KgGnc , прикиньте, выводит)
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14.05.2020 15:28 Відповісти
Наступне пом'якшення карантину планується 22 травня: дозволять роботу транспорту, дитсадків і проведення спортивних змагань, - Степанов - Цензор.НЕТ 9632
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14.05.2020 18:47 Відповісти
Маски это отдельная тема. То что мы носим не защищает от ковида как говорят. Но ты идешь по улице дышишь в эту маску, вместо свежего воздуха гоняешь туда сюда свои бактерии, если после какого то периода у большенства носителей масок не начнутся респираторные заболевания и обострения в том числе сердечные не удивлюсь.
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14.05.2020 19:16 Відповісти
ну на 8 июня уже висят плакаты с концертами 95 квартала... так что можно точно сказать когда карантин закончится
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14.05.2020 19:37 Відповісти
Народ, краще сидіть дома, а то ще підхватите корону і вас підключать до оцього...
Наступне пом'якшення карантину планується 22 травня: дозволять роботу транспорту, дитсадків і проведення спортивних змагань, - Степанов - Цензор.НЕТ 2394
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15.05.2020 08:33 Відповісти
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