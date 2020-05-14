За добу у восьми областях України кількість хворих на COVID-19 знизилася, в чотирьох - залишилося стільки ж, - РНБО

Кількість видужалих від коронавірусної хвороби COVID-19 перевищила кількість хворих за минулу добу в 8 областях України, також в 8 областях знизилася кількість хворих, ще в чотирьох - залишилася незмінною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", згідно з даними, опублікованими на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) в четвер вранці, найбільше нових випадків захворювання на COVID-19 зафіксовано в Чернівецькій області, Києві та Харківській області, а одужання - в Івано-Франківській, Тернопільській та Рівненській областях.

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 26 нових випадків захворювання на COVID-19 і 46 видужалих (із початку пандемії було 654 хворих, 6 померлих і 355 видужалих), наразі в області хворіють 293 людини (на 20 менше, ніж днем раніше);

- у Волинській області - 25 нових випадків захворювання, 3 - смерті й 13 - одужання (за весь час 535 захворіли, 15 померли і 140 одужали), нині хворіють 380 осіб (за добу на 9 більше);

- у Дніпропетровській області - 8 нових випадків захворювання, 1 - смерті й 3 - одужання (з початку пандемії - 781, 10 і 82 відповідно), наразі хворіють 689 осіб (за добу на 4 більше);

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- у Донецькій області - 15 нових випадків захворювання і 8 - одужання (за весь час - 117 хворих, 3 померлих і 34 видужалих), наразі хворіють 80 осіб (за добу на 7 більше);

- у Житомирській області - 3 нові випадки захворювання та 14 - одужання (всього 533 хворих, 12 померлих і 81 видужалий із початку пандемії), нині хворіють 440 осіб (на 11 менше за добу);

- у Закарпатській області - 27 нових випадків захворювання, 1 - смерті й 6 - одужання (за весь час 791 хворий, 19 померлих і 120 видужалих), нині хворіють 652 людини (за добу на 20 більше);

- у Запорізькій області - 16 нових випадків захворювання і 14 осіб одужали (за весь час - 347 хворих, 8 померлих і 149 видужалих), наразі хворіють 190 осіб (за добу на 2 більше);

- в Івано-Франківській області за минулу добу підтверджено 22 нові випадки захворювання на COVID-19, 2 - смерті й 89 - одужання (1 166 хворих, 65 померлих і 423 видужалих із початку пандемії), нині хворіють 678 осіб (на 69 менше за добу);

- у Києві - 52 нові випадки захворювання, 2 - смерті й 20 - одужання (загалом 2 012 випадків захворювання, 44 - смерті й 189 - одужання з початку пандемії), нині в столиці хворіє 1 781 особа (за добу на 30 більше);

- у Київській області - 18 нових випадків захворювання і 7 - одужання (з початку пандемії - 1 067, 24 і 186 відповідно), наразі хворіють 857 осіб (за добу на 11 більше);

- у Кіровоградській області - 4 нові випадки захворювання та 15 - одужання (за весь час 432 захворіли, 20 померли і 288 одужали), нині хворіють 124 особи (на 11 менше за добу);

- у Луганській області нових випадків виявлення захворювання, смерті й одужання за добу не було (з початку пандемії 42 захворіли і 15 одужали, померлих не було), нині хворіють 27 осіб;

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- у Львівській області - 34 нові випадки захворювання й 1 - одужання (за весь час - 904 хворих, 22 померлих і 169 видужалих), наразі хворіють 713 осіб (на 33 більше за день);

- у Миколаївській області 3 нові випадки захворювання і 5 осіб одужали (за весь час 228 хворих, 5 померлих і 68 видужалих), нині хворіють 155 осіб (за добу на 2 менше);

- в Одеській області - 13 нових випадків захворювання, 1 - смерті й 1 - одужання (з початку пандемії 693 захворіли, 7 померли й 40 одужали), нині хворіють 646 осіб (за добу на 11 більше);

- у Полтавській області - нових випадків захворювання і смерті за добу немає, 19 - одужали (за весь час 257 хворих, 8 померлих і 155 видужалих), хворіють 94 людини (за добу на 19 менше);

- у Рівненській області за добу підтверджено 17 нових випадків захворювання на COVID-19, 1 випадок смерті й 55 випадків одужання (за весь час із початку пандемії - 1 062 хворих, 24 померлих і 254 видужалих), нині хворіють 784 людини (на 39 менше за добу);

- у Сумській області 1 новий випадок захворювання, 1 одужання (за весь час 158 захворіли, 4 померли і 82 одужали), наразі хворіють 72 людини;

- у Тернопільській області - 5 нових випадків захворювання, 1 - смерті й 68 - одужання (за весь час - 1 033, 21 і 432 відповідно), наразі хворіють 580 осіб (за добу на 64 менше);

- у Харківській області - 41 новий випадок захворювання, 1 - смерті й 6 - одужання (за весь час - 713, 21 і 87 відповідно), нині хворіють 605 осіб (за добу на 34 більше);

- у Херсонській області - нових випадків захворювання, смерті й одужання за добу не виявлено (за весь час 165 хворих, 2 померлих і 96 видужалих), нині хворіють 67 осіб;

- у Хмельницькій області 13 нових випадків захворювання й 1 - смерті (за весь час 209 хворих, 8 померлих і 54 видужалих), наразі хворіють 147 осіб (на 12 більше за добу);

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- у Черкаській області - 2 нові випадки захворювання, 1 - смерті й 1 - одужання (з початку пандемії - 348, 15 і 161 відповідно), нині хворіють 172 людини;

- у Чернівецькій області за минулу добу 72 нові випадки захворювання, 2 - смерті ц 35 - одужання (2 516 хворих, 89 померлих і 464 видужалих за весь час), наразі в області хворіють 1 963 особи (на 35 більше, ніж днем раніше);

- у Чернігівській області за минулу добу 5 нових випадків захворювання, нових випадків смерті й одужання не було (з початку пандемії - 84 хворих, 6 померлих і 19 видужалих), нині хворіють 59 осіб (за добу на 5 більше).