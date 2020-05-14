МОЗ розробило 4 етапи виходу з карантину та критерії для їхнього запровадження. Пом'якшення вводитимуться за областями залежно від ситуації, - Степанов
Затвердження етапів виходу з карантину буде на національному рівні, а вже пом'якшення відбуватиметься на рівні конкретної області, залежно від відповідності ситуації в регіоні необхідним критеріям.
Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"Як ви знаєте, вчора президент Зеленський заявив, що нами вже розроблено поетапний вихід з карантину. Справді, МОЗ розробило всі ці наші поетапні пом'якшення карантинних заходів. Вони чіткі, і я думаю, що вони будуть ухвалені на найближчому засіданні уряду", - заявив глава МОЗ.
"У нас є чотири етапи виходу з карантину. Кожному з цих етапів відповідає певний критерій. Під кожен із цих етапів є відповідне пом'якшення. Які критерії ми заклали в кожен етап виходу: у нас є кількість нових випадків за останні 7 днів на 100 тисяч населення. Це так званий показник інцидентності. Завантаженість ліжок має бути не більш ніж 50%. Кількість тестувань і методом ПЛР, і ІФА (виявляє антитіла до коронавірусу. - Ред.), які ми зараз запроваджуємо, за останні 7 днів на 100 тисяч населення має бути на рівні 15. Кількість нових випадків за останні 7 днів до попередніх 7 днів, або Р показник, яка має бути на рівні 0,9-1", - сказав міністр.
"Усі ці етапи (пом'якшення карантину. - Ред.) запроваджуватимуться за формулою адаптативного карантину. Ми всі розуміємо, що ці показники різні в різних областях. Ми вважаємо, що це (адаптативний карантин. - Ред.) буде правильна тактика. Залежно від області ми пом'якшуватимемо карантин. Затвердження цих етапів (пом'якшення карантину. - Ред.) буде на національному рівні, а вже пом'якшення відбуватиметься на рівні конкретної області", - акцентував Степанов.
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Теперь уже наперегонки послаблять будут.Даже Кличко который орал что карантин строгий продолжит уже транспорт и метро разрешает. выборы то на носу.
Никаких этапов у власти нет, так же как и страшного всеумервляющего короновируса в природе нет, обычный грипп.
А реальность такова.
Власть для того, что бы красть.
А тут придумали короновирус. Ну позакрывали всё и вся. так лечгче управлять рабами, никто не пикает, когда власть ворует.
Но народец некоторый непослушный, попадаются неверующие в фейк власти о страшном короновирусе и начинают бузу.
Сначала базарники и фермеры начали возмущаться, что бы открыть базары, рынки.
Власть пошла на открытие базаров. Это первый этап.
Потом малый и средний бизнес начал протестовать.
Власть пошла на попятную и открыла магазины, кафе, бары, парекхмакерские, итд..
Это второй этап.
Теперь народ требует запустить транспорт, садики, итд.
Власть согласилась. Это третий этап.
Короче говоря, все этапы выхода из карантина фейкового короновируса,напрямую зависит от народа.
Если народ захочет чего то, то власть назовёт это этапом выхода...