МОЗ розробило 4 етапи виходу з карантину та критерії для їхнього запровадження. Пом'якшення вводитимуться за областями залежно від ситуації, - Степанов

Затвердження етапів виходу з карантину буде на національному рівні, а вже пом'якшення відбуватиметься на рівні конкретної області, залежно від відповідності ситуації в регіоні необхідним критеріям.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Як ви знаєте, вчора президент Зеленський заявив, що нами вже розроблено поетапний вихід з карантину. Справді, МОЗ розробило всі ці наші поетапні пом'якшення карантинних заходів. Вони чіткі, і я думаю, що вони будуть ухвалені на найближчому засіданні уряду", - заявив глава МОЗ.

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"У нас є чотири етапи виходу з карантину. Кожному з цих етапів відповідає певний критерій. Під кожен із цих етапів є відповідне пом'якшення. Які критерії ми заклали в кожен етап виходу: у нас є кількість нових випадків за останні 7 днів на 100 тисяч населення. Це так званий показник інцидентності. Завантаженість ліжок має бути не більш ніж 50%. Кількість тестувань і методом ПЛР, і ІФА (виявляє антитіла до коронавірусу. - Ред.), які ми зараз запроваджуємо, за останні 7 днів на 100 тисяч населення має бути на рівні 15. Кількість нових випадків за останні 7 днів до попередніх 7 днів, або Р показник, яка має бути на рівні 0,9-1", - сказав міністр.

"Усі ці етапи (пом'якшення карантину. - Ред.) запроваджуватимуться за формулою адаптативного карантину. Ми всі розуміємо, що ці показники різні в різних областях. Ми вважаємо, що це (адаптативний карантин. - Ред.) буде правильна тактика. Залежно від області ми пом'якшуватимемо карантин. Затвердження цих етапів (пом'якшення карантину. - Ред.) буде на національному рівні, а вже пом'якшення відбуватиметься на рівні конкретної області", - акцентував Степанов.

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