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Новини Коронавірус і карантин
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МЗС РФ вимагає від західних ЗМІ прибрати публікації про різке зростання смертності в Росії. Ті наполягають на правдивості даних

МЗС РФ вимагає від західних ЗМІ прибрати публікації про різке зростання смертності в Росії. Ті наполягають на правдивості даних

МЗС РФ підготував листи в редакції Financial Times і The New York Times з вимогою спростувати публікації про те, що реальна смертність в Росії від коронавірусу значно вища, ніж офіційні дані.

Про це заявила 13 травня офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".

За її словами, подальша доля цих видань у Росії залежить від того, чи будуть ними опубліковані спростування.

Своєю чергою голова комісії Держдуми з розслідування фактів втручання іноземних держав у внутрішні справи РФ Василь Піскарьов заявив, що депутати проситимуть МЗС та інші уповноважені органи вжити щодо журналістів цих видань "персоніфіковані заходи реагування аж до позбавлення акредитації в Росії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самоізоляція "по-російськи": У РФ фіксують зростання смертності від горілки та очікують хвилі алкоголізації після карантину

Віцепрезидент з комунікацій The New York Times Даніель Роадс заявив "Інтерфаксу": "Ми впевнені в точності нашого матеріалу, заснованого на даних, опублікованих офіційним державним відомством і інтерв'ю з експертами державних інститутів. Ніякі факти, наведені в нашій статті, не оскаржуються".

Автор: 

карантин (18172) МЗС рф (973) росія (66520) ЗМІ (1371) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+34
Если Россия требует, значит, сапоги хорошие, надо брать
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14.05.2020 10:57 Відповісти
+29
Логічно, в Рашці зафіксовано більше випадків коронавірусу, ніж в Італії, Франції чи навіть Китаї, але при цьому говорять лише про 2,5 тисячі померлих... Ви в це вірите???
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14.05.2020 10:58 Відповісти
+19
Поделом чухонцам! Сколько фейков и откровенной лжи вылили руцькие СМИ на другие страны не подсчитать. И кацапы еще что-то требуют?
МИД РФ требует от западных СМИ убрать публикации о резком росте смертности в России. Те настаивают на правдивости данных - Цензор.НЕТ 3297
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14.05.2020 11:07 Відповісти
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ще одні китайці )
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14.05.2020 10:55 Відповісти
Они не китайцы, они ордынцы! На лицо они конечно одинаковые, но их обижает когда мы их путаем
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14.05.2020 11:00 Відповісти
Если Россия требует, значит, сапоги хорошие, надо брать
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14.05.2020 10:57 Відповісти
И требуют Воскресить Мертвых!
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14.05.2020 10:57 Відповісти
Логічно, в Рашці зафіксовано більше випадків коронавірусу, ніж в Італії, Франції чи навіть Китаї, але при цьому говорять лише про 2,5 тисячі померлих... Ви в це вірите???
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14.05.2020 10:58 Відповісти
Им же дали указание, чтобы процент был на уровне 0,91-0,93, вот и подделывают статистику.
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14.05.2020 11:38 Відповісти
это сразу бросается в глаза любому, кто вдумчиво оценивает статистику. они просто записывают смерти от ковида на что-то другое
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14.05.2020 12:07 Відповісти
Множим на 10 и получаем реальную картину.
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14.05.2020 15:14 Відповісти
Та нема проблем... Позбавляйте акредитації, подавайте до суду. Тільки от "шила в мішку не втаїш... "Газетярі" західні теж "не пальцем роблені"... Вони у судах таке "вивалять", що Кремль "замориться відмиваться...".
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14.05.2020 10:59 Відповісти
В какой суд?! Аккредитация журналистов - это внутреннее дело страны. Следовательно рассматривать будет расейский суд, в международных судах такое на рассматривается
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14.05.2020 11:02 Відповісти
А я що, казав про міжнародний суд?. І щось це важить? Адже журналісти на суд притягнуть стільки своїх колег, що суддя буде рішення приймать під прицілом десятків телекамер... І все це вивалять в Інтернет... Як кажуть, "у деяких випадкаж краще промовчать, ніж щось казать..."
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14.05.2020 11:25 Відповісти
Он не понимает, что в РФ будет так, как скажет Пу, которому плевать на всю эту международную медийную мишуру. Если он плюнул на неё, оттяпав Крым и учудив бойню на Донбассе, то неужели сейчас он отступит?!

В своё время они заставили медийные компании держать информацию на местных серверах, и никто этим Западным монстрам не помог.

В данном случае очень тяжело найти доказательства занижения данных да потом ещё провести их через суд РФ и выиграть процесс.
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14.05.2020 11:37 Відповісти
Видимо, в заключении о смерти все что угодно, кроме вируса.
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14.05.2020 11:41 Відповісти
думаю, в них підгорає від того, що чітко довели ***** = брехло.
західні лідери готові миритись з *****м, але з брехлом... нікада!
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14.05.2020 11:04 Відповісти
кацапи = ідіоти. доведений факт.
дали просратись... так уже мовчіть тихенько в ганчірочку. так ні ж, треба обляпатись по повній.
тепер цю інфу напишуть на кожному паркані...
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14.05.2020 10:59 Відповісти
Люди и так знают, что данные занижены во многих странах, включая нас, Штаты. Проблема в другом: как быть медийным компаниям в этом случае?! Плюнуть на финансовые потери, и уйти из РФ или прогнуться под Пуйло? Дилемма, ёптыть!
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14.05.2020 11:45 Відповісти
Я давно підозрював що не може так мало мокші дохнути від вірусу і що вони навмисно занижують цифи щоб українцям кожного ранку настрій псувати . В усьому намагаються нам підгавняти сцуки мацкальскі.
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14.05.2020 10:59 Відповісти
А пусть докажут что у них нет такой смертности. С фотографиями.
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14.05.2020 11:00 Відповісти
К сожалению презумпция невиновности на их стороне.
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14.05.2020 11:39 Відповісти
Не совсем, данные о сверхсмертноси в Москве основаны на данных ЗАГСов, Суть проблемы в том, что сверхсмертность в Москве составила за апрель приблизительно 1700 человек по отношению к "обычной" апрельской смертности за прошлые годы. При этом согласно данным официальной статистики в апреле умерло от коронавируса в Москве примерно 650 человек. Американские издания сделали вывод, что статистика по смертности существенно занижена.
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14.05.2020 12:08 Відповісти
На расии живут одни ихтамнеты
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14.05.2020 11:00 Відповісти
апять гєйропа і пєндоси расісюшку апарочіть хатят!
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14.05.2020 11:01 Відповісти
А шо там с парадными коробками все легли или пока половина? У ***** совсем кукуха поехала.
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14.05.2020 11:04 Відповісти
МИД РФ требует от западных СМИ убрать публикации о резком росте смертности в России. Те настаивают на правдивости данных - Цензор.НЕТ 7034
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14.05.2020 11:04 Відповісти
- Добрий день. Падскажитє, как найти площадь Ленина?
- Дуже просто. Треба ширину Леніні помножити на його довжину. )))
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14.05.2020 11:15 Відповісти
Надо брать двойной интеграл по поверхности лениноида.
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14.05.2020 11:22 Відповісти


Шедеврально!
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14.05.2020 15:06 Відповісти
Поделом чухонцам! Сколько фейков и откровенной лжи вылили руцькие СМИ на другие страны не подсчитать. И кацапы еще что-то требуют?
МИД РФ требует от западных СМИ убрать публикации о резком росте смертности в России. Те настаивают на правдивости данных - Цензор.НЕТ 3297
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14.05.2020 11:07 Відповісти
Страшная пропаГандонская армянка хотела обелить ихтамнетов, а получилось как то *невдобно* совсем
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14.05.2020 11:50 Відповісти
МИД России требует больше кокса
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14.05.2020 11:07 Відповісти
возрадуемся же, коллеги!.. я эту новость предвидел и ждал еще с конца прошлого года!

09:08, 14 мая 2020«Газпром» впервые в истории начал работать в убыток

В первом квартале 2020 года https://lenta.ru/tags/organizations/gazprom/ «Газпром» впервые в истории начал работать себе в убыток, если считать по российским стандартам бухгалтерского учета (РБСУ). Сумма убытка составила 306 миллиардов рублей, подсчитал http://www.interfax.ru/ «Интерфакс» .
Зимний период традиционно считается лучшим для российского экспортного монополиста, поскольку спрос на газ в эти месяцы максимальный. Год назад компания получила прибыль в размере почти 200 миллиардов рублей.МИД РФ требует от западных СМИ убрать публикации о резком росте смертности в России. Те настаивают на правдивости данных - Цензор.НЕТ 6829
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14.05.2020 11:11 Відповісти
и это ещё не всё

В апреле крупнейший в мире производитель алмазов «https://www.vedomosti.ru/companies/ak-alrosa-oao Алроса » продала камней на $15,6 млн, сообщила компания. Это в 9,8 раза меньше, чем в марте этого года ($152,8 млн) и в 20 - чем в апреле прошлого года ($319 млн), следует из материалов «Алросы».

Причина такого падения - пандемия коронавируса. «Введенные для борьбы с коронавирусом ограничения и падение спроса на ювелирные украшения с бриллиантами свели к минимуму торговлю алмазами и бриллиантами на всех мировых площадках. В этих условиях компания предложила клиентам возможность отказаться от выкупа сырья в апреле и перенести его на последующие периоды», - приводятся в сообщении «Алросы» слова заместителя гендиректора компании Евгения Агуреева
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14.05.2020 20:23 Відповісти
Правительство Путин продлил контракт с «эффективным управленцем» и своим коришем Игорехой Сечиным ещё на пять лет, несмотря на его откровенно провальное руководство «Роснефтью», о чём в один голос говорят почти все ведущие экономисты.
Ранее Путин также одобрил многомиллиардные налоговые льготы для «Роснефти» и миллиардные кредиты (https://t.me/c/1172696598/3815), а акционеры госкомпании уже успели выписать себе рекордные дивиденды за прошлый год на 354,1 млрд ₽…
А сколько там выделили на доплаты медикам? 27,5 млрд ₽. Из которых до самих медиков, по словам Мишустина, дошло лишь 4,5 млрд ₽…
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14.05.2020 20:25 Відповісти
пускай напишут что благодаря лишней хромосоме москалей даже короновирус не берет и москалям приятно и мы посмеемся
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14.05.2020 11:13 Відповісти
" FT предположило, что все случаи смерти, за счет которых в апреле были превышены средние за 10 лет показатели, связаны с коронавирусом."
Так вот в этом "предположении" весь фокус! Дело в том, что уже давно итальянцы в самых пострадавших от эпидемии городах подметили, что общий рост смертности у них в разы выше смертности от вируса. секрет прост - из за перегрузки скорой мед. помощи стали гораздо чаще умирать инфарктники, инсультники и прочие, которым стала недоступна немедленная реанимация. Точно тот же эффект англичане подметили в США, а американцы - в РФ. Тут дело не в фактаже, а в его подаче, если есть в РФ или Англии методика выявления, кто именно помер от вируса, то нужно в газете писать, что она не предусматривает выявления общей сверхсмертности, а не то, что ее данные искажаются.
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14.05.2020 11:13 Відповісти
По ее словам, дальнейшая судьба этих изданий в России зависит от того, будут ли ими опубликованы опровержения.
а то их на России кто то читает сейчас
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14.05.2020 11:14 Відповісти
Тут возможны два варианта: либо кацапская статистика безбожно врет, либо кацапы настолько сильно отличаются генетически от людей, что им нужна специальная зараза вроде "свинособачий грип".
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14.05.2020 11:20 Відповісти
Від нормальних людей одічалиє відрізняються пошкодженою алкоголем 15-ою хромосомою в геномі.
...Хто б міг подумати, що незначна мутація може спричинити такі жахливі наслідки.
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14.05.2020 15:04 Відповісти
свинособакія зовсім з глузду з'їхала: командувать незалежною західною пресою у вас не вийде.
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14.05.2020 11:20 Відповісти
так це і є: кацапів мені не жаль !!!!!!!!! самі вони нікого не жаліють, вбивають з радістю... та ще й пишаються
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14.05.2020 11:35 Відповісти
так і напишіть же ж що в кацяпії від короновірусу рєзка вираслі надои і раждаімость в стадах казламордих русічєй...
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14.05.2020 11:37 Відповісти
Ну значит кацапстан довольно успешно и предсказуемо ( с перевыполнением плана) подыхает. XXV-й Съезд КПSS встает и призрак СССР(д) - (дегенератов) зовёт в своё будущее и встречает событие долгими продолжительными аплодисментами. Это вдохновляет конечно..
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14.05.2020 11:38 Відповісти
уроджений сіфіліс головного мозку поголов'я кацапів
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14.05.2020 11:40 Відповісти
А уявіть собі, що трапиться, коли ідіотизм серед казламорд стане нормою життя...
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14.05.2020 14:58 Відповісти
Ой, да куда там этим журналистам до Киселя и иже с ним! Як до неба рачки.
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14.05.2020 12:17 Відповісти
Москве и Санкт-Петербурге в апреле умерли на 1444 больше людей чем раньше. Значит все они умерли от вируса. Бредовый вывод американских СМИ.
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14.05.2020 12:18 Відповісти
Кацап, мимо. Спробуй ще.
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14.05.2020 12:29 Відповісти
Угу, вивсьоврьоті . Хто б сумнівався?
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14.05.2020 14:55 Відповісти
По кацапской статистике в Питере:50 сдохли от вируса,а 300 от пневмонии.Вона как.Шах и мат,всех перехитрили.
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14.05.2020 13:04 Відповісти
Які стали справедливі фейкарі. Та йдіть ви на три букви, тільки то слово не мир!
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14.05.2020 13:30 Відповісти
Лаптерылые требуйте только у своего *****, а всему миру на вас насрать.
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14.05.2020 13:58 Відповісти
Ждем эффекта Барабары Стрейзанд, ой, Шмары Захаровой.
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14.05.2020 14:14 Відповісти
Ого. На расєї вирішили, що і як мають писати світові ЗМІ.
Комусь із одічалих добряче в голову надуло.
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14.05.2020 14:52 Відповісти
Чиновники говорят о точности российских патологоанатомов, патологоанатомы - о бюрократических требованиях
Источник в мэрии Москвы объяснил агентству «Интерфакс», что дело в исключительной точности российской регистрации смертей. Выявлено, что свыше 60% смертей случились от «явных альтернативных причин», то есть «инфекционное начало является как бы катализатором для быстрого прогрессирования хронических заболеваний». Аналогичная ситуация со статистикой наблюдается и в других странах, указали в мэрии.
В официальные списки погибших от коронавируса действительно попадают не все, кого лечили от инфекции, а только те, чье вскрытие покажет: главной («первоначальной») причиной их смерти стал именно COVID-19. «У нас в списках по летальности есть данные о вскрытии - и везде стоит патологоанатомический диагноз "коронавирусная инфекция"», - рассказывает сотрудница Роспотребнадзора Мария (имя изменено по просьбе собеседницы). Не проводить вскрытие нельзя: по закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», вскрытие погибших от инфекционного заболевания больных обязательно.
Потом «патологоанатом выбирает между смертью "от COVID-19" и смертью "c COVID-19"», объясняет заместитель заведующего Международной лабораторией исследований населения и здоровья ВШЭ, демограф Сергей Тимонин. Если смерть больного с COVID-19 вызвана осложнениями его хронических заболеваний, в посмертном диагнозе главной («первоначальной») причиной смерти могут назвать именно их, объясняет демограф. «У нас правила более строгие: в США, Италии и Великобритании к COVID death относили все те смерти, когда коронавирус был лабораторно подтвержден или клинически диагностирован», - говорит Тимонин.
Судмедэксперту Виктору Голованову из Московского областного бюро судебно-медицинской экспертизы с начала эпидемии не удалось поставить диагноз COVID-19 ни разу - пока «причина смерти не установлена» у всех коронавирусных погибших, которых исследовал специалист. При этом в каждом из случаев картина в легких для Голованова была очевидна. «Я 28 лет работаю, но такие легкие, такую картину гнойно-фибринозной пневмонии вижу впервые. Там происходит мелкий тромбоз, в сосудах кровь сворачивается, тромбики образуются - и когда на легкие давишь, из сосудов вылезают вот эти вот тромбики», - описывает Голованов.
Однако для постановки диагноза судмедэксперту приходится ждать результата анализа тканей - согласно рекомендациям российского Минздрава, его делают даже тем погибшим, которые при жизни получали положительный тест. «Я не имею права от балды ставить - вот когда я получу вирусологическое заключение, я поставлю ему коронавирус и сдам эту бумагу в отдел статистики, - соглашается с позицией медицинских властей Голованов. - [Прижизненные] тесты - это одно, а когда уже у трупа взял, из глубокого отдела трахеи, то там стопроцентно [будет точный результат] - или положительный, или отрицательный».
Две коронавирусные смерти, которые изучал Голованов, в статистике по Сергиеву Посаду пока не отражены. «Мы пока поставили "причина смерти не установлена", - говорит Голованов. - При получении гистологии и вирусологии мы напишем уже основную причину смерти - и перешлем».
Эти данные потом попадут в статистику?
Не факт
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14.05.2020 20:19 Відповісти
Ещё одна " неправда" .

В апреле крупнейший в мире производитель алмазов «https://www.vedomosti.ru/companies/ak-alrosa-oao Алроса » продала камней на $15,6 млн, сообщила компания. Это в 9,8 раза меньше, чем в марте этого года ($152,8 млн) и в 20 - чем в апреле прошлого года ($319 млн), следует из материалов «Алросы».

Причина такого падения - пандемия коронавируса. «Введенные для борьбы с коронавирусом ограничения и падение спроса на ювелирные украшения с бриллиантами свели к минимуму торговлю алмазами и бриллиантами на всех мировых площадках. В этих условиях компания предложила клиентам возможность отказаться от выкупа сырья в апреле и перенести его на последующие периоды», - приводятся в сообщении «Алросы» слова заместителя гендиректора компании Евгения Агуреева
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14.05.2020 20:24 Відповісти
 
 