МЗС РФ вимагає від західних ЗМІ прибрати публікації про різке зростання смертності в Росії. Ті наполягають на правдивості даних
МЗС РФ підготував листи в редакції Financial Times і The New York Times з вимогою спростувати публікації про те, що реальна смертність в Росії від коронавірусу значно вища, ніж офіційні дані.
Про це заявила 13 травня офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".
За її словами, подальша доля цих видань у Росії залежить від того, чи будуть ними опубліковані спростування.
Своєю чергою голова комісії Держдуми з розслідування фактів втручання іноземних держав у внутрішні справи РФ Василь Піскарьов заявив, що депутати проситимуть МЗС та інші уповноважені органи вжити щодо журналістів цих видань "персоніфіковані заходи реагування аж до позбавлення акредитації в Росії".
Віцепрезидент з комунікацій The New York Times Даніель Роадс заявив "Інтерфаксу": "Ми впевнені в точності нашого матеріалу, заснованого на даних, опублікованих офіційним державним відомством і інтерв'ю з експертами державних інститутів. Ніякі факти, наведені в нашій статті, не оскаржуються".
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В своё время они заставили медийные компании держать информацию на местных серверах, и никто этим Западным монстрам не помог.
В данном случае очень тяжело найти доказательства занижения данных да потом ещё провести их через суд РФ и выиграть процесс.
західні лідери готові миритись з *****м, але з брехлом... нікада!
дали просратись... так уже мовчіть тихенько в ганчірочку. так ні ж, треба обляпатись по повній.
тепер цю інфу напишуть на кожному паркані...
- Дуже просто. Треба ширину Леніні помножити на його довжину. )))
Шедеврально!
09:08, 14 мая 2020«Газпром» впервые в истории начал работать в убыток
В первом квартале 2020 года https://lenta.ru/tags/organizations/gazprom/ «Газпром» впервые в истории начал работать себе в убыток, если считать по российским стандартам бухгалтерского учета (РБСУ). Сумма убытка составила 306 миллиардов рублей, подсчитал http://www.interfax.ru/ «Интерфакс» .
Зимний период традиционно считается лучшим для российского экспортного монополиста, поскольку спрос на газ в эти месяцы максимальный. Год назад компания получила прибыль в размере почти 200 миллиардов рублей.
В апреле крупнейший в мире производитель алмазов «https://www.vedomosti.ru/companies/ak-alrosa-oao Алроса » продала камней на $15,6 млн, сообщила компания. Это в 9,8 раза меньше, чем в марте этого года ($152,8 млн) и в 20 - чем в апреле прошлого года ($319 млн), следует из материалов «Алросы».
Причина такого падения - пандемия коронавируса. «Введенные для борьбы с коронавирусом ограничения и падение спроса на ювелирные украшения с бриллиантами свели к минимуму торговлю алмазами и бриллиантами на всех мировых площадках. В этих условиях компания предложила клиентам возможность отказаться от выкупа сырья в апреле и перенести его на последующие периоды», - приводятся в сообщении «Алросы» слова заместителя гендиректора компании Евгения Агуреева
Ранее Путин также одобрил многомиллиардные налоговые льготы для «Роснефти» и миллиардные кредиты (https://t.me/c/1172696598/3815), а акционеры госкомпании уже успели выписать себе рекордные дивиденды за прошлый год на 354,1 млрд ₽…
А сколько там выделили на доплаты медикам? 27,5 млрд ₽. Из которых до самих медиков, по словам Мишустина, дошло лишь 4,5 млрд ₽…
Так вот в этом "предположении" весь фокус! Дело в том, что уже давно итальянцы в самых пострадавших от эпидемии городах подметили, что общий рост смертности у них в разы выше смертности от вируса. секрет прост - из за перегрузки скорой мед. помощи стали гораздо чаще умирать инфарктники, инсультники и прочие, которым стала недоступна немедленная реанимация. Точно тот же эффект англичане подметили в США, а американцы - в РФ. Тут дело не в фактаже, а в его подаче, если есть в РФ или Англии методика выявления, кто именно помер от вируса, то нужно в газете писать, что она не предусматривает выявления общей сверхсмертности, а не то, что ее данные искажаются.
а то их на России кто то читает сейчас
...Хто б міг подумати, що незначна мутація може спричинити такі жахливі наслідки.
Комусь із одічалих добряче в голову надуло.
Источник в мэрии Москвы объяснил агентству «Интерфакс», что дело в исключительной точности российской регистрации смертей. Выявлено, что свыше 60% смертей случились от «явных альтернативных причин», то есть «инфекционное начало является как бы катализатором для быстрого прогрессирования хронических заболеваний». Аналогичная ситуация со статистикой наблюдается и в других странах, указали в мэрии.
В официальные списки погибших от коронавируса действительно попадают не все, кого лечили от инфекции, а только те, чье вскрытие покажет: главной («первоначальной») причиной их смерти стал именно COVID-19. «У нас в списках по летальности есть данные о вскрытии - и везде стоит патологоанатомический диагноз "коронавирусная инфекция"», - рассказывает сотрудница Роспотребнадзора Мария (имя изменено по просьбе собеседницы). Не проводить вскрытие нельзя: по закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», вскрытие погибших от инфекционного заболевания больных обязательно.
Потом «патологоанатом выбирает между смертью "от COVID-19" и смертью "c COVID-19"», объясняет заместитель заведующего Международной лабораторией исследований населения и здоровья ВШЭ, демограф Сергей Тимонин. Если смерть больного с COVID-19 вызвана осложнениями его хронических заболеваний, в посмертном диагнозе главной («первоначальной») причиной смерти могут назвать именно их, объясняет демограф. «У нас правила более строгие: в США, Италии и Великобритании к COVID death относили все те смерти, когда коронавирус был лабораторно подтвержден или клинически диагностирован», - говорит Тимонин.
Судмедэксперту Виктору Голованову из Московского областного бюро судебно-медицинской экспертизы с начала эпидемии не удалось поставить диагноз COVID-19 ни разу - пока «причина смерти не установлена» у всех коронавирусных погибших, которых исследовал специалист. При этом в каждом из случаев картина в легких для Голованова была очевидна. «Я 28 лет работаю, но такие легкие, такую картину гнойно-фибринозной пневмонии вижу впервые. Там происходит мелкий тромбоз, в сосудах кровь сворачивается, тромбики образуются - и когда на легкие давишь, из сосудов вылезают вот эти вот тромбики», - описывает Голованов.
Однако для постановки диагноза судмедэксперту приходится ждать результата анализа тканей - согласно рекомендациям российского Минздрава, его делают даже тем погибшим, которые при жизни получали положительный тест. «Я не имею права от балды ставить - вот когда я получу вирусологическое заключение, я поставлю ему коронавирус и сдам эту бумагу в отдел статистики, - соглашается с позицией медицинских властей Голованов. - [Прижизненные] тесты - это одно, а когда уже у трупа взял, из глубокого отдела трахеи, то там стопроцентно [будет точный результат] - или положительный, или отрицательный».
Две коронавирусные смерти, которые изучал Голованов, в статистике по Сергиеву Посаду пока не отражены. «Мы пока поставили "причина смерти не установлена", - говорит Голованов. - При получении гистологии и вирусологии мы напишем уже основную причину смерти - и перешлем».
Эти данные потом попадут в статистику?
Не факт
В апреле крупнейший в мире производитель алмазов «https://www.vedomosti.ru/companies/ak-alrosa-oao Алроса » продала камней на $15,6 млн, сообщила компания. Это в 9,8 раза меньше, чем в марте этого года ($152,8 млн) и в 20 - чем в апреле прошлого года ($319 млн), следует из материалов «Алросы».
Причина такого падения - пандемия коронавируса. «Введенные для борьбы с коронавирусом ограничения и падение спроса на ювелирные украшения с бриллиантами свели к минимуму торговлю алмазами и бриллиантами на всех мировых площадках. В этих условиях компания предложила клиентам возможность отказаться от выкупа сырья в апреле и перенести его на последующие периоды», - приводятся в сообщении «Алросы» слова заместителя гендиректора компании Евгения Агуреева