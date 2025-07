МЗС РФ вимагає від західних ЗМІ прибрати публікації про різке зростання смертності в Росії. Ті наполягають на правдивості даних

МЗС РФ підготував листи в редакції Financial Times і The New York Times з вимогою спростувати публікації про те, що реальна смертність в Росії від коронавірусу значно вища, ніж офіційні дані.

Про це заявила 13 травня офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".

За її словами, подальша доля цих видань у Росії залежить від того, чи будуть ними опубліковані спростування.

Своєю чергою голова комісії Держдуми з розслідування фактів втручання іноземних держав у внутрішні справи РФ Василь Піскарьов заявив, що депутати проситимуть МЗС та інші уповноважені органи вжити щодо журналістів цих видань "персоніфіковані заходи реагування аж до позбавлення акредитації в Росії".

Віцепрезидент з комунікацій The New York Times Даніель Роадс заявив "Інтерфаксу": "Ми впевнені в точності нашого матеріалу, заснованого на даних, опублікованих офіційним державним відомством і інтерв'ю з експертами державних інститутів. Ніякі факти, наведені в нашій статті, не оскаржуються".