Запуск метро в Києві можливий лише за умови відповідності ситуації в столиці критеріям пом'якшення карантину, - Степанов

Запуск роботи метро і громадського транспорту в звичайному режимі в Києві буде можливий лише після того, як ситуація в столиці буде відповідати затвердженим Міністерством охорони здоров'я критеріям пом'якшення карантину.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, відповідаючи на запитання, яка позиція МОЗ щодо анонсованого запуску громадського транспорту (з 22 травня) і метро (з 25 травня) в Києві, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу акцентувати, що ми надамо конкретні пропозиції щодо етапів виходу з карантину, які будуть затверджені Постановою Кабміну. ​​Там враховані всі без винятку критерії, за якими критеріями і за яких умов може, в тому числі міський транспорт і метро, відкриватися. Якщо буде відповідність цим критеріям, тобто якщо місто Київ вкладеться в ці критерії, буде відповідати цим критеріям, то ми не бачимо в цьому (запуск громадського транспорту і метро. - Ред.) проблеми, але якщо будуть відповідати цим критеріям, які розроблені фахівцями МОЗ. Цими фахівцями є вірусологи та епідеміологи, тобто люди, які розуміють, як саме потрібно виходити з карантину. Якщо відповідає, я не бачу в цьому проблеми", - заявив глава МОЗ.

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Раніше Міністерство охорони здоров'я повідомило, що розробило 4 етапи виходу з карантину та критерії для їх запровадження, а пом'якшення буде вводитися по областях залежно від ситуації. Зокрема, будуть враховуватися такі критерії: показник інцидентності - кількість нових випадків за останні 7 днів на 100 тисяч населення; завантаженість лікарень - кількість вільних ліжок має бути не менше 50%; кількість тестувань - за останні 7 днів на 100 тисяч населення тестування повинно бути на рівні 15; Р показник - кількість нових випадків за останні 7 днів до попередніх 7 днів має бути на рівні 0,9-1.