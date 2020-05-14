УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12203 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 132 12

Запуск метро в Києві можливий лише за умови відповідності ситуації в столиці критеріям пом'якшення карантину, - Степанов

Запуск метро в Києві можливий лише за умови відповідності ситуації в столиці критеріям пом'якшення карантину, - Степанов

Запуск роботи метро і громадського транспорту в звичайному режимі в Києві буде можливий лише після того, як ситуація в столиці буде відповідати затвердженим Міністерством охорони здоров'я критеріям пом'якшення карантину.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, відповідаючи на запитання, яка позиція МОЗ щодо анонсованого запуску громадського транспорту (з 22 травня) і метро (з 25 травня) в Києві, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу акцентувати, що ми надамо конкретні пропозиції щодо етапів виходу з карантину, які будуть затверджені Постановою Кабміну. ​​Там враховані всі без винятку критерії, за якими критеріями і за яких умов може, в тому числі міський транспорт і метро, відкриватися. Якщо буде відповідність цим критеріям, тобто якщо місто Київ вкладеться в ці критерії, буде відповідати цим критеріям, то ми не бачимо в цьому (запуск громадського транспорту і метро. - Ред.) проблеми, але якщо будуть відповідати цим критеріям, які розроблені фахівцями МОЗ. Цими фахівцями є вірусологи та епідеміологи, тобто люди, які розуміють, як саме потрібно виходити з карантину. Якщо відповідає, я не бачу в цьому проблеми", - заявив глава МОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу у восьми областях України кількість хворих на COVID-19 знизилася, в чотирьох - залишилося стільки ж, - РНБО

Раніше Міністерство охорони здоров'я повідомило, що розробило 4 етапи виходу з карантину та критерії для їх запровадження, а пом'якшення буде вводитися по областях залежно від ситуації. Зокрема, будуть враховуватися такі критерії: показник інцидентності - кількість нових випадків за останні 7 днів на 100 тисяч населення; завантаженість лікарень - кількість вільних ліжок має бути не менше 50%; кількість тестувань - за останні 7 днів на 100 тисяч населення тестування повинно бути на рівні 15; Р показник - кількість нових випадків за останні 7 днів до попередніх 7 днів має бути на рівні 0,9-1.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19799) Метрополітен (1422) МОЗ (5407) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
Запуск метро в Киеве возможен лишь при условии соответствия ситуации в столице критериям смягчения карантина, - Степанов

Главные условия соответствия ситуации в столице критериям смягчения карантина - стандартные. Это протесты людей.
Как только будут перекрываться дороги, протестовать люди, так сразу и появятся условия соответствующие критериям смягчения карантина. Через день всё запустят, в том числе метро.
Власть просто играется с народом в кошки мышки.
показати весь коментар
14.05.2020 11:12 Відповісти
+3
запах паленых покрышек быстро излечивает власть от любого вируса
показати весь коментар
14.05.2020 11:23 Відповісти
+2
Третий день пробок с оболони в район палаца Украины ехать 1,5 часа цену подняли в три раза такси заплатио 306 грн вместо 125 обычной цены и 20 минут обычного режима
показати весь коментар
14.05.2020 11:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Третий день пробок с оболони в район палаца Украины ехать 1,5 часа цену подняли в три раза такси заплатио 306 грн вместо 125 обычной цены и 20 минут обычного режима
показати весь коментар
14.05.2020 11:07 Відповісти
Чтобы транспорт начал нормально ходить, нужно массово перекрыть дороги на 2-3 дня.
показати весь коментар
14.05.2020 11:27 Відповісти
Запуск метро в Киеве возможен лишь при условии соответствия ситуации в столице критериям смягчения карантина, - Степанов

Главные условия соответствия ситуации в столице критериям смягчения карантина - стандартные. Это протесты людей.
Как только будут перекрываться дороги, протестовать люди, так сразу и появятся условия соответствующие критериям смягчения карантина. Через день всё запустят, в том числе метро.
Власть просто играется с народом в кошки мышки.
показати весь коментар
14.05.2020 11:12 Відповісти
запах паленых покрышек быстро излечивает власть от любого вируса
показати весь коментар
14.05.2020 11:23 Відповісти
В какой еще стране мира власть парализовала городской транспорт?
показати весь коментар
14.05.2020 11:21 Відповісти
Майдан.,... где тот Майдан? Людей гнобят по полной и хрен кто протестует. Вообще никого. Разве что демонстративно ходят с открытыми лицами.
показати весь коментар
14.05.2020 11:33 Відповісти
Кличко і далі грається у "твьордую руку"...Мало,мало били його по морді...
показати весь коментар
14.05.2020 12:21 Відповісти
Скільки разів цей "пан" Степанов користувався метро ?
показати весь коментар
14.05.2020 12:38 Відповісти
Вешать нах
показати весь коментар
14.05.2020 13:43 Відповісти
Уроды.Пустите транспорт и не позорьтесь.
показати весь коментар
14.05.2020 14:04 Відповісти
Они просто не могут переступить через себя и признать свою дремучесть при введении запретов. Вот и придумывают разную муть в виде "этапов" и надуманных условий для отмены паралича транспорта и лохокарантина.
показати весь коментар
14.05.2020 14:54 Відповісти
А на ХYZ вбухали мільйони на те що б побудувати метро, що б у випадку чого це був коштовний музей для олігофренів.Зелені дебіли вчітся жити і працювати при бактеріологічній зброї виробленої в певній країні. Чи сподоболось рнозпродати Україну без вуличних протестів?
показати весь коментар
14.05.2020 17:41 Відповісти
 
 