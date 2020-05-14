У РФ уперше за 12 днів зафіксували менше 10 тис. випадків COVID-19 за добу, загалом понад 252 тис. інфікованих

Кількість виявлених у Росії за добу нових випадків коронавірусної інфекції вперше з 2 травня впала нижче позначки в 10 тисяч.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

За останню добу підтверджено 9 974 випадки захворювання на коронавірус у 84 регіонах, у 40,6% з них немає клінічних проявів хвороби. Наростальним підсумком в країні зареєстровано 252 245 випадків (+ 4,1%) зараження.

Росія, за даними Університету Джонса Гопкінса, посідає друге місце у світі за кількістю зареєстрованих хворих після США (1,39 млн). Далі йдуть Велика Британія (230,2 тис.), Іспанія (228,6 тис.) І Італія (222,1 тис.).

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За останню добу в цілому по РФ зареєстровано 93 летальні випадки, асоційовані з новою коронавірусною інфекцією, з них 58 - в Москві. Всього в РФ померли 2 305 осіб.

Виписано за останню добу в Росії 5 527 пацієнтів, з них 1 821 - в Москві. Загальна кількість виписаних досягла 53 530.