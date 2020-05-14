УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11929 відвідувачів онлайн
Новини
1 028 18

Мешканці прикордонних районів і далі зможуть їздити до Білорусі за внутрішніми паспортами, - МЗС

Мешканці прикордонних районів і далі зможуть їздити до Білорусі за внутрішніми паспортами, - МЗС

Для громадян України - жителів прикордонних районів залишається в силі режим поїздок до Білорусі за внутрішніми паспортами і після 1 вересня.

Про це повідомляє пресслужба МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що, згідно з рішенням уряду, з 1 вересня 2020 року виїзд громадян України в Республіку Білорусь буде здійснюватися за закордонними паспортами.

"Для громадян України - жителів прикордонних районів України залишається чинним режим поїздок в Республіку Білорусь по внутрішніх паспортах та свідоцтвах про народження (для осіб віком до 18 років) відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про порядок перетинання українсько-білоруського державного кордону громадянами, які проживають у прикордонних районах, від 12.12.1998", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українцям заборонили їздити до Білорусі за внутрішніми паспортами

У МЗС також зазначили, що заплановані зміни режиму поїздок не стосуються громадян Республіки Білорусь.

Як повідомлялося, на засіданні 13 травня Кабінет міністрів України прийняв постанову, якою частково обмежив безвізовий режим з Білоруссю, скасувавши з 1 вересня можливість перетину кордону з цією країною за паспортом громадянина України.

Згідно з угодою від 2009 року, українці мали право їздити в Білорусь за внутрішніми паспортами громадянина України.

Автор: 

Білорусь (7987) МЗС (4208) паспорт (1162)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Обратили внимание, что в темах, касающихся Беларуси, наши "братья по разуму", обычно, не от писываются?
показати весь коментар
14.05.2020 11:22 Відповісти
+3
Цікаво,а Гриб ще раз поїде?
показати весь коментар
14.05.2020 11:12 Відповісти
+3
Если законтачит в контакте тёлку с **********, то снова поедет для тесного контакта
показати весь коментар
14.05.2020 11:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну да...готовят так сказать интеграцию малороских губерний
показати весь коментар
14.05.2020 11:10 Відповісти
Цікаво,а Гриб ще раз поїде?
показати весь коментар
14.05.2020 11:12 Відповісти
Если законтачит в контакте тёлку с **********, то снова поедет для тесного контакта
показати весь коментар
14.05.2020 11:16 Відповісти
Ну а как же. ***** же нужны заложники. Ему еще много нужно вытащить своих агентов и диверсантов
показати весь коментар
14.05.2020 11:39 Відповісти
В зебильном МИДе видимо не знают, что белорусы не признают ID карты и что в Украине идет плановая замена старых паспортов на ID.
показати весь коментар
14.05.2020 11:17 Відповісти
мож то они так дуркуют, бацьку на свою сторону перетягивают, а в случае чего, автоматический досвидос.
показати весь коментар
14.05.2020 11:39 Відповісти
но для этого нужно вводить визовый режим на дремучем запоребриковье.
показати весь коментар
14.05.2020 11:41 Відповісти
Обратили внимание, что в темах, касающихся Беларуси, наши "братья по разуму", обычно, не от писываются?
показати весь коментар
14.05.2020 11:22 Відповісти
Ето мы получается до сих пор в шаветском шаюзе?
показати весь коментар
14.05.2020 11:37 Відповісти
В Беларуси то только один паспорт, как в цивилизованых странах.
показати весь коментар
14.05.2020 11:39 Відповісти
Как можно практиковать такое, когда в Беларуси создан мощный кацапоплацдарм для молниеносного нападения? Север готовится к сдаче , как и лугандония? Это же какое поле для тудым-сюдым шастанья кацапо-шпигунiв под прикрытием(беларусского паспорта).
показати весь коментар
14.05.2020 11:37 Відповісти
Не понимаю что дает технически запрет или разрешение проезда по одним или другим документам если это не предусматривает выдачу виз. Да какая разница как идентифицируется особь. В Эмиратах глаза сканируют, в Малазии отпечатки пальцев.
показати весь коментар
14.05.2020 11:38 Відповісти
Разница в том что внутренний паспорт ето туалетная бумага на которой можно написать все что угодно и купить буквально в переходе все равно не проверишь. А загран паспорт регистрируется в международном реестре. Думаешь чего кацапы взвыли когда им запретили по своим аусвайсам посещать Украину
показати весь коментар
14.05.2020 11:43 Відповісти
В Эмиратах и отмечатками подстраховываются...
показати весь коментар
14.05.2020 11:44 Відповісти
м=п
показати весь коментар
14.05.2020 11:44 Відповісти
тема не очень понятная.если белорусов это не касается,то зачем это делать?Вроде особенно большой поток туристов или заробитчан в Беларусь не наблюдается... из Минска сейчас можно улететь за границу,некоторые авиакомпании уже работают и белорусская Белавиа тоже.Но для этого все равно нужен загранпаспорт.
показати весь коментар
14.05.2020 12:04 Відповісти
 
 