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Оскарження в КСУ "АнтиКоломойського" закону не вплине на отримання траншу МВФ, - "слуга народу" Кравчук

Оскарження в КСУ

Оскарження в Конституційному Суді закону щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності не вплине на отримання Україною траншу від МВФ.

Про це заявила заступниця голови депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Підписи (у зверненні до КС з вимогою розглянути конституційність закону. – Ред.) можна збирати лише тоді, коли закон буде підписаний і набуде чинності. Я не відкидаю, гадаю, що так і станеться: деякі депутати, деякі фракції можуть звернутися до КС. Але це жодним чином не вплине на меморандум. До того ж у нас Конституційний Суд може й роками розглядати й ухвалювати рішення. Тому, звичайно, це не буде зупиняти переговори, підписання меморандуму й отримання коштів. Це також не зупинятиме й дію закону", – пояснила Кравчук.

При цьому вона наголосила, що співпраця з МВФ допоможе розблокувати фінансову допомогу й від інших інституцій, зокрема від Європейського Союзу та Світового банку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посли G7 вітають ухвалення в Україні "антиКоломойського" закону

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні в середу ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.

Автор: 

банки (7806) Коломойський Ігор (3127) МВФ (3086) транш (467) Кравчук Євгенія (375)


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Топ коментарі
+7
Так это и так понятно. Главное транш получить, разокрасть его, а там дальше хоть трава не расти.
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14.05.2020 11:20 Відповісти
+2
Дивлюсь, ці "слуги" з телекАналів не вилазять...
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14.05.2020 11:31 Відповісти
+1
раскатала губу,
максимум чтo сделает МВФ прoлoнгирует уже выданые кредиты
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14.05.2020 11:34 Відповісти
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Так это и так понятно. Главное транш получить, разокрасть его, а там дальше хоть трава не расти.
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14.05.2020 11:20 Відповісти
"обжалованіж" не вплине, а відміна закону ще й як вплине. 😊
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14.05.2020 13:31 Відповісти
Однако о незаконном обогащении очень быстро рассмотрели, к сроку... президентских выборов, на пользу Зелемойскому...
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14.05.2020 11:28 Відповісти
Дивлюсь, ці "слуги" з телекАналів не вилазять...
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14.05.2020 11:31 Відповісти
Зря Кравчук держит МВФ за лохов.
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14.05.2020 11:32 Відповісти
Когда нужно КС очень быстро рассматривает и принимает решения... Ну или очень долго, зависит от того какую задачу поставили.
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14.05.2020 11:33 Відповісти
раскатала губу,
максимум чтo сделает МВФ прoлoнгирует уже выданые кредиты
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14.05.2020 11:34 Відповісти
Кто из Вас не хотел бы вместо оборудования или предприятия,отобранного типа государством,получить живые деньги?Вот так и коломойскому,вместо ограбленного им же банка,вернут живые деньги.Круто,да?Так почему то за мафы людям не вернули.Вот и суть закона.
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14.05.2020 11:42 Відповісти
А в МВФ сидять одні дурні і лишень чекають на вступ закону в дію! Тоді відразу нададуть позику! Ага!
Вони вже зрозуміли все про цю владу і, скоріш за все, будуть чекати завершення повного циклу "українського правосуддя", коли рішення буде остаточним і змінити його не буде можливості. І тіко тоді почнуть розлядати варіанти надання позики...
Дурні не в МВФ, а в уряді та ВР
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14.05.2020 12:00 Відповісти
Оскарження в КСУ "АнтиКоломойського" закону не вплине на отримання траншу МВФ, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 9912
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14.05.2020 12:15 Відповісти
Так эти зеленые шмаркли на это и расчитывают! Вы думаете, что умнее МВФ или думаете будете руководить Украиной вечно? Даже не мечтайте!
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14.05.2020 12:31 Відповісти
Зелёные дурачки, у вас не получится и рыбку и на х#й сесть. Думаете,в МВФ лози? Они прекрасно понимают вашу гениальную стратегию: принять закон, получить транш, отменить закон через КС. Хрен у вас такой финт ушами получится.
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14.05.2020 13:31 Відповісти
 
 