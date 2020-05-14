Оскарження в КСУ "АнтиКоломойського" закону не вплине на отримання траншу МВФ, - "слуга народу" Кравчук

Оскарження в Конституційному Суді закону щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності не вплине на отримання Україною траншу від МВФ.

Про це заявила заступниця голови депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Підписи (у зверненні до КС з вимогою розглянути конституційність закону. – Ред.) можна збирати лише тоді, коли закон буде підписаний і набуде чинності. Я не відкидаю, гадаю, що так і станеться: деякі депутати, деякі фракції можуть звернутися до КС. Але це жодним чином не вплине на меморандум. До того ж у нас Конституційний Суд може й роками розглядати й ухвалювати рішення. Тому, звичайно, це не буде зупиняти переговори, підписання меморандуму й отримання коштів. Це також не зупинятиме й дію закону", – пояснила Кравчук.

При цьому вона наголосила, що співпраця з МВФ допоможе розблокувати фінансову допомогу й від інших інституцій, зокрема від Європейського Союзу та Світового банку.

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Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні в середу ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.