НАБУ повідомило Гладковському про зміну підозри: сума збитків зросла до 17,44 млн

Національне антикорупційне бюро збільшило суму збитків, яку інкримінують колишньому першому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському.

Про це йдеться на сайті НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Гладковському інкримінують використання службового становища (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу) в інтересах компанії "Богдан Моторс", яка йому належить.

Слідство вважає, що він забезпечив внесення до державного оборонного замовлення і в подальшу закупівлю за рахунок державного бюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами в дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2", що входить до складу "Богдана".

Розмір збитків, завданих державі, спочатку оцінювався в 10,6 млн гривень, але після проведення експертизи його підвищили до 17,44 млн гривень.

Також Гладковського підозрюють у неправдивому декларування (ст. 366-1 Кримінального кодексу). За версією слідства, колишній чиновник не задекларував доходи дружини, отримані нею від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі столиці на загальну суму майже 165 тисяч доларів у 2016-2018 роках.

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Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня 2019 року проєкт "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".

17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, його затримано за підозрою в зловживанні службовим становищем.

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У пресслужбі корпорації "Богдан" затримання Гладковського назвали "інсинуацією і спробою створити картинку для телебачення".

18 жовтня Гладковському оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

ВАКС увечері 18 жовтня розпочав обрання запобіжного заходу Гладковському, але вночі оголосив перерву в засіданні до 12:00 19 жовтня.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн гривень.