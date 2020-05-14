НАБУ повідомило Гладковському про зміну підозри: сума збитків зросла до 17,44 млн
Національне антикорупційне бюро збільшило суму збитків, яку інкримінують колишньому першому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському.
Про це йдеться на сайті НАБУ, передає Цензор.НЕТ.
Гладковському інкримінують використання службового становища (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу) в інтересах компанії "Богдан Моторс", яка йому належить.
Слідство вважає, що він забезпечив внесення до державного оборонного замовлення і в подальшу закупівлю за рахунок державного бюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами в дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2", що входить до складу "Богдана".
Розмір збитків, завданих державі, спочатку оцінювався в 10,6 млн гривень, але після проведення експертизи його підвищили до 17,44 млн гривень.
Також Гладковського підозрюють у неправдивому декларування (ст. 366-1 Кримінального кодексу). За версією слідства, колишній чиновник не задекларував доходи дружини, отримані нею від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі столиці на загальну суму майже 165 тисяч доларів у 2016-2018 роках.
Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня 2019 року проєкт "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.
Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.
10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".
17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, його затримано за підозрою в зловживанні службовим становищем.
У пресслужбі корпорації "Богдан" затримання Гладковського назвали "інсинуацією і спробою створити картинку для телебачення".
18 жовтня Гладковському оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.
ВАКС увечері 18 жовтня розпочав обрання запобіжного заходу Гладковському, але вночі оголосив перерву в засіданні до 12:00 19 жовтня.
19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн гривень.
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Адвокат Олега Гладковського Руслан Волинець пояснив, на якому етапі перебуває справа його підзахисного (в контексті того факту, що обвинувачення змінило суть звинувачення підслідному: звинувачення вже стосуються іншого періоду, іншого року діяльності Гладковського в РНБО).
"Ми подали апеляційну скаргу. На сьогодні в нас було призначено засідання в Апеляційному суді по розгляду цієї скарги. На жаль, його не відбулося, тому що прокурор і детектив не з'явилися. Я сприймаю це так, що слідство змінюватиме підозру, формулювання. Якщо сім місяців звинувачували у включенні в ДОЗ Гладковського, то тепер звинувачуватимуть у чомусь іншому", - сказав Волинець.
https://www.5.ua/suspilstvo/advokat-hladkovskoho-volynets-poiasnyv-na-iakomu-etapi-sprava-214875.html - відео
Именно так в Беларуси меняют статьи, чтобы выполнить обещание величайшего - хоть за что-то посадить...
А какая изначально была могучая куча гавна, а как пахла! Тут и торговля на крови, и государственная измена, и контрабанда...... А ныне - погляди в окно!
Жена что-то недовнесла в декларацию....
Закупка по завышенным ценам на открытых торгах по тендеру - оно конешно незаконно, да вот только запах не тот, не тот!
А никто не хочет пробить в УА-база-боте такого интересного персонажа как Уляна Надія Супрун, чтобы наконец понять, является ли она гражданкой Украины или нет?
Кем и когда выдан паспорт Украины (не заграна, а именно первичного паспорта гражданина Украины)?
Надеюсь, все понимают, что она либо не гражданка Украины и указ Порошенко - фикция, либо указ Порошенко о выдаче гражданства ей и ее мужу засекречен по той простой причине, что наличие этого указа лишает Супрун гражданства США? (см. §1481. Loss of nationality by native-born or naturalized citizen; voluntary action; burden of proof; presumptions закона США о гражданстве).
Никто не хочет ударить Уличку по самому ее больному месту - по возможности лишиться своего американского гражданства?