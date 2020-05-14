Мін'юст підготував законопроєкти про амністію й точкове звільнення ув'язнених під час пандемії, - Малюська
Міністерство юстиції України підготувало для розгляду в парламенті два законопроєкти для розвантаження в’язниць у період пандемії - про амністію і точкове звільнення.
Про це в інтерв'ю "Громадському" розповів міністр Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ.
За словами міністра, закон про амністію передбачає, що на волю відпустять людей, які не вчиняли насильницьких злочинів.
"Це особи, які мають родичів похилого віку, це колишні учасники АТО, які відбули більше третини покарання", - пояснив він.
Другий законопроєкт - більше процесуальний, він має дозволити судам частіше застосовувати покарання у вигляді відстрочки покарання.
"Зараз такі підстави є, їх кілька, де суд може встановити відстрочку і присудити, наприклад, три роки позбавлення волі, але встановити відстрочку. Такі відстрочки ми пропонуємо робити частіше в умовах коронавірусу", - зазначив міністр.
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твой любимый и уважаемый мной Д.Корчинский ходят за них по судам начиная с 2015-го года...
Можно увидеть - под каким решением портновского суда стоит подпись Порошенко?
Тебе не надоело писать глупости...?
Я сказал про зраду, что "Порошенко посадил" патриотов...
А это:
"https://censor.net/user/273019
чьё?
https://censor.net/user/273019
порошенко же испугался и начал разгонять добрбаты...., и прессовать их участников и волонтеров...
и еще - смысл текстов не всегда прямолинейны....
слово подпись - это уже конкретно..., и это апелляция к фактам....
тебе будет трудно, НО попытайся понять эти нюансы...
И о прямолинейности:
"https://censor.net/user/273019 порошенко до хрена посадил добрбатовцев..."
и тут же, после того, как я указал это, тобою сказанное:
"https://censor.net/user/273019 посадил - это значит дал добро на репрессии...."
Я давно слежу за деятельностью Корчинского. И за деятельностью "національного центру правозахисту", где активно участвует его жена, которую я тоже уважаю. Так там давно уже задолбались опровергать фейки про тысячи добровольцев. Когда я сюда раньше приводил примеры этих опровержений, то здесь многие утверждали,что это Петин центр и там одни порохоботы.
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