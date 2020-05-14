Мін'юст підготував законопроєкти про амністію й точкове звільнення ув'язнених під час пандемії, - Малюська

Міністерство юстиції України підготувало для розгляду в парламенті два законопроєкти для розвантаження в’язниць у період пандемії - про амністію і точкове звільнення.

Про це в інтерв'ю "Громадському" розповів міністр Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра, закон про амністію передбачає, що на волю відпустять людей, які не вчиняли насильницьких злочинів.

"Це особи, які мають родичів похилого віку, це колишні учасники АТО, які відбули більше третини покарання", - пояснив він.

Другий законопроєкт - більше процесуальний, він має дозволити судам частіше застосовувати покарання у вигляді відстрочки покарання.

"Зараз такі підстави є, їх кілька, де суд може встановити відстрочку і присудити, наприклад, три роки позбавлення волі, але встановити відстрочку. Такі відстрочки ми пропонуємо робити частіше в умовах коронавірусу", - зазначив міністр.

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