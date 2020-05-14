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Новини Коронавірус і карантин
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Мін'юст підготував законопроєкти про амністію й точкове звільнення ув'язнених під час пандемії, - Малюська

Мін'юст підготував законопроєкти про амністію й точкове звільнення ув'язнених під час пандемії, - Малюська

Міністерство юстиції України підготувало для розгляду в парламенті два законопроєкти для розвантаження в’язниць у період пандемії - про амністію і точкове звільнення.

Про це в інтерв'ю "Громадському" розповів міністр Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра, закон про амністію передбачає, що на волю відпустять людей, які не вчиняли насильницьких злочинів.

"Це особи, які мають родичів похилого віку, це колишні учасники АТО, які відбули більше третини покарання", - пояснив він.

Другий законопроєкт - більше процесуальний, він має дозволити судам частіше застосовувати покарання у вигляді відстрочки покарання.

"Зараз такі підстави є, їх кілька, де суд може встановити відстрочку і присудити, наприклад, три роки позбавлення волі, але встановити відстрочку. Такі відстрочки ми пропонуємо робити частіше в умовах коронавірусу", - зазначив міністр.

Також читайте: У пенітенціарних установах України 3 випадки COVID-19 в ув'язнених і 12 - у персоналу, - Денісова

Автор: 

амністія (195) карантин (18172) Мін’юст (1609) в’язниця (444) Малюська Денис (402) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Это именно то, чего сейчас не хватает. Выпустить преступников на улицы.
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14.05.2020 12:14 Відповісти
+2
Так выпустите Торнадо, а то Порошенко тысячи тысяч патриотов посадил, ведь именно из-за тысячи тысяч Порошенко - бяка...
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14.05.2020 11:52 Відповісти
+2
Ещё "Холодного лета 53-го" нам не хватало для полного счастья. Вижу, зелёные дебилы со школярской скрупулёзностью копируют наиболее зловредные итальянские маразмы. Там в частности проявили трогательную заботу о здоровье изверга, который похитил мальчика, держал в плену, потом растворил его в кислоте. Домой его бедненького отпустили.
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14.05.2020 11:55 Відповісти
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Так выпустите Торнадо, а то Порошенко тысячи тысяч патриотов посадил, ведь именно из-за тысячи тысяч Порошенко - бяка...
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14.05.2020 11:52 Відповісти
порошенко до хрена посадил добрбатовцев....
твой любимый и уважаемый мной Д.Корчинский ходят за них по судам начиная с 2015-го года...
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14.05.2020 11:56 Відповісти
За то, что они добробатовцы?
Можно увидеть - под каким решением портновского суда стоит подпись Порошенко?
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14.05.2020 12:01 Відповісти
а сейчас под каким решением портновского суда стоит подпись зеленского...?
Тебе не надоело писать глупости...?
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14.05.2020 12:02 Відповісти
Ты точно за Зе голосовал.
Я сказал про зраду, что "Порошенко посадил" патриотов...
А это:

"https://censor.net/user/273019

чьё?
https://censor.net/user/273019
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14.05.2020 12:05 Відповісти
посадил - это значит дал добро на репрессии....
порошенко же испугался и начал разгонять добрбаты...., и прессовать их участников и волонтеров...

и еще - смысл текстов не всегда прямолинейны....
слово подпись - это уже конкретно..., и это апелляция к фактам....
тебе будет трудно, НО попытайся понять эти нюансы...
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14.05.2020 12:11 Відповісти
Назови 20 фамилий репрессированных из тысячи тысяч.

И о прямолинейности:

"https://censor.net/user/273019 порошенко до хрена посадил добрбатовцев..."

и тут же, после того, как я указал это, тобою сказанное:

"https://censor.net/user/273019 посадил - это значит дал добро на репрессии...."
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14.05.2020 12:15 Відповісти
Не со мной ли ты ого спутал?
Я давно слежу за деятельностью Корчинского. И за деятельностью "національного центру правозахисту", где активно участвует его жена, которую я тоже уважаю. Так там давно уже задолбались опровергать фейки про тысячи добровольцев. Когда я сюда раньше приводил примеры этих опровержений, то здесь многие утверждали,что это Петин центр и там одни порохоботы.
https://facebook.com/NCP.Ukraine/
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14.05.2020 13:35 Відповісти
Давайте выпускайте ВСЕХ-- ведь преступности у нас НЕТ !!! ДЕБИЛЫ -- жить за что они будут когда с работой жопа
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14.05.2020 12:38 Відповісти
точечном освобождении заключенных во время пандемии, - Малюська/ Самый умный в кодлане Коломойского .Правильно говорят Где прошёл украинец, еврею делать нечего .Богатейшую золотую жилу застолбил Малюська. Мы хотим сделать частные СИЗО/ У нас больше тюрем, чем нужно, можно начать их распродажу /Минюст планирует сделать камеры повышенного комфорта платными /В Киевском СИЗО заработали 4 платные камеры с улучшенными условиями размещения.
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14.05.2020 11:53 Відповісти
что в этом плохого?
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14.05.2020 12:11 Відповісти
что в этом плохого?/ А что хорошего?
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14.05.2020 12:13 Відповісти
вот и поговорили
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14.05.2020 12:16 Відповісти
https://censor.net/user/467976 Плохо то, что быдло побогаче, убившее человека, будет сидеть в лучших условиях, чем, например, селянин, укравший пару мешков зерна. Или это сложно понять?
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14.05.2020 12:34 Відповісти
Вы видимо пролетарий. Все кто богаче вас, все быдло
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14.05.2020 13:15 Відповісти
Вы, видимо, недоразвитый. Я говорю об УБИЙЦЕ побогаче. Разницу опять не улавливаешь?
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14.05.2020 18:42 Відповісти
Отлично.. Помнится там кто то хотел пожизненнозаключенных себе вмпомощники в раду брать. Этот придурок похожу не шутил... Днище...
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14.05.2020 11:55 Відповісти
Ещё "Холодного лета 53-го" нам не хватало для полного счастья. Вижу, зелёные дебилы со школярской скрупулёзностью копируют наиболее зловредные итальянские маразмы. Там в частности проявили трогательную заботу о здоровье изверга, который похитил мальчика, держал в плену, потом растворил его в кислоте. Домой его бедненького отпустили.
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14.05.2020 11:55 Відповісти
Это именно то, чего сейчас не хватает. Выпустить преступников на улицы.
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14.05.2020 12:14 Відповісти
Нужные люди и проплаченные не должны сидеть. Под этот вирус ещё столько можно наворотить что огого и бабла нехило срубить.
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14.05.2020 12:25 Відповісти
Вирішили під шумок корупціонерів, сєпарів і гвалтівників випустити.
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14.05.2020 13:26 Відповісти
 
 