УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13513 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 071 6

За добу 400 українців евакуювали спецрейсами з Туреччини, Єгипту та ОАЕ, - Держприкордонслужба

За добу 400 українців евакуювали спецрейсами з Туреччини, Єгипту та ОАЕ, - Держприкордонслужба

За минулу добу аеропорт "Бориспіль" прийняв авіарейси з українцями зі Стамбула, Шарм-ель-Шейха і Дубая.

Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби, передає Цензор.НЕТ.

"В обов'язковому порядку прикордонники провели температурний скринінг кожного пасажира. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден із пасажирів не скаржився на самопочуття", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 270 українців чекали на виліт до Києва в аеропорту Бангкока сім годин без їжі й води, - ЗМІ

Зазначається, що майже всі прибулі громадяни встановили мобільний застосунок "Дій вдома" і зобов'язалися перебувати на самоізоляції за вказаними в ньому адресами. Двоє громадян України, які прибули з Туреччини і не встановили мобільний застосунок, погодилися на обсервацію.

Загалом за минулу добу прикордонники оформили на в'їзд і на виїзд майже 16 тис. осіб.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6212) карантин (18172) українці (2555) евакуація (2361) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А з Оману нє? Чому?
показати весь коментар
14.05.2020 11:55 Відповісти
Оман то тільки для вислюка
показати весь коментар
14.05.2020 11:57 Відповісти
Зі Стамбулу, Шарму та Дубая! Це скільки ж вони там сиділи? Якщо кордони від 18 березня закриті на виїзд.
показати весь коментар
14.05.2020 12:09 Відповісти
Зачем вы называете "эвакуацией" перевозку пассажиров через ДВА месяца после начала действия запрета на международные перевозки??? Сегодня осуществляются практически плановые ежедневные рейсы, которыми перевозят людей как В Украину, так и ИЗ Украины. Это нигде не афишируется, но просто посмотрите на сайт аэропорта "Борисполь".( https://kbp.aero/ru/ ) Можно периодически смотреть на сайт (https://www.flightradar24.com/49.49,25.21/6 ) где видно что происходит в небе над Украиной. Не может быть никакой эвакуации, спустя два месяца начала карантина. Вот лично я самоэвакуировался из США, в последний день работы аэропорта на прием рейсов из-за границы, 16-го марта, как только узнал о начале карантина и закрытии международного сообщения. А сегодня вывозятся люди, которые уехали на зимовку в тот же Таиланд или ОАЭ и просто проигнорировали объявление о начале карантина и прекращении международных перевозок. Они "добросовестно" отсидели зиму в теплых странах и потом заныли - вывезите нас отсюда. Из Стамбула практически каждый день прилетает самолет турецких авиалиний. Из Европы тоже по несколько рейсов. Ну и т.д.
показати весь коментар
14.05.2020 12:17 Відповісти
в мешок и в рабство
показати весь коментар
14.05.2020 12:27 Відповісти
Откуда они там взялись?
показати весь коментар
14.05.2020 15:05 Відповісти
 
 