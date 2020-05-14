За добу 400 українців евакуювали спецрейсами з Туреччини, Єгипту та ОАЕ, - Держприкордонслужба

За минулу добу аеропорт "Бориспіль" прийняв авіарейси з українцями зі Стамбула, Шарм-ель-Шейха і Дубая.

Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби, передає Цензор.НЕТ.

"В обов'язковому порядку прикордонники провели температурний скринінг кожного пасажира. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден із пасажирів не скаржився на самопочуття", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що майже всі прибулі громадяни встановили мобільний застосунок "Дій вдома" і зобов'язалися перебувати на самоізоляції за вказаними в ньому адресами. Двоє громадян України, які прибули з Туреччини і не встановили мобільний застосунок, погодилися на обсервацію.

Загалом за минулу добу прикордонники оформили на в'їзд і на виїзд майже 16 тис. осіб.