Росія є найбільшим джерелом мінної загрози для всього простору ОБСЄ, - заступник глави МЗС Божок

Партнери України в ОБСЄ засудили постачання Росією озброєнь і військової техніки своїм найманцям на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами чергового онлайн-засідання Форуму безпечного співробітництва ОБСЄ в рамках головування України з проблематики легких озброєнь, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в центрі уваги перебувала проблема мінної загрози в зоні розв’язаного РФ конфлікту на сході України та зусилля міжнародних урядових та неурядових організацій з її подолання.

"Партнери України, з посиланням на звіти Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, засудили триваючі постачання Росією озброєнь та військової техніки підтримуваним нею збройним формуванням, які продовжують тимчасову окупацію окремих районів Донецької та Луганської областей нашої держави. Було висловлене переконання, що ситуація не може покращитись, допоки Росія не припинить цілеспрямовані дестабілізуючі дії та не почне на практиці виконувати свої зобов’язання згідно з Мінськими домовленостями", - повідомляє МЗС.

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"Росія - найбільше джерело мінної загрози не тільки для України, але і всього простору ОБСЄ", - заявив заступник глави МЗС Єгор Божок.