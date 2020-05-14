В ООН попередили про небезпеку пандемії COVID-19 для психічного здоров'я людства

Пандемія коронавірусу може спричинити світову кризу психічного здоров'я.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

"Проблеми психічного здоров’я, зокрема депресія і тривожність, є однією з найбільших причин нещасть у нашому світі. Після десятиліть занедбаності й недостатнього інвестування в послуги з психічного здоров’я, пандемія COVID-19 зараз вражає сім’ї і громади з додатковим психічним стресом", – заявив генеральний секретар ООН Антоніо Ґутерріш.

Хоча захист фізичного здоров'я є першочерговим завданням в перші місяці пандемії, але психічне здоров'я буде важливою складовою одужання.

"Навіть коли пандемія буде під контролем, горе, тривога і депресія продовжуватимуть впливати на людей і громади", – додав він.

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Десятки мільйонів людей також стикаються з економічними потрясіннями, втративши або ризикуючи втратити свої доходи та засоби до існування через пандемію. ООН застерігає, що вплив економічного стресу може призвести до "смертей від відчаю" – самогубств.

Жінки також стикаються з підвищеним ризиком домашнього насильства і жорстокого поводження через вимушену самоізоляцію, зазначили в ООН.

Криза позначається і на дітях – соціальна ізоляція, перерва в навчанні, стрес у сім'ї і непевність щодо майбутнього.

Вони додають, що тривогу і невпевненість у майбутньому спричиняють також дезінформація і чутки про вірус.

Нагадаємо, станом на ранок 14 травня у світі зареєстрували 4 347 921 випадок інфікування COVID-19, померли 297 220 осіб.