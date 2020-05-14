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Новини Коронавірус і карантин
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В ООН попередили про небезпеку пандемії COVID-19 для психічного здоров'я людства

В ООН попередили про небезпеку пандемії COVID-19 для психічного здоров'я людства

Пандемія коронавірусу може спричинити світову кризу психічного здоров'я.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

"Проблеми психічного здоров’я, зокрема депресія і тривожність, є однією з найбільших причин нещасть у нашому світі. Після десятиліть занедбаності й недостатнього інвестування в послуги з психічного здоров’я, пандемія COVID-19 зараз вражає сім’ї і громади з додатковим психічним стресом", – заявив генеральний секретар ООН Антоніо Ґутерріш.

Хоча захист фізичного здоров'я є першочерговим завданням в перші місяці пандемії, але психічне здоров'я буде важливою складовою одужання.

"Навіть коли пандемія буде під контролем, горе, тривога і депресія продовжуватимуть впливати на людей і громади", – додав він.

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Десятки мільйонів людей також стикаються з економічними потрясіннями, втративши або ризикуючи втратити свої доходи та засоби до існування через пандемію. ООН застерігає, що вплив економічного стресу може призвести до "смертей від відчаю" – самогубств.

Жінки також стикаються з підвищеним ризиком домашнього насильства і жорстокого поводження через вимушену самоізоляцію, зазначили в ООН.

Криза позначається і на дітях – соціальна ізоляція, перерва в навчанні, стрес у сім'ї і непевність щодо майбутнього.

Вони додають, що тривогу і невпевненість у майбутньому спричиняють також дезінформація і чутки про вірус.

Нагадаємо, станом на ранок 14 травня у світі зареєстрували 4 347 921 випадок інфікування COVID-19, померли 297 220 осіб.

Автор: 

карантин (18172) ООН (3399) Гутерріш Антоніу (399) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
ми це бачимо по нашому ***********. бальной, савсэм бальной
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14.05.2020 11:59 Відповісти
+8
Сначала разгонять панику и истерику всеми возможными способами, а потом сокрушаться по поводу "депрессии и тревожности". Редкие уроды...
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14.05.2020 12:19 Відповісти
+7
так по вашим же, скоты поганые, рекомендациям и разгоняют психиатрическую пандемию. и она точно есть. в отличие от вирусочка, в существовании которого можно усомниться.
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14.05.2020 11:59 Відповісти
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ми це бачимо по нашому ***********. бальной, савсэм бальной
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14.05.2020 11:59 Відповісти
так по вашим же, скоты поганые, рекомендациям и разгоняют психиатрическую пандемию. и она точно есть. в отличие от вирусочка, в существовании которого можно усомниться.
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14.05.2020 11:59 Відповісти
Вирусочек существует, только вот в 2017 году у нас было просто до фига и трошки вирусных пневмоний с дикой смертностью, летом, когда появились статистические данные, узнал, что это была крупнейшая пандемия гриппа за последние пару десятилетий (умерло тогда за сезон почти 700к), но тогда пандемия никому не была нужна и в СМИ о ней не писали - а чего нет в СМИ, того нет в "реальности".
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14.05.2020 12:08 Відповісти
психиатрическую пандемию

чувак, та ти просто унікум
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14.05.2020 12:12 Відповісти
З усіх прасок верещать вірус, вірус, вірус. Тут мона і звихнутись від цього.
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14.05.2020 12:01 Відповісти
неадекват ляшко так старается аж парки с перепугу позакрывал дабы люди быстрее свихивались
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14.05.2020 12:02 Відповісти
7 миллиардов в мире, умерло за 4 месяца 300 тысяч. Это пандемия? От каранинов умерло куда больше и умрёт
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14.05.2020 12:05 Відповісти
От гриппа в 2017 году умерло 650 тысяч за год, без карантинных мер...
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14.05.2020 12:27 Відповісти
Вчора їздили годувати лебідів в Чорторию, який карантин?
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14.05.2020 12:29 Відповісти
Вчера не 2017 год...
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14.05.2020 12:34 Відповісти
Нагнетать массовый психоз ВОЗ и ООН уже научились . Когда будут реальные успехи в борьбе с пандемией? Пока только бла-бла-бла
В ООН предупредили об опасности пандемии COVID-19 для психического здоровья человечества - Цензор.НЕТ 8970
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14.05.2020 12:06 Відповісти
Штаммы, вызывающие наиболее тяжелое течение болезни, отсеются естественным путем, групповой иммунитет выработается и ВОЗ с ООН объявят, что только благодаря их бла-бла-бла человечество справилось с пандемией COVID-19.
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14.05.2020 12:16 Відповісти
Естественным путём отсеются, если носители этих штаммов умрут в изоляции...
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14.05.2020 12:28 Відповісти
Дорогая передача, во субботу, чуть не плача,
Вся Канатчикова дача к телевизору рвалась,
Вместо чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться,
Вся безумная больница у экрана собралась.

Говорил ломая руки краснобай и баламут
Про бессилие науки перед тайною Бермуд,
Все мозги разбил на части, все извилины заплел,
И канатчиковы власти колют нам второй укол.

Уважаемый редактор, может лучше про реактор,
Про любимый лунный трактор, ведь нельзя же, год подряд
То тарелками пугают, дескать, подлые, летают,
То у вас собаки лают, то руины говорят.

Мы кое в чем поднаторели, мы тарелки бьем весь год,
Мы на них уже собаку съели, если повар нам не врет,
А медикаментов груды - мы в унитаз, кто не дурак,
Вот это жизнь - и вдруг Бермуды, вот те раз, нельзя же так.

Мы не сделали скандала, нам вождя недоставало,
Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков,
Но на происки и вредни сети есть у нас и бредни,
И не испортят нам обедни злые происки врагов.

Это их худые черти мутят воду во пруду,
Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году,
Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС,
Но тут примчались санитары и зафиксировали нас.

Тех, кто был особо боек, прикрутили к спинкам коек,
Бился в пене параноик, как ведьмак на шабаше:
"Развяжите полотенце, иноверы, изуверцы,
Нам бермуторно на сердце и бермутно на душе!"

Сорок душ посменно воют, раскалились добела,
Во как сильно беспокоят треугольные дела,
Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был,
И тогда главврач Маргулис телевизор запретил.

Вон он змей, в окне маячит, за спиною штепсель прячет,
Подал знак кому-то, значит: фельдшер, вырви провода.
И что ж, нам осталось уколоться, и упасть на дно колодца,
И там пропасть на дне колодца, как в Бермудах навсегда.

Ну а завтра спросят дети, навещая нас с утра:
"Папы, что сказали эти кандидаты в доктора?"
Мы откроем нашим чадам правду, им не все равно,
Мы скажем: "Удивительное рядом, но оно запрещено!"

Вон дантист-надомник Рудик, у него приемник "Грюндиг",
Он его ночами крутит, ловит контру ФРГ.
Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком,
Ну а к нам попал в волненьи жутком,
С расстревоженным желудком,
И с номерочком на ноге.

Он прибежал взволнован крайне и сообщеньем нас потряс
Будто наш научный лайнер в треугольнике погряз,
Сгинул, топливо истратив, весь распался на куски,
И двух безумных наших братьев подобрали рыбаки.

Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме,
Их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли,
И один из них, механик, рассказал, сбежав от нянек,
Что Бермудский многогранник - незакрытый пуп Земли.

"Что там было, как ты спасся?" - каждый лез и приставал,
Но механик только трясся и чинарики стрелял,
Он то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж,
Он, гад, над нами издевался, ну сумасшедший, что возьмешь?

Взвился бывший алкоголик, матерщинник и крамольник,
Говорит, надо выпить треугольник, на троих его даешь,
Разошелся, так и сыпет, треугольник будет выпит,
Будь он параллелепипед, будь он круг, едрена вошь!

Больно бьют по нашим душам голоса за тыщи миль,
Мы зря Америку не глушим, ой, зря не давим Израиль,
Всей своей враждебной сутью подрывают и вредят,
Кормят, поят нас бермутью про таинственный квадрат.

Лектора из передачи, те, кто так или иначе
Говорят про неудачи и нервируют народ,
Нас берите, обреченных, треугольник вас, ученых,
Превратит в умалишенных, ну а нас - наоборот.

Пусть безумная идея, не рубайте сгоряча,
Вызывайте нас скорее через гада главврача,
С уваженьем, дата, подпись, отвечайте нам, а то
Если вы не отзоветесь, мы напишем в "Спортлото"!
©
🤕🤐
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14.05.2020 12:06 Відповісти
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14.05.2020 13:18 Відповісти
В ООН предупредили об опасности пандемии COVID-19 для психического здоровья человечества - Цензор.НЕТ 1183
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14.05.2020 12:13 Відповісти
Психічне здоров"я людства регулює не КОВІД,а природа...Якщо вона порахує,що людства трохи забагато,то тут же збільшить і кількість психів,які в свою чергу то людство зменшать...Атомом...чи вірусом - то вже не суть важливо...
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14.05.2020 12:17 Відповісти
Сначала разгонять панику и истерику всеми возможными способами, а потом сокрушаться по поводу "депрессии и тревожности". Редкие уроды...
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14.05.2020 12:19 Відповісти
Пандемія вирвала з наших лав, Кирила Лещенко, Дідовика та інших, до хвороби у них був нормальний психічний стан.
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14.05.2020 12:26 Відповісти
А что с ними не так?Я снова что-то пропустил?
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14.05.2020 12:30 Відповісти
"Медицинские работники, которые лечат больных COVID-19 и становятся свидетелями смерти"
О ужас! Вот до короновируса все пациенты по больницам жили вечно!
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14.05.2020 12:37 Відповісти
С ума поодиночке сходят. Это только корововирусом все вместе болеют.
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14.05.2020 12:43 Відповісти
Передайте ООНу: мы озабочены их озабоченностью.
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14.05.2020 13:41 Відповісти
Мммм.....не совсем корректнная формулировка. Правильнее вот так -исходная вложенная программа биологического вида( то есть ..нас с Вами) может быть сильно и умышленно скоррелирована.
Вдумайтесь просто насколько это серьезно,,,,!!!!
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14.05.2020 14:44 Відповісти
Тому що не треба було поширювати спокій,а краще б зберігали паніку
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14.05.2020 16:04 Відповісти
 
 