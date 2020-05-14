Кулеба про переговори Козака в Берліні: Україна знала про цей візит. Про жодні ігри за нашою спиною не йдеться

Україна заздалегідь знала про переговори заступника голови Адміністрації президента Росії Дмитра Козака в Берліні щодо врегулювання на Донбасі.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Козака запрошували на переговори в Берлін через відсутність прогресу у виконанні Мінських угод, а також у зв'язку з активним підходом української сторони, яка пропонує нові ініціативи, зокрема підвищити рівень представництва Тристоронньої контактної групи.

"Вочевидь, справа зрушить з місця, якщо буде конструктивна взаємність з боку Росії. Тому і знадобилася берлінська зустріч. До речі, саме за цією логікою мій німецький колега міністр Маас (голова МЗС Німеччини. - Ред.) зміг після моєї з ним розмови залучити до переговорів у нормандському форматі голову МЗС Росії Лаврова. Україна знала про цей візит Козака заздалегідь і знатиме про те, як він минув. У нас з партнерами діє правило - ми нічого не вирішуємо за спиною один одного. Тому про жодні ігри за нашою спиною не йдеться", - зазначив Кулеба.

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Він також підкреслив, що Україна вдячна німецькій стороні за зусилля щодо залучення Росії до діалогу та пошуку конструктиву.

Нагадаємо, напередодні головний російський переговорник з урегулювання на Донбасі Дмитро Козак прибув до Берліна на переговори з помічником німецького канцлера Ангели Меркель. Переговори проходили без участі української сторони. За підсумками зустрічі Козак заявив, що консультації з представниками німецького уряду дадуть додатковий імпульс нормандському формату. Берлін також пояснив, що Козак зміг відвідати Німеччину, оскільки для нього зробили виняток через статус парламентера щодо України. До призначення в Адміністрацію президента Росії він був віцепрем'єром і був внесений до санкційних списків.