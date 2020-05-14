Кулеба про переговори Козака в Берліні: Україна знала про цей візит. Про жодні ігри за нашою спиною не йдеться
Україна заздалегідь знала про переговори заступника голови Адміністрації президента Росії Дмитра Козака в Берліні щодо врегулювання на Донбасі.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Козака запрошували на переговори в Берлін через відсутність прогресу у виконанні Мінських угод, а також у зв'язку з активним підходом української сторони, яка пропонує нові ініціативи, зокрема підвищити рівень представництва Тристоронньої контактної групи.
"Вочевидь, справа зрушить з місця, якщо буде конструктивна взаємність з боку Росії. Тому і знадобилася берлінська зустріч. До речі, саме за цією логікою мій німецький колега міністр Маас (голова МЗС Німеччини. - Ред.) зміг після моєї з ним розмови залучити до переговорів у нормандському форматі голову МЗС Росії Лаврова. Україна знала про цей візит Козака заздалегідь і знатиме про те, як він минув. У нас з партнерами діє правило - ми нічого не вирішуємо за спиною один одного. Тому про жодні ігри за нашою спиною не йдеться", - зазначив Кулеба.
Він також підкреслив, що Україна вдячна німецькій стороні за зусилля щодо залучення Росії до діалогу та пошуку конструктиву.
Нагадаємо, напередодні головний російський переговорник з урегулювання на Донбасі Дмитро Козак прибув до Берліна на переговори з помічником німецького канцлера Ангели Меркель. Переговори проходили без участі української сторони. За підсумками зустрічі Козак заявив, що консультації з представниками німецького уряду дадуть додатковий імпульс нормандському формату. Берлін також пояснив, що Козак зміг відвідати Німеччину, оскільки для нього зробили виняток через статус парламентера щодо України. До призначення в Адміністрацію президента Росії він був віцепрем'єром і був внесений до санкційних списків.
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Вову там будут иметь.
Если Вова там накосячет то:
- Мальчик едет в Тамбов.
Впрочем, что то на хокку действительно получилось.
Православная Россия! Зачем ты атаковала весной 2014 года сорокатысячной военной группировкой, замаскированной под «зеленых человечков», обвешанных новейшим российским оружием, но без шевронов и знаков различия украинский Крым и аннексировала полуостров, превратив его в изолированный от материка минными полями остров? Для чего православные россияне 242 суток бомбили донецкий аэропорт, детище Януковича, от которого остались кучи битого кирпича?
Что плохого тебе сделали жители Мариуполя, что ты обстреляла ракетами из «Градов» утром, 24 января 2015 местный рынок? В результате этого варварского преступления погибло 30 мирных жителей, из них 2 детей. 108 граждан - были ранены осколками. Повреждены 30 жилых домов, 7 учебных заведений, объекты инфраструктуры и линия электропередач.
Зачем ты убила за прошедшие шесть лет более четырнадцати тысяч жителей Украины и более двадцати тысяч украинцев, сделала на всю жизнь инвалидами?
Взыщи, Господи, с российских, бурятских, тувинских, якутских «зелёных человечков» и с членов их семей, а также с убийц ЧВК «Вагнера» всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии.
Одесситы хоронили ребят погибших на Донбассе, у которых были отрезаны уши, нос, руки, отпилены ступни ног. У некоторых трупов были просверлены дрелью коленные чашечки и выколоты глаза. https://www.youtube.com/watch?v=KtejZXUY0Vc
"Украина заранее знала о переговорах замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака в Берлине по урегулированию на Донбассе"
https://censor.net/news/3195365/zamglavy_administratsii_prezidenta_rf_kozak_provel_v_ofise_merkel_konsultatsii_po_uregulirovaniyu_konflikta.
Найбільше на що воно заслуговує - це презирство
"У кабіну пілота заходить терорист і вимагає змінити курс, інакше він підірве літак. Пілот повідомляє диспетчеру:
- Борт 817, у нас терорист вимагає змінити курс.
Диспетчер:
- Зараз перевіримо ... Так, точно, на ваш літак згідно до митної декларації було пронесено 93 кілограми тротилу. Ми ще тоді подумали, навіщо їм стільки?"
"Велики" дяді домовляться між собою і поставлять вас перед фактом.
Ви ж туди і йшли мовчки виконувати все що вам з мордовії накажуть