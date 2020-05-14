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Новини Агресія Росії проти України
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Кулеба про переговори Козака в Берліні: Україна знала про цей візит. Про жодні ігри за нашою спиною не йдеться

Кулеба про переговори Козака в Берліні: Україна знала про цей візит. Про жодні ігри за нашою спиною не йдеться

Україна заздалегідь знала про переговори заступника голови Адміністрації президента Росії Дмитра Козака в Берліні щодо врегулювання на Донбасі.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Козака запрошували на переговори в Берлін через відсутність прогресу у виконанні Мінських угод, а також у зв'язку з активним підходом української сторони, яка пропонує нові ініціативи, зокрема підвищити рівень представництва Тристоронньої контактної групи.

"Вочевидь, справа зрушить з місця, якщо буде конструктивна взаємність з боку Росії. Тому і знадобилася берлінська зустріч. До речі, саме за цією логікою мій німецький колега міністр Маас (голова МЗС Німеччини. - Ред.) зміг після моєї з ним розмови залучити до переговорів у нормандському форматі голову МЗС Росії Лаврова. Україна знала про цей візит Козака заздалегідь і знатиме про те, як він минув. У нас з партнерами діє правило - ми нічого не вирішуємо за спиною один одного. Тому про жодні ігри за нашою спиною не йдеться", - зазначив Кулеба.

Також читайте: Заступник глави адміністрації президента РФ Козак провів в офісі Меркель консультації щодо врегулювання "конфлікту на південному сході України"

Він також підкреслив, що Україна вдячна німецькій стороні за зусилля щодо залучення Росії до діалогу та пошуку конструктиву.

Нагадаємо, напередодні головний російський переговорник з урегулювання на Донбасі Дмитро Козак прибув до Берліна на переговори з помічником німецького канцлера Ангели Меркель. Переговори проходили без участі української сторони. За підсумками зустрічі Козак заявив, що консультації з представниками німецького уряду дадуть додатковий імпульс нормандському формату. Берлін також пояснив, що Козак зміг відвідати Німеччину, оскільки для нього зробили виняток через статус парламентера щодо України. До призначення в Адміністрацію президента Росії він був віцепрем'єром і був внесений до санкційних списків.

Автор: 

Німеччина (7539) Меркель Ангела (1139) перемовини (3027) росія (66520) Козак (161) Кулеба Дмитро (3604) Козак Дмитро (76)


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Топ коментарі
+17
Багато ви знаєте, та тільки срать не проситесь.
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14.05.2020 12:03 Відповісти
+15
Чергове Зелене лайно на вуха українців...
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14.05.2020 12:08 Відповісти
+15
Этот жалкий поц оказывается знал, что Украину поставили раком, и начинается самое интересное, как рассказывал сифилисный на концертах, про немецкий порнофильм! МАЛАДЭЦ!
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14.05.2020 12:12 Відповісти
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переговорах Козака/ Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера"./Козак (РФ) потребовал от Киева согласиться на формулу Штайнмайера. Ермак получил добро из Офиса президента но с условием возвращения Коломойского в бизнес с Россией и "Л/ДНР". Русские согласились.
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14.05.2020 12:03 Відповісти
Пруф
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14.05.2020 21:20 Відповісти
До купы. Мое поведение не должно вызывать буллинг и харассмент, - Мендель .
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14.05.2020 21:30 Відповісти
Багато ви знаєте, та тільки срать не проситесь.
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14.05.2020 12:03 Відповісти
Это больше на вас похоже зедебилов.За что не возьметесь ,там и обосретесь,пример привести или сам ?
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14.05.2020 12:18 Відповісти
Приведи.
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14.05.2020 12:21 Відповісти
заинтриговал и здриснул
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14.05.2020 12:30 Відповісти
Да не не за спиной конечно а спереди сделали вас и нас заодно. Мастера,!
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14.05.2020 12:04 Відповісти
А шо, Вова едет в Берлин?
Вову там будут иметь.
Если Вова там накосячет то:
- Мальчик едет в Тамбов.
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14.05.2020 12:07 Відповісти
Хокку?
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14.05.2020 12:31 Відповісти
Хоку он или не хоку, а иметь его там будут. От его хоку не хоку там ни чего не зависит.
Впрочем, что то на хокку действительно получилось.
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14.05.2020 13:08 Відповісти
Ага. Мы тебе верим. Никаких переговоров за нашей спиной. Все с разрешения Ермака и Шмыгаля. Только почему вы до сих пор называете росийско-украинскую войну, ситуацией на юго-востоке?
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14.05.2020 12:08 Відповісти
Там якийсь конфлікт. Арахамія і по цей час не може зрозуміти хто з ким конфліктує.
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14.05.2020 12:11 Відповісти
Несколько вопросов к расеянам.
Православная Россия! Зачем ты атаковала весной 2014 года сорокатысячной военной группировкой, замаскированной под «зеленых человечков», обвешанных новейшим российским оружием, но без шевронов и знаков различия украинский Крым и аннексировала полуостров, превратив его в изолированный от материка минными полями остров? Для чего православные россияне 242 суток бомбили донецкий аэропорт, детище Януковича, от которого остались кучи битого кирпича?
Что плохого тебе сделали жители Мариуполя, что ты обстреляла ракетами из «Градов» утром, 24 января 2015 местный рынок? В результате этого варварского преступления погибло 30 мирных жителей, из них 2 детей. 108 граждан - были ранены осколками. Повреждены 30 жилых домов, 7 учебных заведений, объекты инфраструктуры и линия электропередач.
Зачем ты убила за прошедшие шесть лет более четырнадцати тысяч жителей Украины и более двадцати тысяч украинцев, сделала на всю жизнь инвалидами?
Взыщи, Господи, с российских, бурятских, тувинских, якутских «зелёных человечков» и с членов их семей, а также с убийц ЧВК «Вагнера» всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии.
Одесситы хоронили ребят погибших на Донбассе, у которых были отрезаны уши, нос, руки, отпилены ступни ног. У некоторых трупов были просверлены дрелью коленные чашечки и выколоты глаза. https://www.youtube.com/watch?v=KtejZXUY0Vc
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15.05.2020 08:38 Відповісти
Чергове Зелене лайно на вуха українців...
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14.05.2020 12:08 Відповісти
Чергова маячня. Що з того що Україна знала ? Не чув щоб Меркель телефонувала кловуну про зміст та результати перемовин
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14.05.2020 12:10 Відповісти
Этот жалкий поц оказывается знал, что Украину поставили раком, и начинается самое интересное, как рассказывал сифилисный на концертах, про немецкий порнофильм! МАЛАДЭЦ!
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14.05.2020 12:12 Відповісти
Ну,знати і вирішувати (або ,бути суб'єктом,чи об'єктом),для декого має різницю.
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14.05.2020 12:12 Відповісти
А, то вас абсолютно влаштовує формулювання "https://censor.net/news/3195365/zamglavy_administratsii_prezidenta_rf_kozak_provel_v_ofise_merkel_konsultatsii_po_uregulirovaniyu_konflikta. То війна вже громадянська, а кацапи- миротворці? Так ось про яке рішення кулеба свистів. https://censor.net/news/3194271/kanal_po_linii_ermak_kozak_pozvolyaet_iskat_resheniya_po_donbassu_kuleba. Стаття 111
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14.05.2020 12:13 Відповісти
А где говорится о конфликте на юго-востоке Украины? У тебя в методичке?
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14.05.2020 21:24 Відповісти
Нещасне, ти читати вмієш? А думати?
"Украина заранее знала о переговорах замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака в Берлине по урегулированию на Донбассе"
https://censor.net/news/3195365/zamglavy_administratsii_prezidenta_rf_kozak_provel_v_ofise_merkel_konsultatsii_po_uregulirovaniyu_konflikta.
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14.05.2020 21:31 Відповісти
Проговорился манипулятор. Мнение Козака выдаешь за мнение украинской власти
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15.05.2020 08:47 Відповісти
Нещасне, ще раз. Для особливо обдарованих. "Українська" влада, в особі Зеленського, дЄрьмака, кулеби інформована про зустріч і тему перемовин кацапа з Меркель. І її влаштовує кацапське формулюванняє. Інакше, хочаб, кулеба висловив протест української сторони з приводу зустрічі, без участі України, та обговорення теми неіснуючого "громадянського конфлікту". Ну, якби, влада була українська, а не фсбшна
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15.05.2020 15:30 Відповісти
Ти не в курсі, що вони там вирішували.
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14.05.2020 12:14 Відповісти
Да да,еже ваши морды брехливые никто видеть не хочет.Поняли ,что не с кем разговаривать. ермака что ли пригласить,так они боятся испачкаться.Министры меняются как перчатки,они да же твою фамилию еще не запомнили,да и наверное уже не стараются.
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14.05.2020 12:16 Відповісти
Кто никто?! 5% зехейтеров?
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14.05.2020 12:22 Відповісти
зелупа такий нічтожний, що хейтіть його навіть безглуздо.
Найбільше на що воно заслуговує - це презирство
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14.05.2020 12:52 Відповісти
В данном контексте это тоже самое: a person who greatly dislikes a specified person or thing.
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14.05.2020 15:41 Відповісти
Кто ж вам лохам расскажет о чём они договорились. Вы для них лузеры.
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14.05.2020 12:21 Відповісти
Они вам об этом доложили?!
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14.05.2020 12:23 Відповісти
Всё равно, Украина должна по строже разговаривать с Берлином и Москвой.
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14.05.2020 12:24 Відповісти
Реакція Кулеби нагадує того авіадиспетчера з анекдоту :
"У кабіну пілота заходить терорист і вимагає змінити курс, інакше він підірве літак. Пілот повідомляє диспетчеру:
- Борт 817, у нас терорист вимагає змінити курс.
Диспетчер:
- Зараз перевіримо ... Так, точно, на ваш літак згідно до митної декларації було пронесено 93 кілограми тротилу. Ми ще тоді подумали, навіщо їм стільки?"
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14.05.2020 12:26 Відповісти
Знову зелені кулєби вішають 73% ідотів лапшу на вуха , переконуючи їх в тому що знати про перемовини за спиною України , це набагато важливіше ніж Україні самій приймати участь в них . Нині кремль рулює єрмаком і бубочкою , бо адіннарот .
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14.05.2020 12:28 Відповісти
Кому нужен ваш "активный подход"? "Повысить уровень представительства Трехсторонней контактной группы" - это значит вместо непонятно кем назначенных представителей Украины (это не уровень представительства государства Украина) на встрече, где Московия диктует Украине правила игры, выступая "миротворцем", а по сути будучи агрессором) мы теперь назначим реальных представителей Украины и обяжемся выполнять условия Москвы. Москва настаивает признать полномочным участником Минских переговоров лугандонских бандитов в лице назначенных ею же главарей. А это уже признание лугандонских гособразований. Следующий шаг зеленой команды будет таким, зеленые предатели?
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14.05.2020 12:34 Відповісти
о Б-же, шо ты несёшь ?! Да при Зеленском впервые за 5 лет начались реальные подвижки по возврату оккупированных территорий ! Это Петя только языком чесал про "безальтернативный Минск", но при этом НИЧЕГО не делал в этом направлении. Вангую, когда Зеленский вернёт Донбасс, вы его тут будете опять предателем обзывать, дурные
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14.05.2020 13:43 Відповісти
Щось з головою ? Чи її зовсім немає ?
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14.05.2020 17:44 Відповісти
Слились падлы, уже даже не скрываясь по роисю легли.
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14.05.2020 12:36 Відповісти
які ігри?
"Велики" дяді домовляться між собою і поставлять вас перед фактом.
Ви ж туди і йшли мовчки виконувати все що вам з мордовії накажуть
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14.05.2020 12:46 Відповісти
Боже, які ви Зе і Кулеби - нікчемні істоти. Хто там з вами що важливе вирішує чи погоджує!
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14.05.2020 12:54 Відповісти
Вот и посмотрим на "конструктив"сегодняшней встречи ТКГ в режиме видеоконференции
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14.05.2020 13:24 Відповісти
как министр - никакой, що сказали , те і озвучив.
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14.05.2020 13:51 Відповісти
-Один из видных изобретателей капитуляции Украины на милость проклятой вражеской паРаши сепаратист Кулибин . Заявил что о переговорах нашего лютого врага - оккупанта Украины Козака в Берлине: Украина якобы знала об этом визите на переговоры. Но ни о каких играх за нашей спиной Слуги кремля при власти речь не идет ( разве что за спиной украинского народа) Так как рассматриваемый на этой встрече вопрос капитуляции нашей державы идёт по сценарию написанному кремлёвскими фашистами )(уйла и он полностью согласован с нашей про-кремлёвской властью продажных ЗЕбилов капитулянтов.
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14.05.2020 15:35 Відповісти
Чи ти правда дурак--чи прикидуєшся?.
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14.05.2020 15:42 Відповісти
Да за какой спиной, это же ваш партнёр козак.
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14.05.2020 16:22 Відповісти
Твои переговоры Кулеба с террористами идут за спиной народа.
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14.05.2020 16:25 Відповісти
как министр - никакой, що сказали , те і озвучив.
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14.05.2020 17:16 Відповісти
У нас с партнерами действует правило - мы ничего не решаем за спиной друг друга.- кроме нарезки украинской територии под создание ордло,создание войны .которая имеет целью недопущения Украины ни в ЕС ни в НАТО и продавливая эту програму куйла ,фрицы помогли ему достичь своих планов,но отнюдь это не есть помощь Украине и ее народу,который несет бремья войны розвязанную и рашистом и поддерживающию минскими решениями,которые пролоббировала немецкая подельница рашиста ......
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14.05.2020 18:22 Відповісти
Ну раз вьі знаете об этих переговорах за вашей спиной, значит, они не считаются
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14.05.2020 18:33 Відповісти
Не можу зрозуміти: це Кулебі соромно чи він пишається цією ситуацією?
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14.05.2020 18:41 Відповісти
пишаэться, але край гидко пишаэться
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15.05.2020 06:43 Відповісти
шо воно сопля меле?
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14.05.2020 19:51 Відповісти
дело в том что "великого" стратега, политика и т.д ваЗЕлина( монику) и его Сброд просто ни во что не ставят, бабка и хитрожопый, пархатый макрон, который при Порохе этого не могли позволить, зная реакцию Украинских властей, то теперь они поняли с каким Недоразумением имеют дело, что оно пляшет под дудку ватного ставленника ермака+ вирус+ кризис для них Украина это уже не главный вопрос, им важно отстаивать интересы своих стран в отличии Существа который отстаивает интересы так называемых олигархов.....
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14.05.2020 22:02 Відповісти
ЭТО РАЗВИВАЕТ ПРОСТИТУЦИЮ МИРОВЫХ ГРАЖДАН !!!
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15.05.2020 02:15 Відповісти
кто бы с кем не разговаривал, но без Украины, судьбу Украины никто решить не сможет! А Украина - это народ Украины!!!
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15.05.2020 06:38 Відповісти
Кулеба про переговори Козака в Берліні: Україна знала про цей візит. Про жодні ігри за нашою спиною не йдеться - Цензор.НЕТ 7717
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15.05.2020 08:32 Відповісти
 
 