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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві за добу 2 летальні випадки від COVID-19, 52 нових хворих, загалом 2012 інфікованих, - Кличко

У Києві за добу 2 летальні випадки від COVID-19, 52 нових хворих, загалом 2012 інфікованих, - Кличко

За минулу добу в Києві від коронавірусу померли дві особи.

Про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість мешканців міста, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася ще на 52 особи. Серед них - 6 медиків. За минулу добу в Києві від коронавірусу померли дві особи. Загалом за цей час - 42 летальні випадки. На сьогодні в столиці вже 2012 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - зазначив він.

Серед захворілих 31 жінка віком від 18 до 81 року і 4 дівчинки - від двох до шістнадцяти років. А також 15 чоловіків від 23 до 80 років і два хлопчики, яким 12 і 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 6 пацієнтів. Решта лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 20 осіб. Загалом коронавірус перемогли 189 мешканців столиці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На коронавірус у Києві хворіє багато дітей - від немовлят до підлітків. Причина – передовсім, недотримання правил батьками, - Кличко. ВIДЕО

Автор: 

карантин (18172) Київ (19799) Кличко Віталій (3537) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Зараз свідки пришестя рептилоїв з планети Нубіру та ковід-змови нам всю правду-матку напишуть.
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14.05.2020 12:13 Відповісти
+1
Люди, держитесь за стулья крепко.

CNN только что добавила кривозубую аутичку Грету Тунберг к своему комитету экспертов (!) по макароно-вирусу !


https://nypost.com/2020/05/13/greta-thunberg-added-to-cnn-expert-covid-19-panel-twitter-erupts/
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14.05.2020 12:28 Відповісти
+1
таки да! пандемия идиотизма вышла на новый виток. хотя... этот "эксперт" вполне на уровне совершеннолетних "экспертов"
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14.05.2020 14:13 Відповісти
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третьим будешь, брехливый педаля?
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14.05.2020 12:08 Відповісти
Професор Сергій Гичка: У Києві не проведено жодного розтину тіла з Covid-19.
Не зовсім зрозуміло, як формується українська статистика Covid-19,
Без патологоанатомічного дослідження складно сказати, від чого саме померли люди.
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14.05.2020 12:09 Відповісти
формируется как в Германии и в Италии. кстати, в Германии запретили вскрытия. когда общественность возмутилась стали писать не "от вируса", а "с вирусом" и на том закрыли вопрос.
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14.05.2020 12:13 Відповісти
Кличко мэр Киева или мэр короновируса? 2 месяца только про лоховирус.
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14.05.2020 12:11 Відповісти
Педалик активно к выборам готовится, играя роль главного защитника города от "смертельного" коронавируса. И судя по проценту доверяющим ему лохов - это, к сожалению, срабатывает.
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14.05.2020 15:14 Відповісти
Зараз свідки пришестя рептилоїв з планети Нубіру та ковід-змови нам всю правду-матку напишуть.
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14.05.2020 12:13 Відповісти
Атака на мера Кличка , не зрозуміла 😊
Що вже вибори мера столиці розпочались ?
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14.05.2020 12:25 Відповісти
Вчені Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» при КПІ ім. Ігоря Сікорського представили http://wdc.org.ua/uk/covid19-regions нові результати моделювання поширення пандемії коронавірусу регіонами України . Дослідження проводилися з використанням методів технічного аналізу часових рядів на основі індикаторів «zigzag» та «supertrend», що широко застосовуються для відстеження основних тенденцій поведінки фондових ринків, які за характером волатильності подібні до поведінки процесів розповсюдження пандемії. Бралися до уваги відмінності комунікації населення, різні релігійні традиції, нерівномірність міграційних потоків, регіональні особливості протидії та боротьби з хворобою тощо.
Згідно з проведеним аналізом, функція швидкості змінювання кількості випадків COVID-19 в Україні набула свого максимуму на 51-52 день від першого зареєстрованого хворого, а саме 22 квітня 2020 року, в м. Києві 16 квітня. Після досягнення цього максимуму, в наслідок застосування карантинних заходів, відбувся «злам» попередньої тенденції і розпочалося зниження швидкості зростання кількості випадків захворювання, як це і передбачалося у http://wdc.org.ua/uk/node/190016 першому дослідженні київських політехніків .
Зараз у столиці спостерігається тенденція на спад кількості нових хворих за день. Тренд на зростання відзначають у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській та Львівській областях. У Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Полтавській та Тернопільській областях спостерігається тренд на спадання кількості нових інфікованих. У Житомирській, Івано-Франківській, Одеській, Рівненській, Харківській, Черкаській та Чернівецькій областях ситуація стабільна. Менше 200 хворих зафіксовано у Донецькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській областях - в цих регіонах даних для аналізу замало.
Вчені також надали результати короткострокового прогнозного моделювання кількості хворих на COVID-19 в Україні і м. Києві на http://wdc.org.ua/uk/node/190018 11.05.20 - 15.05.20 . Було зазначено, що на десятиденному відрізку часу (06.05.20-15.05.20) характер розвитку пандемії набуває більш чіткого лінійного характеру з рівнем «плато» - (400-550) нових інфікованих на день. Такий характер розвитку процесу може продовжитися до http://wdc.org.ua/uk/covid19-ua третьої декади травня 2020 року , протягом якої ймовірно може настати пік пандемії. Після чого, пандемія ймовірно може піти на спад (кількість щоденно інфікованих буде стійко нижчою кількості щоденно видужалих людей).
Для міста Києва, протягом десятиденного відрізку часу (06.05.20-15.05.20) процес розвитку пандемії поки що має більш нестаціонарний характер з ймовірною порівняно високою волатильністю цього процесу на наступному тижні.
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14.05.2020 12:26 Відповісти
Не благодаря лохокарантину, а согласно природного цикла инфекционных вспышек. Если бы "карантин" имел значение, то это должно было также купировать и распространение других инфекций, в частности гриппа. Но этого не произошло - заболеваемость гриппом проходит по обычному для него природному циклу. Так, при лохокарантине и ношении намордников, согласно данным МОЗ, только за две недели, с 30 марта по 12 апреля 2020 года, заболело ОРВИ и гриппом 180 519 человек. Если бы "карантин" и намордники были были эффективны, то и заболеваемость гриппом должна была бы стать очень низкой.
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14.05.2020 15:15 Відповісти
Люди, держитесь за стулья крепко.

CNN только что добавила кривозубую аутичку Грету Тунберг к своему комитету экспертов (!) по макароно-вирусу !


https://nypost.com/2020/05/13/greta-thunberg-added-to-cnn-expert-covid-19-panel-twitter-erupts/
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14.05.2020 12:28 Відповісти
таки да! пандемия идиотизма вышла на новый виток. хотя... этот "эксперт" вполне на уровне совершеннолетних "экспертов"
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14.05.2020 14:13 Відповісти
Цепляются за любую соломинку, чтобы отвлечь внимание и отсрочить момент полного разоблачения этого очередного всемирного лохотрона.
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14.05.2020 15:18 Відповісти
 
 