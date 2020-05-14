У Києві за добу 2 летальні випадки від COVID-19, 52 нових хворих, загалом 2012 інфікованих, - Кличко

За минулу добу в Києві від коронавірусу померли дві особи.

Про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість мешканців міста, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася ще на 52 особи. Серед них - 6 медиків. За минулу добу в Києві від коронавірусу померли дві особи. Загалом за цей час - 42 летальні випадки. На сьогодні в столиці вже 2012 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - зазначив він.

Серед захворілих 31 жінка віком від 18 до 81 року і 4 дівчинки - від двох до шістнадцяти років. А також 15 чоловіків від 23 до 80 років і два хлопчики, яким 12 і 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 6 пацієнтів. Решта лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 20 осіб. Загалом коронавірус перемогли 189 мешканців столиці.

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