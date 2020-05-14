У Києві за добу 2 летальні випадки від COVID-19, 52 нових хворих, загалом 2012 інфікованих, - Кличко
За минулу добу в Києві від коронавірусу померли дві особи.
Про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Кількість мешканців міста, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася ще на 52 особи. Серед них - 6 медиків. За минулу добу в Києві від коронавірусу померли дві особи. Загалом за цей час - 42 летальні випадки. На сьогодні в столиці вже 2012 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - зазначив він.
Серед захворілих 31 жінка віком від 18 до 81 року і 4 дівчинки - від двох до шістнадцяти років. А також 15 чоловіків від 23 до 80 років і два хлопчики, яким 12 і 16 років.
До лікарень столиці госпіталізували 6 пацієнтів. Решта лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 20 осіб. Загалом коронавірус перемогли 189 мешканців столиці.
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Не зовсім зрозуміло, як формується українська статистика Covid-19,
Без патологоанатомічного дослідження складно сказати, від чого саме померли люди.
Що вже вибори мера столиці розпочались ?
Згідно з проведеним аналізом, функція швидкості змінювання кількості випадків COVID-19 в Україні набула свого максимуму на 51-52 день від першого зареєстрованого хворого, а саме 22 квітня 2020 року, в м. Києві 16 квітня. Після досягнення цього максимуму, в наслідок застосування карантинних заходів, відбувся «злам» попередньої тенденції і розпочалося зниження швидкості зростання кількості випадків захворювання, як це і передбачалося у http://wdc.org.ua/uk/node/190016 першому дослідженні київських політехніків .
Зараз у столиці спостерігається тенденція на спад кількості нових хворих за день. Тренд на зростання відзначають у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській та Львівській областях. У Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Полтавській та Тернопільській областях спостерігається тренд на спадання кількості нових інфікованих. У Житомирській, Івано-Франківській, Одеській, Рівненській, Харківській, Черкаській та Чернівецькій областях ситуація стабільна. Менше 200 хворих зафіксовано у Донецькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській областях - в цих регіонах даних для аналізу замало.
Вчені також надали результати короткострокового прогнозного моделювання кількості хворих на COVID-19 в Україні і м. Києві на http://wdc.org.ua/uk/node/190018 11.05.20 - 15.05.20 . Було зазначено, що на десятиденному відрізку часу (06.05.20-15.05.20) характер розвитку пандемії набуває більш чіткого лінійного характеру з рівнем «плато» - (400-550) нових інфікованих на день. Такий характер розвитку процесу може продовжитися до http://wdc.org.ua/uk/covid19-ua третьої декади травня 2020 року , протягом якої ймовірно може настати пік пандемії. Після чого, пандемія ймовірно може піти на спад (кількість щоденно інфікованих буде стійко нижчою кількості щоденно видужалих людей).
Для міста Києва, протягом десятиденного відрізку часу (06.05.20-15.05.20) процес розвитку пандемії поки що має більш нестаціонарний характер з ймовірною порівняно високою волатильністю цього процесу на наступному тижні.
CNN только что добавила кривозубую аутичку Грету Тунберг к своему комитету экспертов (!) по макароно-вирусу !
https://nypost.com/2020/05/13/greta-thunberg-added-to-cnn-expert-covid-19-panel-twitter-erupts/