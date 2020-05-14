УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12509 відвідувачів онлайн
Новини
1 937 13

Шмигаль обговорить меморандум України щодо "зеленої" енергетики з інвесторами зі США, Швеції, Канади та Норвегії

Шмигаль обговорить меморандум України щодо

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні обговорюватиме кризу в "зеленій" енергетиці та можливості вирішення ситуації шляхом підписання меморандуму з інвесторами зі США, Швеції, Канади, Норвегії, України, а також профільними асоціаціями.

Як повідомила член правління Європейсько-українського енергетичного агентства (ЄУЕА) Аліна Свідерська, інвестори розраховують на ухвалення компромісного рішення, передає Обозреватель.

"Сьогодні відбудеться зустріч із прем'єр-міністром, Міністерством енергетики, представниками Європейської енергоспільноти, де ми будемо обговорювати проєкт меморандуму для вирішення кризового моменту", – сказала Свідерська.

Водночас вона підкреслила, що інвестори у відновлювану енергетику давно працюють над досягненням компромісу з державою та очікують підписання меморандуму ще з жовтня 2019 року.

"Зараз ми в процесі медіації з Європейською енергоспільнотою, що спостерігає за дотриманням Україною міжнародних зобов'язань", – сказала членкиня ЄУЕА.

Водночас вона висловила надію, що для виходу з кризової ситуації положення меморандуму ляжуть в основу законопроєкту, який надалі розглядатиметься в парламенті.

Як повідомлялося, Міністерство енергетики та захисту довкілля розпочало реалізацію ключових заходів з виведення енергетичної галузі країни з кризи. Серед пріоритетних завдань відомства – досягнення компромісного рішення з інвесторами у відновлювану енергетику та підписання меморандуму, щоб дати іноземним інвесторам розуміння щодо роботи вже побудованих і реалізації майбутніх проєктів у секторі "зеленої" енергетики.

Автор: 

енергетика (2636) альтернативна енергетика (852) Шмигаль Денис (4686)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+2
А чего там рассматривать? Отрежте етих *бизнесменов* от общей украинской народной сети, пускай свои провода и трансформаторы тянут к своим потребителям кто захочет ихнюю золотуй електроенергию покупать. Ато они пришли на все готовое ни копейки не потратив из своего кармана и только сливки собирают с лохов
показати весь коментар
14.05.2020 12:13 Відповісти
+2
Все что сейчас творится в Украине ето называется ФЕОДАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО
показати весь коментар
14.05.2020 12:31 Відповісти
+1
А вы бы вложили свои деньги в страну где процветает тотальная коррупция, кумовство и воровство.
Так что тут обсуждать, Шмигаль?
показати весь коментар
14.05.2020 12:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чего там рассматривать? Отрежте етих *бизнесменов* от общей украинской народной сети, пускай свои провода и трансформаторы тянут к своим потребителям кто захочет ихнюю золотуй електроенергию покупать. Ато они пришли на все готовое ни копейки не потратив из своего кармана и только сливки собирают с лохов
показати весь коментар
14.05.2020 12:13 Відповісти
"На всё готовое" - это отсутствие свободного рынка электроэнергии и законность сговора о ценах
показати весь коментар
14.05.2020 12:16 Відповісти
А кто же в своем уме и здравой памяти, при свободном рынке електроенергии будет покупать у Ахметова електроенергию в 10 раз дороже рыночной цены? Я уже представляю Ахметова торгующего посреди рынка яблоками по 100грн/кг, когда вокруг такие же яблоки продаются по 10грн.
показати весь коментар
14.05.2020 12:21 Відповісти
Как кто?! Украинское государство. Ещё и международные обязательства подпишет
показати весь коментар
14.05.2020 12:27 Відповісти
Тогда я имею полное право заявить что в Украине НЕТ ДЕМОКРАТИИ!!!
показати весь коментар
14.05.2020 12:30 Відповісти
Все что сейчас творится в Украине ето называется ФЕОДАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО
показати весь коментар
14.05.2020 12:31 Відповісти
А вы бы вложили свои деньги в страну где процветает тотальная коррупция, кумовство и воровство.
Так что тут обсуждать, Шмигаль?
показати весь коментар
14.05.2020 12:19 Відповісти
"дурний колгоспник" Білоруську АЕС добудовує.
показати весь коментар
14.05.2020 12:46 Відповісти
і буде в Європу і дурним хохлам продавати
показати весь коментар
14.05.2020 13:08 Відповісти
Уряд зацікавлений в імпорті майбутньої електроенергії з Білоруської АЕС - Оржель
... Згодом українські ядерщики поїдуть гастарбайтити до "до дурного колгоспника".
показати весь коментар
14.05.2020 13:17 Відповісти
"... по "зеленой" энергетике с инвесторами из США, Швеции, Канады и Норвегии"
Какие, в жопу, инвесторы?
Инвесторы в завышенные цены на электрику?
показати весь коментар
14.05.2020 12:52 Відповісти
известно какие - офшорные...
показати весь коментар
14.05.2020 12:56 Відповісти
 
 