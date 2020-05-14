Шмигаль обговорить меморандум України щодо "зеленої" енергетики з інвесторами зі США, Швеції, Канади та Норвегії

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні обговорюватиме кризу в "зеленій" енергетиці та можливості вирішення ситуації шляхом підписання меморандуму з інвесторами зі США, Швеції, Канади, Норвегії, України, а також профільними асоціаціями.

Як повідомила член правління Європейсько-українського енергетичного агентства (ЄУЕА) Аліна Свідерська, інвестори розраховують на ухвалення компромісного рішення, передає Обозреватель.

"Сьогодні відбудеться зустріч із прем'єр-міністром, Міністерством енергетики, представниками Європейської енергоспільноти, де ми будемо обговорювати проєкт меморандуму для вирішення кризового моменту", – сказала Свідерська.

Водночас вона підкреслила, що інвестори у відновлювану енергетику давно працюють над досягненням компромісу з державою та очікують підписання меморандуму ще з жовтня 2019 року.

"Зараз ми в процесі медіації з Європейською енергоспільнотою, що спостерігає за дотриманням Україною міжнародних зобов'язань", – сказала членкиня ЄУЕА.

Водночас вона висловила надію, що для виходу з кризової ситуації положення меморандуму ляжуть в основу законопроєкту, який надалі розглядатиметься в парламенті.

Як повідомлялося, Міністерство енергетики та захисту довкілля розпочало реалізацію ключових заходів з виведення енергетичної галузі країни з кризи. Серед пріоритетних завдань відомства – досягнення компромісного рішення з інвесторами у відновлювану енергетику та підписання меморандуму, щоб дати іноземним інвесторам розуміння щодо роботи вже побудованих і реалізації майбутніх проєктів у секторі "зеленої" енергетики.