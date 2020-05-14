Три тижні тому доповів Шмигалю про штраф "Метінвесту" на 10 млн. Він був задоволений роботою, - ексглава ДЕІ Фірсов
Звільнений вчора Кабміном екскерівник Держекоінспекції Єгор Фірсов переконаний, що причин для цього не було, оскільки ще три тижні тому прем'єр-міністр Денис Шмигаль його роботою був задоволений.
Про це Фірсов розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
"Коли прийшов новий прем'єр-міністр, мені важливо було прийти до нього і заручитися підтримкою, що так, справді, ми будемо заходити в першу чергу на топпідприємства. У нас уже був досвід роботи з минулим урядом, були певні штрафи. Наприклад, ми оштрафували "Метінвест" більш ніж на 10 млн, ДТЕК", - повідомив він.
За словами Фірсова, три тижні тому він зустрічався з прем'єром, і "йому про це доповів і намагався заручитися підтримкою на майбутнє".
"Він мені сказав, що питань жодних до мене немає, роботою задоволений, що можна продовжувати працювати в тому ж напрямі. І я три тижні тому пішов на роботу, продовжувати свою діяльність, і буквально сьогодні (13 травня. - Ред.) зі ЗМІ я дізнався, що мене звільнили", - сказав ексглава ДЕІ.
Нагадаємо, Фірсов очолював Держекоінспекцію з кінця 2019 року.
Учора він заявив, що його звільнили без пояснення причин.
На його місце відразу ж призначили Андрія Мальованого.
Будь ласка, зачекайте...
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А вот хозяин Шмыгаля Ахметов явно не был доволен этим штрафом, поэтому и приказал своей шестёрке Шмыгалю немедленно уволить Фирсова.
Что и было выполнено быстро и бесприкословно.
Егор такой наивный...
Но то, что зеленые выбрасывают из своей команды людей без единого объяснения, это не нормально и уже вошло у них в норму.
Поэтому у возникают предположения о том, что эти люди мешали развернуться на всю мощь главным акционерам операции "ПреЗедент".
Так же уволен глава Госрезерва, а на его место поставлен человек Бени Барабаш.
Почему изгнан предшественник, который был назначен в декабре прошлого года?
По Госрезерву много вопросов: продавались ли оттуда маски, сколько зерна было продано за последние месяцы? Глава Госрезерва не сам продает что захочет, кто-то давал ему указания. Но его убрали и тишина...
А по-нормальному, нужна бы ревизия под контролем парламентской комиссии.
у власти не обосновывать перед народом увольнения ,перемещения,назначения
чиновников высшего эшелона ?
А потом удивляются откуда фейки ,слухи ,сплетни ? Так вы же сами их и провоцируете.
Ну ладно.Шмыгаль Егору не объяснил ,но почему стало уже тенденцией
у власти не обосновывать перед народом увольнения ,перемещения,назначения
чиновников высшего эшелона ?
А потом удивляются откуда фейки ,слухи ,сплетни ? Так вы же сами их и провоцируете.
Оля, стало тенденцией, что народ власти пофик... причём не только этой, но и всем предыдущим... Провинциальность (не как место жительства, а как состояние мозгов) печально показывает уровень феодализма на территории Украины, как состояние мозгов общества , в целом. Нельзя сказать, что Кучма, Ющ, янык, петя были без царя в голове... Именно царём у себя в голове они и были... То есть дурили народ уже на выборах, на самом деле , желая путём этих выборов пройти в цари, чтоб уже больше оттуда не слазить... Был мало раскрученный в СМИ факт, когда зеля в Житомире сутки встречался с Бацькой... Никаких после договоров...никаких коммюнике...Так чему учил зелю Бацька сутки в Житомире ? Давайте спросим об этом Федину, Зверобий, невиновных подследственных по делу Шеремета, тех людей, которым звонят из полиции по поводу написанных ими критических постов - и может быть нам станет понятно... Это зеля , абсолютно безграмотно, пенял мэру Черкасс. что он отличает федерализм от самоуправления. А , на самом деле, все наши президенты . включая действующего, делают вид, что не отличают законноизбранность от богопомазанности. Но их вина - долевая...Все феодалы этой страны уже давно известны..Они 30 лет не меняются, все охочие в короли давно известны. Но вы посмотрите на опросники "если б выборы были завтра"!!! Народ опять готов менять одного царя на другого... Арканар не может не быть латентной монархией. https://censor.net/news/3195473/tri_nedeli_nazad_dolojil_shmygalyu_o_shtrafe_metinvestu_na_10_mln_on_byl_dovolen_rabotoyi_eksglava_gei
Для сравнения ето как штраф 10 евробляхеров с зарплатой в пару сотен долларов в месяц.
Крадуть мільярди... Піплу показали пару мільйонів - а піпл НЕ хаває...
Рейтинги падають...