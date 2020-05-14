Три тижні тому доповів Шмигалю про штраф "Метінвесту" на 10 млн. Він був задоволений роботою, - ексглава ДЕІ Фірсов

Звільнений вчора Кабміном екскерівник Держекоінспекції Єгор Фірсов переконаний, що причин для цього не було, оскільки ще три тижні тому прем'єр-міністр Денис Шмигаль його роботою був задоволений.

Про це Фірсов розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Коли прийшов новий прем'єр-міністр, мені важливо було прийти до нього і заручитися підтримкою, що так, справді, ми будемо заходити в першу чергу на топпідприємства. У нас уже був досвід роботи з минулим урядом, були певні штрафи. Наприклад, ми оштрафували "Метінвест" більш ніж на 10 млн, ДТЕК", - повідомив він.

За словами Фірсова, три тижні тому він зустрічався з прем'єром, і "йому про це доповів і намагався заручитися підтримкою на майбутнє".

"Він мені сказав, що питань жодних до мене немає, роботою задоволений, що можна продовжувати працювати в тому ж напрямі. І я три тижні тому пішов на роботу, продовжувати свою діяльність, і буквально сьогодні (13 травня. - Ред.) зі ЗМІ я дізнався, що мене звільнили", - сказав ексглава ДЕІ.

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Нагадаємо, Фірсов очолював Держекоінспекцію з кінця 2019 року.

Учора він заявив, що його звільнили без пояснення причин.

На його місце відразу ж призначили Андрія Мальованого.