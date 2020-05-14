COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому районі. КАРТА

За минулу добу в Києві найбільше нових випадків коронавірусної хвороби було виявлено в Дарницькому районі.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

- Печерський - +5 (загалом 394)

- Шевченківський - + 2 (141)

- Солом'янський - + 4 (183)

- Дніпровський - +8 (186)

- Святошинський - + 3 (127)

- Деснянський - + 7 (200)

- Подільський - +3 (102)

- Голосіївський - + 7 (174)

- Оболонський - + 2 (152)

- Дарницький - + 11 (353)

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві за добу 2 летальні випадки від COVID-19, 52 нових хворих, загалом 2012 інфікованих, - Кличко





