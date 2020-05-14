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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому районі. КАРТА

COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому районі. КАРТА

За минулу добу в Києві найбільше нових випадків коронавірусної хвороби було виявлено в Дарницькому районі.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

- Печерський - +5 (загалом 394)
- Шевченківський - + 2 (141)
- Солом'янський - + 4 (183)
- Дніпровський - +8 (186)
- Святошинський - + 3 (127)
- Деснянський - + 7 (200)
- Подільський - +3 (102)
- Голосіївський - + 7 (174)
- Оболонський - + 2 (152)
- Дарницький - + 11 (353)

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві за добу 2 летальні випадки від COVID-19, 52 нових хворих, загалом 2012 інфікованих, - Кличко

COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому районі 01

COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому районі 02

Автор: 

карантин (18172) Київ (19799) Кличко Віталій (3537) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком районе - Цензор.НЕТ 7077
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14.05.2020 12:40 Відповісти
+2
Ви ще не бачили фото голови "Ліги проти сексуальних домагань"..?
COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому районі - Цензор.НЕТ 5431
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14.05.2020 13:05 Відповісти
+2
Хотелось бы увидеть тех, кто ее домогался
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14.05.2020 13:08 Відповісти
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Вчені Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» при КПІ ім. Ігоря Сікорського представили http://wdc.org.ua/uk/covid19-regions нові результати моделювання поширення пандемії коронавірусу регіонами України . Дослідження проводилися з використанням методів технічного аналізу часових рядів на основі індикаторів «zigzag» та «supertrend», що широко застосовуються для відстеження основних тенденцій поведінки фондових ринків, які за характером волатильності подібні до поведінки процесів розповсюдження пандемії. Бралися до уваги відмінності комунікації населення, різні релігійні традиції, нерівномірність міграційних потоків, регіональні особливості протидії та боротьби з хворобою тощо.
Згідно з проведеним аналізом, функція швидкості змінювання кількості випадків COVID-19 в Україні набула свого максимуму на 51-52 день від першого зареєстрованого хворого, а саме 22 квітня 2020 року, в м. Києві 16 квітня. Після досягнення цього максимуму, в наслідок застосування карантинних заходів, відбувся «злам» попередньої тенденції і розпочалося зниження швидкості зростання кількості випадків захворювання, як це і передбачалося у http://wdc.org.ua/uk/node/190016 першому дослідженні київських політехніків .
Зараз у столиці спостерігається тенденція на спад кількості нових хворих за день. Тренд на зростання відзначають у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській та Львівській областях. У Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Полтавській та Тернопільській областях спостерігається тренд на спадання кількості нових інфікованих. У Житомирській, Івано-Франківській, Одеській, Рівненській, Харківській, Черкаській та Чернівецькій областях ситуація стабільна. Менше 200 хворих зафіксовано у Донецькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській областях - в цих регіонах даних для аналізу замало.
Вчені також надали результати короткострокового прогнозного моделювання кількості хворих на COVID-19 в Україні і м. Києві на http://wdc.org.ua/uk/node/190018 11.05.20 - 15.05.20 . Було зазначено, що на десятиденному відрізку часу (06.05.20-15.05.20) характер розвитку пандемії набуває більш чіткого лінійного характеру з рівнем «плато» - (400-550) нових інфікованих на день. Такий характер розвитку процесу може продовжитися до http://wdc.org.ua/uk/covid19-ua третьої декади травня 2020 року , протягом якої ймовірно може настати пік пандемії. Після чого, пандемія ймовірно може піти на спад (кількість щоденно інфікованих буде стійко нижчою кількості щоденно видужалих людей).
Для міста Києва, протягом десятиденного відрізку часу (06.05.20-15.05.20) процес розвитку пандемії поки що має більш нестаціонарний характер з ймовірною порівняно високою волатильністю цього процесу на наступному тижні.
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14.05.2020 12:31 Відповісти
Не благодаря лохокарантину, а согласно природного цикла инфекционных вспышек. Если бы "карантин" имел значение, то это должно было также купировать и распространение других инфекций, в частности гриппа. Но этого не произошло - заболеваемость гриппом проходит по обычному для него природному циклу. Так, при лохокарантине и ношении намордников, согласно данным МОЗ, только за две недели, с 30 марта по 12 апреля 2020 года, заболело ОРВИ и гриппом 180 519 человек. Если бы карантин и намордники были были эффективны, то и заболеваемость гриппом должна была бы стать очень низкой.
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14.05.2020 15:31 Відповісти
Борщага такий страшний район, що навіть китайська зараза обходить стороною
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14.05.2020 12:32 Відповісти
Та ну, просто елита на Липках и в Вишенках расчитывала купить лояльность вируса по отношению к себе, да мало дали
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14.05.2020 14:14 Відповісти
Люди, держитесь за стулья крепко.

CNN только что добавила кривозубую аутичку Грету Тунберг к своему комитету экспертов (!) по макароно-вирусу !


https://nypost.com/2020/05/13/greta-thunberg-added-to-cnn-expert-covid-19-panel-twitter-erupts/
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14.05.2020 12:34 Відповісти
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14.05.2020 12:45 Відповісти
Ага.
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14.05.2020 12:53 Відповісти
майбутній функціонер ВООЗ або ООН..якщо остаточно дах не з'їде..
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14.05.2020 12:57 Відповісти
Пусть для начала кривые зубы выправит, а то уж очень нефотогенична.
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14.05.2020 12:58 Відповісти
Ви ще не бачили фото голови "Ліги проти сексуальних домагань"..?
COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому районі - Цензор.НЕТ 5431
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14.05.2020 13:05 Відповісти
Хотелось бы увидеть тех, кто ее домогался
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14.05.2020 13:08 Відповісти
на колір і смак товариш не всяк..
я до того, що у маленької Грети теж не погані шанси стати головою "проти чогось" чи "за щось" не зважаючи на зовнішність..
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14.05.2020 13:13 Відповісти
COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому районі - Цензор.НЕТ 4300
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14.05.2020 13:14 Відповісти
Из человеколюбивых побуждений вопрошаю, а не в том ли дело, что нечто домогалось ее матери.
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14.05.2020 16:11 Відповісти
Oй, ма...
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14.05.2020 13:12 Відповісти
Они знают, что делают. Если это поможет привлечь внимание молодёжи и сподвигнет молодёжь серьезно относиться к пандемии, соблюдая все меры предосторожности, вместо того, чтобы облизывать унитазы в общественных местах, то уже будет огромный плюс. Хотя да, нашему постсовку этого не понять. У нас в эксперДы идут ради больших бабак. И не важно- реальный ты эксперт или диванный.
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14.05.2020 14:15 Відповісти
COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком районе - Цензор.НЕТ 7077
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14.05.2020 12:40 Відповісти
Получение статистики умерших от короновирусной пневмонии:-
1. У тяжело больных берут материал для тестирования.
2. Этот тест , по техническим причинам, длится 2 - 3 недел.
3. До получения результата тестирования умерло столь ко то людей от пневмонии ещё не получивших результат своего тестирования и по этому их не считают умершими от ко-ви.
4. Умершие с результатом тестирования (тест был проведен ещё при достаточно нормальном состоянием больного ну, скажем за деньги родственников за раннее) признаются, что умерли в результате ко-ви
Вопрос,- какой шанс пройти тест за раннее, по подозрению на ко-ви , за три недели до своей смерти? Ответ - не более 5% ибо без направления семейного врача это не возможно. А если больной ешё и не в своем городе, то это вообще не возможно.

(((( ... ? )))) - "Занавес"
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14.05.2020 13:22 Відповісти
В кацапстане своём "умничай". Там вообще ковида нет, ибо его "уже научились лечить". Так сzарь сказал.
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14.05.2020 14:20 Відповісти
Конечно лучше! Послушай нашего президента,как он заботится о медиках! Как у нас всё хорошо и шоколадно...
https://www.youtube.com/watch?v=HpTIrydfvZ8

й немає таких йолопів , котрі зовсім не розуміють про шо йдеться ...
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14.05.2020 14:51 Відповісти
 
 